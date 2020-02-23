 Говорили с Зеленским, чтобы я смотрел следующие списки на обмен, чтобы туда не попадали преступники, - Асеев

Об этом Асеев рассказал в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда виделся с президентом, был такой очень оптимистичный настрой относительно этого обмена. Он сказал, что люди, которые влияют на эти процессы со стороны России, собственно, не против, чтобы еще один обмен прошел. И мы говорили в том числе о том, чтобы я смотрел эти следующие списки на обмен, чтобы туда не попадали преступники. Потому что это было и в предыдущем обмене, когда был еще президентом Порошенко, и в этом обмене, когда Зеленский – президент", - сказал Асеев.

"И это очень обидно, потому что действительно хорошие люди, которые очень много сделали для нашей страны, остаются в подвалах. А некоторые, которые собственно, даже воевали против нашей страны – выходят по обмену. И эта ситуация требует также очень качественного решения в ближайшее время", – добавил он.

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