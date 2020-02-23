EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество
  2614  61
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (4688) Китай (1232) Шахтер (556) эвакуация (580) COVID-19 (236)

 Идет подготовка к отправке самолета "Шахтера" за украинцами в Китай, процесс на личном контроле Зеленского, - Палкин

Донецкий футбольный клуб "Шахтер" ведет подготовку к отправке своего самолета в Китай за оставшимися там украинцами и ждет всех необходимых согласований. Процесс лично контролирует президент Украины Владимир Зеленский.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил генеральный директор клуба Сергей Палкин.

"Сейчас идет подготовка. Хочу вам сказать, что это достаточно трудоемкий процесс сбора документов и согласований. В нем задействованы различные государственные службы, как в Украине, так и в Китае. Процесс идет под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского. Он прилагает максимум усилий, чтобы Анастасия Зинченко и оставшиеся в Ухане украинцы смогли в ближайшее время вернуться домой", - сказал он.

Палкин сообщил, что "Шахтер" с руководством своего партнера компании SkyUp занимается подготовкой борта. "Сможем вылететь, как только будут улажены все административные вопросы и получены необходимые разрешительные документы", - указал он.

Палкин подчеркнул, что клуб готов отправить самолет и хочет это сделать как можно быстрее.

"Хотим вернуть Анастасию Зинченко и других украинцев, которые остались в Ухане. Поступок Насти, которая отказалась оставить свою собачку, затронул сердца многих людей и никого не оставил равнодушным", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы найдем способ, чтобы вас вернуть": Зеленский - украинке Зинченко, оставшейся в Ухани из-за отказа оставить собаку

Источник: https://censor.net.ua/n3177343
 
 
 Топ комментарии
 
Начинают разваливать армию как при Янучарине
 показать весь комментарий
 
Это ж сколько там украинцев и чем они там занимались, что их за казенный счет будут катать?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Начинают разваливать армию как при Янучарине
 показать весь комментарий
 
 
Пухов: Это точно. (Разглядывает газету.) Тут вот еще интересная заметочка. Называется "Пионеры Н-ской части следят за чистотой котлов армейской кухни". Они говорят, они говорят покажи котлы гад покажи котлы котлы покажи гад дядя. Покажи котлы гад дядя, покажи котлы. Покажите им котлы гад дядя. Они все адо. Они все адо гнидо. Они говорят покажи котлы гад дядя. И мне котлы покажи чтобы я пото делал. Чтобы я пото делал покажи котлы, адо гнидо. Покажите мне миленькие мои покажите мне миленькие мои покажите. Покажите мне котлы, адо гнидо. Вы адо гнидо, миленькие, покажи котлы, гад дядя. Адо гнидо, покажи котлы гад дядя. Покажи котлы, я буду делать пото. Пото я буду делать, гад дядя. Пото я буду делать, покажи котлы. Ты ж покажи котлы, гадо. Покажи котлы, гад адо. Адский гад, покажи котлы. Там сисо. Там сисо дядя. Там сисо, дядя гад. Там сисо, гад дядя. Покажи котлы, котлы гадо, пото гадо, дядя. Дядя, покажи котлы, гад. Дядя, покажи котлы. Там адо. Там адо гнидо. Гнидо, дядя. Дядюшко. Дядюшко. Дядюшко. Дядюшко, покажи сисо. Дядюшко, покажи сисо. Покажи котлы, дядя. Дяденька, покажи котлы. Дяденька покажи котлы. Дядюшко, дядюшко. Дядюшко. Покажи адо. Покажи адо, дядя. Адо. Адо покажи, дядя. Котлы адо. Котлы адо. Дай дядя адо. Дай адо. Гад, дай адо. Гадо дай адо.
Соколов: Ну, я уж об этом слыхал. Еще под Подольском.

(с) Владимир Сорокин "Землянка"
 показать весь комментарий
 
 
если на "личном контроле зеленского" - то это ж*опа... кроме тупых "фишечек" и полного дилетантизма - ждать нечего от вислюка... Хорошо, если самолет вообще взлетит...
 показать весь комментарий
 
 
А може літаки інших держав заберуть на цей раз українців.? "Долг платежом красен".
 показать весь комментарий
 
 
Та да,я уже начинаю переживать за эту девочку с собачкой,раз шмаркля туда своё рыло сунула. Идет подготовка к отправке самолета "Шахтера" за украинцами в Китай, процесс на личном контроле Зеленского, - Палкин - Цензор.НЕТ 8429
 показать весь комментарий
 
 
патриотизм по-американски: "Спасти рядового Райана"
патриотизм по-украински: "Спасти собачку Мишку"

Армия это не наше Идет подготовка к отправке самолета "Шахтера" за украинцами в Китай, процесс на личном контроле Зеленского, - Палкин - Цензор.НЕТ 7460
 показать весь комментарий
 
 
Это ж сколько там украинцев и чем они там занимались, что их за казенный счет будут катать?
 показать весь комментарий
 
 
Это самолет за собачкой полетит. Российский актер Панин, любитель собачек, всплакнет от этой новости.
 показать весь комментарий
 
 


Дитячий письменник



Зацініть красу гри у новій спецоперації. Дєвочка одиннародка через собачку(мі-мі-мі) лишилася помирати у апокаліптичному Китаї. Але ж ось у справу втрутилися Зєлєнський,шарій та данєцкій шахтьор (спасібо Рінату Лєонідовічу) і врятували собачку та малороску.
Обнімашкі на граніце.
 показать весь комментарий
 
 
за ранеными Воинами самолет Ахметова не летает.
я так понял
 показать весь комментарий
 
 
эти "украинцы" танцуют в Китае танец "го-го"

лучше они бы не называли себя украинцами
 показать весь комментарий
 
 
на личном контроле Зеленского/ Коронавирус…я не вижу оснований для беспокойства, Гончарук /Но от вируса комик возбудился, стал прямо реактивным, писает кипятком, приказывает, грозится и ножками топает.Озабоченность изображает.А в это время под шум вирусгейта вор-мародёр отбирает землю у воюющей Украины.Отбирает землю за баксы в конвертах своим холуям в ВР. Отбирает для продажи еврейскому, российскому и прочим капиталам.Отбирает навсегда. Но здесь комик молчит.Молча ждёт свой процент от гэшэфтов Коломойского
 показать весь комментарий
 
 
рейтинг самокатчика 2% (последние данные центра Разумкова).

Зеленский уже давно пора разгонять Гончарука !

Теперь недовольных работой Верховной Рады - 52% украинцев.

Негативно, по мнению украинцев, повлияло голосование закона о рынке земли. Его не поддерживают 64% опрошенных.

Больше всех почувствовал падение в доверии Президент Украины Владимир Зеленский. Его поддержка упала более чем на 20%.
https://24tv.ua/ru/na_skolko_upal_rejting_zelenskogo_i_goncharuka_vpechatljajushhaja_statistika_n1243417
 показать весь комментарий
 
А размешать будете на своей базе в Киршах?
 показать весь комментарий
 
 
В бункері на Банковій,щоб сторонні ,на шару,некористувалися..
 показать весь комментарий
 
На скільки кубометрів потягне такий песик за поточним собачейно-газовим курсом?
 показать весь комментарий
 
Кловун не може жити без циркової вистави.
The show must go on...
 показать весь комментарий
 
 
Понимаю почему так возбудился шахтёрский клуб - собака больно красивая.
 показать весь комментарий
 
 
Проше Ахметову понравилась срака осла зе которую собирается сношать после коломойского
 показать весь комментарий
 
цирк , мы лучше попиаримся на танцуристке с собачкой которая в ряд ли платит да же единый налог , чем на эти деньги минимум 5 детям сделать операции в Германии
 показать весь комментарий
 
 
ахметка домовиться з будь-якою владою. Завжди.
 показать весь комментарий
 
В Сибири и ДВ живет более миллиона китайцев,представьте их столько же шастающих туда сюда по делам бизнеса в Украине? Идет подготовка к отправке самолета "Шахтера" за украинцами в Китай, процесс на личном контроле Зеленского, - Палкин - Цензор.НЕТ 9114
 показать весь комментарий
 
"Масштаб китайской миграции в Россию явно преувеличен

Каждый десятый приехавший в Россию иностранец - гражданин Китая. Об этом свидетельствуют данные МВД РФ за первое полугодие 2019 года. За этот период на миграционный учет было поставлено 863 тыс. китайцев.
С одной стороны, это на 30% больше, чем в первом полугодии прошлого года (664,8 тыс.). Но с другой - львиную долю приехавших составили туристы (72%), приехавшие на срок до 30 дней.
Хотя эти цифры представляются значительными, абсолютное большинство приезжающих из КНР быстро покидают территорию России. То есть под определение «мигрантов» не подпадают.
Так, в первом полугодии было поставлено на учет 863 тыс. граждан Китая, а снято с учета - 805 тыс."
 показать весь комментарий
 
Отказалась из за собачки? Так пусть там и сидит,если из за этих " наших граждан" ( солдаты на передке подождут,то второстепенное,и дети в детдомах тоже), начнется распространение этой заразы у нас в стране,кое кто закончит как Чаушеску или Каддафи
 показать весь комментарий
 
 
Заберіть ту дівчинку із собачкою і закінчуйте цей грьобаний цирк
 показать весь комментарий
 
 
танцюристка сподобалася Зеленському, навіть Лєнку забув. Не спить, не їсть, тільки ЛСД ковтає, і маячить на фотографію з собачкою.
 показать весь комментарий
 
Велику кружну,там більше,ближче й букет негірший....Подаруйте Зельогському сифіліс..,Хай заспокоїться...- Порнозірка...
 показать весь комментарий
 
Ну, если у Зеленского под контролем - значит самолет не упадет, и его по пути не собьют. Вирус будет доставлен в самолете Ахметова.
 показать весь комментарий
 
Ахметов проявляет лояльность....хитрый татарин, малой кровью и баблом своё место под солнцем олигархов Украины.
 показать весь комментарий
 
Показуха,піар і шоу.Ті хто за це голосували,вони повинні найбільше сьорбнути лайна.І думаю так і буде.
 показать весь комментарий
 
 
Ще не всіх ізраїльтян та арґентинців вивезли?
 показать весь комментарий
 
 
Ура, наконец то собачка будет на родине. Поражает благородство украинцев.
 показать весь комментарий
 
Ленка там уже зе лоха задовбала, что он не может ее суку сэстру вывести с кабелем..
 показать весь комментарий
 
В лугандоні є хоч один діючий аеродром? Нехай летять туди.
 показать весь комментарий
 
Этот клоун уже становиться не смешным...
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский уже и футбольные клубы контролирует... Идет подготовка к отправке самолета "Шахтера" за украинцами в Китай, процесс на личном контроле Зеленского, - Палкин - Цензор.НЕТ 1118
 показать весь комментарий
 
 
Через клубы зеленым будут управлять
 показать весь комментарий
 
Зелені, рибки не забудьте прикупити на ринку в Ухані! Все одно летітимете порожняком.
 показать весь комментарий
 
Богдан летал в Китай наверно к ней , одну сэстру осеменил -
вон 2 особи точная его копия
 показать весь комментарий
 
На фига этот пиар, больше делать нечего, проблем столько, а тут по одному будут вывозить из китая, которые поехали зарабатывать там бабло и чхать хотели на Украину.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх