 В Киеве под Офисом Президента от Зеленского требовали отставки Авакова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
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Участники митинга хотели наклеить на Офис президента плакат с надписью: "Представление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова" , но правоохранители не позволили этого сделать.
Арсен Аваков занимает должность министра внутренних дел с 27 февраля 2014 года.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Що вам ще бракує ? Чого ще ви чекаєте ?
Про военных после котлов в Илловайске и в Дебальцево, после "осмотров" сепарами когда те проезжали через их блок-посты в Донецкий аэропорт, я бы вообще не заикался.
А надеть на себя вышиванку, кричать "Слава Україні" и зарабатывать на этом - да пошли вы нахрен с таким "патриотизмом" твари, которые испаскудили эти понятия.
Аваков прутнем на піаніно не грав, про Україну ганебних речей не говорив, так що не туди прийшли, і не то вимагають.
leo
До тисяч поки що не дійшло, олігархічні канали про це не скажуть. Авaков лайкає Шарія і охороняє Портнова, робить фейки про волонтерів вбивство Шеремета, він вже давно ліг під русню.
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