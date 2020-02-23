 Угрозы прекращения финансирования системы здравоохранения и коллапса медучреждений в Украине нет, - Минздрав

Как передает Цензор.НЕТ, об этом директор директората медицинских услуг в Министерстве здравоохранения Оксана Сухорукова рассказала в комментарии ZN.UA
"Сейчас очень активно идет процесс подачи заявок на заключение контрактов с НСЗУ. На сегодня заявки подали более 80% специализированных заведений. Все заведения, которые оказывают медицинскую помощь и отвечают требованиям НСЗУ, могут заключить контракты и получить финансирование с 01.04.2020", - рассказала Сухорукова.
Кроме того, в государственном бюджете на 2020 год с 1 апреля предусмотрены дополнительные 2 311 500 гривен субвенции на поддержку отдельных учреждений здравоохранения, в которых осуществляются принудительные меры медицинского характера и лечение больных сахарным и несахарным диабетом (с 1 апреля по 30 сентября).
Речь идет о домах ребенка, службах крови, медико-социальных экспертных комиссиях, бюро судмедэкспертизы, базах спецмедпоставок, патологоанатомических бюро, центрах общественного здоровья.
"Для поддержки коммунальных учреждений в государственном бюджете на 2020 год также предусмотрены средства на приобретение ангиографического оборудования (80,8 млн грн), на развитие системы экстренной медицинской помощи (9226 млн грн), на модернизацию и обновление материально-технической базы многопрофильных больниц интенсивного лечения (1,0 млрд грн)", - добавила директор.
Так Сухорукова отреагировала на пост мэра Днепра Бориса Филатова в Facebook, где тот утверждает, что в ближайшее время "деньги закончатся у всего здравоохранения в стране".
"Напоминаю министру здравоохранения, закрывшейся на две недели на обсервацию в Новых Санжарах, что до того момента, как она оттуда выйдет, как раз закончатся деньги у всего здравоохранения в стране. Не забывайте, что вы заложили в госбюджете субвенции на здравоохранение только на первый квартал 2020 года. И все. В конце прошлого года я и другие мэры орали об этом хором на Кабмине", - писал Филатов 21 февраля.
Вот в Италии за 3 дня выявили почти + 100 больных и 3 смертельных случая и что? Да ни чего это не означает , ни уровень здравоохранения ни степень готовности государства НИЧЕГО. Кроме того , что - да , до Италии раньше добрался вирус, чем до нас , вот и все.
Коли все нормально, то і коментувати нема чого, і заяви не потрібні. Все просто працює мовчечки.
Полный текст переписки:
Павлиш: Привет, как дела?
Семиволос: Так себе
Павлиш: А что случилось?
Семиволос: Миша за***** до икотки, хочет в наглую бюджет делить, дает бредовые команды
Павлиш: Так не выполняй, включай дурака
Семиволос: Если хочу усидеть в кресле, то нужно выполнять, тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по пару его моментам положил в ящик, сказал типа отдал в департамент)) он мне за них наяривает, говорю делаю))
Павлиш: понятно, держиcь. Может на выходных пойдем с Мишей пойдем, они хорошие друзья.
Миша -нардеп, глава Комитета Верховной рады Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, Михаил Радуцкий. 30 июля, 2019 Президент Украины Владимир Зеленский назначил внештатным советником своего старого друга, основателя сети частных клиник "Борис", Михаила Радуцкого, которого называют одним из претендентов на пост главы Министерства здравоохранения Украины.
Слава Україні !
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