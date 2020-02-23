 Завершен 1 этап конкурсного отбора на 11 должностей прокуроров САП, во 2 этап прошли 372 кандидата, - Холодницкий

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил руководитель САП Назар Холодницкий, информирует Цензор.НЕТ.
Тест на знание законодательства сдавали 574 кандидата. 59 человек не явились для сдачи теста. Они будут иметь возможность его пройти 25 февраля, если причина неявки была уважительной.
Успешно первый этап отбора прошли 372 человека, они будут допущены к следующему этапу.
Из принявших участие в тестировании максимальные 100 баллов набрали только 2 кандидата, 95-99 баллов - 61 кандидат, 90-94 балла - 107 кандидатов, 80-89 баллов - 202 кандидата.
Следующий этап отбора - тест на общие способности, состоится 29 февраля 2020 года.
Однак існує приказка :"З ким поведешся- від того й наберешся"
первая заселится другими народами Днепропетровщина...
NinaBoi
Все про що співала русня і місцеві журнашлюхі,задля обрання бубочкі,вияволось фейком.
1.Марченка виправдали.Справа броніжилетів фейк.
2.У справі Свинарчуків корупції не виявлено.
3.Роттердам+ визнано годною формулою.
Прокуроры идут по этапу...
...это нечто шансонное...*)