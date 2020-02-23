 "Идея была показать людям уверенность в наших действиях", - Скалецкая о решении пройти обсервацию с эвакуированными из Китая

Об этом рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в интервью Deutsch Welle, информирует Цензор.НЕТ.
"Это была идея, скорее не рабочая, а творческая. Но спустя некоторое время она перестала быть просто идеей, а трансформировалась в решение... Идея исходила от нас. А все вопросы, связанные с дальнейшим ее воплощением, мы, конечно, согласовывали сначала с премьером, а затем и с президентом", - сказала Скалецкая.
Также она подчеркнула, что "идея была показать людям уверенность в наших действиях".
"Я думаю, что это пример для тех, кто здесь находится. Это будет для них определенным показателем того, что о них думают, заботятся и делают все необходимое, если даже я доверяю этим мерам и средствам", - пояснила руководитель Минздрава.
Напоминаем, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая решила провести две недели в обсервации вместе с эвакуированными из Китая гражданами. Всего на обсервации находится 94 человека — включая экипаж и сопровождающих лиц.
Как заявил капитан команды Андрей Пятов, это предложение уже обсудили с президентом клуба Ринатом Ахметовым, говорится на сайте клуба.
«Да, после матча узнали. Бенфике решающий гол забил Витя Коваленко - он же из Херсона, как и эта девушка - Настя Зинченко. После поединка удалось пообщаться с Ринатом Ахметовым. Обсудили игру, и президент выступил с инициативой отправить клубный самолет, чтобы забрать Настю и других украинцев из Китая», - сказал голкипер.
По словам Пятова, удалось договорится, что «если в этом будет необходимость, то клуб готов отправить свой самолет за оставшимися в Ухане украинцами».
Так, что ваш комент:
или "тонкий" сарказм.
или толстый зе-тыпилизм!
А звідки ж вона тоді знає про інфекційні хвороби, інкубаційний період, про протиепідемічні заходи?
Вона взагалі розуміється в медицині?
И возможно больше, чем она и ты вместе взятые.
Хоть на медфаке никогда не учился.
Потом в кожвен заселяйся. Тамошние пациенты тоже не всегда уверены, что их правильно лечат. Поддержишь.
Творческая идея??
У них не планирование и расчёт последствия, а постановка 95 квартала.
Это не шоу, это ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ нервная обстановка тоже жизни чьи-то и здоровье....
О людях они не думали.
Комаровский подчеркнул, что вирусы, в том числе коронавирус, не перемещаются с потоками воздуха. «Когда человек находится на улице, и на улице кашляет, или чихает, или курит на балконе, то любое количество вируса, которое изо рта вылетает, тут же разводится огромным количеством воздуха и это не вызывает уже заражения. На улице никакая маска не нужна. Если человек кашляет вам в лицо, или на руки, - вы заразиться можете.
От того, что человек плюнет, нагадит посреди Санжар, никто от этого не заболеет. Вирус обнаруживается, по данным китайцев, в какашках. Обнаруживается, но концентрация вируса в кале очень небольшая. По видимому если попытаться съесть килограм какашек, наверное инфицироваться можно. Но в быту практически нереально», - сказал он.
Почему китайцы носят на улице маски, а не ходят по городу свободно?
Из того, что они показали, стало ясно, что к серьезной эпидемии Украина не готова, что украинская власть не считается с мнением украинцев и что в случае чего украинцам придется рассчитывать только на свои силы.
Вирус уже в Европе и учитывая то, что там много украинцев и у вируса долгий инкубационный период, стоит ожидать эпидемию и у нас.
Рускоязичні соплі про "всємірну отзивчівость русскаго чєлавєка" нє прєдлагать!
Коли нема міжнародних договорів, які накладають на Україну такий обов'язок, всіх причетних має бути покарано незалежно від того, чи в завезених іноземців виявляться особливо небезпечні інфекції. Хто оплатив перевезення іноземців? Хто оплачує їх перебування в санаторії МВС?
На 8 марта дело происходит...
Мама ушла на работу, а Папаша с Сынком -- решили Маме Праздник устроить -- занялись уборкой и готовкой!
...мамка возвращается -- вся хата в копоти, паркет залит, плита сгорела... -- муж злой и рваный -- на табуретке бычок последний давит... Все в шоке!
-- Мама! -- пока тебя небыло, я от папы столько новых слов услышал...
грьобане клованське шоу нон-стоп
-- эт, когда, денежка счёт любит...