 Коронавирус - самый большой кризис в сфере здравоохранения Китая с 1949 года, - Си Цзиньпин

Об этом он заявил в воскресенье, 23 февраля, во время заседания по координации усилий по профилактике и борьбе с эпидемией, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
По словам Си Цзиньпина, нынешний вирус распространяется быстрее, чем все предыдущие, количество зараженных является высоким, а также его трудно избежать и контролировать. "Это - кризис для нас и большое испытание", - подчеркнул китайский лидер.
Эпидемия коронавируса, констатировал Си, "неизбежно" будет меть большое влияние на китайскую экономику и общество, но речь идет, заверил он, о краткосрочных и контролируемых эффектах. Лидер КНР также призвал органы власти сделать выводы из недоработок в противостоянии распространению коронавируса.
во всех отношениях......
Ми віримо тільки партії і нашому лідеру!
Kavkaz Center@newkc14
Ситуация с эпидемией #коронавируса в Иране быстро ухудшается. Власти отменили занятия в школах и все спортивные мероприятия. В городах вводится карантин. Из 43 новых случае заражения 8 человек умерли. Ряд стран запретили полеты самолетов в #Иран и из Ирана
учитывая состояние нашего зравоохранения.
Толпы истерических санжарских "вирусологов" - принесут куда больше беды !
http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/01/26/118732/kitajskij-koronavirus-na-samom-dele-boevoj-virus-vyrvavshijsya-iz-laboratorii-v-ukhani.shtml
Шокирующие данные о ситуации в Китае: 2,8 млн. инфицированных, 112 000 умерших
http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/01/26/118733/shokiruyuschie-dannye-o-situatsii-v-kitae-28-mln--infitsirovannykh-112-000-umershikh.shtml
Почитай книжки, поучись в какой нибудь школе (хотя бы пару классов) - это тебе может помочь.
Можешь этот не делать -(уверен ты себя и так гением считаешь) Но тогда реже общайся - слишком несет гнилью и плесенью.
также в интернете кто-то выложил перевод с китайского, как они реагировали на события в Украине. 5 тыс. лайков под постом, "мы раздавим украинцев как мух...."!
tZE inform
"Для обсерватора с эвакуированными их Китая превентивно установлены правила, как для очага инфекционной болезни, - Минздрав" Прекрасно. А что делает в "очаге инфекционной болезни" гражданин Махов, кроме того что он журналист ахметовского ТРК "Украина" и развлекает Скалецкую?
А вот если бы фото было - в маске - как бы вы узнали кто это?
конца китайского коммунизьма