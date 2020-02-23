 Если бы Украина и Россия поладили друг с другом, это было бы хорошо для всего мира, - Трамп. ВИДЕО

Среди прочего, они касались отношений России и Украины, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter журналиста VOX Аарона Рупора.
"If Ukraine and Russia can work out some agreement where they get along, to me that'd be very good" -- brilliant insights on international relations from Trump pic.twitter.com/lgrsUK1h10— Aaron Rupar (@atrupar) February 23, 2020
"Ну, я бы хотел увидеть их вместе. Я думаю, что если бы они объединились в том смысле, что ладили бы друг с другом, это было бы здорово, это было бы здорово для всего мира, если бы Украина и Россия разработали какое-то соглашение, в котором они будут ладить (неразборчиво) это было бы очень хорошо", - отметил Трамп перед посадкой в вертолет.
Роберт O'Брайен, советник президента США по национальной безопасности, дал в воскресенье, 23 февраля, интервью программе Face the Nation, идущей на телеканале CBS News.
В ходе выступления он опроверг слухи о том, что российские хакеры якобы пытаются вмешаться в президентские выборы и поддержать Трампа, заявив, что разведка не располагает свидетельствами такого рода вмешательства.
В конце прошлого года пресса сообщила, что руководство армии США готовит "киберответ" на возможное вмешательство России в президентские выборы 2020 года - хакерские атаки или же попытки разжечь разногласия в американском обществе. Мишенью для них станут наиболее высокопоставленные российские чиновники и богатейшие люди страны.
Одной из тактик, к которой готовится в случае необходимости прибегнуть Штаб киберопераций ВС США (US Cyber Command), станет предание гласности компрометирующей олигархов и членов правительства РФ информации. Впрочем, как говорится в статье, компромат на Путина американские военные публиковать на станут - "это было бы чересчур провокативно".
Кибер-репрессии - это часть работы, которая проводится в ряде федеральных агентств. Ее цель - помешать российским интернет-троллям размещать ложную информацию в социальных сетях для создания хаоса. Таким образом США готовятся защищаться в случае, если Россия попытается сорвать предстоящие выборы, как это было в 2016 году.
Разведывательное сообщество США выпустило секретный документ, в котором говорилось: главная цель России в 2020 году - "сеять и обострять разногласия в американском обществе".
Американская разведка пришла к выводу, что Москва вмешалась в президентские выборы 2016 года и с помощью социальных сетей пыталась сеять раздор, усиливать разногласия между политическими партиями и распространять дезинформацию.
Британцы кстати помнится разбили их войска, захватили Вашингтон и сожгли Белый дом. Ничего, дружат, как и Мексика со Штатами.
Может легче убрать расею? И мир станет чище?
молодший, а уже не здатен ні на що
Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал, что системы для блокировки российского сигнала должны были установить вдоль всей границы с РФ, однако около полугода назад прекратили свое действие даже установленные ранее агрегаты.
«Чтобы ограничить влияние российских СМИ и российских пропагандистов, мы построили вдоль линии разграничения систему технологических агрегатов, нейтрализовавших российское телевидении. Они локализовали передачу сигналов с оккупированной территории, с территории России, и усиливали сигнал украинского телевидения, украинского радио. Длительное время на оккупированной территории, когда включали российский канал, была «пелена», ничего понять нельзя было», - заявил Турчинов.
Он отметил, что подобные системы планировали установить по всей линии украинско-российской границы, однако в данный момент прекратили свое функционирование даже те агрегаты, которые были установлены ранее.
«К превеликому сожалению, полгода назад все эти установки отключили. Кто дал команду - мне неизвестно. Они не работают, у нас значительная часть Луганской и Донецкой области могут принимать не только российское телевидение, но и бешеные сепаратистские каналы, где вообще просто какой-то психически нездоровый бред происходит», - подчеркнул экс-секретарь СНБО.
По его словам, именно с информационной подготовки населения начинаются все военные операции России.
«Сначала приходят российские СМИ, а потом - российские танки. Мы это видели на примере Крыма, когда долгое время, особенно во время президентства Януковича, был включен «зеленый свет» для российского телевидения, российского радио, для других российских СМИ. Крым, Донецк, Луганск. Когда народ смотрел в большинстве своем российские каналы», - отметил Турчинов.
Между ними была ну так любов, ну така любов, что рашка даже продала Турции новейший комплекс ПВО С-400. Члену НАТО вообще-то продала.
США за эту покупку выкинули Турцию из программы закупок своего истребителя 5-го поколения F-35.
Но сбитый в 2015 году самолет был забыт, как и помидорная месть после него, и Путин с Эрдоганом решили вместе договориться против США.
Итог. Вопреки Сочинским договоренностям, как только Турция увязла в Ливии, рашка с Асадом тут же начали операцию в Идлибе, в том числе и на турецкую зону оккупации Сирии.
Турция попыталась сопротивляться и к протурецким прокси (значительную часть прокси ранее перекинули в Ливию, и это ослабило антиасадовские силы в Идлибе) добавилась турецкая армия.
Асадовцы начали отхватывать. Российская авиация начала поддерживать силы Асада, и МО РФ сообщили о том, что разбомбили колонну "боевиков", а турки сообщили о гибели своих солдат и о том, что отомстят за их гибель.
Кроме того турки были вынуждены обратиться к США и попросить их разместить на границе с Сирией свои комплексы ПВО Пэтриот. Для защиты от российской авиации. Потому что российским ПВО в борьбе против РФ веры нет.
Мораль.
Кремль предает и кидает тупо всегда. Даже таких как Эрдоган.
Те люди, которые в Украине говорят, что с РФ можно как-то там договориться, - либо агенты, либо долб@е*ы.
Те люди, которые слушают первых и верят им, - либо долб@е*ы, либо долб@е*ы.
Все.
Антон Швец
А як визволяти свою рідну українську землю Крима і Донбасу окуповану проклятою паРашєю без свого втраченого статусу ядерної держави ми не зовсім знаємо, через те ми маємо те що маємо, і не ясно на що очікуємо.
Но перед ними он поцеловал Доні в животик