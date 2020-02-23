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 Общество, Фоторепортаж
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 В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве под Офисом Президента прошла акция за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Собравшиеся требовали уволить главу МВД и не назначать его на другие влиятельные должности.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 01
В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 02

В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 03
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Майдане Незалежности прошла акция "Майдан. Борьба продолжается", участники переместились к Офису Президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 04


В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 05
В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 06
В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 07
В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 08

В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 09
В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 10

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В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 11
В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 12
В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 13
В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 14
В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 15
В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 16
В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 17
В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 18
В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 19

В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 20

Участники митинга хотели наклеить на Офис президента плакат с надписью: "Представление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова" , но правоохранители не позволили этого сделать.

В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 21

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Служи народу", "Нам не pohuy" и "Зае...ало!": под ОП проходит митинг против фискализации ФОПов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова 22

Арсен Аваков занимает должность министра внутренних дел с 27 февраля 2014 года.

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/n3177344
 
   
 Топ комментарии
 
"Продам готовый бизнес. Звонить 102. Спросить Арсена".. В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова - Цензор.НЕТ 5258
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оманский ишак молчит - боится стаканом в морду получить...
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чи ви пропонуєте чекати, коли всім патріотам заткнуть рота, як ********** Майдан, спаплюжать Небесну Сотню, принизять військових ?
Що вам ще бракує ? Чого ще ви чекаєте ?
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Майдан "зганьбив" ваш горячо любимый Порошенко, который просрал все, за что люди стояли. Тоже касается Небесной сотни, дело которой за пять лет правления Пети никто не расследовал, только уничтожали улики и отпускали подозреваемых.
Про военных после котлов в Илловайске и в Дебальцево, после "осмотров" сепарами когда те проезжали через их блок-посты в Донецкий аэропорт, я бы вообще не заикался.

А надеть на себя вышиванку, кричать "Слава Україні" и зарабатывать на этом - да пошли вы нахрен с таким "патриотизмом" твари, которые испаскудили эти понятия.
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Из "суперэффективного" и "суперуспешного" правительства этот "сверхэффективный" и "сверхуспешный"
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Эту гниду еще после Княжечей , надо было отправить в отставку
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Я не в захваті від Авакова, але було би логічніше вимагати у Авакова відправити у відставку Зеленського.
Аваков прутнем на піаніно не грав, про Україну ганебних речей не говорив, так що не туди прийшли, і не то вимагають.
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Правильно, Авакова у відставку, а Порнова міністром. Так хочете? Адвокат Янека уже в ДБР. Давайте ще Портнову з Бужанским містечко звільнимо У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова - Цензор.НЕТ 5253
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leo

До тисяч поки що не дійшло, олігархічні канали про це не скажуть. Авaков лайкає Шарія і охороняє Портнова, робить фейки про волонтерів вбивство Шеремета, він вже давно ліг під русню.
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"Да пошли они на ху.. со своей декоммунизацией", - соратник кума Путина нардеп от ОПЗЖ Кива поздравил однодумцев с 23 февраля" - эту мразь Авако-рюкзак взял себе в советники, и убрал грузинок, которые сделали реформу полиции, и это всё происходило на глазах у Рошена, вот вам яркий пример, кто чем занимался, кто делал реформы, а кто имитировал реформы, но тут важно другое, неужели до сих пор нема за что взять эту мразь и отправить её на нары, причём надолго, а может ещё руки не дошли?
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Всю Зелёную погань надо гнать и срочно.
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Владимир Александрович , я хотел бы обсудить с вами ход реформ , и бюджет страны ....
У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова - Цензор.НЕТ 2186 . У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова - Цензор.НЕТ 707 .
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