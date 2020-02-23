 Для обсерватора с эвакуированными из Китая превентивно установлены правила, как для очага инфекционной болезни, - Минздрав

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга в Новых Санжарах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Относительно входа в обсерватор - никто не может зайти в обсерватор, не надев защитные костюмы и средства индивидуальной защиты. Это все происходит под контролем эпидемиологов. В заведении сопровождает медицинский работник", - сказал Ляшко.
По его словам, подвергается дезинфекционной обработке все медицинское оборудование, которое попадает в обсерватор. "Также оборудование, которое нужно медикам, передается в обсерватор. Когда оно выходит из обсерватора, то подлежит дезинфекционной обработке, а все медицинские работники под контролем эпидемиологов раздеваются, так как это предусмотрено при выходе из очага инфекционной болезни", - заверил заместитель министра.
Он добавил, что хотя в обсерваторе нет очага инфекционной болезни, принимаются превентивные меры, чтобы предотвратить возможное распространение болезни на территории Украины. "Дополнительно, если будут нарушены какие-либо меры при выходе из очага, эпидемиологи будут рекомендовать оставить того человека, который посещает обсерватор, для того, чтобы он прошел карантин в обсерваторе и находился там все время, которое требуется для соблюдения инкубационного периода", - подчеркнул чиновник.
Замминистра сообщил, что в обсерваторе есть изолятор, в котором происходит осмотр пациента в случае необходимости. "В случае, если у кого-то появятся определенные симптомы, врачи отводят этого человека в данный изолятор для того, чтобы там его могли осмотреть медицинские работники", - отметил Ляшко.
Респираторы класса защиты FFP2 способны удерживать 94 процента вредных веществ. Они применяются для защиты от среднетоксичной твердой асбестовой, медной, бариевой, титановой, ванадиевой, хромовой, марганцевой пыли. Респираторы подходят также для работы в местах с содержанием в воздухе вредной канцерогенной пыли, дыма и аэрозолей на основе масла и воды. Их также можно использовать при защите от гриппа и других вирусных инфекций
это респираторы класса защиты FFP2 , как минимум !!!
а не простые техслойные маски
Или вы имели ввиду его хозяйку ?
не пенсионерка с Тузиком это не фишка
ЗЕльоная фишка это спасение собачки Миши и ее хозяйки, промышляющей в Китае танцами го-го и еще неизвестно чем....
Эпидемиологические и клинические особенности новой вспышки коронавируса в Китае в 2019 году Ян Ян1 *, Цин-Бин Лу2, Минг-Цзинь Лю1, И-Син Ван3, Ан-Ран Чжанг1,3,4, Неда Джалали1, Натали Э. Дин1, Ира Лонгини1 , М. Элизабет Халлоран5 Бо Сю6, Сяо-Ай Чжан3, Ли-Пин Ванг7 *, Вэй Лю3 *, Ли-Кун Фанг3 * 1 Кафедра биостатистики, Колледж общественного здравоохранения и медицинских профессий, а также Институт новых патогенов, Университет Флориды, Гейнсвилл , Флорида, США; 2 Кафедра лабораторной науки и техники, Школа общественного здравоохранения, Пекинский университет, Пекин, П. Р. Китай; 3Государственная лаборатория патогенов и биобезопасности, Пекинский институт микробиологии и эпидемиологии, Пекин, P. R. China; 4Департамент эпидемиологии, Школа общественного здравоохранения, Университет Шаньдун, Цзинань, P.R. Китай ; 5 Отдел по вакцинам и инфекционным заболеваниям, Центр исследований рака им. Фреда Хатчинсона, Сиэтл, Вашингтон, США. 6Армейский инженерный университет НОАК, Нанкин, Китайская Народная Республика; и 7 Отделение инфекционных заболеваний, Ключевая лаборатория эпиднадзора и раннего предупреждения об инфекционных заболеваниях, Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Весь документ на английском (разумеется) в PDF.
(с) Тов. сталин, вы большой учёный...
А почему все пациенты вперемешку и без защитных костюмов? Или, хер с ними?
среду.
Как там с Оманом? - с кем все таки встречался наш осел и за чей счет?
Ответы будут...?
"Зона обсервации" в Новых Санжарах -- Посторонние люди внутри зоны. Выходящие \ входящие из зоны без санобработки. Вещи перемещаемые из зоны и в нее без санобработки. Отсутствие дезинфекции стоков. Общая канализация с селом. Общая система вентиляции без воздушных шлюзов. И т.д. и т.п.
..это Реинкарнация! -- задумайтесь об том...*)
// рідко. Спостережлива людина. Мартович є добрий обсерватор і він не раз питався мене, чи ти не хочеш стрілятися? (Василь Стефаник, III, 1954, 68).
Словник української мови: в 11 томах. - Том 5, 1974. - Стор. 576. что из этого совпадает с темой статьи?
А непонятной фигнёй ещё как можно
... не раслабляйся, короче... *)
Плюс- потрібно ж і землю продати.
https://giperboloid.info/uchenye-opredelili-istochnikom-koronavirusa-v-kitae-byl-nekij-nulevoj-pacient/
ждем короновирус в Украине - наших там сотни тысяч