 Коронавирус - самый большой кризис в сфере здравоохранения Китая с 1949 года, - Си Цзиньпин

Об этом он заявил в воскресенье, 23 февраля, во время заседания по координации усилий по профилактике и борьбе с эпидемией, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По словам Си Цзиньпина, нынешний вирус распространяется быстрее, чем все предыдущие, количество зараженных является высоким, а также его трудно избежать и контролировать. "Это - кризис для нас и большое испытание", - подчеркнул китайский лидер.

Эпидемия коронавируса, констатировал Си, "неизбежно" будет меть большое влияние на китайскую экономику и общество, но речь идет, заверил он, о краткосрочных и контролируемых эффектах. Лидер КНР также призвал органы власти сделать выводы из недоработок в противостоянии распространению коронавируса.

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