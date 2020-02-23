 Вспышка коронавируса в Италии: более 100 больных, 3 умерших

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил чрезвычайный план, поскольку количество случаев заболевания превысило сотню. Мероприятия ввели после подтверждения, что трое граждан Италии пожилого возраста умерли от коронавируса.
78-летний мужчина с подтвержденным диагнозом "коронавирус" умер в регионе Венето, а 77-летняя женщина умерла в регионе Ломбардия. О том, что у нее был именно этот коронавирус, стало известно только после вскрытия. В воскресенье вечером сообщено о смерти от коронавируса в Италии третьего человека.
В десяти городах в северных регионах страны - Ломбардии и Венето - ввели карантин. Примерно 50 тыс. человек просят оставаться дома.
В Венеции власти решили отменить два последних дня карнавала, которые приходились на 24-25 февраля. Вспышка коронавируса сказалась на Миланской неделе моды: показ коллекции Джорджио Армани, который должен состояться в воскресенье, пройдет в пустом зале с трасляцией в интернете, поскольку приглашенных просят не приходить.
Глава итальянского правительства Конте объявил, что сейчас запрещается въезжать или оставлять районы вспышки без специального разрешения. Все школьные и спортивные мероприятия прекратили в этих районах, в частности, отменили несколько футбольных матчей Серии А, которые должны были состояться в воскресенье.
Полиция, а при необходимости и вооруженные силы, будут иметь полномочия обеспечить выполнение ограничений.
Итальянский власти опасаются, что вирус уже вышел за пределы изолированных скоплений случаев в Ломбардии и Венето, поскольку это усложнит сдерживание распространения болезни.
Зеленский и Скалецкая УМЫШЛЕННО запрещают проводить специфические тесты на коронавирус прекрасно зная что носители будут обнаружены.
В общем это очень похоже на умышленную диверсию против украинских граждан, с целью распространения эпидемии вирусного заболевания.
И всю эту благость раздраженная Скалецкая разрушила одной фразой - "Если кто-то из эвакуированных из Китая заболеет, его доставят в инфекционную больницу" (!)
Т.е. министр здравоохранения откровенно признает, что на месте обсервации НЕ СОЗДАНО никаких условий лечения в случае заболевания, уже инфицированного больного повезут дальше по стране?
"Полиция, а при необходимости и вооруженные силы, будут иметь полномочия обеспечить выполнение ограничений".Источник: https://censor.net.ua/n3177366
Воооооооооооот!!! Теперь протест санжарцев не кажется никому надеюсь чрезмерным? А ваша полиция, вместо того, чтобы заблокировать неправомерное и неправильное ,неуместное расположение потенциального объекта возможного распространения коронавируса по Украине - била тех, кто был прав . Ну впрочем, как обычно...
Американці відмовились забирати своїх громадян з лайнера.
ВСІ АДЕКВАТНІ люди розуміють небезпеку. Тільки не наші гуманітарії.
А потім тримайте епідемію і карантиг.
Може цей вірус справді біологічна зброя і не дія на Богообраний народ?
що будемо робити, якщо італійці почнуть повертатись ?
вірус сам з Китаю не прилетів.
даремно забирали людей з Китаю.
Японці щось не поспішають..
Тело 45-летнего китайца было обнаружено в комнате общежития в городе Железногорск на северо-западе Курской области. Основное промышленное предприятие здесь- горно-обогатительный комбинат,работающий с месторождением железной руды, но в городе есть и ряд других производств,в том числе в строительной и обувной промышленности.
"Как отмечало следствие, у погибшего было проникающее ранение шеи, на теле лежали ножницы, - сообщает агентство РИА "Новости". По данным следствия, среди основных версий рассматривается преступление на бытовой почве, совершенное земляками погибшего". Однако, не исключается и возникшая в последнее время бытовая синофобия, связанная с распространением в Китае опасного коронавируса COVID-19, что, впрочем, отрицают местные власти.
По данным следствия, после выписки из больницы, где он лечился от ОРВИ, гражданин Китая вернулся в свою комнату общежития, в которой жил один. Общежитие расположено на закрытой территории предприятия, там проживали еще не менее 40 граждан Китая. Сам убитый приехал в Железногорск в составе группы из 43 китайцев в декабре прошлого года для работы на предприятии по пошиву обуви.
Недавно стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе китайских граждан, у которых при этом не был обнаружен коронавирус, отправили в стационар, чтобы их соседи не волновались. В Санкт-Петербурге китайских студентов перестали пускать в вузы. "Мосгортранс" потребовал от водителей сообщать диспетчеру о нахождении китайских граждан в салоне транспортных средств. Кроме того, 37% жителей России готовы отказаться от общения с китайцами, боясь заразиться коронавирусом, а 67% россиян согласны отложить поездки в страны, где были зафиксированы случаи заражения COVID-19. С сегодняшнего дня Россия временно закрыла границу для въезда китайских граждан за исключением транзитных пассажиров.
смогла так долго продержаться после термоядерной энергетики зе.ло
у простых стран, не намоленных,.. это... происходило через 2-4 дня )))))
Теперь мы все умрём.
Во всем зе виноваты
Зрада.
152 подтв. и 3 жертвы.
Сейчас ВОЗ заявляет, что Китай многого не договорил. В Италии из обследовенных PRC образцов тампонов 12% положительных. Китай не уведомил мир о возникновении у заболевших аутоиммунных реакций - эндокардит, гломерулонефрит и тяжёлая лейкопения. Кроме интерстициальной пневмонии. Действительно, у умерших были хронические патологии. И действительно, среди детей положительных нет.
Коронавирус никак не влияет на моё место жительство.
Да, наиболее рискованные профессии - Гвардия Медика, Семейные врачи, Амбуланца и Скорая. И я среди них... Но не убегаю.
Или американцы тоже быдло...?
https://racurs.ua/ua/n134144-kytayskyy-koronavirus-ssha-vidmovylysya-evakuuvaty-amerykanciv-iz-kruyiznogo-laynera-diamond.html
Китайський коронавірус: США відмовилися евакуювати американців із круїзного лайнера Diamond Princess
США хочуть поки що залишити на борту Diamond Princess 330 своїх громадян, повідомляє «РБК-Україна», посилаючись на японський телеканал NHK.
Уряди США і Японії обговорювали питання евакуації американців із лайнера Diamond Princess. Японія запропонувала достроково повернути громадян США на батьківщину, але американська сторона заявила, що американців краще залишити на лайнері до закінчення карантину.
Свою точку зору американська сторона аргументувала тим, що перевезення пасажирів значно збільшує ризик зараження коронавірусом.
Так що 330 американцям доведеться дочекатися закінчення карантину і лише після цього вони будуть евакуйовані на батьківщину.
А вибачитись і спростувати не знайшлось нікого.
В Італії вже може бути епідемія. Отак розбіжиться по світі.
я бы его вообще отменил - праздник похоти и непристойностей
Источник: https://censor.net.ua/n3177366
В #Италии более 100 заразившихся. В городах вводят карантин. Школы закрываются, спортивные мероприятия отменяются. Людм рекомендуют не здороваться за руку#Кувей и #Турция закрыли свои границы с #Ираном. Авиарейсы отменены. Погранпереходы закрыты