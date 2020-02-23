 Просто не ожидали такого восприятия ситуации, - Данилов заверил, что информацию об эвакуации украинцев из Китая не скрывали специально. ВИДЕО

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью программе "ТСН", информирует Цензор.НЕТ.

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"Мы не ожидали, что будет такая информационная атака на нашу страну со стороны разных, скажем так, политических структур, разных источников. Это для нас была действительно неожиданная ситуация, потому что на самом деле с коронавирусом ничего сложного, страшного, как мы считаем, нет", - отметил он.

Он заверил, что у властей не было тактики засекречивания информации, связанной с эвакуацией украинцев.

"Никакой тактики засекречивания, не было. Было четыре объекта, которые были определены заблаговременно. В зависимости от тех или иных процессов принимались бы те или иные решения", - отметил он.

Данилов также объяснил, что самолет с эвакуированными на протяжении определенного времени находился в воздухе над Харьковом в связи с плохой погодой, не позволяющей посадку.

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"И никакого засекречивания никто не делал сознательно. Просто не ожидали, что будет такое восприятие ситуации", - подчеркнул секретарь СНБО.

По словам Данилова, почти каждый день происходит внешнее вмешательство в информационное пространство Украины и невозможно это прекратить.

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

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Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.