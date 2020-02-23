EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Фоторепортаж
  2337  28
Материалы по теме:
Все про:Азовское море (1406) Госпогранслужба (3638) Крым (22388) правоохранительные органы (1000)

 На побережье Азовского моря и на админгранице с Крымом проводятся спецмероприятия по усилению безопасности, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

На административной границе с оккупированным Крымом и побережье Азовского моря проводятся специальные мероприятия с привлечением мобильных подразделений, пограничной авиации и Морской охраны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

На побережье Азовского моря и на админгранице с Крымом проводятся спецмероприятия по усилению безопасности, - Госпогранслужба 01

"Целью мероприятий является обеспечение соблюдения требований законодательства в рамках компетенции Госпогранслужбы и предотвращения правонарушений", - говорится в сообщении.

Во время специальных мероприятий на участках Херсонского и Бердянского отрядов пограничники осуществляли подворовые обходы и проводили разъяснительную работу с местным населением. В течение суток пограничные наряды осмотрели около двух сотен транспортных средств, проверили 23 места базирования маломерных плавсредств, проверили состояние соблюдения режима в КПВВ.

На побережье Азовского моря и на админгранице с Крымом проводятся спецмероприятия по усилению безопасности, - Госпогранслужба 02
На побережье Азовского моря и на админгранице с Крымом проводятся спецмероприятия по усилению безопасности, - Госпогранслужба 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Приазовье вертолет Морской авиабригады заставил отойти от украинского берега занимавшийся сбором разведданных корабль ФСБ России, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

На побережье Азовского моря и на админгранице с Крымом проводятся спецмероприятия по усилению безопасности, - Госпогранслужба 04

В 12 случаях не допустили выход в море маломерных плавсредств вне пунктов базирования. В отношении 16 нарушителей пограничного режима составлены протоколы административных правонарушений. Также выявлены 10 случаев незаконного вылова водных живых ресурсов, браконьерские орудия изъяты.

На побережье Азовского моря и на админгранице с Крымом проводятся спецмероприятия по усилению безопасности, - Госпогранслужба 05
На побережье Азовского моря и на админгранице с Крымом проводятся спецмероприятия по усилению безопасности, - Госпогранслужба 06

Также читайте: Россия должна отпустить задержанных украинских рыбаков через 10 дней после ареста, - глава Госпогранслужбы Дейнеко

На побережье Азовского моря и на админгранице с Крымом проводятся спецмероприятия по усилению безопасности, - Госпогранслужба 07

Специальные мероприятия продолжаются.

Источник: https://censor.net.ua/n3177359
 
   
 Топ комментарии
 
У меня одного ощущение, что рейд посвящён борьбе с браконьерством и проведён по просьбе (указанию?) расейской стороны?
 показать весь комментарий
 
Просто с языка сорвал. Абсооютно идентичное мнение.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Прикордонники мають робити цю роботу двічі на добу а не раз на 6 років!
 показать весь комментарий
 
 
Бюджет міноборони 2019 не виконано, а це пряма відповідальність міністра оборони! В Україні був тільки один міністр оборони за всі часи, який виконував бюджет міноборони на 100% - це Гриценко!
 показать весь комментарий
 
 
Ігор, ще трохи і тебе запросять в квартал На узбережжі Азовського моря і на адмінмежі з Кримом тривають спецзаходи щодо посилення безпеки, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7658 а там, через пару місяців, може й головою райдержадміністрації призначать
 показать весь комментарий
 
 
Я против!
Он даёт цифры и факты.

...а его личное мнение -- то его личное дело.
 показать весь комментарий
 
 
У меня одного ощущение, что рейд посвящён борьбе с браконьерством и проведён по просьбе (указанию?) расейской стороны?
 показать весь комментарий
 
 
Просто с языка сорвал. Абсооютно идентичное мнение.
 показать весь комментарий
 
 
такое каждый год. обирают местных рыбаков и обитателей прибрежной зоны. сейчас быфчек калкан и камбала начали идти.
 показать весь комментарий
 
 
А чого так? Це ж ожна у витрішки з кацапським пигранцями пограти я, як Зєлєнскій з пуциним. От Зєлєнскій там потяг до миру побачив. Напевне, пуцин прагне миру, а злісні військові ерефіх прагнеть війни. Може пора пуцмна з полону чекістів визволити. Нє?
 показать весь комментарий
 
40 людей з Уханя, фронт, закон про крадіжку землі, веселі вихідні з шаурмою.
 показать весь комментарий
 
Двое российских пропагандистов, которых накануне не пустила в Украину Госпогранслужба, прилетели по приглашению экс-советника министра здравоохранения Дмитрия Раимова. Экс-советник министра пригласил в Украину пропагандистов из РФ На узбережжі Азовського моря і на адмінмежі з Кримом тривають спецзаходи щодо посилення безпеки, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9815
 показать весь комментарий
 
А у зевлади нема бажання відвести війська з адмінкордону до Києва?
 показать весь комментарий
 
 
Бажання в них є,але все поступово,щоб не вийшло як з овочем.
 показать весь комментарий
 
 
Вот на 23 и поздравили всех и юшку себе наварили! На узбережжі Азовського моря і на адмінмежі з Кримом тривають спецзаходи щодо посилення безпеки, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2922
 показать весь комментарий
 
У Украины уже граница с Крымом? Украина признала Крым российским?
 показать весь комментарий
 
Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они... поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира», - отметил Трамп перед вылетом в Индию. На узбережжі Азовського моря і на адмінмежі з Кримом тривають спецзаходи щодо посилення безпеки, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8760
 показать весь комментарий
 
Эрдоган однажды сказал : РАБссия пытается из Азовского и Черного морей сделать свое личное болото. На узбережжі Азовського моря і на адмінмежі з Кримом тривають спецзаходи щодо посилення безпеки, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2466
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вверх