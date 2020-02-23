 На Николаевщине в результате ДТП с участием маршрутки пострадало 10 человек, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В результате ДТП восемь пассажиров и водитель маршрутки, а также водитель грузовика с телесными повреждениями были доставлены в больницу Николаева.

Всего в рейсовом автобусе находилось 12 пассажиров и водитель.

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Предварительно следователи квалифицировали событие по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".