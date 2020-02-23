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Все про:Италия (972) COVID-19 (236)

 Вспышка коронавируса в Италии: более 100 больных, 3 умерших

Италия ввела чрезвычайные меры для преодоления распространения вспышки нового коронавируса COVID-19 в Европе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил чрезвычайный план, поскольку количество случаев заболевания превысило сотню. Мероприятия ввели после подтверждения, что трое граждан Италии пожилого возраста умерли от коронавируса.

78-летний мужчина с подтвержденным диагнозом "коронавирус" умер в регионе Венето, а 77-летняя женщина умерла в регионе Ломбардия. О том, что у нее был именно этот коронавирус, стало известно только после вскрытия. В воскресенье вечером сообщено о смерти от коронавируса в Италии третьего человека.

В десяти городах в северных регионах страны - Ломбардии и Венето - ввели карантин. Примерно 50 тыс. человек просят оставаться дома.

В Венеции власти решили отменить два последних дня карнавала, которые приходились на 24-25 февраля. Вспышка коронавируса сказалась на Миланской неделе моды: показ коллекции Джорджио Армани, который должен состояться в воскресенье, пройдет в пустом зале с трасляцией в интернете, поскольку приглашенных просят не приходить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ обеспокоена случаями заражения коронавирусом без четкой связи с Китаем

Глава итальянского правительства Конте объявил, что сейчас запрещается въезжать или оставлять районы вспышки без специального разрешения. Все школьные и спортивные мероприятия прекратили в этих районах, в частности, отменили несколько футбольных матчей Серии А, которые должны были состояться в воскресенье.

Полиция, а при необходимости и вооруженные силы, будут иметь полномочия обеспечить выполнение ограничений.

Итальянский власти опасаются, что вирус уже вышел за пределы изолированных скоплений случаев в Ломбардии и Венето, поскольку это усложнит сдерживание распространения болезни.

Также читайте: Россия распространяет фейк, что коронавирус запущен ЦРУ для экономической войны с Китаем, - Госдепартамент США

Источник: https://censor.net.ua/n3177366
 
 
 Топ комментарии
 
Привезли таки в країну ... разом з евакуйованими.. Теж лише здорових забирали..
Американці відмовились забирати своїх громадян з лайнера.
ВСІ АДЕКВАТНІ люди розуміють небезпеку. Тільки не наші гуманітарії.
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Нагадайте, хто нещодавно був із візитом у Ватикані...?

Вспышка коронавируса в Италии: более 100 больных, 2 умерших - Цензор.НЕТ 7927
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От кіпішні. Доктор Комаровскій, совєтскій пєдіатр сказав що коронавірус не страшний і ледь не корисний.
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Ай-я-я-я-яй!!! Цензор сіє паніку! Аваков ти придивися за цим!
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Зона обсервации в Новых Санжарах.Посторонние люди внутри зоны. Выходящие\входящие из зоны без санобработки. Вещи перемещаемые из зоны и в нее. Отсутствие дезинфекции стоков.
Зеленский и Скалецкая УМЫШЛЕННО запрещают проводить специфические тесты на коронавирус прекрасно зная что носители будут обнаружены.
В общем это очень похоже на умышленную диверсию против украинских граждан, с целью распространения эпидемии вирусного заболевания.
И всю эту благость раздраженная Скалецкая разрушила одной фразой - "Если кто-то из эвакуированных из Китая заболеет, его доставят в инфекционную больницу" (!)
Т.е. министр здравоохранения откровенно признает, что на месте обсервации НЕ СОЗДАНО никаких условий лечения в случае заболевания, уже инфицированного больного повезут дальше по стране?
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Просто епідемія- це єдине що може врятувати Пенсійний Фонд і більше того- нашу владу....
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а може навпаки? Це ще більше дасть реакцію людей на всю цю нечисть, що зараз при владі.
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Коли люди помиратимуть просто на вулицях- їм буде не до Майдану.
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Они должны умирать. Их выбор после 5 лет войны это показал.
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Scorpman Y Якщо тай будуть зараженні,то це буде такий собі біологічний тероризм.
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Ні,це не біологічний терормз, бо за біологічний тероризм в нас чи рік, чи два тому прийнято закон що всього років десь 10 дають. Це взагалі нічого .
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правильно Вспышка коронавируса в Италии: более 100 больных, 2 умерших - Цензор.НЕТ 5645 ЦН как тот врач что сказал больному ... ну что будем лечить или хочешь жить ?
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Наши собираются границу с Италией там закрыть.
"Полиция, а при необходимости и вооруженные силы, будут иметь полномочия обеспечить выполнение ограничений".Источник: https://censor.net.ua/n3177366
Воооооооооооот!!! Теперь протест санжарцев не кажется никому надеюсь чрезмерным? А ваша полиция, вместо того, чтобы заблокировать неправомерное и неправильное ,неуместное расположение потенциального объекта возможного распространения коронавируса по Украине - била тех, кто был прав . Ну впрочем, как обычно...
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https://youtu.be/tWpOQluPAko В Казахстане местные жители устроили массовые протесты против размещения в больнице пограничного с Китаем Зайсанского района больных коронавирусом людей
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От кіпішні. Доктор Комаровскій, совєтскій пєдіатр сказав що коронавірус не страшний і ледь не корисний.
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Не прям в защиту Комаровского - но такого, насколько я знаю, он не говорил. Я видел пару его видео, посвещенных короновирусу - говорил, как на мой обывательский взгляд, вполне логичные и здравые мысли.
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Привезли таки в країну ... разом з евакуйованими.. Теж лише здорових забирали..
Американці відмовились забирати своїх громадян з лайнера.
ВСІ АДЕКВАТНІ люди розуміють небезпеку. Тільки не наші гуманітарії.
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То їм коментарі не такі, то народ совкове бидло...
А потім тримайте епідемію і карантиг.
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Я взагалі в шоці з дебільності зеленої влади.
Може цей вірус справді біологічна зброя і не дія на Богообраний народ?
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чому це раптом? В Ізраїлі ж наче вже є один хворий.
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палестинці там точно є. Але вони живуть в своїй автономії.
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_Философы - гуманитарии. Но практикуют логическое мышление. А эти говорящие головы, играющие роль чиновников, просто клинические умственно отсталые. Позёры, пустышки и шелуха.
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маю на увазі "гуманітаріїв", які кричали про спасіння наших громадян і видаляли мої "некоректні" коментарі.
що будемо робити, якщо італійці почнуть повертатись ?
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А когда они эвакуированных привезли? Откуда у вас сведения о заражении эвакуированными?
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а ким ще ?
вірус сам з Китаю не прилетів.
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Вы ещё скажите что это сначала наших в Милан и Венецию завезли за госрахунок, а затем в Новые Санжары и теперь мы все умрём. Опять где то эпидемия, а у нас всё пропало?
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з Італії привести вірус простіше простого.
даремно забирали людей з Китаю.
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Ну вы можете хоть как то логически мыслить или вообще утратили эту способность? "з Італії привести вірус простіше простого" и по этому нам не забирать людей из Китая?
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Італійці забрали і отримали.
Японці щось не поспішають..
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Скоро наши "итальянцы" начнут возвращаться в Украину...
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та в рашці є і хворий, а там наших більше. А інфу там притримують не гірше за китайців
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Не дай Боже и Польше найдут" корону"-санаториев не хватит.
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Не хватало ещё и лугандонцев, хотя они и так заражены.
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Их там сотни тысяч. Санаториев на всех не хватит. Как бы Чернобыльскую зону не заселили.
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Кількість інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2 в Італії вдень 23 лютого зросла до 129 осіб, ще двоє померли. Про це пише La Repubblica. Кількість інфікованих коронавірусом в Італії зросла до 129 / ГОРДОН Вспышка коронавируса в Италии: более 100 больных, 2 умерших - Цензор.НЕТ 3791
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В Курской области возбуждено уголовное дело об убийстве ножницами гражданина Китая, приехавшего в этот регион в конце прошлого года и работавшего на обувном производстве. Как сообщает Следственный комитет, он ранее заболел ОРВИ, оказался в больнице, но был убит вскоре после выписки.
Тело 45-летнего китайца было обнаружено в комнате общежития в городе Железногорск на северо-западе Курской области. Основное промышленное предприятие здесь- горно-обогатительный комбинат,работающий с месторождением железной руды, но в городе есть и ряд других производств,в том числе в строительной и обувной промышленности.

"Как отмечало следствие, у погибшего было проникающее ранение шеи, на теле лежали ножницы, - сообщает агентство РИА "Новости". По данным следствия, среди основных версий рассматривается преступление на бытовой почве, совершенное земляками погибшего". Однако, не исключается и возникшая в последнее время бытовая синофобия, связанная с распространением в Китае опасного коронавируса COVID-19, что, впрочем, отрицают местные власти.

По данным следствия, после выписки из больницы, где он лечился от ОРВИ, гражданин Китая вернулся в свою комнату общежития, в которой жил один. Общежитие расположено на закрытой территории предприятия, там проживали еще не менее 40 граждан Китая. Сам убитый приехал в Железногорск в составе группы из 43 китайцев в декабре прошлого года для работы на предприятии по пошиву обуви.

Недавно стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе китайских граждан, у которых при этом не был обнаружен коронавирус, отправили в стационар, чтобы их соседи не волновались. В Санкт-Петербурге китайских студентов перестали пускать в вузы. "Мосгортранс" потребовал от водителей сообщать диспетчеру о нахождении китайских граждан в салоне транспортных средств. Кроме того, 37% жителей России готовы отказаться от общения с китайцами, боясь заразиться коронавирусом, а 67% россиян согласны отложить поездки в страны, где были зафиксированы случаи заражения COVID-19. С сегодняшнего дня Россия временно закрыла границу для въезда китайских граждан за исключением транзитных пассажиров.
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Італія деградує: карантин ввели ще з часів Венеційської республіки. XXI століття й от таке...
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Сейчас СМИ понесут что-то вроде "каждый второй житель Италии инфицирован", а потом громадяны-патриоты будут встречать гастарбайтеров из Италии как в Микулинцях, Винниках и Санжарах.
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Нагадайте, хто нещодавно був із візитом у Ватикані...?

Вспышка коронавируса в Италии: более 100 больных, 2 умерших - Цензор.НЕТ 7927
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да уж.. .пора плохиша в кремль отправить.
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Нельзя пускать Зеленского в Москву,а то Москва сгорит или Россия разложиться на Московию и воюющие колонии. Вспышка коронавируса в Италии: более 100 больных, 2 умерших - Цензор.НЕТ 4617
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его нельзя к атомным реакторам подпускать...ибо та ну его ...нещастячко вселенское ))))
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та нет, у нас так заведено, туда сами, а назад им должна страна
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Нашли дураков. Эти не будут ждать самолета, который будут поджидать с лечебными камнями и дезинфицирующим огнем. Надо готовиться к обороне.
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вся Итали стала украинскими "Санжарами" правда там власти не поют "позорную песню" италянским любителям спагетти ,
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только благодаря Святости Папы Римского Италия единственная
смогла так долго продержаться после термоядерной энергетики зе.ло
у простых стран, не намоленных,.. это... происходило через 2-4 дня )))))
Вспышка коронавируса в Италии: более 100 больных, 2 умерших - Цензор.НЕТ 9985
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Та там у вас брешуть просто і нагнітають паніку. У нас ось кажуть що коронавірус- фігня.
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Если бы выбрали Пе - никакого бы вируса не было.
Теперь мы все умрём.
Во всем зе виноваты
Зрада.
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наші лікарі не оглядали "китайців" в самому Китаї, повірили на слово мвсцевим дохтурам.
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Новости немного сзади - 152 подтверждённых случая на сегодня и уже 3 жертвы.
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соя. ну ка подскаажите как будут по итальянски титушки - евробляхеры завезенные из капуи или венеции? Или там тоже рюкзацные карабинеры- онижыдети?
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В Венеции, кстати, тоже много случаев.
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Надеюсь вы не вздумаете возвращаться в Украину?
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Вы наивно думаете, что любая часть Планеты не вовлечётся?
Сейчас ВОЗ заявляет, что Китай многого не договорил. В Италии из обследовенных PRC образцов тампонов 12% положительных. Китай не уведомил мир о возникновении у заболевших аутоиммунных реакций - эндокардит, гломерулонефрит и тяжёлая лейкопения. Кроме интерстициальной пневмонии. Действительно, у умерших были хронические патологии. И действительно, среди детей положительных нет.
Коронавирус никак не влияет на моё место жительство.
Да, наиболее рискованные профессии - Гвардия Медика, Семейные врачи, Амбуланца и Скорая. И я среди них... Но не убегаю.
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это что получается...- Санжарцы инстинктивно поступали правильно, да?
Или американцы тоже быдло...?

https://racurs.ua/ua/n134144-kytayskyy-koronavirus-ssha-vidmovylysya-evakuuvaty-amerykanciv-iz-kruyiznogo-laynera-diamond.html

Китайський коронавірус: США відмовилися евакуювати американців із круїзного лайнера Diamond Princess



Спалах коронавірусу в Італії: понад 100 хворих, 3 померлих - Цензор.НЕТ 6823




США хочуть поки що залишити на борту Diamond Princess 330 своїх громадян, повідомляє «РБК-Україна», посилаючись на японський телеканал NHK.
Уряди США і Японії обговорювали питання евакуації американців із лайнера Diamond Princess. Японія запропонувала достроково повернути громадян США на батьківщину, але американська сторона заявила, що американців краще залишити на лайнері до закінчення карантину.
Свою точку зору американська сторона аргументувала тим, що перевезення пасажирів значно збільшує ризик зараження коронавірусом.
Так що 330 американцям доведеться дочекатися закінчення карантину і лише після цього вони будуть евакуйовані на батьківщину.




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Там куча западенских заробитчан, а львовские врачи теперь не знают, что делать: петь гимн, чтобы к ним их не везли, или таки забрать, потому что свои.
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Про гімн журналісти відверто набрехали.
А вибачитись і спростувати не знайшлось нікого.
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Хорошая отмазка. А про тернопольских местных депутатов, которые кричали, что не дадут размещать у себя украинцев из Китая, тоже брехня?
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І правильно. Я би їх в Україну не брала.
В Італії вже може бути епідемія. Отак розбіжиться по світі.
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Нічо, Зеленський їсть нормальну їжу і вітаміни, його вірус не візьме. В нього на це грошей вистачить.
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Як казала моя мати - чума к чумі не пристане.
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Щодня алкоголь вбиває 40 українців,і ніхто не панікує!
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отменить два последних дня карнавала
я бы его вообще отменил - праздник похоти и непристойностей
Источник: https://censor.net.ua/n3177366
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#Коронавирус шагает по планете:

В #Италии более 100 заразившихся. В городах вводят карантин. Школы закрываются, спортивные мероприятия отменяются. Людм рекомендуют не здороваться за руку#Кувей и #Турция закрыли свои границы с #Ираном. Авиарейсы отменены. Погранпереходы закрыты
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