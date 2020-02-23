 Вещи, гигиенические и антисептические средства, - Минздрав ввел ограничения на передачи в "Новые Санжары"

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга в Новых Санжарах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Решением нашим мы четко запретили поставки любой пищи в обсерватор. Поскольку у нас обсервация относительно острой респираторной вирусной инфекции, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации по диарейным заболеваниям", - сказал Ляшко.

Он также сообщил, что уже запущен пищеблок в медцентре и пищу для тех, кто находится на карантине, готовят на месте, в том числе и диетическую - для иностранной гражданки, которая обращалась за помощью к врачам по поводу обострения болезни желудочно-кишечного тракта.

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Заместитель министра внутренних дел Украины Иван Варченко отметил, что в обсервацию передают только средства индивидуальной гигиены, антисептические средства и промышленную продукцию.

"Передаются только вещи индивидуальной гигиены, антисептические средства и вещи промышленного производства. Продукты - нет. И мы информируем всех волонтеров, которые предают их (продукты. - Ред.) от Красного Креста. Продукты не передаются тем, кто находится в обсервации. Но, когда люди выражают желание оставить (продукты. - Ред.), Красный Крест дальше будет принимать решение, что делать с этими продуктами", - сказал Варченко.

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

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Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.