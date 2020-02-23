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 Состояние иностранки, которой вызывали скорую в "Новые Санжары", стабильное, - Минздрав

Состояние иностранной гражданки, находящейся в обсервации в Новых Санжарах, которой 22 февраля понадобилась скорая помощь, стабильное.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге в воскресенье сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Диету, которая необходима при обострении хронической гастроэнтерологической болезни, обеспечивает пищеблок медцентра. Местные врачи придерживаются плана лечения и находятся на связи с узкопрофильными специалистами", - подчеркнул Ляшко.

Напомним, вчера, 22 февраля, в обсервации в Новых Санжарах иностранной гражданке понадобилась помощь гастроэнтеролога. Женщине вызвали "скорую". Врачи прибыли с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики и со специальными контейнерами для забора проб. Полтавские медики сработали оперативно. Сейчас эвакуированная чувствует себя хорошо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Идея была показать людям уверенность в наших действиях", - Скалецкая о решении пройти обсервацию с эвакуированными из Китая

Источник: https://censor.net.ua/n3177350
 
 
 Топ комментарии
 
Люди...которые находятся на карантине...и которые на время карантина не могут и главное не должны контактировать с другими людьми...
А если такой контакт произошел...то тот человек с которым произошел контакт...тоже должен остаться на карнтине....
Чем вас зебилов кормят что вы такие тупые..??
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Так вони не додому поїхали, треба ще розвезти вірус по адресам і в лікарню.
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те, що вона стабільно дрище, зовсім не говорить про її стабільний стан Состояние иностранки, которой вызывали скорую в "Новые Санжары", стабильное, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1093
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І слава богу. Про що б ще писала цілими днями вся преса України.
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23.02.2020 г.
Зона обсервации в Новых Санжарах.Посторонние люди внутри зоны.
Выходящие\входящие из зоны без санобработки. Вещи перемещаемые из зоны и в нее.
Отсутствие дезинфекции стоков.
Зеленский и Скалецкая УМЫШЛЕННО запрещают проводить специфические тесты на коронавирус прекрасно зная что носители будут обнаружены.
В общем это очень похоже на умышленную диверсию против украинских граждан, с целью распространения эпидемии вирусного заболевания.

Кандидатура Радуцкого на министра здравоохранения Зеленским отвергнута. Не знаем, что там между ними случилось, но при слове "Радуцкий" Зеленского просто трясет.
Сегодня в Государственном департаменте США. состоится закрытое совещание. Главный докладчик - представитель медико-биологической службы ВС США. Тема доклада - эпидемическая ситуация в Китае. В США откровенно обеспокоены нарастающим количеством фактов о умышленном утаивании властями Китая данных о реальной ситуации с распространением эпидемии COVID-19.
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И всю эту благость раздраженная Скалецкая разрушила одной фразой - "Если кто-то из эвакуированных из Китая заболеет, его доставят в инфекционную больницу" (!)
Т.е. министр здравоохранения откровенно признает, что на месте обсервации НЕ СОЗДАНО никаких условий лечения в случае заболевания, уже инфицированного больного повезут дальше по стране?
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Читай по буквам зебилушка...
Обсервация (медицина) - медицинское наблюдение в течение определённого срока за изолированными в специальном помещении здоровыми людьми, которые могли иметь контакт с заболевшими карантинными болезнями.

Карантин (фр. quarantaine от итал. quarantena - «сорок дней и ночей»[1]) - комплекс ограничительных и режимных противоэпидемических мероприятий, направленных на ограничение контактов (изоляцию) инфицированного или подозреваемого в инфицированности лица (группы лиц), животного, груза, товара, транспортного средства, населённого пункта, территории, районов, областей и т. д[2]. Карантин подразумевает полную изоляцию эпидемического очага с вооружённой охраной по периметру[3].

А теперь включи свой остаток мозга...если есть что включить...
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Люди...которые находятся на карантине...и которые на время карантина не могут и главное не должны контактировать с другими людьми...
А если такой контакт произошел...то тот человек с которым произошел контакт...тоже должен остаться на карнтине....
Чем вас зебилов кормят что вы такие тупые..??
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В чем я не прав?? Экипаж самолета которым доставили этих товаришЧей в Украину...находится сейчас вместе с пассажирами ....почему??
И почему в таком случае бригада скорой помощи поехала домой??
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Люди работают в костюмах биохимзащиты. Как по вашему осуществляли снабжение лайнер Diamond Princess? Добровольцами с путевкой в одни конец?
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Бригада скорой помощи была в уостюмах бтохимзащиты?? НЕ смеши мои тапки....
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Я ничего не писал о скорой.
Я писал как работают с карантином. И что не обязательно обслуживающий персонал должен быть сам под карантином. Если конечно не произошла авария.
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А я пишу о бригаде скорой помощи...которая посетила людей находящихся в карантине....
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Водилу автобуса в такой костюм не одели....теперь парится вместе со всеми...бедолага....
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Более чем странное отношение к людям.
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Водитель автобуса который вез их...он тоже в карантине....
И что это ха карантин...если там можно шастать туда сюда..??
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Так вони не додому поїхали, треба ще розвезти вірус по адресам і в лікарню.
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те, що вона стабільно дрище, зовсім не говорить про її стабільний стан Состояние иностранки, которой вызывали скорую в "Новые Санжары", стабильное, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1093
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А вы поедьте куда нибудь подальше от дома. Там от местной воды и пищи тоже будете дрыстать.
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і про це об'являть на всю країну ?
от скажіть, НАВІЩО про це знати українцям ?
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Температура тела достигла 22 градусов и стабилизировалась.
Не стоит волноваться.
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Больной перед смертью потел?-Да,доктор.-Это хорошо!
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Да вы сейчас ни какой правды не скажите , а если эксперимент с пани министеркой удастся , то всем участникам эксперимента придется у Ринат Леонидовича просить самолет ,и на этот раз не для дамы с собачкой,а сами знаете для чего
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иностранки/а цвет и консистенция стула -Co zanadto, to nie zdrowo.
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Стул ее уже в санджарскрй канализации плавает,помеченный красным крестиком,что из карантина вытек
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перед вирусом все равны-и иностранцы, и украинцы.
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если кейтеринг из Пузатой Хати носят, то тогда все понятно с ее заболеванием))
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То як лікарі швидкої? Залишаться на карантин, чи додому поїдуть?
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уже уехали...их там какой-то водой (либо хлорка...либо Святая))) из опрыскивателя садового побрызгали и все))) ани здаровы! )))
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порадяться із сценаристом, переконають режисера з продюсером... Рейтинг та касові збори- це основний критерій діяльності, чи я щось упустив?
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Один з предвісників короновірусу, розлад травлення за 2 дня до початку наявності перших симптомів (кашлю, одишки).
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там помещения для пребывания в 100 раз хуже чем туалеты при автострадах в ес
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З Ворскли вже беруть забори на аналіз?
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обеспечивает пищеблок медцентра

-- ту я вздрогнул, вспотел и вспомнил: -- бощик из свеклы с картошкой, второе, из пареных котлеток с макарончиками, салатик из помидоров с огурцам и с лучком -- и Компот из Сухофруктов!!! -- ужастная вкуснятина...*)

-- компота в Мире больше нет! -- ...разве, что в Наушках -- на Монгольской границе... -- Компотик -- стаканчик оближешь! *)
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Компот із сухофруктів у нас зветься узвар і є в меню половини ресторанів і кафе.
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Я в курсе про Украину... -- но я ж про Россию, пока что...
Далі буде ще... *)
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Всё, что в жизни есть хорошего -- или аморально, или криминально, или ведёт к ожирению...
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Іноземка в шоці, куди вона попала? То це ж наше життя, обидране як і Санжари.
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Какая нахер скорая, если там карантин?!!!! Эти квартальные клоуны - полные дегенераты.
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Коронавирусом можно заразиться, не контактируя с носителями
Эпидемия коронавируса произошла не только из-за контакта здоровых людей с носителями вируса, но и из-за фекально-орального механизма передачи инфекции. Об этом в своем отчете заявили китайские ученые.По данным исследователей, инфекция остается в фекальных массах больных и может вместе с потоками воздуха переноситься на значительные расстояния, таким способом заражая других людей. Также вирус может попадать в системы канализации. Предполагается, это может объяснять, почему на круизном лайнере Diamond Princess заразилось так много людей. Об этом сообщает Bloomberg.
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Суцільне шоу.
Розлад шлунку чи печія в нас вже сенсація !
Вся країна має знати !
Реаліті шоу влаштували.
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