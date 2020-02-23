 На побережье Азовского моря и на админгранице с Крымом проводятся спецмероприятия по усилению безопасности, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Целью мероприятий является обеспечение соблюдения требований законодательства в рамках компетенции Госпогранслужбы и предотвращения правонарушений", - говорится в сообщении.

Во время специальных мероприятий на участках Херсонского и Бердянского отрядов пограничники осуществляли подворовые обходы и проводили разъяснительную работу с местным населением. В течение суток пограничные наряды осмотрели около двух сотен транспортных средств, проверили 23 места базирования маломерных плавсредств, проверили состояние соблюдения режима в КПВВ.





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В 12 случаях не допустили выход в море маломерных плавсредств вне пунктов базирования. В отношении 16 нарушителей пограничного режима составлены протоколы административных правонарушений. Также выявлены 10 случаев незаконного вылова водных живых ресурсов, браконьерские орудия изъяты.





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Специальные мероприятия продолжаются.