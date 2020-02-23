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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:история (1679) Польша (5091) пропаганда (2417) УПА (592) Госевская Малгожата (2)

 Прославление УПА в Украине не направлено против поляков, а имеет антисоветский характер, - вице-спикер Сейма РП Госевская

Россия использует польско-украинский конфликт на исторической почве для своих игр.

Об этом заявила вице-спикер Сейма Польши Малгожата Госевская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

Она обратила внимание на роль России в конфликте памяти между поляками и украинцами. "Если мы не достигнем истины в польско-украинских отношениях, тщательно не разъясним, принимая во внимание польскую вину второй половины 1930-х, то эта тема Волынского преступления всегда будет между Польшей и Украиной и будет жестоко использоваться Российской Федерацией. Это очевидно", - сказала Госевская. Она добавила, что в нынешней ситуации польско-украинские споры относительно тяжелого прошлого не решат только историки, поскольку, по ее словам, в Украине нужны инициативы со стороны политиков. Вице-спикер Сейма согласилась также с мнением, что прославление УПА в Украине не направлено против поляков, а имеет антисоветский характер.

Вице-спикер Сейма напомнила, что власти Польши постоянно поддерживает стремление Украины к вступлению в структуры Европейского союза, а при этом ожидает от украинской стороны большей чувствительности к польской памяти о преступлениях на Волыни и на востоке Галичины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польская сторона восстановит поврежденную могилу воинов УПА на горе Монастырь, - Зеленский

"Наши земляки заслуживают нашей памяти и достойное захоронение в освященной земле, могилы и кресты, на которые их родные смогут возложить цветы и зажечь свечи. Это основная вещь", - подчеркнула она.

Источник: https://censor.net.ua/n3177370
 
   
 Топ комментарии
 
Есть в Польше адекватные политики. Радует....
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Ми сьогодні сюди не запрошені,
Не чекали нас тут.
Машингвери свої запорошені
Ми не випустим з рук.
Прославление УПА в Украине не направлено против поляков, а имеет антисоветский характер, - вице-спикер Сейма РП Госевская - Цензор.НЕТ 9188
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Главное, что она озвучена на Польшу, а не в узком кругу.
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Ми сьогодні сюди не запрошені,
Не чекали нас тут.
Машингвери свої запорошені
Ми не випустим з рук.

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Машингвери, штурмгевери,
Відкривай, потворо, двері!
Ми прийшли вже, гейя, гойя.
Кров схолоне, буде лятись.
Хтось зависне на гілляці.
Ми прийшли вже, гейя, гойя.
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Колись я постібався з одного реального кацапського інваліда кгб (поранений в голову), модератора форуму beatles.ru (на хвилинку!). Він забанив більшість українців, поляків, громадян країн Балтії та ізраїльтян. Випадково я дізнався що в рашці досі є "день чекіста" (у грудні), я написав му*аку з мейла реального британського рок-клубу привітання (двоє діяспорян відшліфували текст до рівня невимушеного сленгу) і приатачив "пісню ваших солдатів" (Машінгвери) з побажанням коли-небудь почути її у натхненному виконанні його та його сина.
Той спантеличено відповів "дякую. Я не військовослужбовець і пісня не наших солдатів. Це якась інша слов'янська мова".
Розсилка форумлянам принесла свої результати і з му*ака стібалися довго.
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Антисоветский характер... Уж сколько лет того Союза нет, а у них всё антисоветский характер. Когда будет проукраинский характер? Или это даже не планируется?
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а кацапи знають, що совк вже того ?
чому тоді створили в Інтернеті національний домен верхнього рівня для совку - SU ?
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Домен SU был создан на заре Интернета. Ещё до доменов RU и UA.
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не, домен таки ещё со времен совка ~90 года, это не новый. домен .su
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И да, моя возлюбленная Ксения, кацапы знают что Союз того... И поэтому они работают над его восстановлением.
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тоді чого дивуватись антисовковій позиції українців ?
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Нужно обхитрить. Хотя вы умные и вас на мякине не проведешь. Но ведь 73% малоросов поверили же...
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у що вони повірили ?
в хорошого преза ?\та це не надовго.
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Совок існував 77 років.
Стільки ж часу потрібно, і для очищення від нього.
У 24,45% вже чітко проукраїнський характер. Україна. Армія.Віра. Мова.
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так какой народ не борется против оккупантов?
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Видать сказывается скорое открытия рынка в Германии. Не вижу других причин
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Это такая же отмазка, как сказать, что отказ в приеме украинцев из Китая не направлен против украинцев, а направлен против власти.
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« Вице-спикер Сейма согласилась также с мнением, что прославление УПА в Украине не направлено против поляков, а имеет антисоветский характер. Источник: https://censor.net.ua/n3177370»
Малгожаті, РЕСПЕКТ !
Слава Україні !
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Слева "курва",справа "мать"-
шо за жизнь,**..на мать.
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Слева "курва",справа "мать"-
шо за жизнь,**...на мать.
Тут еще свои засранцы-все по виду иностранцы,
Чешут по ушам народу-мы за волю,за свободу.
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"..польской памяти о преступлениях на Волыни и на востоке Галичины"

Якщо поляки готові щиро покаятися за злочини на цих теренах проти українців, то москова вже не зможе використовувати ці події задля розпалювання міжнаціональної ворожнечі.
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"Если мы не достигнем истины в польско-украинских отношениях, тщательно не разъясним, принимая во внимание польскую вину второй половины 1930-х, то эта тема Волынского преступления всегда будет между Польшей и Украиной и будет жестоко использоваться Российской Федерацией. Это очевидно" Источник: https://censor.net.ua/n3177370
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Диявол ховається в дрібницях. Для своїх вчинків у ті часи поляки вживають слова "провина", "кривда" тощо, щодо українців використовують терміни "злочини" іноді "злочини проти людства". В даному випадку чиновниця використала слово "злочин". Якщо є злочин, значить є злочинці. А хто злочинці - правильно, наші діди і прадіди. До нормального діалогу ще далеко.
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Але ж це кроки назустріч.
Чи ж ви забули, як пінились Каліснічєнка і Бандарєнка, про «Валлинскую рєзню»?
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Тут потрібна авторська цитата саме цього рядка в оригіналі, і вкрай відповідальний переклад українською.
Спасибі, Богдане Т за вміння читати між рядків, але я вважаю, що слід мати тут вкрай виважену і помірковану думку. Віце-спікер Сейма Польщі Малгожата Госєвска рухається в правильному напрямку і викликає позитивне розуміння в Україні. Саме цього і бракує між нашими сусідськими країнами, а саме зараз це слід вкрай турботливо плекати в обох наших країнах.
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Проф. Преображенский

Ровно в этот день в 1939-м был расстрелян маршал СССР, начальник Генштаба Красной Армии Егоров.
Один из пяти первых советских маршалов.
Из тех пяти маршалов Тухачевского тоже расстреляли,
Блюхер умер в тюрьме.
Страна всегда умела ценить своих защитников.
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Все вірно. Але каяття і розуміння помилок має бути з обох сторін.
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Сколько можно ворушить историю? В будущее смотреть надо. Хотя отрицание прошлого нивелирует веру в будущее, его просто может не быть. Принцип совковый остался-"До основания разрушим, а затем... А затем может и не наступить.
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Глава комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, член президентської фракції "Слуга народу" Олександр Ткаченко вважає, що прийняття мовного закону створило багато ризиків для суспільства в цілому і для нових депутатів

По це він сказав в інтерв'ю Главкому, передає Еспресо.TV.
"Щодо цього мовного закону є питання. Наприклад, штрафи за використання мови у сфері послуг", - зазначив Ткаченко.
За словами політика, нардепи на базі парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики почали підготовку до національного круглого столу з мовного питання.
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"Принаймні, вчені, до яких ми звернулися з такою ідеєю, відреагували: Слава богу, нарешті можна почати. Суспільство давно вже чекає відвертої, але спокійної розмови з цього питання. Якщо робити зміни, то лише комплексно, не вибірково. Тому ми в цьому законі про медіа практично не торкалися мови", - розповів Ткаченко про подальші плани "Слуги народу".
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это тот ткаченко кто одесскую киностудию и ее территорию хочет раздербанить!? тот!
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Как знакомо - базарят одно, а законы принимают другие!
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Прославление УПА не может быть НЕ направленным против поляков, так сказать, по определению, ибо УПА в ответе за Волынскую резню, в силу разных причин. Интересно, как наши сумеют усидеть одной жопой на двух стульях, и кажется мне, таки не смогут, но, в любом случае, эту историю еще долго будут мусолить.
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Но сидеть на двух стульях надо во имя сохранения страны, вот же какая штука...
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Лично мое мнение - все эти исторические срачи попросту тормозят Украину, как балласт. С трудом, но по сути Украина сумела сбросить с себя ярмо совка, но так же стоит поступить с УПА и всем прочим, что препятствует пути в Европу. Догадываюсь, что не многие с таким согласятся, но, думаю, когда-то в будущем это всё равно придется сделать, Украина явно не в том положении, да бы диктовать условия, скорее есть лишь выбор в том, как их принять. Грубо говоря, сидеть на двух стульях вовсе не обязательно, если отсечь лишнее.
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Нам нужно понять, что ментальность украинцев, живущих в разных частях страны, разная, и смириться с тем, что придется не навязывать свои ценности украинцам с другими взглядами на историю, религию, традиции и тд. Это, конечно, если не хотеть потрясений и развала страны изнутри.
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Молодец вице -спикер . Давно вам полякам пора понять , что это не против вас . а против Параши .
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Прославляют УПА не во всей Украине, а в западной ее части, так будет точнее.
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Давно в усій Україні УПА герої. Бо кацапи, напавши, допомогли це втямити.
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Не соглашусь, УПА - герои местного, галичанского масштаба.
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основная вещь, не решат только историки..... Прославлення УПА в Україні не спрямоване проти поляків, а має антирадянський характер, - віцеспікерка Сейму РП Госевська - Цензор.НЕТ 8684 бред одинокой, сивой кобылы. У национализма нет будущего, смысл зря потеть? читаю и смотрю на всё как на развлекательное тв
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Всі войни що сражалися за незалежність - герої. І польські і українські, і литовські. А те, що один одного теж вбивали, да, було. Але заради ненависьі до спільного ворога - мордора, пора це забути.
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"Прославление УПА в Украине не направлено против поляков, а имеет антисоветский характер, - вице-спикер Сейма РП Госевская
Прославлення УПА в Україні не спрямоване проти поляків, а має антирадянський характер, - віцеспікерка Сейму РП Госевська - Цензор.НЕТ 3690Россия использует польско-украинский конфликт на исторической почве для своих игр.

Об этом заявила вице-спикер Сейма Польши Малгожата Госевская" Источник: https://censor.net.ua/n3177370

Файно жіночка каже - Ваня свій кацапський клюв усюди встромить
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Сколько тех вояк УПА было по сравнению хотя бы с армией Власова, а до сих пор от их имени писяют кипятком в России, Польше и даже в Израиле.
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Поляки во время ВМВ ещё те шакалы были и УПА боролась как против советов так и против польских шовинистов и "пацификаторов".Просто сейчас нам и полякам эти разборки раздувать не особо выгодно ибо нагреется на этом только рашостан
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Герой Украины С.А.Бандера ни о какой борьбе с поляками после 2МВ не говорил:
Прославлення УПА в Україні не спрямоване проти поляків, а має антирадянський характер, - віцеспікерка Сейму РП Госевська - Цензор.НЕТ 2406
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ви ще не знаєте як роздувається антиукраїнська істерія на польських форумах ... Іноді заходжу туди дещо вправляю, ( польська мова у мене непогана і в написанню) так ось, зазвичай пару лаптеногих з Козлостану косять під українців, не знаю від спецслужб вони чи дáбравольці камсамольці , і починають читати мантри - Львів наш, поляки винні у волинській різанині, немає різниці між поляками і кацапами таке iнше , не всі поляки вміють відрізнити ці провокації і багато ведуться, звичайно в пориві злості поляки починають нападати на українців, а потiм вже й на вулицях теж .. І ці провакатори є практично на всіх форумах (!). треба віддати належне польському сеймовi- взяли до бюджета 2020 року херову купу мільйонів злотих на боротьбу з цією кацапською інет заразою, зараз цих паскуд відстежують і прибирають з форумів, але вони курва як голови дракона з'являються знову і знову ..
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