 Просто не ожидали такого восприятия ситуации, - Данилов заверил, что информацию об эвакуации украинцев из Китая не скрывали специально. ВИДЕО

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью программе "ТСН", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы не ожидали, что будет такая информационная атака на нашу страну со стороны разных, скажем так, политических структур, разных источников. Это для нас была действительно неожиданная ситуация, потому что на самом деле с коронавирусом ничего сложного, страшного, как мы считаем, нет", - отметил он.
Он заверил, что у властей не было тактики засекречивания информации, связанной с эвакуацией украинцев.
"Никакой тактики засекречивания, не было. Было четыре объекта, которые были определены заблаговременно. В зависимости от тех или иных процессов принимались бы те или иные решения", - отметил он.
Данилов также объяснил, что самолет с эвакуированными на протяжении определенного времени находился в воздухе над Харьковом в связи с плохой погодой, не позволяющей посадку.
"И никакого засекречивания никто не делал сознательно. Просто не ожидали, что будет такое восприятие ситуации", - подчеркнул секретарь СНБО.
По словам Данилова, почти каждый день происходит внешнее вмешательство в информационное пространство Украины и невозможно это прекратить.
Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.
Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.
На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.
Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.
Вон какие учения в Китае - у нас бы месяц ныли что жестко и т.д.
Кстати - на плакате серп и молот, думал что хоть это говно они перестали использовать. Но нет - те же красножопые, только в профиль. И да - верим, верим их статистике.
Предатель? Не Путин ли за этим стоит?
Плюс - завезут сюда пару Бошировых и Петровых, будет масса жертв - и готова раельная гражд. война, потому что вас за:
\\\\\\\\\ потому что на самом деле с коронавирусом ничего сложного, страшного, как мы считаем, нет" Источник: https://censor.net.ua/v3177371\\\\\\\\\\
- будут бить. и возможно не только лишь плетью.
Нюхнули - і понеслося ?
Хоча все класично-еталонно і ністільки заїжджене, що оскому набило. Як такі "креативщики", могли б щось вигадати уже. Але зайвий раз підтверджують свою абсолютну тупість: один і той же сценарій.
Якщо хтось прокрутить в голові всі зе-зашквари (а вони геть в усьому і щодня, у кожнісінькому висловюванні, поїздці, "діяльності") - то легко простежить цю паралель: ніхто ні про що не думає (бо нема чим), тупо пруть, вважаючи, що піпл не допетрає (слава Богу, в країні ще є трохи людей і народу, яким ніяк не =заходять= зебільні штучки), ************-оскандаляться на весь світ, а тоді бекають-мекають - типу "пояснюють", насправді - пробують виправдати свій невиліковний ідіотизм.
Вас точно підвісять.
_Нет слов! Тупые ублюдки до сих пор так ничего и не осознали! Живут в каком-то своём вымышленном мирке... ****** нам тут будет: эти опарыши - капитальная подстава для всей страны в условиях надвигающейся пандемии!
Об этом он заявил в воскресенье, 23 февраля, во время заседания по координации усилий по профилактике и борьбе с эпидемиейИсточник: https://censor.net.ua/n3177361....... И кто врет
Гончарук сказав, що втаємничували, чере страх провокацій; Скалецька ненароком обмовилась, що перевіряли належний стан вже після привозу людей.