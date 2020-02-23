 На Николаевщине в результате ДТП с участием маршрутки пострадало 10 человек, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В результате ДТП восемь пассажиров и водитель маршрутки, а также водитель грузовика с телесными повреждениями были доставлены в больницу Николаева.
Всего в рейсовом автобусе находилось 12 пассажиров и водитель.
Предварительно следователи квалифицировали событие по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
Доця, в ихнем Пионерском лагере -- надо ехать маршруткой трошки за город -- едем.
Половина сидит непристёгнутая -- половина стоит неприкаянная... -- я фуею -- аж торчу! *)
Но мовчу! -- ...тут авария -- в центре Минска -- мы мимо проезжаем с замедлением...
Маршрутка, кого-то сбила и резко тормознула -- ...пассажиры вылетели через лобовое стекло.
А шо я могу? -- я ж тоже стоял -- рядом с Красунькой моей... -- постоянно стою! -- прижал Её к своемц тельцу... ... хорошая Девочка! *)