 С начала суток наемники РФ совершили 3 обстрела на Луганском направлении, у Крымского и Орехово били из 120-мм минометов, - Минобороны

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Около 7 утра противник из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстреливал защитников Травневого.
В 9:30 утра оккупанты выпустили 5 мин калибра 120 мм, открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета и пулемета по нашим опорным пунктах вблизи Крымского.
После 10 часов 2 мины 120-го калибра разорвались на позициях подразделений Объединенных сил у Орехово.
По имеющейся на данный момент информации, потерь среди украинских военных нет.
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ЗНАЙ СВОЮ ИСТОРИЮ. Депортация 23 февраля 1944 года:
http://kavkazcenter.com/russ/content/2020/02/22/118795/znaj-svoyu-istoriyu--deportatsiya-ingushskogo-naroda--23-fevralya-1944-goda.shtml