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 Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:Крым (22390) Стамбул (171) Турция (2209) крымские татары (2251)

 Митинг-протест против оккупации Россией украинского Крыма прошел в Стамбуле. ФОТО

Сегодня в Турции, на площади Бейазит в Стамбуле, состоялся митинг-протест против оккупации Россией Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генеральное консульство Украины в Стамбуле.

Митинг-протест против оккупации Россией украинского Крыма прошел в Стамбуле 01

"В Стамбуле состоялся митинг-протест против оккупации Россией Автономной Республики Крым", - говорится в сообщении.

Митинг-протест против оккупации Россией украинского Крыма прошел в Стамбуле 02

Участники держали плакаты с надписями: "Вчера Сталин, сегодня Путин", "Останови преступление Кремля, верни украденное", "Крымские татары не сдадутся" и другие.

Митинг-протест против оккупации Россией украинского Крыма прошел в Стамбуле 03

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Также участники мероприятия протестовали против прекращения работы крымскотатарского телеканала ATR. "В опасности. Единственный крымскотатарский ТВ канал под угрозой закрытия", - было написано на одном из плакатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3177368
 
   
 Топ комментарии
 
Хоть где-то о Крыме вспоминают.
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Росіян усіх треба валити. На суші, на морі і в повітрі! кругом валити їх!
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Вспоминают,наверно строят какие-то планы.Был в Абхазии и в какое то время в прибрежные воды(Новый Афон) зашла целая эскадрилья рыболовецких шхун(около 15),порасскидывали сети.Я спросил у месного знакомого знакомого-это ваши или Росии?Он сказал шо турки-они им продали каоту на вылов рыбы.
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Ердоган, вже час наступу на Таурус, Латакію і
Дамаск!
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А ЗЕлупа проти такого формулювання...
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А шакалад на тебя, идиота, смотрит... И молчит.Пока)
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о майн готт. соевая мужеложенка или серливый пластырь шланг - хунта?Это просто шайка ублюдочных соевых мыролюбных питорасов.
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Біда у людей у голові. Майдан боровся проти уряду януковича, де впевнено міністром працював порошенко, тобто і проти порошенка в тому числі. Яким же треба бути відсталим розумово, щоб після всіх жертв на Майдані і смертей на фронті голосувати за вчорашного соратника януковича - порошенка який сам особисто і створив партію регіонів.
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очнись,тебя уже *******

Дмитрий Разумков будет заниматься внутренней политикой. Сейчас он как политконсультант и политтехнолог еще и по совместительству является спикером штаба команды Зе. Сын ныне уже покойного основателя Центра политического и экономического анализа Дмитрия Разумкова начинал свою карьеру в 2006 году в штабе Партии регионов вместе с сыном Януковича в «Молодых регионах»
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..
Эдику то пора уже и за Идлиб браться ...кацы там, что то сильно раздухарились, намолотили брони турецкой многовато из воздуха, руцке С-300 и С-400 не помогли?
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оккупация...или все же аннексия?
оккупация - занятие вооружёнными силами государства не принадлежащей ему территории, не сопровождающееся обретением суверенитета над ней.

анне́ксия - насильственное присоединение государством всей (или части) территории другого государства в одностороннем порядке.
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хрен репы не слаще,(рашистская анексо -окупация украинской земли)
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у наших ЗМІ тиша,влада намагається оминати цю тему.
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Молодці турки!
В одному з регіонів курортної провінції Мугла начальник жандармерії - етнічний кримський татарин. Його патрульні мають повний карт-бланш з пакування кацапів навіть за невипрасувані шнурки. Там на вулицях кацапи розмовляють пошепки.
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Українці не сміють забувати історію кацапсько-українських відносин. Кожного вбитого кацапами треба пам'ятати. Спільна історія України та Московії, така ж кривава як і руки Путіна. За часів панування Московії, в Україні людей загинуло більше ніж за всі війни разом взяті.
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