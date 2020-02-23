 Осужденные по "делу Хизб ут-Тахрир" братья Абдуллаевы находятся в СИЗО российской Уфы, - мать

Об этом "Крымской правозащитной группе" сообщила мать заключенных Диляра Абдуллаева, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера узнала что мои сыновья еще в Уфе СИЗО-1. У них ничего нет, они голодные. Попыталась через интернет найти магазин и сделала заказ, но когда им доставят еду, неизвестно, а их каждый день могут этапировать", - рассказала Диляра.

Женщина пояснила, что ее сыновья не могут есть еду, которую дают в следственном изоляторе в силу религиозных убеждений.

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Напомним, Узаир Абдуллаев был арестован 12 октября 2017 года в оккупированном Крыму после обысков в пяти мусульманских семьях. Кроме Абдуллаева также были задержаны еще четверо крымских татар: Рустем Исмаилов, Теймур Абдуллаев, Эмиль Джемаденов, Айдер Салединов. Всех их обвиняют в участии в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир". По решению подконтрольного России крымского "суда" Узаир Абдуллаев арестован до 11 июня 2018 года. Защитники арестованных и осужденных крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону вынес приговор фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" (первая симферопольская группа) в июне 2019 года.

Верховный суд России 24 декабря 2019 года изменил приговор - сроки заключения для крымчан уменьшились на 6 месяцев.

Таким образом, Узеир ​Абдуллаев получил 12 лет и 6 месяцев​ заключения, Рустем Исмаилов – 13 лет и 6 месяцев, Эмиль Джемадинов – 11 лет и 6 месяцев, Айдер Салединов – 11 лет и 6 месяцев. Теймур Абдуллаев после пересмотра приговора получил 16 лет и 6 месяцев колонии, при этом для него предусмотрен административный надзор сроком на 1 год и 4 месяца.

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Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с данным приговором и призвало усилить санкционное давление на Россию.

Мать осужденных рассказала, что Теймура и Узеира отправили 10 февраля 2020 года из СИЗО-2 российского Таганрога по этапу в неизвестном направлении. 13 февраля адвокат Эдем Семедляев заявил, что братьев Абдуллаевых этапировали в неизвестном направлении. Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой по этому вопросу.