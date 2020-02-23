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 В Китае за 6 дней построили фабрику, которая будет производить 250 тыс. медицинских масок в день

В столице Китая Пекине за 6 дней завершили строительство фабрики по производству медицинских масок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Фабрику в Пекине построили, чтобы удовлетворить растущий спрос на средства защиты в связи со вспышкой коронавируса. На строительство ушло шесть дней – рекордно короткий срок, так как обычно на строительство таких зданий уходит месяц.

Ожидается, что после ввода в эксплуатацию фабрика будет производить 250 тыс. масок в день.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Китай построит за 6 дней в Ухане больницу на 1000 мест для пациентов с коронавирусом. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3177348
 
 
 Топ комментарии
 
Круто.
У нас за пять лет войны патронный завод не построили даже.
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Не качай яхту, шампанське проливається в шоколад!
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Надо и у нас строить специализированную больницу для вирусологии, потому как рано или поздно а этот или другой вирус попадёт к нам, а у нас, как мы все увидели, нет таких комплексов для приёма зараженных людей.
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Но пока что и новые, и уже с морщинами лица у власти будут заняты строительством лично для себя , пока деньги в руки сыпятся...
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Зачем? У нас природный иммунитет. Называется он всенародная глупость местами переходящая в тупость.
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ну они ещё 19 новых больниц к 25 февраля обещают достроить
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Йуля може тільки позаздрити як китайці спритно впарюють медичні маски.Навіть завод побудували. В Китае за 6 дней построили фабрику, которая будет производить 250 тыс. медицинских масок в день - Цензор.НЕТ 3492
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Круто.
У нас за пять лет войны патронный завод не построили даже.
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Не качай яхту, шампанське проливається в шоколад!
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Про вас я не знаю.
Но ничто диабетное обещало!
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Повтори, если хочешь. Мне фиолетово
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Вопрос не тот. Провокация.
Зелёных уважаю, они за здоровье планеты пекутся. Против вырубки лесов и за китов тоже.....
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у китаї медицина платна,а ми соплі жуємо уже 20 років
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А вот это ложь. Построили и патронный и снарядный и ракеты делают, но это не те заводы чтобы на каждом углу их рекламировать..
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Шо, 23 февраля празднуешь? Иди спать, ты уже бухое!
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Я даже больше скажу. При Петре построили завод по производству айфонов и самсунгов. Но это не те заводы чтобы на каждом углу их рекламировать..
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А не стоит ёрничать. Да же Зе признаёт что у нас сильная армия. Мин. обороны подтвердил в интервью что в 14 ом году армии не было, а теперь есть в 250 тысяч. И всё это при Пете. И не упало оружие с неба его отремонтировали или изготовили на заводах в том числе и на новых. А ты пошёл вон, московская подстилка.
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Ну это при зе не построили б а вот при Пороху стоит под Винницей
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Как строительство патронного завода согласуется с доктриной: "нє стрелять"?
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В #Иране смертность среди заразившихся #коронавирусом 23%. #Китайцы же выдаю статистику всего лишь 3%.

Кто лжёт? Вопрос чисто риторический
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Да там уже пол Сибири заражённых, скрывают только.
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китайці повідомили про більш ніж дві тищі смертей та двайцять з лихом вилічених - один к дєсяті (10% лєтатєльності)
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Українці будуть купувати їм 3є-"влада" ще привезе короновірусу, якщо не буде вистачати.

А якщо буде мало ахметка ще підвезе з Ухані.
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Сколько бухнул за 23 февраля?
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Це у Вас москалів 23 "февраля", а у нас остання неділя лютого.
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Таки 23 февраля бухнул.
Спрашиваю, сколько?
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Лет через 50 китайцы будут править миром ,а все остальные на Марсе для них в рудниках руду добывать ....
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Когда был помоложе про японцев так говорили.
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не получится. с 8 до 18 на конвейере собирать айфоны. а после 18 жрать жареных тараканов с летучими мышами и одновременно срать себе под ноги во время еды . нет не получится . если уберут обратно свои заводы те кто всё разрабатывает чайна скатится обратно в феодальный коммунизм за пару тройку лет.
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и как вы это представляете ? Заберете заводы ? А кто вам даст ,КПК точно не даст . Покажите мне владельцев которые захотят уйти от туда бросив свои заводы и миллиардные вложения
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ну таки оттуда уже переносить стали до того как\ выросли зарплаты и становится не выгодно\ . потом как же эти владельцы бросали свои миллиардные заводы в США. Европе и переносили в Китай . доля зарплаты в производстве продукта в нормальном мире \ не у нас\ достигает 80% и самое- Китай только продолжает собирать то . что ему дают другие . которые это разрабатывают . интел. альтмера . эпл .
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Китайский ширпотреб самый крутой в мире,постирал-выбросил.
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Почти вся Америка и остальной мир одевается в этот ширпотреб и довольны
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Китайский ширпотреб для каждой страны свой- отдельный! Что для Америки и Европы, что для остальных-как говорят в Одессе-две большие разницы!
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Работать они умеют, как муравьи сгуртовано и организовано. А в Украине новости наоборот, за шесть дней распилили очередной завод на металлолом, а здания разобрали на кирпичи.
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завод роздерибанити це треба спритніше за мураху працювати. Так що китайці не вразили. В Китае за 6 дней построили фабрику, которая будет производить 250 тыс. медицинских масок в день - Цензор.НЕТ 8923
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А в Південній Кореї , Білорусі та Україні коронавірусу нема!
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Чому ти постійно тичиш це мені?
В чому сенс цього всього?
Чи ти вже налакався в чєсть 23 фєвраля і тобі все пофіг?
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А що таке оте твоє ;23 фєвраля;? Якесь свято у виборців Зеленського?
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Запитай у свого кумира, він його сьогодні святкує
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І взагалі, не відволікай, почався масстарт по біатлону
Наших там двоє...
Давай краще за них повболіваємо
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Можна. А от український бокс скінчився на братах Кличках.
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І не буде! скалєцкая закрила його своїм тілом на карантін!
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по другому не умеют, не построил в срок - расстрел.
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В Китае за 6 дней построили фабрику, которая будет производить 250 тыс. медицинских масок в день
Могуть, когда захочуть! -- ещё и Дядя Сэм под жопу дал.. -- стараються...*)
...маски, кстати -- немецкого изобретения. ... ...я б китайские, не рекомендовал бы...
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Китайцы строят очень быстро, е всегда получается, но даже не получившееся очень крепкое.
В Китае за 6 дней построили фабрику, которая будет производить 250 тыс. медицинских масок в день - Цензор.НЕТ 4813
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ну таки и обычные многоэтажки панельные на фундаменте а не на сваях . падают не разрушаясь .
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"Я вам покажу як керувати країною!"(с)
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Если верить статистике,то в Китае 884 миллиона рабочих мест из 1,5 миллиарда населения.В США населения 330 миллионов.Рабочих мест 140 миллионов.А у обоих 20 % мировой экономики.Так кто из них больше производит товаров и услуг на одно рабочее место? В Китае за 6 дней построили фабрику, которая будет производить 250 тыс. медицинских масок в день - Цензор.НЕТ 6971 В Китае за 6 дней построили фабрику, которая будет производить 250 тыс. медицинских масок в день - Цензор.НЕТ 2243
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США берёт количеством адвокатов и стилистов, которые также учитываются в ВВП
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К числу выгод США относится возможность вообще с 1944 года, а особенно с 1971 года, т. е. в течение 37 последних лет, жить не по средствам, т. е. в значительной мере за счет остального мира. В частности, ВВП США составляет 20% от мирового ВВП. Правда, эта цифра не является полностью верной, т. к. в объем своего ВВП Соединенные Штаты засчитывают ряд показателей, например стоимость некоторых разновидностей услуг, которые другие страны в ВВП себе не засчитывают. Если пересчитать по общим правилам, то с 20% этот показатель уменьшится примерно до 15%. Ну да ладно, пусть будет 20%. А потребляют США - 40% от ежегодно производимого в мире. Вопрос для умеющих думать: если кто-то производит 20% (или 15%?), а потребляет 40%, то ведь за это кто-то должен платить? Действительно платит, и этот кто-то - остальной мир, который отдает Америке свои товары в обмен на необеспеченные бумажки. При этом происходит огромное перераспределение мировых богатств в пользу США.
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Всё верно. Последствия 2-й мировой войны, когда у США внезапно оказались все деньги воюющей Европы... Что с этим делать никто не знает.
п.с. Добавлю, что вопреки мнению ваты, США производит огромное количество товаров, например самолётов, процессоров, автомобилей. Но ВВП по паритету покупательной способности у них давно уже меньше китайского.
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Может Ви и правы! Но это происходит фсю мою жисть! Другого я уже не дождусь! И кто из нас дурак?
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Китайці, мабуть, навчались управлінню в Милованова і Дубілета
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китаезів забагато ось природа наводе порядок...
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Розумієш, згідно Талмуду гоїв взагалі забагато...
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Есть здесь специалисты?
Я вот на верю в эти маски, и это я правильно делаю или, - это реально спасёт?
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Ні. Але інфіковані менше виділятимуть вірус в навколишнє середовище.
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вот всегда удивляло отсутствие логики в этом утверждении маска значит на выдохе задерживает вирус . а на вдохе свободно пропускает ?
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Якщо слабкий імунітет то не врятує, якщо сильний, будете вірити що вижили завдяки масці.
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Шансы увеличатся процентов на 90%. Хотя если верить старине Задорнову, то для вируса эта марля как для комара сетка-рабица. Но Задорнов видимо был не в курсе, что вирус летает не сам по себе, а в каплях жидкости.
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ну та говорящая жопа много чего говорила . особенно про величие козлорогих и тупых европейцев живя при этом в прибалтике и наведываясь к великим только на гастроли
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А мне он нравился. Не всегда, но на 90%. На мой взгляд юморист сильно круче и умнее, чем наш президент.
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ну так тот кто пишет всегда умнее того кто просто озвучивает написанное другими
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ну среди масок реальна только N 95 . вообще то вирус любой на слизистую попадает и всё. если у нас начать ходить в маске и в очках защитных то могут и камнями забить на всякий случай .
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"В Китае за 6 дней построили фабрику, которая будет производить 250 тыс. медицинских масок в день" - у нас так быстро могут работать только волонтёры, если государственные деятели не помогают.
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Зачем нам маски? Зеленский - вот наша защита и опора то всех напастей. Он нас, неразумных, защитит и накормит. Отец народа (73%). У Китаї за 6 днів побудували фабрику, яка вироблятиме 250 тис. медичних масок за день - Цензор.НЕТ 7377 У Китаї за 6 днів побудували фабрику, яка вироблятиме 250 тис. медичних масок за день - Цензор.НЕТ 1136
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С учетом того, что маски одноразовые (ок, 1 на день), для обеспечения ими только китайцев потребуется всего чуть больше 5 тыс. таких фабрик
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Китайцы конечно впечатляют,когда строили больницу эти десятки экскаваторов были видны из космоса.
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Да уж, Китай это супердержава в мире. Уже никто им неровня ни США, ни Россия и никто другой.
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Ну как сказать Николай Семена тут недавно вещал, что оккупанты напротив Симферополя ещё один Симферополь построили Китайцам ещё учиться и учиться.
22.02.20 19:54 Российская власть прилагает много усилий, чтобы фактически заменить население в оккупированном Крыму, - Семена
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А у нас бы за 6 дней украли бы 90% денег, за которую китайцы построили фабрику, которая будет производить 250 тыс. медицинских масок в день
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