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Все про:Луганщина (4284) Минобороны (6309) обстрел (8729)

 С начала суток наемники РФ совершили 3 обстрела на Луганском направлении, у Крымского и Орехово били из 120-мм минометов, - Минобороны

С начала текущих суток по состоянию на 12.30 российско-оккупационные войска трижды, каждый раз по 20 минут, вели огонь по позициям ВСУ на Луганском направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Около 7 утра противник из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстреливал защитников Травневого.

В 9:30 утра оккупанты выпустили 5 мин калибра 120 мм, открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета и пулемета по нашим опорным пунктах вблизи Крымского.

После 10 часов 2 мины 120-го калибра разорвались на позициях подразделений Объединенных сил у Орехово.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Опубликовано видео обстрелов под Марьинкой. ВИДЕО

По имеющейся на данный момент информации, потерь среди украинских военных нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3177340
 
 
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С отцами этих уродов мы служили в советской армии . Праздник ?
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23 февраля 1944 года началась депортация чеченского и ингушского народов. Дидываивале!!!
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так! і ще...більш пізніша (нова...******* історія)
....
Від початку доби найманці РФ здійснили 3 обстріли на Луганському напрямку, поблизу Кримського й Оріхового били з 120-мм мінометів, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9327
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!Это не наемники РФ,с теми все нормально,с ними мир и скоро выборы,и совместное патрулирование,это вообще неизвестные провокаторы,которые хотят рейтинг преЗЕдента обвалить.
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Скоріше всього миру не буде, а Зеленський побудує вал навколо сєпарів
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Це найкращий варіант,але не с Зеленським,він бажає миру любою ціною,навіть ціною державності.
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Опозиція найняла тітушок щоб підгадити рейтингу видатного мЬІротворця всєя Галактики. Римський Папа підтвердить.
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23 февраля 1918 года произошло позорище мирового масштаба,стадо краснопузых баранов драпало с поля сражения под Псковом и Нарвой быстрее лошадей С начала суток наемники РФ совершили 3 обстрела на Луганском направлении, у Крымского и Орехово били из 120-мм минометов, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8713а создателя этого дерьма Пашу Дыбенко нашли аж за Москвой...
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Кто знает, почему об этом не пишешь цензор?

ЗНАЙ СВОЮ ИСТОРИЮ. Депортация 23 февраля 1944 года:

http://kavkazcenter.com/russ/content/2020/02/22/118795/znaj-svoyu-istoriyu--deportatsiya-ingushskogo-naroda--23-fevralya-1944-goda.shtml
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