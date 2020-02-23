 Прославление УПА в Украине не направлено против поляков, а имеет антисоветский характер, - вице-спикер Сейма РП Госевская

Об этом заявила вице-спикер Сейма Польши Малгожата Госевская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.
Она обратила внимание на роль России в конфликте памяти между поляками и украинцами. "Если мы не достигнем истины в польско-украинских отношениях, тщательно не разъясним, принимая во внимание польскую вину второй половины 1930-х, то эта тема Волынского преступления всегда будет между Польшей и Украиной и будет жестоко использоваться Российской Федерацией. Это очевидно", - сказала Госевская. Она добавила, что в нынешней ситуации польско-украинские споры относительно тяжелого прошлого не решат только историки, поскольку, по ее словам, в Украине нужны инициативы со стороны политиков. Вице-спикер Сейма согласилась также с мнением, что прославление УПА в Украине не направлено против поляков, а имеет антисоветский характер.
Вице-спикер Сейма напомнила, что власти Польши постоянно поддерживает стремление Украины к вступлению в структуры Европейского союза, а при этом ожидает от украинской стороны большей чувствительности к польской памяти о преступлениях на Волыни и на востоке Галичины.
"Наши земляки заслуживают нашей памяти и достойное захоронение в освященной земле, могилы и кресты, на которые их родные смогут возложить цветы и зажечь свечи. Это основная вещь", - подчеркнула она.
Не чекали нас тут.
Машингвери свої запорошені
Ми не випустим з рук.
Відкривай, потворо, двері!
Ми прийшли вже, гейя, гойя.
Кров схолоне, буде лятись.
Хтось зависне на гілляці.
Ми прийшли вже, гейя, гойя.
Той спантеличено відповів "дякую. Я не військовослужбовець і пісня не наших солдатів. Це якась інша слов'янська мова".
Розсилка форумлянам принесла свої результати і з му*ака стібалися довго.
чому тоді створили в Інтернеті національний домен верхнього рівня для совку - SU ?
в хорошого преза ?\та це не надовго.
Стільки ж часу потрібно, і для очищення від нього.
У 24,45% вже чітко проукраїнський характер. Україна. Армія.Віра. Мова.
Малгожаті, РЕСПЕКТ !
Слава Україні !
шо за жизнь,**..на мать.
шо за жизнь,**...на мать.
Тут еще свои засранцы-все по виду иностранцы,
Чешут по ушам народу-мы за волю,за свободу.
Якщо поляки готові щиро покаятися за злочини на цих теренах проти українців, то москова вже не зможе використовувати ці події задля розпалювання міжнаціональної ворожнечі.
Чи ж ви забули, як пінились Каліснічєнка і Бандарєнка, про «Валлинскую рєзню»?
Спасибі, Богдане Т за вміння читати між рядків, але я вважаю, що слід мати тут вкрай виважену і помірковану думку. Віце-спікер Сейма Польщі Малгожата Госєвска рухається в правильному напрямку і викликає позитивне розуміння в Україні. Саме цього і бракує між нашими сусідськими країнами, а саме зараз це слід вкрай турботливо плекати в обох наших країнах.
Проф. Преображенский
Ровно в этот день в 1939-м был расстрелян маршал СССР, начальник Генштаба Красной Армии Егоров.
Один из пяти первых советских маршалов.
Из тех пяти маршалов Тухачевского тоже расстреляли,
Блюхер умер в тюрьме.
Страна всегда умела ценить своих защитников.
По це він сказав в інтерв'ю Главкому, передає Еспресо.TV.
"Щодо цього мовного закону є питання. Наприклад, штрафи за використання мови у сфері послуг", - зазначив Ткаченко.
За словами політика, нардепи на базі парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики почали підготовку до національного круглого столу з мовного питання.
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"Принаймні, вчені, до яких ми звернулися з такою ідеєю, відреагували: Слава богу, нарешті можна почати. Суспільство давно вже чекає відвертої, але спокійної розмови з цього питання. Якщо робити зміни, то лише комплексно, не вибірково. Тому ми в цьому законі про медіа практично не торкалися мови", - розповів Ткаченко про подальші плани "Слуги народу".
Россия использует польско-украинский конфликт на исторической почве для своих игр.
Об этом заявила вице-спикер Сейма Польши Малгожата Госевская" Источник: https://censor.net.ua/n3177370
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