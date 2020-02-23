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 Полиция определяет ответственных за панику и протесты в Новых Санжарах, - Варченко

Национальная полиция анализирует визуальную информацию для того, чтобы определить, кто привел к искусственной панике и протестам в Новых Санжарах.

Об этом на брифинге 23 февраля сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"Мы отслеживаем всю визуальную информацию, анализируем, определяем тех людей, которые принимали участие в мероприятиях, определяем, какие функции они выполняли во время этого и движемся в рамках следствия", - заявил он.

Варченко также уточнил, что всю общественно важную информацию по этому делу Нацполиция будет сообщать общественности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жители Новых Санжар, которых называли "титушками из Кропивницкого", записали обращение: "Мы местные. Я патриот, воевал за Украину". ВИДЕО

Напомним, независимый расследователь из Полтавы Игорь Гавриленко сообщил, что панику среди местных жителей спровоцировал соратник нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы Сергей Чередниченко, который раньше властей сообщил о прибытии в Новые Санжары эвакуированных из Китая украинцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3177365
 
 
 Топ комментарии
 
Я видел некого Авакова и некую Скалецую, которые в костюмах биозащиты заявляли напуганным жителям, что они в полной безопасности, а еще некий гражданин Зеленский говорил, что будет наказывать подселением эвакуированных.
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зачем искать - всем понятно, что это зеленая сопля и его команда
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Вот ответственный. Хватайте ублюдка!
Поліція визначає відповідальних за паніку і протести в Нових Санжарах, - Варченко - Цензор.НЕТ 4362

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Я видел некого Авакова и некую Скалецую, которые в костюмах биозащиты заявляли напуганным жителям, что они в полной безопасности, а еще некий гражданин Зеленский говорил, что будет наказывать подселением эвакуированных.
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В протестах людей в Нових Санжарах винна влада! Чому влада побоялась розмістити умовно хворих в Києві в Феофанії чи якійсь лікарні, а вивезла хворих аж у Нові Санжари? Раз влада прийняла таке рішення ізолювати хворих подалі від населених пунктів, то це означає що є велика небезпека для оточуючих! А люди в Нових Санжарах знають що санаторій непридатний для утримування інфікованих на смертельний вірус і тому абсолютно розумно та правильно протестували - бо це смертельна небезпека для них та їх дітей! Подальші події показали що люди були праві, на відміну від непрофесійної влади. Міністр Скалецька порушила санітарний режим карантину і виїхала за межі карантину після спілкування з хворими, водіїв автобусів відпустили додому після 8 годин перебування разом з хворими, в санаторії немає навіть медиків, до хворих їздять бригади швидкої і не лишаються на карантин, медики беруть аналізи і вивозять їх без дотримання біологічної безпеки, без спеціальних автомобілів та контейнерів, хворі відкривають вікна в кімнатах, виходять на балкони і вірус розповсюджується через повітря, птахів, котів та собак на всі навколишні території!!!!!!!!! Досі немає медичного керівника карантину, який би відповідав за дотримання санітарно-протиепідеміологічних заходів в санаторії та карантинній зоні! Люди побачили що влада абсолютно не розуміла що вона робить і протести людей були абсолютно обгрунтовані!
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зачем искать - всем понятно, что это зеленая сопля и его команда
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Нечем больше заняться ментам, преступность зашкаливает, а они привязались к сельчанам.
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Пацаны, когда вы уже научитесь? Сначала определяйтесь с крайними, которых будете предъявлять общественности, а потом уже что-то вытворяйте. Всё через жопу. Работать не с кем. Кругом одни дебилы. (Антибиотик)
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про Санжары скоро будут рассказывать анекдоты... Полиция определяет ответственных за панику и протесты в Новых Санжарах, - Варченко - Цензор.НЕТ 7125
Вот наподобие этого...

Полиция определяет ответственных за панику и протесты в Новых Санжарах, - Варченко - Цензор.НЕТ 9517
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Зеленский, Аваков, Скалецкая, Ермак, Данилов. И Си Цзиньпин. Но, боюсь, все перечисленное тебе не по зубам. Самое время вылавливать стрелочников в виде председателей ОГА. Ах да, там дубина тоже приложился к этому. Только за ним беня. Тоже, боюсь, все будет с ним непросто. Рекомендую вернуться к ОГА и РГА. Там искать безопасней.
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Да, против Си точно пупок у малышей развяжется.
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а мне кажется, что Аваков даже с Аваковым не справится
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Новосанжарцы, разбегайтесь,Аваков хочет назначить козла отпущения.
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Вероятные виновники, или порох, или ОПЗЖ оппые - третьего не дано.
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Ахахах,а Порох тут с Какой стороны вообще,ты прикалываешься?
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Порох никак не может подействовать на выборцев зелоха.
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Полиция определяет ответственных за панику и протесты в Новых СанжарахЖдем!
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А если вы носите эспаньолку и ваш рост 170 см, то лучше сразу бегите из страны.
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Вот именно - назначить, предположительно на брифинге. На деле необходимо не определять, а устанавливать виновных.
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Цапом відбувалом призначають,так як з тими бідними селянами наляканими.
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Судя по коментам, провокаторов хватает. Раша старается.
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А чого встановлювати. Канал Г+Г. Сабаков на ток шоу с скафандрами, Гончарук, брехливий уряд. А саме головне зелене лайно.
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Перелякані люди інформацією про короновірус, який отримали з ТВ будуть ще і покарані за переляк. Господи, дай розуму людям.
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пеерелякані дома сидять і на вулицю носа не показують. А ті суки, що верещать "спаліть їх" мають тепер пару років поїсти баланду на нарах.
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Вот ответственный. Хватайте ублюдка!
Поліція визначає відповідальних за паніку і протести в Нових Санжарах, - Варченко - Цензор.НЕТ 4362

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Неважненько вас там кормят. Денех нет, но... Поліція визначає відповідальних за паніку і протести в Нових Санжарах, - Варченко - Цензор.НЕТ 2
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Не представляйся, ольгинец, я и сам вижу. Вольно.
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Відповідальне керівництво країни, котре ініціювало, організувало і здійснило завіз людей із зараженої зони (зони карантину) в Китаї, на "чисту" територію (в Україну). Це голий чорний піар і показуха , що пост. під загрозу життя і здоров"я тисяч, а може і мільонів Українців Це порушення всіх норм епідеміологічних і карантинних, написаних віками і кров"ю мільонів.Це злочин. У випадку спалаху епідемії чинників режиму потрібно притягнути до карної відповідальності.
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Тітушки з Кропивницького» виявилися новосанжарцями
Ці вже давно втекли, хапають місцевих цапів-відбувайлів (швидше за все щирих зебілів) для "показательной порки"
Поліція визначає відповідальних за паніку і протести в Нових Санжарах, - Варченко - Цензор.НЕТ 1606
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Один з них ще і атовець.
Отак бреше наша недовлада...
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так, що що атовець? по вашому він тепер має право саплити інших українців, бо він, бачите, злякався вірусу?
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так чому втікали евакуйовані ?
хіба вони не вірусу злякались ?
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Ниче се паника искуственная, люди мрут как мухи! Может лучше уголовную статью некоторым, за то что народ подвергают опасности !
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Фсе прапала!!!!
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недолугость посадових ос!б,что тут искать
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Слабовато у Авакова с самокритикой.Он как Паша Эмильевич из 12-ти стульев.
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По закону, провинившегося нельзя назначать ответственным за поиски самого себя. Потому что он найдет вместо себя кого-нибудь невиновного.
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Нові Санджари тепер стали Нові Бидляри...
Тернопілю пощастило.
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