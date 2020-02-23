 С начала суток враг 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, один обстрел зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - вблизи Талаковки (из беспилотного летательного аппарата враг сбросил по нашим позициям гранатометный выстрел).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 12 обстрелов по позициям ОС. Так, враг открывал огонь рядом с Травневым (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), Крымским (из миномета калибра 120 мм враг выпустил 5 мин, 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета), Хутором Вольным (6 мин из миномета калибра 82 мм, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов), Золотым-4 (15 мин из 82-мм минометов), Попасной (14 мин из минометов калибра 82 мм), Новозвановкой (из 82-мм миномета и крупнокалиберного пулемета), по два раза - неподалеку от Орехово (29 мин из 120-мм миномета), Новоалександровки (10 снарядов из ствольной артиллерии калибра 122 мм, 8 мин из 120-мм миномета) и Луганским (2 мины из миномета калибра 120 мм, 9 мин из 82-мм минометов, из вооружения БМП-2 и гранатометов различных систем).

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Отмечается, что 23 февраля в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, 22 февраля российско-террористические войска 11 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий.