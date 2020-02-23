 В Китае за 6 дней построили фабрику, которая будет производить 250 тыс. медицинских масок в день

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Фабрику в Пекине построили, чтобы удовлетворить растущий спрос на средства защиты в связи со вспышкой коронавируса. На строительство ушло шесть дней – рекордно короткий срок, так как обычно на строительство таких зданий уходит месяц.

Ожидается, что после ввода в эксплуатацию фабрика будет производить 250 тыс. масок в день.

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