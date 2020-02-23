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 Политика Украины, За рубежом
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 Если бы Украина и Россия поладили друг с другом, это было бы хорошо для всего мира, - Трамп. ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп отправился с визитом в Индию. При посадке в вертолет он ответил на вопросы СМИ.

Среди прочего, они касались отношений России и Украины, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter журналиста VOX Аарона Рупора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США на Совбезе ООН призвали РФ вывести войска с Донбасса и оккупированного Крыма и придерживаться минских соглашений

"Ну, я бы хотел увидеть их вместе. Я думаю, что если бы они объединились в том смысле, что ладили бы друг с другом, это было бы здорово, это было бы здорово для всего мира, если бы Украина и Россия разработали какое-то соглашение, в котором они будут ладить (неразборчиво) это было бы очень хорошо", - отметил Трамп перед посадкой в вертолет.

Источник: https://censor.net.ua/n3177363
 
 
 Топ комментарии
 
добре було б для всього світу, щоб тебе, ідіота, вдруге не обрали
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Ти баран, Обама якраз був одним з кращих президентів США за всю їхню історію.
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Ніхто не говорить, що він був поганим, але він хотів бути Миротворцем і якби не його ілюзії на рахунок доброзичливості москалів, можливо ми би не втратили весь Крим і з відстояли Донбас
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Любитель шукати легкі шляхи. Від імпічменту здихався, а тепер можна з х...лом-братушкою далі вальсувати.
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Десяток військових баз США на кордоні з парашею, та прийняття у НАТО..не..? Тоді гуляй..
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Тогда они возьмут и санкции против Раши отмегчт
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Фієрічно ти показав бомбардування Воронежу
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Белый дом опроверг слухи о вмешательстве россиян в выборы



Роберт O'Брайен, советник президента США по национальной безопасности, дал в воскресенье, 23 февраля, интервью программе Face the Nation, идущей на телеканале CBS News.
В ходе выступления он опроверг слухи о том, что российские хакеры якобы пытаются вмешаться в президентские выборы и поддержать Трампа, заявив, что разведка не располагает свидетельствами такого рода вмешательства.
В конце прошлого года пресса сообщила, что руководство армии США готовит "киберответ" на возможное вмешательство России в президентские выборы 2020 года - хакерские атаки или же попытки разжечь разногласия в американском обществе. Мишенью для них станут наиболее высокопоставленные российские чиновники и богатейшие люди страны.
Одной из тактик, к которой готовится в случае необходимости прибегнуть Штаб киберопераций ВС США (US Cyber Command), станет предание гласности компрометирующей олигархов и членов правительства РФ информации. Впрочем, как говорится в статье, компромат на Путина американские военные публиковать на станут - "это было бы чересчур провокативно".
Кибер-репрессии - это часть работы, которая проводится в ряде федеральных агентств. Ее цель - помешать российским интернет-троллям размещать ложную информацию в социальных сетях для создания хаоса. Таким образом США готовятся защищаться в случае, если Россия попытается сорвать предстоящие выборы, как это было в 2016 году.
Разведывательное сообщество США выпустило секретный документ, в котором говорилось: главная цель России в 2020 году - "сеять и обострять разногласия в американском обществе".
Американская разведка пришла к выводу, что Москва вмешалась в президентские выборы 2016 года и с помощью социальных сетей пыталась сеять раздор, усиливать разногласия между политическими партиями и распространять дезинформацию.
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Зараз у світі до влади дорвалося багато цинічних виродків, які возомнили себе сцарьками і тому світ стоїть на краю прірви
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Мир с роиссей конечно лучше, чем война. Это даже Трампу ясно.
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За счет территорий Украины? Лучше сразу езжай в любимую рашу.
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АГЕНТ ТРАМП. ФБР заподозрило Трампа в работе на русские спецслужбы
Якби Україна та Росія порозумілися між собою, це було б добре для всього світу, - Трамп - Цензор.НЕТ 7521
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Россия - раковая опухоль на теле человечества! Новодворская В.
Якби Україна та Росія порозумілися між собою, це було б добре для всього світу, - Трамп - Цензор.НЕТ 6050
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Товарищи,не гоните на Трампа слишком строго.Воспитанник военного училища,мажор,занамавшийся с папой-тираном и самодуром строительными аферами и конкурсами красоты,он по уровню интеллекта соответствует прапорщику стройбата,и выбирали его такие же люмпены соответствующие умом нашим 73%. Чернь она и в Америке в Украине чернь.
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Как-то эти люмпены умудряются так хорошо жить?
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IQ, низость, нарциссизм. Мелкие душонки.
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Товарищи,не гоните на Трампа слишком строго.Воспитанник военного училища,мажор,занамавшийся с папой-тираном и самодуром строительными аферами и конкурсами красоты,он по уровню интеллекта соответствует прапорщику стройбата,и выбирали его такие же люмпены соответствующие умом нашим 73%. Чернь она и в Америке и в Украине чернь.
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Ты считаешь, что в Украине 73% которые выбрали Зеленского -- это чернь?
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Все исследования говорят, что Трамп победит на выборах еще раз!
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это все равно что сказать: если бы Чикатилло и росдственники его жертв поладили друг сдругом, это было бы хорошо и для суда и для следствия, и для остальных
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Если бы оккупанты рашистские убрались с наших территорий, это было бы ещё лучше. Якби Україна та Росія порозумілися між собою, це було б добре для всього світу, - Трамп - Цензор.НЕТ 4786
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Жаль, что оно избежало импичмента...оно ничего не поняло и продолжает вылизывать задницу пуйлу.
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Да да да! А ты, чучело помирись с аль каидой и игилом и призови всех пострадавших 11 сентября забыть и простить!
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Россия аннексирует Флориду, захватывает часть Аляски и провозглашает там Народную республику Аляска (НРА), убивает более десяти тысяч американцев, сотни тысяч американцев вынуждены покинуть свои дома. А мы такие: Вот если бы США с россией поладили, это было бы хорошо для всего мира.
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США не захватило территорию Мексики и не убило более 13 тысяч мексиканцев.
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Захватило. ~90% всего, что есть у США захвачено, 10% куплено.
Британцы кстати помнится разбили их войска, захватили Вашингтон и сожгли Белый дом. Ничего, дружат, как и Мексика со Штатами.
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А Рашке всьо подарили и добровольно вступали в тюрму народов?
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Кацапам надо перестать убивать украинцев, грузин, сирийцев, ливанцев........ Перестать стравливать Азербайджан и Армению в Карабахе. Освободить преднестровье, абхазию, осетию .....
Может легче убрать расею? И мир станет чище?
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Уже 500 лет убирают Московию. Никак не уберут. Видимо это не так просто.
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Иди на хрен, кацапская падаль . А лучше тв свой мухосранск пей бояру и лижи *****, а здесь НЕ ТРЫНДИ СВОИ КРЕМЛЕВСКИЕ МЕТОДИЧКИ
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только для начала на первый отправить. а уж потом можно и на второй
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Доні троллить Пу. Вказує,що деда Пу на багато
молодший, а уже не здатен ні на що
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Так то да. Хорошо. А если бы все какали фиалковым муссом, то вообще шикарно.
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Чого ж, можна з москвою замиритися, але за однієї умови - вивід їхніх гоблінів з Донбасу й Криму.
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А в это время ваЗЕлин и братва продвигают сруськое дерьмо.
Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал, что системы для блокировки российского сигнала должны были установить вдоль всей границы с РФ, однако около полугода назад прекратили свое действие даже установленные ранее агрегаты.

«Чтобы ограничить влияние российских СМИ и российских пропагандистов, мы построили вдоль линии разграничения систему технологических агрегатов, нейтрализовавших российское телевидении. Они локализовали передачу сигналов с оккупированной территории, с территории России, и усиливали сигнал украинского телевидения, украинского радио. Длительное время на оккупированной территории, когда включали российский канал, была «пелена», ничего понять нельзя было», - заявил Турчинов.

Он отметил, что подобные системы планировали установить по всей линии украинско-российской границы, однако в данный момент прекратили свое функционирование даже те агрегаты, которые были установлены ранее.

«К превеликому сожалению, полгода назад все эти установки отключили. Кто дал команду - мне неизвестно. Они не работают, у нас значительная часть Луганской и Донецкой области могут принимать не только российское телевидение, но и бешеные сепаратистские каналы, где вообще просто какой-то психически нездоровый бред происходит», - подчеркнул экс-секретарь СНБО.

По его словам, именно с информационной подготовки населения начинаются все военные операции России.

«Сначала приходят российские СМИ, а потом - российские танки. Мы это видели на примере Крыма, когда долгое время, особенно во время президентства Януковича, был включен «зеленый свет» для российского телевидения, российского радио, для других российских СМИ. Крым, Донецк, Луганск. Когда народ смотрел в большинстве своем российские каналы», - отметил Турчинов.

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Дело в том, что полгода назад Роисся полностью перешла на цифровое вещание, заглушить которое можно, но в разы сложнее.
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На жаль, живемо зараз в эпоху політичних карликів, а не державних мужів.
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Пу, час вже евакуіроваться в нову столицю за Урал.
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Путин и Эрдоган - два идентичных диктатора. С антизападной риторикой и напаривающие подданным про вставание скален.

Между ними была ну так любов, ну така любов, что рашка даже продала Турции новейший комплекс ПВО С-400. Члену НАТО вообще-то продала.

США за эту покупку выкинули Турцию из программы закупок своего истребителя 5-го поколения F-35.

Но сбитый в 2015 году самолет был забыт, как и помидорная месть после него, и Путин с Эрдоганом решили вместе договориться против США.

Итог. Вопреки Сочинским договоренностям, как только Турция увязла в Ливии, рашка с Асадом тут же начали операцию в Идлибе, в том числе и на турецкую зону оккупации Сирии.

Турция попыталась сопротивляться и к протурецким прокси (значительную часть прокси ранее перекинули в Ливию, и это ослабило антиасадовские силы в Идлибе) добавилась турецкая армия.

Асадовцы начали отхватывать. Российская авиация начала поддерживать силы Асада, и МО РФ сообщили о том, что разбомбили колонну "боевиков", а турки сообщили о гибели своих солдат и о том, что отомстят за их гибель.

Кроме того турки были вынуждены обратиться к США и попросить их разместить на границе с Сирией свои комплексы ПВО Пэтриот. Для защиты от российской авиации. Потому что российским ПВО в борьбе против РФ веры нет.

Мораль.

Кремль предает и кидает тупо всегда. Даже таких как Эрдоган.

Те люди, которые в Украине говорят, что с РФ можно как-то там договориться, - либо агенты, либо долб@е*ы.

Те люди, которые слушают первых и верят им, - либо долб@е*ы, либо долб@е*ы.

Все.

Антон Швец
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Как можна поладить с соседом алкашем под вывеской п*дРашка?
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А чечени будуть від янкі-бендерівців Москоу - мити обороняти
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как оказалось, тарамп такой же, как и любое имперское *********** отстойное лайно
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Я переживаю за последние украинские заводы. Например, для МоторСич точно было бы полезно примирение. К сожалению, Антонову и ЮжМашу уже ничего не поможет. Буду рад ошибиться.
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Дони шутит, готовить появу для вмешательства.
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Дони шутит, готовит почву для вмешательства.
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Даже не помню, когда Россия с Украиной работали. Разве что при царе Олеге.
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Когда делали самолёты "Антонова" или ракеты "Южмаша", например. Не?
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Если Украина , не дай Бог капитулирует , а с ****** любые другие договоры не возможны априори , этого только Осел не понимает , то для Трампа и США это вылезет таким боком , что они будут столетиями проклинать этого дебила , которого безмозглая американская чернь выбрала. Конкретно произойдет следующее , на следующий день после нашей капитуляции , в мире все поймут , что гарантии США больше не стоят и ломанного цента и Украина которая добровольно отказалась от ЯО подверглась агрессии , а Северная Корея которая срать на Трампа хотела тыкает всем дули и трогать ее все бояться Значит единственное что может гарантировать оборону своей страны это ЯО и завтра оно будет у каждой обезьяны в Африке и Азии и Латинской Америке , после чего его распространение будет просто бесконтрольным и когда террористы начнут его взрывать в Нью Йорке и Вашингтоне , они поймут какие они дебилы и сколько теперь надо сил и средств , что бы вернуть все как было.
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Так Українська позиція ослаблена тільки тому що на переговорах з ворогом оккупантом паРашею не може застосувати проти цього кривавого загарбника свої - найпотужніші і самі важкі донині в світі ракети «Сатана» дальністю польоту до -16 000 км. І шкода що ми не відновлюємо втрачене своє виробництво збагаченого урану. Для того щоб, відродити свій необдумано загублений колишній статус Великої ядерної держави. Тоді б і продажна Європа злякалась та і всі країни в світі моментально сполошилися і згадали, що зовсім недавно Україна володіла своїм жахливо величезним ядерним арсеналом, більшого від того, що мали Великобританія, Франція, Китай разом узяті,і більший в десятки разів як зараз в КНДР. А наш лютий кривавий ворог окупант української землі Криму і Донбасу проклята фашистська паРаша, вона б перша притому відразу ж моторошно боягузливо завила про порушення підписаного Україною "Будапештського меморандуму". І звичайно ця ворожа личакова ********* миттю схаменулася б, і враз пригадала що це вона перша злочинно порушила цей меморандум бо тимчасово але окупувала суверенні українські території, і година жорстокої відплати за її злочини обов'язково наступить і для неї.
А як визволяти свою рідну українську землю Крима і Донбасу окуповану проклятою паРашєю без свого втраченого статусу ядерної держави ми не зовсім знаємо, через те ми маємо те що маємо, і не ясно на що очікуємо.
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Товарищ Трамп, если россия оккупирует Аляску, то ваша дружба окрепнет ?
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Довбодятел... З московією не може бути миру, ніколи... Може бути холодна війна, до повного її розвалу, че ще одна світова горяча війна...
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Так Пу нетрадиоцианал! Фотофакт неопровержим!
Но перед ними он поцеловал Доні в животик
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Що зробив би трамп, якби росія вбила 15 000 американців і загарбала частину Америки?
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Ну,як дири не знайдуть дири в словах Трампа? "Налагодити стосунки" для них-"зрада".Давайте імпічити знову,придурки,-ще посміємось.
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Вот уж ***** крашеный! Разве США НЕ выступили в 94-м году гарантом территориальной целостности Украины?! А теперь советует с Путлером договариваться! Так уже договорились один раз - Договор "о дружбе и братстве" Кучма подписал...
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