 Идет подготовка к отправке самолета "Шахтера" за украинцами в Китай, процесс на личном контроле Зеленского, - Палкин

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил генеральный директор клуба Сергей Палкин.
"Сейчас идет подготовка. Хочу вам сказать, что это достаточно трудоемкий процесс сбора документов и согласований. В нем задействованы различные государственные службы, как в Украине, так и в Китае. Процесс идет под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского. Он прилагает максимум усилий, чтобы Анастасия Зинченко и оставшиеся в Ухане украинцы смогли в ближайшее время вернуться домой", - сказал он.
Палкин сообщил, что "Шахтер" с руководством своего партнера компании SkyUp занимается подготовкой борта. "Сможем вылететь, как только будут улажены все административные вопросы и получены необходимые разрешительные документы", - указал он.
Палкин подчеркнул, что клуб готов отправить самолет и хочет это сделать как можно быстрее.
"Хотим вернуть Анастасию Зинченко и других украинцев, которые остались в Ухане. Поступок Насти, которая отказалась оставить свою собачку, затронул сердца многих людей и никого не оставил равнодушным", - отметил он.
Соколов: Ну, я уж об этом слыхал. Еще под Подольском.
(с) Владимир Сорокин "Землянка"
патриотизм по-украински: "Спасти собачку Мишку"
Армия это не наше
Дитячий письменник
Зацініть красу гри у новій спецоперації. Дєвочка одиннародка через собачку(мі-мі-мі) лишилася помирати у апокаліптичному Китаї. Але ж ось у справу втрутилися Зєлєнський,шарій та данєцкій шахтьор (спасібо Рінату Лєонідовічу) і врятували собачку та малороску.
Обнімашкі на граніце.
я так понял
лучше они бы не называли себя украинцами
Зеленский уже давно пора разгонять Гончарука !
Теперь недовольных работой Верховной Рады - 52% украинцев.
Негативно, по мнению украинцев, повлияло голосование закона о рынке земли. Его не поддерживают 64% опрошенных.
Больше всех почувствовал падение в доверии Президент Украины Владимир Зеленский. Его поддержка упала более чем на 20%.
https://24tv.ua/ru/na_skolko_upal_rejting_zelenskogo_i_goncharuka_vpechatljajushhaja_statistika_n1243417
The show must go on...
Каждый десятый приехавший в Россию иностранец - гражданин Китая. Об этом свидетельствуют данные МВД РФ за первое полугодие 2019 года. За этот период на миграционный учет было поставлено 863 тыс. китайцев.
С одной стороны, это на 30% больше, чем в первом полугодии прошлого года (664,8 тыс.). Но с другой - львиную долю приехавших составили туристы (72%), приехавшие на срок до 30 дней.
Хотя эти цифры представляются значительными, абсолютное большинство приезжающих из КНР быстро покидают территорию России. То есть под определение «мигрантов» не подпадают.
Так, в первом полугодии было поставлено на учет 863 тыс. граждан Китая, а снято с учета - 805 тыс."
вон 2 особи точная его копия