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 Политика Украины
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Все про:конкурс (842) правоохранительные органы (1000) Холодницкий (660) САП (1263)

 Завершен 1 этап конкурсного отбора на 11 должностей прокуроров САП, во 2 этап прошли 372 кандидата, - Холодницкий

23 февраля завершился первый этап конкурсного отбора на занятие 11 должностей прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил руководитель САП Назар Холодницкий, информирует Цензор.НЕТ.

Тест на знание законодательства сдавали 574 кандидата. 59 человек не явились для сдачи теста. Они будут иметь возможность его пройти 25 февраля, если причина неявки была уважительной.

Успешно первый этап отбора прошли 372 человека, они будут допущены к следующему этапу.

Из принявших участие в тестировании максимальные 100 баллов набрали только 2 кандидата, 95-99 баллов - 61 кандидат, 90-94 балла - 107 кандидатов, 80-89 баллов - 202 кандидата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуроры САП будут получать около 70 тыс. грн зарплаты в месяц, - Холодницкий

Следующий этап отбора - тест на общие способности, состоится 29 февраля 2020 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3177355
 
 
 Топ комментарии
 
2 кандидата из "Лиги смеха" набрали 100 баллов?
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У меня сугубо экономический вопрос , те прокуроры что пройдут все конкурсы за месяц работы будут красть меньше чем мы на их отбор потратили или больше ? Завершен 1 этап конкурсного отбора на 11 должностей прокуроров САП, во 2 этап прошли 372 кандидата, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 4908
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сколько дармоедов рвется во власть
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2 кандидата из "Лиги смеха" набрали 100 баллов?
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Как и замы у Авакова и минэкономики -- только через постель.
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Навіть по теорії імовірності на посаду прокурора може потрапити теоретично порядна людина.
Однак існує приказка :"З ким поведешся- від того й наберешся"
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Чому все відбуваєтся так довго? Це що розважальна програма на телебаченні? Хто буде працювати? Де результати роботи Генпрокуратури? Може і фінансування ГПУ отримає після того як вся ця Санта-Барбара з тестами закінчиться? А поки вони пісю покурять?
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Любому начинанию, любому организатору и руководителю с мозгами и совестью-честью не стоит верить сегодня в свой успех - эта власть все от слова АБСОЛЮТНО !покрыла плесенью лжи со своей стороны и недоверия со стороны остальной части Украины.
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И это наверное самое страшное испытание для Украины , после того как слепой увидит свет и краски жизни , стать снова слепым - ЭТО НЕВЫНОСИМО БОЛЬНО!
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Так, 370 починали з КВН, а 2 з Ліги смєха"
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У меня сугубо экономический вопрос , те прокуроры что пройдут все конкурсы за месяц работы будут красть меньше чем мы на их отбор потратили или больше ? Завершен 1 этап конкурсного отбора на 11 должностей прокуроров САП, во 2 этап прошли 372 кандидата, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 4908
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сподіваюсь всі себе зарекомендували, як вірні зеленінці?
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Вечный двигатель.Нескончаемый украинский лохотрон.В 96-ом первый раз проголосовал.Всё жду,когда какого-то коррупционера посадят.В этом году уже сороковник стукнет.Пока-по нулям.От цвета власти-никак не зависит.
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вот изучаю таблицу...
первая заселится другими народами Днепропетровщина...

Завершен 1 этап конкурсного отбора на 11 должностей прокуроров САП, во 2 этап прошли 372 кандидата, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 7130
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Вы че стебетесь,один мудак-5 лет,за нос водил,теперь этот.
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NinaBoi



Все про що співала русня і місцеві журнашлюхі,задля обрання бубочкі,вияволось фейком.
1.Марченка виправдали.Справа броніжилетів фейк.
2.У справі Свинарчуків корупції не виявлено.
3.Роттердам+ визнано годною формулою.
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Нескінченні конкурси та відбори, а справ катма. Вистава продовжується і нема їй ні кінця, ні краю.
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Конкурсы, отборы, а результат. Система неизменна, подтверждено зюзяками, пьяными полицейскими-убийцами.
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Сегодня по этому поводу откупорю бутылку шампанского.
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этап конкурсного отбора на занятие 11 должностей прокуроров

Прокуроры идут по этапу...

...это нечто шансонное...*)
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А это недоразумение с румянцем, типа, уже навсегда?
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