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 Рост Антоненко: Опубликован полный текст материалов трех экспертиз следствия

Опубликован полный текст материалов трех экспертиз роста людей, зафиксированных видеокамерами в районе закладки взрывчатки под автомобиль Павла Шеремета в ночь на 20.06.2016.

Как передает Цензор.НЕТ, материалы опубликовала на своей сайте юридическая компания "СЕНС Консалтинг". 

Рост Андрея Антоненко - 180 см.

Рост Антоненко: Опубликован полный текст материалов трех экспертиз следствия 01
Рост Антоненко: Опубликован полный текст материалов трех экспертиз следствия 02

Как отмечается в сообщении, на судебном заседании 20.02.2020 прокурор Сергей Зузак предоставил по требованию судьи Печерского районного суда три вывода фототехнических экспертиз, которыми устанавливался рост мужчины и женщины, зафиксированных камерами наружного видеонаблюдения по ул. Липинского, 5 примерно в 2:40 20.07.2016 непосредственно после закладки взрывного устройства под автомобиль Павла Шеремета.

Первый вывод от 25.08.2016 №9-2/56Ф сделан заведующим сектором фототехнических, портретных исследований Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (ГНИЭКЦ) Терешкевич Андреем Ивановичем. Он установил, что рост лица №1 (лицо с кепкой на голове) соответствует отметке 170 см на нивелирной линейке. В установленном росте лица возможное отклонение +\- 3% от 170 см в связи нечеткостью изображения, нахождением лица в постоянном движении, возможным отличием в осанке фигуры, наличием кепки на голове и с неизвестной толщиной подошвы обуви. Рост лица №2 (лицо с предметом в руках) соответствует отметке 165 см нивелирной линейки с отклонением +\- 3%.

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Второй вывод от 01.09.2016 № 214/ИКТ сделан главным судебным экспертом сектора искусствоведческих и психологических видов исследований отдела исследований в сфере информационных технологий ГНИЭКЦ Переиденком Андреем Александровичем. Им было установлено, что рост человека в кепке с представленных на экспертизу видео файлов соответствует 172 см ± 5,16 см. Рост лица в капюшоне с представленных на экспертизу видео файлов соответствует 166,5 см ± 4,98 см.

Третий вывод заказан стороной обвинения 13.01.2020 в КНИИСЭ сразу после заявления стороны защиты о необходимости истребования и исследования результатов первой экспертизы. Такое заявление впервые прозвучало в зале суда 10.01.2020 при рассмотрении апелляционной жалобы защитника Галенченка В.М. на предварительное заключение господина Антоненко. Вывод №2542 / 20-35 сделан 14.02.2020 Демьяненко Русланом Николаевичем, судебным экспертом отдела фоноскопических, компьютерно-технических и телекоммуникационных исследований лаборатории криминалистических видов исследований КНИИСЭ и сводится к тому, что установить рост лиц, которые зафиксированы в предоставленных на исследование видеозаписях, с достаточной точностью и учесть и/или оценить точность измерений, по мнению эксперта, невозможно.

"Любому объективному беспристрастному наблюдателю понятно, что третий вывод является явным проявлением особой лояльности к следствию со стороны эксперта с признаками искажения результата. Он также фактически дискредитирует экспертную работу полицейского экспертного учреждения и работу полиции в целом. Но главное, что первые выводы он, очевидно, не опровергает", - говорится в сообщении "Сенс".

Со всеми тремя выводами можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рябошапка о мере пресечения для Кузьменко и Антоненко: Доказательств мало, но есть риски

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Источник: https://censor.net.ua/n3177341
 
 
 Топ комментарии
 
Все рівно винний. Тому що він Майданівець та Патріот. А отже ворог риго - ватної шушери що при владі.
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Это у зебилов позвоночник может сокращаться на несколько сантиметров в день...а мозг сократился до размера горошины уже давно...
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Похоже, что невозможно измерить рост Антоненко.
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Все рівно винний. Тому що він Майданівець та Патріот. А отже ворог риго - ватної шушери що при владі.
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На медкомиссии измеряют рост без обуви.На фото с обувью всё равно ниже.Желание прикрыть истинных виновников и свалить вину на других уже становится очевидным.Как говорится "шила в мешке не утаишь."
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Да ну! Сегодня ж 23-е - у него праздник.
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Похоже, что невозможно измерить рост Антоненко.
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В этой истории сходу есть зацепка, о которой автор молчит: каков истинный рост обвиняемого? Дело в том, что в военкомате его могли просто неправильно измерить, например - в обуви. Кроме того, рост человека постоянно меняется в течение дня, от нагрузок он может уменьшится на несколько см., а от растягивания - наоборот, так что вторая экспертиза вполне может быть верной, а в принципе таки вряд ли такими методами можно добиться высокой точности измерений.
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Это у зебилов позвоночник может сокращаться на несколько сантиметров в день...а мозг сократился до размера горошины уже давно...
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Да, порохоботы мочатся духами. Непрерывно.
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То чем тебе...зебилу... оманский осел в глаза сцыт называется божьей росой...
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А адвокатам до этого дела нет, им главное набросить кучу побольше - пускай разгребают.
Вместо того чтобы записать Антоненко на эти же камеры и именно по двум видео наиболее точно сравнить и измерить рост обоих - категорически от этого отказываются и придумывают танцы с бубном, вроде мерки роста по отметкам на стене бокса, отсылкой к одной экспертизе из трех с противоречивыми результатами и скану военного билета непонятно какой давности и точности.
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В военкомате в обуви? Вы комиссию хоть когда -то проходили, что подобную чушь пишите? А плоскостопие тоже в обуви проверяют? Рост человека определяется по видео довольно точно любым человеком, знакомым с математикой, а уж эксперты это должны уметь делать.
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1. Я проходил комиссию в военкомате, но советский опыт во всех сферах очень далек от современных реалий, когда мы видим среди невинно обвиняемых героя с 5 судимостями и он далеко не единственный такой.
2. Я не спорю, что по видео можно довольно точно определить рост, так где то плюс минус 20 см.
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1. Клоун, кто там с 5-ю судимостями? Ты Авакова и Монику пересмотрел? Ни у Антоненко, ни у Кузьменко, ни у Дугарь судимостей нет. Судимости были у Грищенко, которого никто не защищал, но которого, кстати, и не обвиняют.
2. Если мозгов в голове нет, образования нет, то рост определяется плюс-минус 20см. Если есть, то погрешность измерений в десять раз меньше.
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Под эту камеру пустить человека с таким же ростом и всё станет понятно.
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зебил, ты где в военкомате видел призывника на медкомисии в трусах И САПОГАХ или в туфлях на ... шпильке? Рост Антоненко: Опубликован полный текст материалов трех экспертиз следствия - Цензор.НЕТ 6544 чисто по собственному опыту судишь....?))
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І скільки тисяч чоловіків і жінок пройшли мимо місця де стояв автомобідь Шеремета на протязі кількох тижнів з зростом + - 180 , в щось одягнуті , особливо якщо вони там живуть .ну це не доказ , особливо для суду , це деградація всієї авако зе портновської системи .це дебілізм і ідіотизм .А люди тим часом сидять по таким нікчемним , нічим не підкріпленим звинуваченням в сізо , а справжні вбивці палять зароблені гроші на мальдівах .Маразм просто зашкалює .
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Не виновен - отпустят. Чего скулите, порохоботы?
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главный шут из квартала95 и его свита настолько тупорылые, что с каждым днем они все сильнее и сильнее грузнут в болоте собственной "правоты". Фишка в том, что с приходом новой власти, всех этих зеленых чертей можно будет паковать в сизо без особого разбору, поскольку на каждого приСлугу и его пособника уже будет уголовная статья. прокурорам и следователям не нужно будет особо напрягаться
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Пускай эта юридическая компания берет этого Антоненко и дует на следственный эксперимент! И адвоката с собою прихватите, можно даже и принудительно, если будет опять отпираться! А то свидетели спалились, так они за рост цепляются!
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Я вам скажу -- как в Ойропах это всё происходит.

Во-первых -- презумпция и тайна следствия -- на любом уровне.
Полицаи-следаки, полюбэ давят -- им План сдавать! -- им похеру твои проблемы. Они на тебе свои чины, погоны и лампасы заслуживают!

Но... -- когда появляется Хороший Рехтсанвальт -- адвокат, по-вашему... -- ты свободен! + адвокатский гонорар... ...или это - ? *)
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"Рост", поломанные уши и "борода не та" - алиби убийцы.
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Надел другие уши и уменьшил рост на 10 см - доказательства обвинения.
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во всей этой истории - так и не могу понять, кому был смысл заказывать чувака? куйлу? отомстить/показательно? но тогда исполнители другие должны быть. что-то ещё недосказанное есть.
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Аваков для страховки складывает "яйца" в разные корзины - с одной стороны помогает ЗЕ а с другой стороны гадит его имиджу.
Почему так?
Ситуация с ЗЕ пока не совсем понятная. Он может удержаться у власти, а может упасть. Это зависит от огромного количества факторов и геополитических раскладов.
Если ЗЕ начнет падать, то Аваков выступит с критикой против следователей и скажет что это ОНИ сфабриковали дело против АТОшников и потребует их освободить! И выйдет из этой ситуации Героем!
А если ЗЕ удержится у власти, то Аваков продолжит тягомотину против АТОшников еще на пару лет...
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Все знают что для Луки завалили совместно наши спецслужбы с ихними. Но настоящих эскадронов смерти называть нельзя-ищут стрелочников, а то вместе с Путиным нападе.
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Рост не может быть основанием для ареста
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СИЗО - это мера пресечения! Савченко провела там год, Ефремов - три...
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Нет такой программы и технических средств так точно определить по фотографии
+ или - трамвайная остановка получиться и брехня на глаз. Все что надо знать.
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