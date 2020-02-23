 "Да пошли они на ху.. со своей декоммунизацией", - соратник кума Путина нардеп от ОПЗЖ Кива поздравил однодумцев с 23 февраля

Как передает Цензор.НЕТ, приветствие Кива выложил в facebook.
"Да пошли они на ху... со соей декоммунизацией. С праздником нас, мужчины !!!", - написал Кива и запостил открытку в честь дня Красной армии.
Как передает Цензор.НЕТ, приветствие Кива выложил в facebook.
"Да пошли они на ху... со соей декоммунизацией. С праздником нас, мужчины !!!", - написал Кива и запостил открытку в честь дня Красной армии.
И ровно строчил
пулемёт Кива в раде.
І ригнула.
Michael Avrinsky
Внесение изменений в Конституцию, 1993 г.
5 хв
102 років тому, 23 лютого 1918 року, в Севастополі матросами Чорноморського Флоту, контрольованого більшовиками, був по-звірячому закатований і вбитий Номан Челебіджихан - перший голова уряду Кримської Народної Республіки, один з організаторів I Курултаю кримськотатарського народу, муфтій мусульман Криму, Білорусії, Литви та Польщі , автор вірша «Ant etkenmen» ( «Я поклявся»), що став пізніше кримськотатарським національним гімном.
76 років тому, 23 лютого 1944 року, війська НКВС СРСР приступили до тотальної депортації зі своїх земель інгушського та чеченського народів, в ході якої, за різними оцінками, було вигнано зі своєї Батьківщини від 500 до 650 тисяч чеченців та інгушів.
Від імені Меджлісу кримськотатарського народу висловлюю солідарність з усіма, хто пам'ятає історію свого народу, зберігає пам'ять про своїх героїв і мільйони безвинних жертв радянського режиму, співпереживає трагедіям своїх сусідів.
Про связь Президента и МВД в Конституции ничего не написано.
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Для меня это совершенно непонятно.
Почему?
Почему социальные лифты работают лишь для откровенных *********?
бовтається, як гівно в ополонці від одних покидьків до інших
СИДЯ В РАДЕ,
ЧЛЕН ДРОЧИЛА!
А скоро поздравляем наших любимых женщин,
Трансгендеры и папуасы, можете не присоединяться к поздравлениям, а у заспамивших пусть xep о сохнет, или нос провалится
ты хоть в советской армии успел послужить, чмо подзаборное?!
или ты о совке из телевизора знаешь?!
8 декабря 1991 года тремя государствами-учредителями были подписаны Соглашения о прекращении деятельности СССР и создании СНГ(Украина прекратила участие во всех координационных органах СНГ. В августе 2018 года было закрыто постоянное представительство Украины при координационных институтах этой организации в г. Минск, Республика Беларусь).
Источник: https://censor.net.ua/n3111301
26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР, следовательно : все праздники, существовавшие во время существования такого государства как СССР с 26 декабря 1991 года - НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРАЗДНИКАМИ ДЛЯ СУВЕРЕННОГО ГОСУДАРСТВА - УКРАИНА. тчк.
ЗНАЙ СВОЮ ИСТОРИЮ. Депортация 23 февраля 1944 года:
http://kavkazcenter.com/russ/content/2020/02/22/118795/znaj-svoyu-istoriyu--deportatsiya-ingushskogo-naroda--23-fevralya-1944-goda.shtml
ну, тех которые ему, и остальным уродам в ВР, зарплату платят?