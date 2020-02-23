 Митинг-протест против оккупации Россией украинского Крыма прошел в Стамбуле. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генеральное консульство Украины в Стамбуле.
"В Стамбуле состоялся митинг-протест против оккупации Россией Автономной Республики Крым", - говорится в сообщении.
Участники держали плакаты с надписями: "Вчера Сталин, сегодня Путин", "Останови преступление Кремля, верни украденное", "Крымские татары не сдадутся" и другие.
Также участники мероприятия протестовали против прекращения работы крымскотатарского телеканала ATR. "В опасности. Единственный крымскотатарский ТВ канал под угрозой закрытия", - было написано на одном из плакатов.
Дамаск!
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Эдику то пора уже и за Идлиб браться ...кацы там, что то сильно раздухарились, намолотили брони турецкой многовато из воздуха, руцке С-300 и С-400 не помогли?
оккупация - занятие вооружёнными силами государства не принадлежащей ему территории, не сопровождающееся обретением суверенитета над ней.
анне́ксия - насильственное присоединение государством всей (или части) территории другого государства в одностороннем порядке.
В одному з регіонів курортної провінції Мугла начальник жандармерії - етнічний кримський татарин. Його патрульні мають повний карт-бланш з пакування кацапів навіть за невипрасувані шнурки. Там на вулицях кацапи розмовляють пошепки.