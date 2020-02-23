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 Политика Украины, Здоровье
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Материалы по теме:
Все про:карантин (207) Зоряна Скалецкая (90) COVID-19 (236) Новые Санжары (95)

 "Идея была показать людям уверенность в наших действиях", - Скалецкая о решении пройти обсервацию с эвакуированными из Китая

Решение министра здравоохранения Украины Зоряны Скалецкой остаться в медцентре в Новых Санжарах, где проходят обсервацию граждане, эвакуированные из Китая, было принято с целью показать людям уверенность в действиях украинских властей.

Об этом рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в интервью Deutsch Welle, информирует Цензор.НЕТ.

"Это была идея, скорее не рабочая, а творческая. Но спустя некоторое время она перестала быть просто идеей, а трансформировалась в решение... Идея исходила от нас. А все вопросы, связанные с дальнейшим ее воплощением, мы, конечно, согласовывали сначала с премьером, а затем и с президентом", - сказала Скалецкая.

Также она подчеркнула, что "идея была показать людям уверенность в наших действиях".

"Я думаю, что это пример для тех, кто здесь находится. Это будет для них определенным показателем того, что о них думают, заботятся и делают все необходимое, если даже я доверяю этим мерам и средствам", - пояснила руководитель Минздрава.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Проблем со здоровьем у эвакуированных из Китая украинцев нет, - Скалецкая. ВИДЕО

Напоминаем, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая решила провести две недели в обсервации вместе с эвакуированными из Китая гражданами. Всего на обсервации находится 94 человека — включая экипаж и сопровождающих лиц.

Источник: https://censor.net.ua/n3177338
 
   
 Топ комментарии
 
А диплом справжнего лекаря можно посмотреть ?
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НЕ самая лучшая идея. Далеко не самая лучшая. Проще и правильнее было бы не доводить ситуацию до этого идиотизма.
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сэстра-цука ленки зе с квартала 95 проституткой в Китае работает на подтанцовке с псом
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надо уточнить -істота подзвонилО істоті.
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Футбольный клуб Шахтер готов отправить за украинкой Анастасией Зинченко, которая отказалась от эвакуации из Китая из-за собаки, свой клубный самолет. Вместе с ней заберут других наших граждан.
Как заявил капитан команды Андрей Пятов, это предложение уже обсудили с президентом клуба Ринатом Ахметовым, говорится на сайте клуба.
«Да, после матча узнали. Бенфике решающий гол забил Витя Коваленко - он же из Херсона, как и эта девушка - Настя Зинченко. После поединка удалось пообщаться с Ринатом Ахметовым. Обсудили игру, и президент выступил с инициативой отправить клубный самолет, чтобы забрать Настю и других украинцев из Китая», - сказал голкипер.
По словам Пятова, удалось договорится, что «если в этом будет необходимость, то клуб готов отправить свой самолет за оставшимися в Ухане украинцами».
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Приємно бачити що МОЗ нарешті очолює справжній Лікар!
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А диплом справжнего лекаря можно посмотреть ?
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Вообще-то она ЮРИСТ.
Так, что ваш комент:
или "тонкий" сарказм.
или толстый зе-тыпилизм!

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Як?
А звідки ж вона тоді знає про інфекційні хвороби, інкубаційний період, про протиепідемічні заходи?
Вона взагалі розуміється в медицині?
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Прикинь: Я про все это тоже знаю!
И возможно больше, чем она и ты вместе взятые.
Хоть на медфаке никогда не учился.
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О, дайте вгадаю. В щепленнях ртуть, а рак лікується содою?
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скалецкая- юрист, смотри википедию, в медицине ничего не мыслит , просто будет издавать юридически правильные законы,чтобы не лечить, так как некому,
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Она и юрист примерно такой-же, как и медик. События с коллективом МОЗа это наглядно показали.
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в данном случае, Юрист, что врач проктолог, знает все тайны клиента, пациента.
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"лікарі" з юридичною освітою в нас на вагу золота...
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у нас даже есть дипломированные юристы стучащие членом по роялю
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Дайте їй молотка й зубило для трепанації...
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настоящий врач , подразумевается как минимум- медицинское образование, а она юрист, смотри википедию
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У ЭТОЙ ЗЕЛЁНОЙ АМЁБЫ НЕТ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ!
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НЕ самая лучшая идея. Далеко не самая лучшая. Проще и правильнее было бы не доводить ситуацию до этого идиотизма.
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Что говорить за образованность сельского плебса Санжар, если вот это символ "карантина" и "обсервации" от верховного руководства страны? Что у них творится в мозгах?

"Идея была показать людям уверенность в наших действиях", - Скалецкая о решении пройти обсервацию с эвакуированными из Китая - Цензор.НЕТ 1357
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Бубочки не хватает для полного счастья. Может бы нам, прости Господи, наконец свезло.
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Это типа "Зона обсервации в Новых Санжарах". Посторонние люди внутри зоны. Выходящие \ входящие из зоны без санобработки. Вещи перемещаемые из зоны и в нее без обработки. Отсутствие дезинфекции стоков. И тд. и т.п. Нужно молиться чтобы среди эвакуированных, не дай Бог, не оказались реально зараженные. Иначе тогда полный писец.
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Має право обирати суїцід за смаком...
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Понты и бред! Можно подумать что эта тётя что то решает в Киеве она или в Сонжарах...Бюджет 110 миллиардов пилит её шеф Радуцкий.
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УБЛЮДОЧНЫЙ СОРАТНИК УБЛЮДКОВ САВЛОХОВА И ГОРДОНА !!!!!!!!!!!!!!!
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"Идея была показать людям уверенность в наших действиях", - Скалецкая о решении пройти обсервацию с эвакуированными из Китая

Потом в кожвен заселяйся. Тамошние пациенты тоже не всегда уверены, что их правильно лечат. Поддержишь.
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"Текст хреново написан и лицо попроще надо сделать. А то, денег никто не даст." "Идея была показать людям уверенность в наших действиях", - Скалецкая о решении пройти обсервацию с эвакуированными из Китая - Цензор.НЕТ 3668
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Що вже, як в однієї "українки" появилась симптоматика - то вже і боязко навіть фотографуватися в тому санаторії. Вже сиди там до кінця!
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дурость, не дай бог что- что делать будете? народ с вашей медициной просто будет умирать, никто ничем не поможет
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Яка медицина?! То в Італії та Ізраілі нема медицини і справитись не можуть! А в нас є скалєцкая і нема випадків зараження!!!
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могли б всією фракцію, разом з презЕдентом, заселитися в цей санаторій.... і жодних масок, щоб не наганяти паніку
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Только ходит по ток шоу и пресс конференции давать с потерянным притрушенным видом...так карманная мартышка.
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Там тепер буде чергувати декілька знімальних груп, буде шоу онлайн, і всі любителі "Битв екстрасенсів", "Дом-2" і інших будуть акцентувати увагу не на еасущнизтпроблемах держави, а на цих псевдонаукових шоу.
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Шоу їхнє всьо. Квартальна влада без цього не може.
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Не свисти. Заховалась в карантині, замість того щоб налагоджувати роботу в МОЗ.
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У неї є профі-помічник: фершал швидкої.
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Лучше бы показали имена тех,кого забрали из Китая.Возможно,это купленые украинцы.В китае их десятки тысяч,а тут вдруг привезли 20 человек.И сделали картинку для мира про плохих украицев.
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О Боже!!! Откуда этих дураков и дур ЗЕ по вытаскивал.
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Шоу для наріду повинно продовжуватись. Ось тільки це не має ніякого відношення ні до медицини, ні до здорового глузду
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Всенародный найоб на глазах как пилить бабло , это вам не тамефлю юлькино..
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"Слуги кремля" анонсували перегляд закону про державну мову
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Творческая идея 95квартал,титры давай!Ну хоть уже не скрывают,что это все показуха.
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В Минске "Мова фэст". Людей тысячи.. Не все ещё потеряно в Беларуси!! русня в ауе) Жыве Беларусь!!
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Что она пишет???

Творческая идея??
У них не планирование и расчёт последствия, а постановка 95 квартала.

Это не шоу, это ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ нервная обстановка тоже жизни чьи-то и здоровье....

О людях они не думали.
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"НБУ подсчитал, что через системы перевода денег (без учета банковских и карточных переводов) в Украину поступило 2,27 млрд долларов, а ушло из страны 398 млн долл. Больше всего денег таким путем к нам поступает из США (18% от общей суммы), Израиля (14%) и Италии (9%). В то же время наибольшее количество платежей из Украины за границу отправляется в Россию - 31%."
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На засРашку это коммерческие платежи по WU, за товар мелкие партии.
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Знаходження цієї особи в санаторії показує що карантинні заходи організовані невірно,відповідальні особи відносяться до своїх обов'язків недбало,охорона не навчена,а вищі посадові особи при організації карантину керувались якимись ідеями і політ.доцільністю замість виконаня інструкцій та медичних норм.
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Купите Тамифлю у Юлии Тимошенко и все сразу станут что Шварценнеггер в молодости "Идея была показать людям уверенность в наших действиях", - Скалецкая о решении пройти обсервацию с эвакуированными из Китая - Цензор.НЕТ 2915
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и что уверилась ? китайцы уже заявили что инкубационный период не 14 а 27 дней , сколько лежать будешь ? А тем временем в аптеках ( китайских масок ) нет ни в одной аптеки страны , даже наших дырявых которые не подходят и тех нет . Может займешься не только 50 больными а и остальной страной?
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теперь, для профилактики, скалецкая будет спать со всеми, кто заболеет коронавирусом
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В неї лона вірусозгубна й вакциноутворна... "Ідея була показати людям впевненість у наших діях", - Скалецька про рішення пройти обсервацію з евакуйованими з Китаю - Цензор.НЕТ 7175
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Від Донбасу до Карпат кожен друг, сестра і брат! Від Донбасу до Волині скажімо "Слава Україні!"
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Ау, зеленьіе клоуньі, кто еще не успел попиариться go to Sanjary!
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Делать из мухи слона научились не только фейкометы РАБссии
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Педиатр Евгений Комаровский 22 февраля встретился с жителями поселка Новые Санжары Полтавской области, где в санатории размещены эвакуированные из Китая украинцы и граждане других стран. Доктор рассказал местным жителям путях заражения коронавирусом. Видео встречи обнародовал канал «112 Украина».
Комаровский подчеркнул, что вирусы, в том числе коронавирус, не перемещаются с потоками воздуха. «Когда человек находится на улице, и на улице кашляет, или чихает, или курит на балконе, то любое количество вируса, которое изо рта вылетает, тут же разводится огромным количеством воздуха и это не вызывает уже заражения. На улице никакая маска не нужна. Если человек кашляет вам в лицо, или на руки, - вы заразиться можете.
От того, что человек плюнет, нагадит посреди Санжар, никто от этого не заболеет. Вирус обнаруживается, по данным китайцев, в какашках. Обнаруживается, но концентрация вируса в кале очень небольшая. По видимому если попытаться съесть килограм какашек, наверное инфицироваться можно. Но в быту практически нереально», - сказал он.
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Китайцы друг другу в лицо плевали что ли?
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Педиатр мало что знает об эпидемиологии. Такова специфика обучения. А педиатр комаровский может восприниматься авторитетом от медицины разве что в нашей стране. И то далеко не везде и не всеми. Для общего развития в области эпидемиологии могу предложить поинтересоваться, что такое воздушно-капельный механизм передачи и какое отношение он имеет к "какашкам".
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Почему грипп передаётся на улице?

Почему китайцы носят на улице маски, а не ходят по городу свободно?
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Эта идея сродни волеизъявлению обезумевшего от безнадеги капитана, прыгнувшего с борта потерявшего управление судна в кипящие от акул воды океана с надеждой доказать, что акулы не едят человеческое мясо. Подобное безумие требует квалифицированной оценки. К примеру, я бы такого руководителя в своей фирме не оставил. Какие еще, мягко говоря, неожиданные сюрпризы можно ожидать от подобного субъекта?
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Скалецкая, нужно не мать Терезу строить, а заниматься организацией и информированием людей. Почему люди не знали, что это не опасно? Ты знала, а люди не знали да еще и такие гниды как кЫвЫ их "подгрели" к этим беспорядкам. Возникает подозрение, что ты просто решила попиариться.
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Скалецкая не имеет медицинского образования и ничего не смыслет в медицине. Посему и рефлексирует тода, когда нужет холодный рассудок и профессиональный подход. И таков весь наш нынешний истеблишмент.
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К примеру, вы же не поставите скалецкую к столу удалять аппедницит или грыжу? Почему вы доверяете ей организационные мероприятия по порьбе с инфекционной патологией, в которых она абсолютно НИ-ЧЕ-ГО не смыслет и результатом ошибки в которой будет отнюдь не один, умерший на столе, пациент?
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Я посмотрел Комаровского по этому вопросу они с Гордоном там небольшое интервью или просто беседу выложили в ютюб. Так вот он в частности сказал, что министру не обязательно быть хорошим врачом. Нужен хороший мененджер котрый разбирается в медецине. Говорит не нужно собирать врачей и рассказывать им как нужно лечить, а создать условия для лечения людей. Посмотрите в ютюбе, интересно...
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Для начала, мне не интересен ни гордон, ни комаровский. И таки да, сложно понять, как может хороший менеджер хоть как-то разбираться в медицине, не имея медицинского образования. С таким подходом к гос. управлению нечего на нашу нынешнюю жизнь жаловаться. Комаровские и гордоны (распиаренные жыдами же жыды) вам в помощь. Как там, в "народной мудрости" от Крылова: пироги - пирожник, сапоги - сапожник. Не? Изобретаем свой горшок с ручкой вовнутрь?
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Нехай підтримає животворністю вірусологів в лабораторії аби ліки з"явилися "Ідея була показати людям впевненість у наших діях", - Скалецька про рішення пройти обсервацію з евакуйованими з Китаю - Цензор.НЕТ 8613
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"Идея была показать людям уверенность в наших действиях", - Скалецкая о решении пройти обсервацию с эвакуированными из Китая
Из того, что они показали, стало ясно, что к серьезной эпидемии Украина не готова, что украинская власть не считается с мнением украинцев и что в случае чего украинцам придется рассчитывать только на свои силы.
Вирус уже в Европе и учитывая то, что там много украинцев и у вируса долгий инкубационный период, стоит ожидать эпидемию и у нас.
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Пiду я lj маркетe ...куплю пару мiшкiв картоплi та цибулi,бо щось не те у Cвiтi робицццяяя.Мабуть доляр пiдскоче до Небес Господнiх.
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Ідейна нарцисистка... "Ідея була показати людям впевненість у наших діях", - Скалецька про рішення пройти обсервацію з евакуйованими з Китаю - Цензор.НЕТ 1583 Надлюдина,занадто повноцінна
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На якій ПРАВОВІЙ підставі в Україну завезено іноземців, які потенційно можуть бути носіями особливо небезпечної зарази?
Рускоязичні соплі про "всємірну отзивчівость русскаго чєлавєка" нє прєдлагать!
Коли нема міжнародних договорів, які накладають на Україну такий обов'язок, всіх причетних має бути покарано незалежно від того, чи в завезених іноземців виявляться особливо небезпечні інфекції. Хто оплатив перевезення іноземців? Хто оплачує їх перебування в санаторії МВС?
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Когда я слухаю Министра украинского Здравоохранения -- ну, и всех прочих -- из конторы Батьки Зелёного... -- ... сразу вспоминаю, старинный женский анекдот:
На 8 марта дело происходит...
Мама ушла на работу, а Папаша с Сынком -- решили Маме Праздник устроить -- занялись уборкой и готовкой!
...мамка возвращается -- вся хата в копоти, паркет залит, плита сгорела... -- муж злой и рваный -- на табуретке бычок последний давит... Все в шоке!
-- Мама! -- пока тебя небыло, я от папы столько новых слов услышал...
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"Уверенность в наших действиях", а у народа уже никакой веры во что-то толковое от этой власти. Только ожидание полного провала
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яка там ідея, ти про що, взагалі?
грьобане клованське шоу нон-стоп
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Какие-же они дешевки . Вместо конкретной работы - голимый пиар, котрый предназначен для умственно отсталых людей. Неужели для министра здавоохранения нет более эффективного применения. Звчем такой министр,отсутсвие которого не сыграет роли в работе мнистерства? Эпоха пиара, клоунов, воро и шоу-менов. Комарницкий - ваш выход.
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Від такого міністра толку, як з козла молока. Тому чи сиділа б вона у Києві в міністерстві, чи в Нових Санжарах на карантині, результат однаковий.
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Після такої організації евакуаціїї ...та такої зустрічі у тому селі - тій Скалецькій тіки там і ховатися....стидоба !!...а вона ще кожен день себе піарить на тому! Інтервью роздає та фото виклада!! Не здивує, що її імьям запропонують назвати цей дом відпочинку та орден за мужність у Раді нацеплять...Треба не піаритись, а поїхати по госпіталям де військові лікуються та по полікліннікам де "сімейні" лікарі організували побори...на всяк випадок ще міста для хворих підготувати...Гей, жіночка, схаменися....не ганьби себе та Мінздрав, він і так у лайні по вуха, ..вже ледь стирчать!!
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Скажите кто-нибудь этой дуре, что уверенность в действиях показывают их четкостью и спланированностью, освещением в СМИ, без подключения НГУ с БТРами. Эти дебилы несколько недель оттягивали эвакуацию, чего было вполне достаточно для подготовки места карантина, проведения разъяснительной работы с населением и закупки тестов. А если люди видят, что предыдущие рейсы из Китая врачи встречают только с термометром и журнашлюхами, то они само собой начинают волноваться. В такой "теплой" встрече эвакуированных виновна исключительно некомпетентная власть, а не санжаровцы.
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Їй втюхали, що ентузізєзьмой й здатністю усім дати...Камсямолька...Абществініца
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Придурковата. В чому "уверенность"? В тому що закриваєш районні лікарні? Що з 1 квітня закриваєш всі санаторії для хворих на туберкульоз? Закрили районні пологові будинки. Жінці щоб народити, треба їхати до роддому за 70 кілометрів. Ідіотка!
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-- вся эта понтовая хебня и неразгребуха, по одной простой причине: нет страховой медицины!
-- эт, когда, денежка счёт любит...
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врешті, на тлі подій довкола віруса, як у нас так і в світі (стани відмовилися з лайнеру забирати своїх і т.д.) - хід Скалецької вірний. Має яйця. А вчора схилявся до протилежного...
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Такое всегда называли обычным популизмом, и только при Зеленском популизм обрёл особое значение)
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Уже в странах с ведущей медициной есть сметертельные случаи.А наши дегенераты всё весело помахивают хвостиком,- и заявляют что всё нормально.Надеюсь что эта библи-аптекарь, и продавец контрафактных лекарств,- хоть отсидит свои положенные 27 дней в карантине.
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а на чом основана ваша самоувєрєнность???
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