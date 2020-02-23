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 Коронавирус - самый большой кризис в сфере здравоохранения Китая с 1949 года, - Си Цзиньпин

Лидер Китая Си Цзиньпин назвал коронавирус самым большим кризисом в сфере здравоохранения с момента создания Китайской Народной Республики в 1949 году.

Об этом он заявил в воскресенье, 23 февраля, во время заседания по координации усилий по профилактике и борьбе с эпидемией, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По словам Си Цзиньпина, нынешний вирус распространяется быстрее, чем все предыдущие, количество зараженных является высоким, а также его трудно избежать и контролировать. "Это - кризис для нас и большое испытание", - подчеркнул китайский лидер.

Эпидемия коронавируса, констатировал Си, "неизбежно" будет меть большое влияние на китайскую экономику и общество, но речь идет, заверил он, о краткосрочных и контролируемых эффектах. Лидер КНР также призвал органы власти сделать выводы из недоработок в противостоянии распространению коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число жертв коронавируса в Китае достигло 2440 человек, около 23 тысяч вылечились

Источник: https://censor.net.ua/n3177361
 
 
 Топ комментарии
 
А не нужно эксперементировать со смертельными вирусами и живодерствовать над животными! Коронавирус - самый большой кризис в сфере здравоохранения Китая с 1949 года, - Си Цзиньпин - Цензор.НЕТ 2612
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То в китайців.А ми, виборці Зеленського, в коронавірус не віримо!
Ми віримо тільки партії і нашому лідеру!
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А не нужно эксперементировать со смертельными вирусами и живодерствовать над животными! Коронавирус - самый большой кризис в сфере здравоохранения Китая с 1949 года, - Си Цзиньпин - Цензор.НЕТ 2612
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Українська влада ще не зрозуміла що з коронавірусом не можна гратись, це гра з сірниками в калюжі з авіаційним керосином. Всі ці недолугі і безглузді евакуації, в які попадають чомусь громадяни абсолютно далеких країн, які можуть всіх здорових заразити вірусом - це повний маразм та кримінальний злочин! Евакуація може бути виключно для українців, в літаку мають бути ізольовані відсіки з окремою вентиляцією для екіпажу та для різних груп пасажирів, вони не мають перетинатись! Але найкращий спосіб уникнути вірусу це заборонити в'їзд в Україну всім хто перебував в Китаї протягом останніх 40 діб! Українці які хочуть повернутись в Україну, хай поживуть десь в обсервації 30 діб за межами України, як це роблять розумні країни, які збагрили нам своїх громадян на обсервацію!
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_Носителем и распространителем на сегодняшний день может быть чел любой национальности! Только в начале пандемии это были китайцы, просто потому что у них всё это и началось. А сейчас уже носителем и распространителем может быть кто угодно: украинец, японец, австралиец или американец, итальянец или иранец, немец или марроканец... Кто угодно!
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Це зрозуміло, але найбільша чисельність хворих на вірус в КНР тому всі хто був в КНР менш ніж 40 діб тому, мають обходити територію України стороною, або потрапляти в карантин на термін до 40 діб! Такі самі обмеження потрібно вводити для тих хто приїжджає в Україну з інших регіонів де є неконтрольовані спалахи коронавірусу, де є вирогідність що не всі хворі ізольовані в медичних та санітарних закладах!
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китайцы - великая нация!
во всех отношениях......
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Китайцы здесь не причем, это кацапы к ним вирус запустили, а теперь на Америку спихивают.
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Не потрібно було привозити людей із зони карантину на заразній території (Китай) у здорову країну (в Україну). Не потрібно було з одного джерела епідемії розвозити заразу по світу, створюючи загрозу епідемій в інших країнах.Китай упорається з проблемою, бо має на то і сили, і засоби, і волю, і національну гідність і нашим громадянам там нічого не загрожувало.. У випадку спалаху епідемії в Україні немає ні сил, ні засобів, ні професіонально підготовлених людей, ні волі, ні національної гідності (у нинішнього керівництва галузі медицини та і держави в цілому). Політичний режим Зеленського, керуючись голим показушним популізмом вчинив злочин, завізши заразу на територію своєї країни і, у випадку спалаху епідемії, чинники цього режиму мають понести карну відповідальність.
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То в китайців.А ми, виборці Зеленського, в коронавірус не віримо!
Ми віримо тільки партії і нашому лідеру!
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Kavkaz Center@newkc14

Ситуация с эпидемией #коронавируса в Иране быстро ухудшается. Власти отменили занятия в школах и все спортивные мероприятия. В городах вводится карантин. Из 43 новых случае заражения 8 человек умерли. Ряд стран запретили полеты самолетов в #Иран и из Ирана
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создали и выпустили, вы теперь всему земному шарику должны возмещать.
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Еще несколько тысяч смертей и хйло явится миру спасителем,предложившим вакцину.
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если для Китая это кризис, то когда до нас вирус доберется будет пипец.
учитывая состояние нашего зравоохранения.
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Так, але це єдине що може врятувати Пенсійний Фонд і більше того- нашу владу....
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Судя по недавним событиям, Когда к нам придет вирус (а он придет , даже если бы у нас была система здравоохранения как в Швеции и мы прям сегодня закроем все границы - наглухо) - Нам будет ппц соовсем не по причине плохого состояния медицины.

Толпы истерических санжарских "вирусологов" - принесут куда больше беды !
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Все ещё долго будет, сейчас в мире болеть начнут, через месяц два может начаться эпидемия и если они откроют авиасообщение вернётся снова в Китай, а так же вернётся из соседних с Китаем стран....
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Лидер КНР также призвал органы власти сделать выводы из недоработок в противостоянии распространению коронавируса........ мудрая мысль, пора в Трускавец повышать квалификацию , а не за собачками самолеты гонять
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Китайцам нужно спасаться в России,так как там есть не только разработанные бактерии коронавируса. Коронавірус - найбільша криза в сфері охорони здоров'я Китаю з 1949 року, - Сі Цзіньпін - Цензор.НЕТ 4474, а есть и...
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Вірусологи всього світу ще далеко не все знають про коронавірус, а педіатор-аніматор Форточка вже у всьому розібрався.
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Досі не віриться що таке можливо, це як сценарій до якогось фільму. Не знаю навіть якого,напевно трагікомедії. Дитячий лікар в ролі експерта розповідає наріду про досі не вивчені вірусні захворювання, а нарід хоче за це зробити його міністром охорони здоров'я цілої країни. Йбнуті
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Сегодня бедно одетый, но чистенький дедушка продал полсобаки, чтобы купить немного вареников. Весь супермаркет плакал
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Китайцям варто запросити доктора Комаровського, він все розкаже їм про вірус і пояснить що нічого страшного нема.
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Терміново скерувати дохторів Авакова і Скалецьку на річні курси підвищення кваліфікації до Китаю. А з ними і всіх "слуг урода" разом з зажопинцями
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"Коронавирус - самый большой кризис в сфере здравоохранения Китая с 1949 года, - Си Цзиньпин" - Да что вы говорите?! Кто бы мог такое подумать после закрытия на карантин и паралич сначала Уханя на 11 млн. человек, а после ещё десятков городов? Вот умственно отсталый кабмин КВНщиков думает это просто шутка такая... маркетинговый ход. Коронавірус - найбільша криза в сфері охорони здоров'я Китаю з 1949 року, - Сі Цзіньпін - Цензор.НЕТ 1448
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_Да уж... клинический идиотизмъ. И эти существа управляют огромным предприятием Украина. Ждать в этом случае чего-то кроме беды может только ровно такой же идиот.
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Китайский коронавирус на самом деле боевой вирус, вырвавшийся из лаборатории в Ухани

http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/01/26/118732/kitajskij-koronavirus-na-samom-dele-boevoj-virus-vyrvavshijsya-iz-laboratorii-v-ukhani.shtml
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ППЦ какой боевой. Тяжелое прохождение заболевания аж до 15 % заболевших (да и то в подавляющем большинстве - пенсионеров) . Он наверно против боевых домов для престарелых и спецназа "кому за 70"
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Русская свинья , кому ты веришь?

Шокирующие данные о ситуации в Китае: 2,8 млн. инфицированных, 112 000 умерших

http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/01/26/118733/shokiruyuschie-dannye-o-situatsii-v-kitae-28-mln--infitsirovannykh-112-000-umershikh.shtml
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У тебя весьма спецефичная форма общения , да и источники инфы - под стать.
Почитай книжки, поучись в какой нибудь школе (хотя бы пару классов) - это тебе может помочь.
Можешь этот не делать -(уверен ты себя и так гением считаешь) Но тогда реже общайся - слишком несет гнилью и плесенью.
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в Китаї 7 років тому вже була епідемія коронавірусу із смертністю 10% (в тричі більшою ніж зараз) - і чомусь ніякої всесвітньої паніки не було…
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Потому, что заразность того вируса в два с походом раз меньше нынешнего и меньшим инкубационным периодом.
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если выяснится, что это вирус вырвался из кит. лаборатории, эти уроды должны возместить ущерб всем пострадавшим странам!!
также в интернете кто-то выложил перевод с китайского, как они реагировали на события в Украине. 5 тыс. лайков под постом, "мы раздавим украинцев как мух...."!
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Видать кацапы не правильно перевели, там говорилось о Рассее.
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Это видео я видел , и оно о русских . Не надо перекручивать
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tZE inform



"Для обсерватора с эвакуированными их Китая превентивно установлены правила, как для очага инфекционной болезни, - Минздрав" Прекрасно. А что делает в "очаге инфекционной болезни" гражданин Махов, кроме того что он журналист ахметовского ТРК "Украина" и развлекает Скалецкую?

Коронавірус - найбільша криза в сфері охорони здоров'я Китаю з 1949 року, - Сі Цзіньпін - Цензор.НЕТ 2538
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Снять маску на короткий срок - не опасно. (На 5 секунд - вполне достаточно для фото и можно даже не затаивать дыхание). Главное при этом не делать вдох.
А вот если бы фото было - в маске - как бы вы узнали кто это?
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Та щастя яке - люди хоч прийдуть в себе трохи, а то взагалі зажрались
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не, вождь, это только начало
конца китайского коммунизьма
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