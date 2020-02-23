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Все про:ДТП (6045) маршрутки (428) Николаевская область (941) Нацполиция (10985) правоохранительные органы (1000)

 На Николаевщине в результате ДТП с участием маршрутки пострадало 10 человек, - Нацполиция. ФОТО

22 февраля в Николаевской области, около 18:30 на 115 км автодороги "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" произошло столкновение автоцистерны DAF с маршрутным микроавтобусом сообщением "Маловарваровка - Центральный рынок".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Николаевщине в результате ДТП с участием маршрутки пострадало 10 человек, - Нацполиция 01

В результате ДТП восемь пассажиров и водитель маршрутки, а также водитель грузовика с телесными повреждениями были доставлены в больницу Николаева.

Всего в рейсовом автобусе находилось 12 пассажиров и водитель.

На Николаевщине в результате ДТП с участием маршрутки пострадало 10 человек, - Нацполиция 02

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Предварительно следователи квалифицировали событие по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Источник: https://censor.net.ua/n3177346
 
 
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Приехал я в Минск -- идеальный Совок -- всехняя Мечта! *)
Доця, в ихнем Пионерском лагере -- надо ехать маршруткой трошки за город -- едем.
Половина сидит непристёгнутая -- половина стоит неприкаянная... -- я фуею -- аж торчу! *)
Но мовчу! -- ...тут авария -- в центре Минска -- мы мимо проезжаем с замедлением...
Маршрутка, кого-то сбила и резко тормознула -- ...пассажиры вылетели через лобовое стекло.
А шо я могу? -- я ж тоже стоял -- рядом с Красунькой моей... -- постоянно стою! -- прижал Её к своемц тельцу... ... хорошая Девочка! *)
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