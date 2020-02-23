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 С начала суток враг 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, один обстрел зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - вблизи Талаковки (из беспилотного летательного аппарата враг сбросил по нашим позициям гранатометный выстрел).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 12 обстрелов по позициям ОС. Так, враг открывал огонь рядом с Травневым (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), Крымским (из миномета калибра 120 мм враг выпустил 5 мин, 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета), Хутором Вольным (6 мин из миномета калибра 82 мм, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов), Золотым-4 (15 мин из 82-мм минометов), Попасной (14 мин из минометов калибра 82 мм), Новозвановкой (из 82-мм миномета и крупнокалиберного пулемета), по два раза - неподалеку от Орехово (29 мин из 120-мм миномета), Новоалександровки (10 снарядов из ствольной артиллерии калибра 122 мм, 8 мин из 120-мм миномета) и Луганским (2 мины из миномета калибра 120 мм, 9 мин из 82-мм минометов, из вооружения БМП-2 и гранатометов различных систем).

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Отмечается, что 23 февраля в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, 22 февраля российско-террористические войска 11 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий.

Источник: https://censor.net.ua/n3177362
 
 
 Топ комментарии
 
А головнокомандувач мовчить. С начала суток враг 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 4139
У нього "в мозку война уже закінчилися". Він долею суки в Китаї опікуєтся С начала суток враг 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 7608
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скалецька повечеряла, почуває себе добре..... громадянка іспанії навалила чергове відро, - думають куди це все виносити....наразі все С начала суток враг 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 4767
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После провала российско-турецкой встречи, ВВС США срочно отправляет в Турцию 5 американских транспортных самолетов Boeing C-17 с базы ВВС Германии Рамштайн. Россияне запасаются турецкими помидорами. Все остальные - попкорном...
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Слава богу, що сьогодні без жертв. Однак тема обстрілів неактуальна для ЗМІ. Всі обговорюють, як протікає процес діареї в іспанки, яка пребуває на карантині в НовоСанжарах.
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А головнокомандувач мовчить. С начала суток враг 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 4139
У нього "в мозку война уже закінчилися". Він долею суки в Китаї опікуєтся С начала суток враг 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 7608
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може це якась племінниця мами рімми.... чому б, за державний кошт, не послати ще один літак, щоб повернути талановиту танцівницю додому, в кривий ріг
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сэстра ленки связистка с масквабадом..
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это все конечно интересно...
но Цензор.., есть какие то свежие новости по "Новым Санжарам" ?
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скалецька повечеряла, почуває себе добре..... громадянка іспанії навалила чергове відро, - думають куди це все виносити....наразі все С начала суток враг 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 4767
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Охрана уснет на лужайке закапают и хлоркой посыпят..
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После провала российско-турецкой встречи, ВВС США срочно отправляет в Турцию 5 американских транспортных самолетов Boeing C-17 с базы ВВС Германии Рамштайн. Россияне запасаются турецкими помидорами. Все остальные - попкорном...
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Володимире Олександровичу, Ви ж, типу президент... Ви ж, чув я таке, бажаєте увійти, а не вляпатися, в Історію... Так, нарешті, зробіть кроки на захист нашої Держави! Ми Вас підтримаємо!

А якщо ні, то грош Вам ціна.

І правління Ваше буде ганебним та недовгим...

Нас, українців, багато і ми не боїмося жити, вмирати і вбивати за свою Державу, за Честь і за Славу.

Маю честь.

Дмитро Ярош
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Квартал 95 не может снимать военные фильмы.. ему это не интересно..
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Вчора було проведено екстрене зборище путінських дегенератів-командирів з приводу чергового отриманого гучного, потужного копняка від Української армії. Високий чин в лампасах, з південного військового округу Росії, напередодні прибув на окуповану територію Луганщини для роздачі «подарунків» невдахам-начальничкам 2АК ЗС РФ за провалену наступальну операцію на позиції підрозділів ООС в районі населеного пункту Оріхового. «Вам не ордена носить, вам хвосты верблюдам закручивать» , - лютував на недолугих бовдурів-підлеглих російський генерал, погрожуючи розправою. Недоумки дурнувато намагались виправдатись мовляв знов «ошибочка вышла», чим ще більше розізлили високого інспектора. Ревізор дав наказ будь-якою ціною виправити становище під загрозою розстрілу без суда і слідства. Але собака гавкає, а караван іде, подумали дебілкуваті кремлівські вояки і все одно зробили по своєму…
Як стало відомо вранці, в ніч на суботу нова безглузда атака російсько-терористичних військ на позиції наших захисників під населеним пунктом Новотошківським завершилась поразкою, втратою живої сили, зброї та позорною втечею.
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тихої вам ночки, синочки... (бережи вас Діва Марія)
Від початку доби ворог 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил на Донбасі, втрат немає, - пресцентр - Цензор.НЕТ 7244
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На півдні Донецька гупає дуже гучно. Давненько не чув...
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Привіт, Люц, що десь під Докучаевськом рогаті казяться?
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Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! палай у пеклі клята масковія!!!!
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