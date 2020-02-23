EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  1425  40
Материалы по теме:
Все про:Данилов (76) информационная война (566) СНБО (3373) эвакуация (580) COVID-19 (236)

 Просто не ожидали такого восприятия ситуации, - Данилов заверил, что информацию об эвакуации украинцев из Китая не скрывали специально. ВИДЕО

По мнению украинских властей, в ситуации с эвакуацией украинцев из Китая не было ничего сложного и страшного, поэтому они не ожидали информационной атаки.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью программе "ТСН", информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция определяет ответственных за панику и протесты в Новых Санжарах, - Варченко

"Мы не ожидали, что будет такая информационная атака на нашу страну со стороны разных, скажем так, политических структур, разных источников. Это для нас была действительно неожиданная ситуация, потому что на самом деле с коронавирусом ничего сложного, страшного, как мы считаем, нет", - отметил он.

Он заверил, что у властей не было тактики засекречивания информации, связанной с эвакуацией украинцев.

"Никакой тактики засекречивания, не было. Было четыре объекта, которые были определены заблаговременно. В зависимости от тех или иных процессов принимались бы те или иные решения", - отметил он.

Данилов также объяснил, что самолет с эвакуированными на протяжении определенного времени находился в воздухе над Харьковом в связи с плохой погодой, не позволяющей посадку.

Также читайте: На протестах в Новых Санжарах были "профессиональные" подстрекатели, - Данилов

"И никакого засекречивания никто не делал сознательно. Просто не ожидали, что будет такое восприятие ситуации", - подчеркнул секретарь СНБО.

По словам Данилова, почти каждый день происходит внешнее вмешательство в информационное пространство Украины и невозможно это прекратить.

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Читайте: Состояние иностранки, которой вызывали скорую в "Новые Санжары", стабильное, - Минздрав

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Источник: https://censor.net.ua/n3177371
 
 
 Топ комментарии
 
Тому й направили в район карантину вірусологів на БТР.
 показать весь комментарий
 
Хотел написать "сюр" но включать дурака это уже правило, норма. То один- янелох, то другой- я невежда , то скопом мы не думали, не знали, не предполагали... Влада, мать их...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну так поймали ведь уже не раз на брехне штейнманат. веры мыролюбцам 2.0 давно уже нету.
 показать весь комментарий
 
 
НЕ КАТИТ ОТМАЗКА! Дебилы а дальше после эвакуации ? Что обещал главный в Кончу Заспу Петьку заразить? Зная как он перед ним дрожит - значит и угроза была гарантирована? Что дурачка клевете?
 показать весь комментарий
 
 
Влада досі не зрозуміла що зробила помилку, відправивши умовно хворих в далекий регіон! Потрібно було розміщувати в Києві або під Києвом, підготував нормальні умови в карантині! В Києві це нікого б навіть не схвилювало, бо в Києві потужна медицина і будь яка нормальна людина розуміє що з будь якою хворобою лікарі столиці можуть справитись! А в Нових Санжарах навіть лікарів немає! Навіщо повезли туди інфікованих? Щоб на швидкій допомозі до них за 200 км їздити і УЗІ возити? Це ж ідіотизм! От проти цього ідіотизму люди і протестували, вони жопою відчували що влада робить якусь керню!
 показать весь комментарий
 
Просто немали права наражати,будь-кого на небезпеку винищення.Коли,цім,...Дійде
 показать весь комментарий
 
 
просто не ожидали,не думали,не знали. просто бараны
 показать весь комментарий
 
 
https://twitter.com/MgOqkzLBRPLCHyN/status/1231246350257311747

Вон какие учения в Китае - у нас бы месяц ныли что жестко и т.д.
Кстати - на плакате серп и молот, думал что хоть это говно они перестали использовать. Но нет - те же красножопые, только в профиль. И да - верим, верим их статистике. Просто не ожидали такого восприятия ситуации, - Данилов заверил, что информацию об эвакуации украинцев из Китая не скрывали специально - Цензор.НЕТ 5338
 показать весь комментарий
 
 
Тому й направили в район карантину вірусологів на БТР.
 показать весь комментарий
 
 
Не было секрета, но и не были подготовлены, постоянно меняя пункт назначения, а это означает, что подбирали место наиболее пригодное, но всё-равно не подготовленное...
 показать весь комментарий
 
 
Ну, так он за время кружения самолёта мог подготовить только обсерацию типа Мэ-Жо...
 показать весь комментарий
 
"Мы не ожидали, что будет такая информационная атака на нашу страну со стороны разных, скажем так, политических структур, разных источников. Источник: https://censor.net.ua/v3177371\\\\\\\\\\\\

Предатель? Не Путин ли за этим стоит?
Плюс - завезут сюда пару Бошировых и Петровых, будет масса жертв - и готова раельная гражд. война, потому что вас за:

\\\\\\\\\ потому что на самом деле с коронавирусом ничего сложного, страшного, как мы считаем, нет" Источник: https://censor.net.ua/v3177371\\\\\\\\\\

- будут бить. и возможно не только лишь плетью.
 показать весь комментарий
 
 
Хотел написать "сюр" но включать дурака это уже правило, норма. То один- янелох, то другой- я невежда , то скопом мы не думали, не знали, не предполагали... Влада, мать их...
 показать весь комментарий
 
 
Если не было опасности и засекречивания, то чего их в Киеве не высадили, а дозаправили самолёт и опять отослали в Харьков? Зассали и себя в Феофании разместить или в Конча-Заспе?
 показать весь комментарий
 
 
Самолёт летит, колёса тёрлися, а мы не ждали вас, а вы припёрлися. В свекрухе всегда невестка виновата.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленое стадо обосралсь...теперь обтекает...и пытается измазать своим гавном других...
 показать весь комментарий
 
 
Ці дебіли взагалі чогось =ожидают=, чи у них все =па пріколу= ? (Про прогнозування, аналіз, моделювання ситуацій я навіть не заїкаюся).
Нюхнули - і понеслося ?
Хоча все класично-еталонно і ністільки заїжджене, що оскому набило. Як такі "креативщики", могли б щось вигадати уже. Але зайвий раз підтверджують свою абсолютну тупість: один і той же сценарій.
Якщо хтось прокрутить в голові всі зе-зашквари (а вони геть в усьому і щодня, у кожнісінькому висловюванні, поїздці, "діяльності") - то легко простежить цю паралель: ніхто ні про що не думає (бо нема чим), тупо пруть, вважаючи, що піпл не допетрає (слава Богу, в країні ще є трохи людей і народу, яким ніяк не =заходять= зебільні штучки), ************-оскандаляться на весь світ, а тоді бекають-мекають - типу "пояснюють", насправді - пробують виправдати свій невиліковний ідіотизм.
 показать весь комментарий
 
 
Данілов наполовину бреше. Дійсно, про українців не приховували, а про іноземців приховували. До останнього моменту не розголошувалось, що вони проходитимуть у нас обсервацію, по-єзуїтські говорилось лише про евакуацію.
 показать весь комментарий
 
 
Уявіть собі, що станеться, якщо ви раптом надумаєте пропіхувать ідею мирних відносин та дрюжби з рашкою.
Вас точно підвісять.
 показать весь комментарий
 
 
"...потому что на самом деле с коронавирусом ничего сложного, страшного, как мы считаем, нет", - отметил он"
_Нет слов! Просто не ожидали такого восприятия ситуации, - Данилов заверил, что информацию об эвакуации украинцев из Китая не скрывали специально - Цензор.НЕТ 3698 Тупые ублюдки до сих пор так ничего и не осознали! Живут в каком-то своём вымышленном мирке... ****** нам тут будет: эти опарыши - капитальная подстава для всей страны в условиях надвигающейся пандемии!
 показать весь комментарий
 
 
Данилов..., потому что на самом деле с коронавирусом ничего сложного, страшного, как мы считаем, нет", - отметил он. Лидер Китая Си Цзиньпин назвал коронавирус самым большим кризисом в сфере здравоохранения с момента создания Китайской Народной Республики в 1949 году.
Об этом он заявил в воскресенье, 23 февраля, во время заседания по координации усилий по профилактике и борьбе с эпидемиейИсточник: https://censor.net.ua/n3177361....... И кто врет
 показать весь комментарий
 
 
І не боїться цей Сі Цзиньпін, що Аваков може порушити кримінальну справу проти нього за роздмухування паніки.
 показать весь комментарий
 
 
да Авакову не до него , Авакова больше волнует что будет с ним когда он будет не Аваковым
 показать весь комментарий
 
понятно что не скрывали)) они вообще не знали что с эвакуированными делать
 показать весь комментарий
 
 
скривалі, но нє спєціально. Рєфлєкторно вралі
 показать весь комментарий
 
 
Де ті дибіли, які сьогодні тут верещали, що санжарці, ніби-то, дикуни, відгукніться, падлюки зеленосракі !!!
 показать весь комментарий
 
 
Уже который раз !!! Сначала обосрутся зелёные, а после начинают оправдываться.
 показать весь комментарий
 
 
Про евакуацію почали говорити майже місяць тому. Навіщо? І чому евакуацію призначили на 20 число? А наступну евакуацію призначать на дату голосування по "земельному закону"? Згадайте, як закінчив "аценітє красату ігри, ми развєлі іх как катят".
 показать весь комментарий
 
 
Ну от завіщо забріхуватись ще більше?
Гончарук сказав, що втаємничували, чере страх провокацій; Скалецька ненароком обмовилась, що перевіряли належний стан вже після привозу людей.


 показать весь комментарий
 
 
Яб даже сказал хотели пропиарится на этом, но всё пошло через жопу
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх