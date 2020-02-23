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Все про:декоммунизация (485) Кива (142)

 "Да пошли они на ху.. со своей декоммунизацией", - соратник кума Путина нардеп от ОПЗЖ Кива поздравил однодумцев с 23 февраля

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" соратник кума Путина медведчука Илья Кива поздравил мужчин с днем Красной армии.

Как передает Цензор.НЕТ, приветствие Кива выложил в facebook.

"Да пошли они на ху... со соей декоммунизацией. С праздником нас, мужчины !!!", - написал Кива и запостил открытку в честь дня Красной армии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нардеп из Оппоблока Кива мастурбировал в зале Рады после переписки с моделью. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3177337
 
 
 Топ комментарии
 
В ответ можно только сказать, да пошел ты со своей Красной армией на ху.., мудак
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Это в природе кацапов:
Самый ПОЗОРНЫЙ день для их армии - сделать ПРАЗДНИКОМ армии!
"Да пошли они на ху.. со своей декоммунизацией", - соратник кума Путина нардеп от ОПЗЖ Кива поздравил мужчин с 23 февраля - Цензор.НЕТ 6253
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Аваков !!!!! Как там у Тараса Бульбы ... я тебя породил ,я тебя и ......, так что пора заняться своим детенышем ,распоясался он последние время ,то яйца чешет ,то гадостью гавкает "Да пошли они на ху.. со своей декоммунизацией", - соратник кума Путина нардеп от ОПЗЖ Кива поздравил мужчин с 23 февраля - Цензор.НЕТ 9287
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Только дегенераты типа кивы могут праздновать это)))


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Ну разжалован или нет был Дыбенко фактов нету, а вот марка с его мордой в моём клясере за 1974 год имеется
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А цікаво аваківський гандон Кива-Шаріков яке відношення має до радянської армії? Де воно хворе на голову служило? Це є обличчя Авакова також. При нагоді цей пес також буде на стороні совка. Так пан *НЕЛОХ* що наступне буде 23 лютого світовий день? А взагалі "невсеравно"?
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безнаказанность порождает новое зло. история Майдана в помощь. высшая раса депутатов - закон же не для них, а для "нарiда".
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Гремела атака, и пули свистели,
И ровно строчил пулемёт Кива в раде.
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Це д сьогодні день піараса, правильно ?
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Праздник ? Два года отняли . На зоне лучше кормили .
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Эта прокремлевская падла уже даже не скрывает своей враждебности к независимой Украине
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А цікаво аваківський гандон Кива-Шаріков яке відношення має до радянської армії? Де воно хворе на голову служило? Це є обличчя Авакова також. При нагоді цей пес також буде на стороні совка. Так пан *НЕЛОХ* що наступне буде 23 лютого світовий день? А взагалі "невсеравно"?
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В армии он по всей видимости не служил. Наверное из-за справки. Занимался криминалом. Каким-то образом мусором попал в АТО где на блокпостах занимался контрабандой. Откуда с позором выгнали. Но Аваков его приютил к себе. Теперь это ватное чудо вместе с ОПЗЖ которые по сути внутренние враги страны.
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Рефат Чубаров

5 хв

102 років тому, 23 лютого 1918 року, в Севастополі матросами Чорноморського Флоту, контрольованого більшовиками, був по-звірячому закатований і вбитий Номан Челебіджихан - перший голова уряду Кримської Народної Республіки, один з організаторів I Курултаю кримськотатарського народу, муфтій мусульман Криму, Білорусії, Литви та Польщі , автор вірша «Ant etkenmen» ( «Я поклявся»), що став пізніше кримськотатарським національним гімном.

76 років тому, 23 лютого 1944 року, війська НКВС СРСР приступили до тотальної депортації зі своїх земель інгушського та чеченського народів, в ході якої, за різними оцінками, було вигнано зі своєї Батьківщини від 500 до 650 тисяч чеченців та інгушів.
Від імені Меджлісу кримськотатарського народу висловлюю солідарність з усіма, хто пам'ятає історію свого народу, зберігає пам'ять про своїх героїв і мільйони безвинних жертв радянського режиму, співпереживає трагедіям своїх сусідів."Да пошли они на ху.. со своей декоммунизацией", - соратник кума Путина нардеп от ОПЗЖ Кива поздравил мужчин с 23 февраля - Цензор.НЕТ 292
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"Степное эхо подхватило его голос, понесло, и казалось, по степи на тяжелых колесах покатила сама глупость" А. Чехов
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Никак не могу понять,как потрох мог поднимать такого ушлепка,чем он ему нравился?
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Никак не могу понять,как зеля терпит такого ушлепка ,чем он ему нравится?
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а как именно его Порох поднимал, не имея влияния на МВД ?
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да он вообще ни на что не имел влияния.. его вообще не было
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дятел, в Конституции Украины напичано, на что он имеет влияние, какое именно влияние и за что отвечает.

Про связь Президента и МВД в Конституции ничего не написано.
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большинству избиравшему по принципу какая разница лишь бы не Порошенко повезло - выпал пианист а не дрочун. Кива депутатом дрочит только в ВР и перед своими: сексуально озабоченным бабуином Яременко, гориллой снаружи но мелким вором и жлобом внутри Стефанчуком. А президентом он дрочил бы и перед Макроном, и перед Трампом , и перед Меркель.А они к этому не привыкли и последствия могли быть не предсказуемыми./ Илья Кива стал 20-м кандидатом на пост президента Украины
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слыш...ты каких там еще мужиков поздравляешь? )))) (*****!)
"Да пошли они на ху.. со своей декоммунизацией", - соратник кума Путина нардеп от ОПЗЖ Кива поздравил мужчин с 23 февраля - Цензор.НЕТ 1356
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Кому не лень, прочтите статью ленина "Тяжелый, но необходимый урок". При этом, обратите внимание на дату выхода статьи. Все поймете сами. Больше ничего про этот "праздник" говорить не надо!
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надо бы вводить зно для таких "депутатов". да и рюзьге изыг их тоже учить стоило бы, а то стыдно. хотя, расово правильные кацапы его тоже не знают и не умеют, уже.
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не смейтесь с ущербного. он еще на колчаковских фронтах ранен был.... на всю голову...
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Жаль, у этого олигофрена комменты только для френдов.
======
Для меня это совершенно непонятно.
Почему?
Почему социальные лифты работают лишь для откровенных *********?
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"Соціальний ліфт" - чи не найгірше явище совка, яке перепало нам у спадщину. Але, як відомо, лифт - механізм реверсивний. Тобто здатний рухатися і вниз, в тому числі у підвальні приміщення.
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Почему такие падлюки как Кива, до сих пор ходят по Украинской земле?
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шпион Жириновского работает депутатом ВР такое возможно только в стране,где клоун работает президентом.
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почему ? потому что в стране притаились твари...его избиратели
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ПУТИНСКИЙ ПЕТУШОК ПРОКУКАРЕКАЛ ..
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і яким боком це упороте створіння на радянської армії..? можу ще якось зрозуміти тих, хто там служив..але не малолетніх дрочеров на увсю радянщину..
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Цапська совкодрочь в країні святкує чуже свято.
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Самое забавное, что в СССР, а теперь в РФ празднуют день своих вооруженных сил аккурат тогда, когда были разбиты немцами. Теперь, когда полным-полно информации и фейковости 23 февраля в качестве дня первой победы, удивляет скудоумие не только шир.нар.масс, но и кремлевского руководства. Что до Ильи Кивы, то он просто дурак.
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День в истории: 23 февраля 1918 года. Брестский позор 23 февраля 1918 года на заседании ЦК РСДРП Ленину удалось сломить сопротивление оппонентов заключения мирного договора с Германией.
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Честно говоря, даже для тех кто празднует 23 февраля (мужской день в противовес 8 марта), зап-дло получать поздравления от такого субъекта как Кива.
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Это кореш говноквартала, его трогать незззя. Он сам себя трогает.......
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где берется биоматериал голосующий за опзжд?
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Если их до 2014 их было 50% - 55%, то сейчас в результате аншлюса Крыма и оккупации наиболее пораженного вирусом участков восточной Украины, а также в связи с тем что ЧАСТЬ жителей юго-востока с изумлением увидели истинное лицо "северного брата" ( и ужаснулась) их осталось порядка 35 - 40 %. так что так оно и есть - они по всюду. И следующие выборы это подтвердят , когда ОПЗЖопс объединится с ОПна блоком, " Наш край" , "Возрождение" " Воля народа",и колеблющейся половиной "слуг" в один полит проект
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"Да пошли они на ху... со своими женщинами" - соратник кума Путина нардеп от ОПЗЖ Кива поздравил всех мужчин-онанистов с 23 февраля
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та пішло на #уй ти, чмо тупориле
бовтається, як гівно в ополонці від одних покидьків до інших
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в тоске по рускому миру , не сел на бутылку , а просто прыгнул на неё
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Сегодня Кива передёргивает исключительно на СА. Она это заслужила.
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А БЕЗУМНАЯ ГОРИЛЛА,

СИДЯ В РАДЕ,
ЧЛЕН ДРОЧИЛА!
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а этому отбитому,что-23-е,что Покров-он ни к одному,ни к другому отношения не имеет.а Дня ****** ещё не ввели
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не стають вони в один ряд аж ніяк: у двох перших були мізки
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Спасибо , Кива ! Взаимно "Та пішли вони на ху... зі своєю декомунізацією", - соратник кума Путіна нардеп від ОПЗЖ Ківа привітав однодумців із 23 лютого - Цензор.НЕТ 1816
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С праздником🍻🎉!!!
А скоро поздравляем наших любимых женщин,
Трансгендеры и папуасы, можете не присоединяться к поздравлениям, а у заспамивших пусть xep о сохнет, или нос провалится
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Кива соратник Авакова им назначен на должность.Все что надо знать про новые лица.
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І це фракція на другому місці після кловунів. Підуть слуги і вони будуть на першому місці. У наріда КЗ в голові.
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Ты не мужчина, ты жрущая, срущая и дро...щая протоплазма.
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Кива-мужик ! Уважуха !
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Хотели бы стать его правой рукой во всех его делах?
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ооо! .. еще один совок-онанист засветился..
ты хоть в советской армии успел послужить, чмо подзаборное?!
или ты о совке из телевизора знаешь?!
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Уважение ему может высказывать только такой-же дебил и дрочер.
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Ти навіщо монітор "соусом дроче" оббризкав "Та пішли вони на ху... зі своєю декомунізацією", - соратник кума Путіна нардеп від ОПЗЖ Ківа привітав однодумців із 23 лютого - Цензор.НЕТ 4123
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сам факт того, что такой тупорылый мудак и дремучий онанист Кива празднует 23 февраля, у нормальных людей должен вызывать естественное чувство брезгливости к этой дате, так же как и Киве..
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все эти пропагандонские "нах.." "ненах" пусть эти кивы оставят для бытовых срачей в спальнях со своими ""женщинами с пониженной социальной ответственностью"... Единственным грамотным и юридически верный ответ Украинца по поводу отмечаний совковых "праздников" должен быть таковым :
8 декабря 1991 года тремя государствами-учредителями были подписаны Соглашения о прекращении деятельности СССР и создании СНГ(Украина прекратила участие во всех координационных органах СНГ. В августе 2018 года было закрыто постоянное представительство Украины при координационных институтах этой организации в г. Минск, Республика Беларусь).

Источник: https://censor.net.ua/n3111301
26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР, следовательно : все праздники, существовавшие во время существования такого государства как СССР с 26 декабря 1991 года - НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРАЗДНИКАМИ ДЛЯ СУВЕРЕННОГО ГОСУДАРСТВА - УКРАИНА. тчк.
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Напишите на него заявление, пусть хоть штраф заплатит они ж теперь без неприкосновенности
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Набити пику і на кацапію вислати це лайно.
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Кто знает, почему об этом не пишешь цензор?

ЗНАЙ СВОЮ ИСТОРИЮ. Депортация 23 февраля 1944 года:

http://kavkazcenter.com/russ/content/2020/02/22/118795/znaj-svoyu-istoriyu--deportatsiya-ingushskogo-naroda--23-fevralya-1944-goda.shtml
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Т.е. российско-коммунистический прихвостень Кива поздравляет однодумцев с годовщиной разгрома немцами российско-коммунистических отрядов в 1918 году? Знатный повод для поздравлений.
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Надо запретить госслужащим и депутатам матюкаться штрафовать, так может бюджет наполнят если по другому не умеют.
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Тошнит от 28 *********** и пафоса типа чтящих дедов "подвиги".
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это он украинцев на йух посылает?
ну, тех которые ему, и остальным уродам в ВР, зарплату платят?
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