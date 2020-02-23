 В Китае за 6 дней построили фабрику, которая будет производить 250 тыс. медицинских масок в день

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Фабрику в Пекине построили, чтобы удовлетворить растущий спрос на средства защиты в связи со вспышкой коронавируса. На строительство ушло шесть дней – рекордно короткий срок, так как обычно на строительство таких зданий уходит месяц.
Ожидается, что после ввода в эксплуатацию фабрика будет производить 250 тыс. масок в день.
У нас за пять лет войны патронный завод не построили даже.
Но ничто диабетное обещало!
Зелёных уважаю, они за здоровье планеты пекутся. Против вырубки лесов и за китов тоже.....
Кто лжёт? Вопрос чисто риторический
А якщо буде мало ахметка ще підвезе з Ухані.
Спрашиваю, сколько?
В чому сенс цього всього?
Чи ти вже налакався в чєсть 23 фєвраля і тобі все пофіг?
Наших там двоє...
Давай краще за них повболіваємо
Могуть, когда захочуть! -- ещё и Дядя Сэм под жопу дал.. -- стараються...*)
...маски, кстати -- немецкого изобретения. ... ...я б китайские, не рекомендовал бы...
п.с. Добавлю, что вопреки мнению ваты, США производит огромное количество товаров, например самолётов, процессоров, автомобилей. Но ВВП по паритету покупательной способности у них давно уже меньше китайского.
Я вот на верю в эти маски, и это я правильно делаю или, - это реально спасёт?
22.02.20 19:54 Российская власть прилагает много усилий, чтобы фактически заменить население в оккупированном Крыму, - Семена