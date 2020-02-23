 Минкультуры поддерживает создание в Украине Федерации киберспорта, - замминистра Шумилин

Об этом заместитель министра культуры, молодежи и спорта Владимир Шумилин заявил на плей-офф турнира WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Министерство культуры, молодежи и спорта понимает важность киберспорта и его социальную составляющую. Мы уже общались с большими "игроками" на этом рынке и полностью поддерживаем создание единой национальной Федерации киберспорта Украины", - сказал Шумилин.

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Он добавил, что киберспорт может помочь в реабилитации ветеранам АТО/ООС, социализировать людей с инвалидностью, он способствует гендерному равенству, ведь на турнирах соревноваться могут как девушки, так и юноши.