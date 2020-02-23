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 Двое патрульных получили травмы, разнимая массовую драку в центре Львова, - полиция

Ночью 23 февраля в полицию поступило сообщение о массовой драке на площади Рынок во Львове. На место происшествия прибыли экипажи патрульной полиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Львовской области, во время прекращения правонарушения двое патрульных полицейских получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью. Лица, причастные к совершению преступления, установлены - это жители Львова 24 и 38 лет.

По факту следователи Галицкого отдела полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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Проводится досудебное расследование.

Источник: https://censor.net.ua/n3177372
 
 
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