EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  1214  16
Материалы по теме:
Все про:ДТП (6045) Одесская область (1931) ГБР (983)

 Пьяный сотрудник полиции охраны устроил смертельное ДТП на Одесчине, - ГБР

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, расследуют обстоятельства смертельного ДТП с участием инспектора физической безопасности одного из батальонов Управления полиции охраны ГУ Нацполиции в Одесской области (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что инцидент произошел 22 февраля около 17:00 в одном из сел Белгород-Днестровского района. Полицейский не справился с управлением мотоцикла марки "МТ-11", из-за чего транспортное средство перевернулось. В результате аварии пассажир мотоцикла погиб, а водитель получил телесные повреждения. Следствием установлено, что полицейский находился за рулем мотоцикла в состоянии опьянения. У него обнаружено 2,03 промилле алкоголя в крови.

Правоохранителя задержали, решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертельное ДТП в Броварах: суд взял под стражу полицейского, который пьяным сбил людей на пешеходном переходе

Источник: https://censor.net.ua/n3177352
 
 
 Топ комментарии
 
Старі "мєнти" святкували 23 лютого.
 показать весь комментарий
 
Пьяный полицейский это норма
 показать весь комментарий
 
Ну тут хоч ні в кого не в'їхав, а той що заліз з ним на мотоцикл сам винен.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Потрібно проводити повторну переатестацію, а тих ментів які схильні до зловживання алкоголем, а це 100% старих ментів - потрібно звільняти зі служби! А тих хто не зловиживає алкоголем потрібно перевірити на наркоту і теж звільнити!
 показать весь комментарий
 
хороший полицейский ! сто пудово даже не уволят !не говоря о тюрьме вообще!
 показать весь комментарий
 
Горілку пив задля профілактики короновірусу.
 показать весь комментарий
 
принцип НЕдобора в ментовку не изменился со времен сесер, результат кадрового подбора тот же , мы хотели копа ,но получили как всегда мента
 показать весь комментарий
 
 
Ну тут хоч ні в кого не в'їхав, а той що заліз з ним на мотоцикл сам винен.
 показать весь комментарий
 
 
В результате аварии пассажир мотоцикла погиб Источник: https://censor.net.ua/n3177352
Він вбивця.
 показать весь комментарий
 
Це зрозуміло, я про те що пасажира силомиць не пхали до бухого мента на мотоцикл.
 показать весь комментарий
 
А полицейские Авакова по поводу перегара у некоторых жителей Н. Санжар хай подняли П'яний співробітник поліції охорони влаштував смертельну ДТП на Одещині, - ДБР - Цензор.НЕТ 5564. Чья б корова мычала П'яний співробітник поліції охорони влаштував смертельну ДТП на Одещині, - ДБР - Цензор.НЕТ 2262
 показать весь комментарий
 
На фото мопєд. 120 чи 150сс. З нього 110 важко видавити.
 показать весь комментарий
 
 
сотрудник полиции охраны
-- тавтология голимая -- масло масляное, говно говняное... -- судя по конечным результатам.
 показать весь комментарий
 
маладец!
какой пьяный мусор не любит быстрой езды ? еще и с пассажиром на горбу...
 показать весь комментарий
 
Сотрудник полиции звучит как неполное словосочетание,а вот пьяный сотрудник полиции другое дело.Я как вижу мусоров,сразу думаю,о это пьяные работники полиции,могут ограбить или задавить,лучше держаться подальше.
 показать весь комментарий
 
все бичи с криминальными наклонностями пошли работать в мусорню Авакяна...
каждый день - менты крышивали, менты ограбили, изнасиловали, убили, попались на взятке и тд и тп...
поэтому, кто говорит - "Сначала выполняй приказ мента, а потом обжалуй", идите в задницу пожалуйста...
сегодняшние наши менты это почти весь биомусор за редкостным исключением..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх