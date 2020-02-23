 Состояние иностранки, которой вызывали скорую в "Новые Санжары", стабильное, - Минздрав

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге в воскресенье сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
"Диету, которая необходима при обострении хронической гастроэнтерологической болезни, обеспечивает пищеблок медцентра. Местные врачи придерживаются плана лечения и находятся на связи с узкопрофильными специалистами", - подчеркнул Ляшко.
Напомним, вчера, 22 февраля, в обсервации в Новых Санжарах иностранной гражданке понадобилась помощь гастроэнтеролога. Женщине вызвали "скорую". Врачи прибыли с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики и со специальными контейнерами для забора проб. Полтавские медики сработали оперативно. Сейчас эвакуированная чувствует себя хорошо.
Зона обсервации в Новых Санжарах.Посторонние люди внутри зоны.
Выходящие\входящие из зоны без санобработки. Вещи перемещаемые из зоны и в нее.
Отсутствие дезинфекции стоков.
Зеленский и Скалецкая УМЫШЛЕННО запрещают проводить специфические тесты на коронавирус прекрасно зная что носители будут обнаружены.
В общем это очень похоже на умышленную диверсию против украинских граждан, с целью распространения эпидемии вирусного заболевания.
Кандидатура Радуцкого на министра здравоохранения Зеленским отвергнута. Не знаем, что там между ними случилось, но при слове "Радуцкий" Зеленского просто трясет.
Сегодня в Государственном департаменте США. состоится закрытое совещание. Главный докладчик - представитель медико-биологической службы ВС США. Тема доклада - эпидемическая ситуация в Китае. В США откровенно обеспокоены нарастающим количеством фактов о умышленном утаивании властями Китая данных о реальной ситуации с распространением эпидемии COVID-19.
Т.е. министр здравоохранения откровенно признает, что на месте обсервации НЕ СОЗДАНО никаких условий лечения в случае заболевания, уже инфицированного больного повезут дальше по стране?
Обсервация (медицина) - медицинское наблюдение в течение определённого срока за изолированными в специальном помещении здоровыми людьми, которые могли иметь контакт с заболевшими карантинными болезнями.
Карантин (фр. quarantaine от итал. quarantena - «сорок дней и ночей»[1]) - комплекс ограничительных и режимных противоэпидемических мероприятий, направленных на ограничение контактов (изоляцию) инфицированного или подозреваемого в инфицированности лица (группы лиц), животного, груза, товара, транспортного средства, населённого пункта, территории, районов, областей и т. д[2]. Карантин подразумевает полную изоляцию эпидемического очага с вооружённой охраной по периметру[3].
А теперь включи свой остаток мозга...если есть что включить...
А если такой контакт произошел...то тот человек с которым произошел контакт...тоже должен остаться на карнтине....
Чем вас зебилов кормят что вы такие тупые..??
И почему в таком случае бригада скорой помощи поехала домой??
Я писал как работают с карантином. И что не обязательно обслуживающий персонал должен быть сам под карантином. Если конечно не произошла авария.
И что это ха карантин...если там можно шастать туда сюда..??
от скажіть, НАВІЩО про це знати українцям ?
Не стоит волноваться.
-- ту я вздрогнул, вспотел и вспомнил: -- бощик из свеклы с картошкой, второе, из пареных котлеток с макарончиками, салатик из помидоров с огурцам и с лучком -- и Компот из Сухофруктов!!! -- ужастная вкуснятина...*)
-- компота в Мире больше нет! -- ...разве, что в Наушках -- на Монгольской границе... -- Компотик -- стаканчик оближешь! *)
Далі буде ще... *)
Эпидемия коронавируса произошла не только из-за контакта здоровых людей с носителями вируса, но и из-за фекально-орального механизма передачи инфекции. Об этом в своем отчете заявили китайские ученые.По данным исследователей, инфекция остается в фекальных массах больных и может вместе с потоками воздуха переноситься на значительные расстояния, таким способом заражая других людей. Также вирус может попадать в системы канализации. Предполагается, это может объяснять, почему на круизном лайнере Diamond Princess заразилось так много людей. Об этом сообщает Bloomberg.
Розлад шлунку чи печія в нас вже сенсація !
Вся країна має знати !
Реаліті шоу влаштували.