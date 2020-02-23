 Минкультуры поддерживает создание в Украине Федерации киберспорта, - замминистра Шумилин

Об этом заместитель министра культуры, молодежи и спорта Владимир Шумилин заявил на плей-офф турнира WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Министерство культуры, молодежи и спорта понимает важность киберспорта и его социальную составляющую. Мы уже общались с большими "игроками" на этом рынке и полностью поддерживаем создание единой национальной Федерации киберспорта Украины", - сказал Шумилин.
Он добавил, что киберспорт может помочь в реабилитации ветеранам АТО/ООС, социализировать людей с инвалидностью, он способствует гендерному равенству, ведь на турнирах соревноваться могут как девушки, так и юноши.
рагуль совковий
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это было в 2019г.
зачем врать..
Это фейк! Сам пост никто не видел, зато несколько человек разметали его по сети. Один к слову, уже удалил. Стыдно стало
Я уже боюсь,шо до КиберСПИРТА доберутся
Оригинально.
Серйозно ?
Гра проти людей як на мене цікавіше, але я погоджуюся, що кіберспорт це брєд.