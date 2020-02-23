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 Вещи, гигиенические и антисептические средства, - Минздрав ввел ограничения на передачи в "Новые Санжары"

Минздрав запретил передавать продукты питания в санаторий на Полтавщине для эвакуированных из Китая.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга в Новых Санжарах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Решением нашим мы четко запретили поставки любой пищи в обсерватор. Поскольку у нас обсервация относительно острой респираторной вирусной инфекции, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации по диарейным заболеваниям", - сказал Ляшко.

Он также сообщил, что уже запущен пищеблок в медцентре и пищу для тех, кто находится на карантине, готовят на месте, в том числе и диетическую - для иностранной гражданки, которая обращалась за помощью к врачам по поводу обострения болезни желудочно-кишечного тракта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для обсерватора с эвакуированными из Китая превентивно установлены правила, как для очага инфекционной болезни, - Минздрав

Заместитель министра внутренних дел Украины Иван Варченко отметил, что в обсервацию передают только средства индивидуальной гигиены, антисептические средства и промышленную продукцию.

"Передаются только вещи индивидуальной гигиены, антисептические средства и вещи промышленного производства. Продукты - нет. И мы информируем всех волонтеров, которые предают их (продукты. - Ред.) от Красного Креста. Продукты не передаются тем, кто находится в обсервации. Но, когда люди выражают желание оставить (продукты. - Ред.), Красный Крест дальше будет принимать решение, что делать с этими продуктами", - сказал Варченко.

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Также читайте: Состояние иностранки, которой вызывали скорую в "Новые Санжары", стабильное, - Минздрав

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Источник: https://censor.net.ua/n3177360
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
иностранцы имеют медицинскую страховку, как все кто летит в другие страны?
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Де - факто санаторій стає прохідним двором. Проїзджають, передають, відїзджають, плюс 406 чоловік охорони. Ох і недаремно боялися дій зєльоної влади новосанжарці.
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за счет бюджета иностранцев лечат и кормят.
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Зеленский - наш лидер и наша надежда! Он спасет украинцев от коронавируса Вещи, гигиенические и антисептические средства, - Минздрав ввел ограничения на передачи в "Новые Санжары" - Цензор.НЕТ 1707

Вещи, гигиенические и антисептические средства, - Минздрав ввел ограничения на передачи в "Новые Санжары" - Цензор.НЕТ 5639
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В Казахстане введен официальный запрет на выдачу разрешения на вывоз из республики медицинских средств индивидуальной защиты.

Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения Казахстана сообщил о введении запрета на экспорт медицинских масок, респираторов, перчаток и прочих средств индивидуальной защиты в интересах национальной безопасности.
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Тепер Нові Санжари перейменують у Новий Ухань?
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Все що він робить зараз йде на користь розповсюдженню короновірусу серед українців.
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Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари, Санжари...
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Фсьо, п'ять копійок вже не ходять *( сошлі с ума *)
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_Носителем и распространителем на сегодняшний день может быть чел любой национальности! Только в начале пандемии это были китайцы, просто потому что у них всё это и началось. А сейчас уже носителем и распространителем может быть кто угодно: украинец, японец, австралиец или американец, итальянец или иранец, немец или марроканец... Кто угодно!
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а заражені коронвірусом книжки хішпанською мона передавати еякулірованим із Ухашя?
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"...обсервации по диарейным заболеваниям"

Тонко. Двошарова така фраза.
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Это нарушение прав карантируемых. Пора заводить новый майдан!
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"уже запущен пищеблок в медцентре и пищу для тех, кто находится на карантине, готовят на месте..."
То есть в данном санатории который "по всем правилам и отвечает всем стандартам" даже пищу не готовили до этого?
Исто?чник: https://censor.net.ua/n3177360
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