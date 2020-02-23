 Для обсерватора с эвакуированными из Китая превентивно установлены правила, как для очага инфекционной болезни, - Минздрав

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга в Новых Санжарах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Относительно входа в обсерватор - никто не может зайти в обсерватор, не надев защитные костюмы и средства индивидуальной защиты. Это все происходит под контролем эпидемиологов. В заведении сопровождает медицинский работник", - сказал Ляшко.

По его словам, подвергается дезинфекционной обработке все медицинское оборудование, которое попадает в обсерватор. "Также оборудование, которое нужно медикам, передается в обсерватор. Когда оно выходит из обсерватора, то подлежит дезинфекционной обработке, а все медицинские работники под контролем эпидемиологов раздеваются, так как это предусмотрено при выходе из очага инфекционной болезни", - заверил заместитель министра.

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Он добавил, что хотя в обсерваторе нет очага инфекционной болезни, принимаются превентивные меры, чтобы предотвратить возможное распространение болезни на территории Украины. "Дополнительно, если будут нарушены какие-либо меры при выходе из очага, эпидемиологи будут рекомендовать оставить того человека, который посещает обсерватор, для того, чтобы он прошел карантин в обсерваторе и находился там все время, которое требуется для соблюдения инкубационного периода", - подчеркнул чиновник.

Замминистра сообщил, что в обсерваторе есть изолятор, в котором происходит осмотр пациента в случае необходимости. "В случае, если у кого-то появятся определенные симптомы, врачи отводят этого человека в данный изолятор для того, чтобы там его могли осмотреть медицинские работники", - отметил Ляшко.

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