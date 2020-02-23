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 Политика Украины, Здоровье
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 Угрозы прекращения финансирования системы здравоохранения и коллапса медучреждений в Украине нет, - Минздрав

Не существует угрозы прекращения финансирования системы здравоохранения и коллапса медучреждений из-за неготовности к контрактации с НСЗУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом директор директората медицинских услуг в Министерстве здравоохранения Оксана Сухорукова рассказала в комментарии ZN.UA

"Сейчас очень активно идет процесс подачи заявок на заключение контрактов с НСЗУ. На сегодня заявки подали более 80% специализированных заведений. Все заведения, которые оказывают медицинскую помощь и отвечают требованиям НСЗУ, могут заключить контракты и получить финансирование с 01.04.2020", - рассказала Сухорукова.

Кроме того, в государственном бюджете на 2020 год с 1 апреля предусмотрены дополнительные 2 311 500 гривен субвенции на поддержку отдельных учреждений здравоохранения, в которых осуществляются принудительные меры медицинского характера и лечение больных сахарным и несахарным диабетом (с 1 апреля по 30 сентября).

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Речь идет о домах ребенка, службах крови, медико-социальных экспертных комиссиях, бюро судмедэкспертизы, базах спецмедпоставок, патологоанатомических бюро, центрах общественного здоровья.

"Для поддержки коммунальных учреждений в государственном бюджете на 2020 год также предусмотрены средства на приобретение ангиографического оборудования (80,8 млн грн), на развитие системы экстренной медицинской помощи (9226 млн грн), на модернизацию и обновление материально-технической базы многопрофильных больниц интенсивного лечения (1,0 млрд грн)", - добавила директор.

Так Сухорукова отреагировала на пост мэра Днепра Бориса Филатова в Facebook, где тот утверждает, что в ближайшее время "деньги закончатся у всего здравоохранения в стране".

"Напоминаю министру здравоохранения, закрывшейся на две недели на обсервацию в Новых Санжарах, что до того момента, как она оттуда выйдет, как раз закончатся деньги у всего здравоохранения в стране. Не забывайте, что вы заложили в госбюджете субвенции на здравоохранение только на первый квартал 2020 года. И все. В конце прошлого года я и другие мэры орали об этом хором на Кабмине", - писал Филатов 21 февраля.

Источник: https://censor.net.ua/n3177347
 
 
 Топ комментарии
 
Це щоб ЮЗІКУ з СТЕФАНЧУКОМ на харчи вистачало
Угрозы прекращения финансирования системы здравоохранения и коллапса медучреждений в Украине нет, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7713
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У нас нет коллапса медучреждений из-за отсутствия таковых, кроме феофании.
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В нас міністр вже ізольований від керування міністерством і не може ставити підпис на папері, бо в карантин не можна проносити і виносити нічого! Колапс вже наступив!
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Многие люди пользуются электронной подписью, для этого достаточно интернета.
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Так вже є електронний підпис, але не скрізь можна його поставити! На папері електронний підпис не поставиш! На жаль!
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Ты сам то веришь в этот бред, или тупо копируешь с методички?
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Я вообще неграмотный, а тут еще и время такое настало, припиЗЕдент-гавнокомандующий, профан, дебил...
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Сначала всех шлюх из Китая спасти надо. ***** какой брееееед! Когда же людям надоест и они выкинут эту шоблу из Киева?!
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Вже третій день ця неадекватна мерзота вилиз дупу владі. Ти кацап чи хахол?
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Переведи с дамбасяцкого,не понимаю ваш диалект.
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Чучело, у вас там ещё интернет есть, малорос?
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Хочеться вірити, але буде на кшталт цього... Угрозы прекращения финансирования системы здравоохранения и коллапса медучреждений в Украине нет, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5365
Угрозы прекращения финансирования системы здравоохранения и коллапса медучреждений в Украине нет, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1823
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Пандемія СІВ-2019 покаже на що здатна українська "медицина".
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Пока не найдут лечение - ни какая медицина, ни одной страны или региона, не будет ни на что способна. Различие в проценте смертности будет не более чем 1,5 % между Англией и Конго .
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тоді оціни різницю між Китаєм та Іраном
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И в чем она? То что большая разница в шумихе и средствах борьбы с распространением - не означает что есть разница в уровне смертности. А именно это главный показатель !

Вот в Италии за 3 дня выявили почти + 100 больных и 3 смертельных случая и что? Да ни чего это не означает , ни уровень здравоохранения ни степень готовности государства НИЧЕГО. Кроме того , что - да , до Италии раньше добрался вирус, чем до нас , вот и все.
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Гроші закінчуюються в усіх галузях, що фінансуються з бюджету оскільки в громадян немає грошей а бюджет наповнено лише на 32%.
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Навіщо депутатам Верховної Ради пенсія 130 000 грн якщо на їхню думку при пенсії 1600 грн. можна ні в чому собі не відмовляти?
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Ну якщо робляться такі заяви, значить всьо, колапс неминучий...
Коли все нормально, то і коментувати нема чого, і заяви не потрібні. Все просто працює мовчечки.
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Це щоб ЮЗІКУ з СТЕФАНЧУКОМ на харчи вистачало
Угрозы прекращения финансирования системы здравоохранения и коллапса медучреждений в Украине нет, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7713
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Ну всё понятно. Раз так сказали, значит точно такая угроза есть.
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В сети появилась новость о том, что народного депутата от "Слуги народа" Павла Павлиша подловили на переписке с заместителем министра здравоохранения Украины Андреем Семиволосом.
Полный текст переписки:
Павлиш: Привет, как дела?
Семиволос: Так себе
Павлиш: А что случилось?
Семиволос: Миша за***** до икотки, хочет в наглую бюджет делить, дает бредовые команды
Павлиш: Так не выполняй, включай дурака
Семиволос: Если хочу усидеть в кресле, то нужно выполнять, тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по пару его моментам положил в ящик, сказал типа отдал в департамент)) он мне за них наяривает, говорю делаю))
Павлиш: понятно, держиcь. Может на выходных пойдем с Мишей пойдем, они хорошие друзья.
Миша -нардеп, глава Комитета Верховной рады Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, Михаил Радуцкий. 30 июля, 2019 Президент Украины Владимир Зеленский назначил внештатным советником своего старого друга, основателя сети частных клиник "Борис", Михаила Радуцкого, которого называют одним из претендентов на пост главы Министерства здравоохранения Украины.
Загрози припинення фінансування системи охорони здоров'я та колапсу медустанов в Україні немає, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1663

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Все как обычно: аппарат расширяется, объем бумаг увеличивается, их связь с реальными людьми уменьшается, качество и количество услуг будет падать, а их стоимость будет расти. Идёт сплошное бла-бла-бла и конца-края этому не видно.
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Треба взяти кредит і відкрити поховальну контору.
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тим більше профан "роздає" кредити по 5-7-9% головне склади "пісднесплан" як будеш у банк йти на пару сотень тисяч жмурів ... сорос сам профінансує (з твоєї кишені)
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субвенція на всі заклади 2,3млн , а на літак до Китаю 4,5 млн ! бо піар то безцінно!
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Это уже не угроза а реальность физдиспансеры ликвидировали тубдинспансеры в стадии ликвидации гос бюджетирование с апреля убирается ура зелёноухие
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Це перемога.
Слава Україні !

Дезентерія хвороба заразна іі лікують обсервацією.
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В Украине уже коллапс во всем начиная с 1991 года, закрыто и уничтожено около 70% предприятий. Гитлер во время войны меньше уничтожил на Украине! А эта уродина нам тут рассказывает байки! Да при Зеленском уничтожение всего в Украине идёт ещё большими темпами. Эти зелёные твари ещё хуже фашистов!
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МинЗдрав опровергает настойчивые слухи "которых нет"?

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