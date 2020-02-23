 "Да пошли они на ху.. со своей декоммунизацией", - соратник кума Путина нардеп от ОПЗЖ Кива поздравил однодумцев с 23 февраля

Как передает Цензор.НЕТ, приветствие Кива выложил в facebook.

"Да пошли они на ху... со соей декоммунизацией. С праздником нас, мужчины !!!", - написал Кива и запостил открытку в честь дня Красной армии.

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