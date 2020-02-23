 Идет подготовка к отправке самолета "Шахтера" за украинцами в Китай, процесс на личном контроле Зеленского, - Палкин

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил генеральный директор клуба Сергей Палкин.

"Сейчас идет подготовка. Хочу вам сказать, что это достаточно трудоемкий процесс сбора документов и согласований. В нем задействованы различные государственные службы, как в Украине, так и в Китае. Процесс идет под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского. Он прилагает максимум усилий, чтобы Анастасия Зинченко и оставшиеся в Ухане украинцы смогли в ближайшее время вернуться домой", - сказал он.

Палкин сообщил, что "Шахтер" с руководством своего партнера компании SkyUp занимается подготовкой борта. "Сможем вылететь, как только будут улажены все административные вопросы и получены необходимые разрешительные документы", - указал он.

Палкин подчеркнул, что клуб готов отправить самолет и хочет это сделать как можно быстрее.

"Хотим вернуть Анастасию Зинченко и других украинцев, которые остались в Ухане. Поступок Насти, которая отказалась оставить свою собачку, затронул сердца многих людей и никого не оставил равнодушным", - отметил он.

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