 Жители Новых Санжар: "Мы - нормальные украинцы, мы не средневековые варвары. Просто люди не были информированы". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.
В течение прошлого дня в городке дважды состоялось собрание жителей. Сначала с людьми общался известный врач-педиатр Евгений Комаровский, потом состоялся разговор представителей местной общины с православным духовенством. Главной претензией жителей был недостаток коммуникации – люди возмущены тем, что власть не предупредила о размещении эвакуированных лиц на карантин на территории их городка. Также новосанжарцы просто испугались большого количества военной техники и силовиков, которых нагнали обеспечить сопровождение и размещение лиц, которых вывезли из Китая.
Сейчас местные жители осуждают насильственные действия, случившиеся в городке – швыряние камней в автобус и другие дикарские формы протеста. Ответственность за это они возлагают на неизвестных приезжих, которые и спровоцировали беспорядки. Нет ответа и на вопрос, кто принес шины. Люди признаются, что им очень стыдно за то, в каком свете Новые Санжары увидел весь мир.
"Мы – нормальные украинцы, мы не средневековые варвары. Просто люди не были информированы", - говорят они. Не признает своей ответственности и Владимир Сиренко, которому инкриминируют нападение автомобилем на бойцов Нацгвардии. "Я ни на кого не собирался наезжать – что я, совсем уже?" - прокомментировал мужчина, которому суд определил мерой пресечения домашний арест.
Министр Скалецкая уже пообщалась с эвакуированными украинцами. Она также провела видеоэкскурсию по своей комнате в санатории в медицинском центре. Также она рассказала журналистам о ряде бытовых вопросов, которые существуют во время этого карантина.
"При входе в корпус – я могу видеть это с балкона – определенная лента натянута, через которую можно переступать только в защитных костюмах. Контакта с внешними людьми не происходит. То есть если происходит передача вещей, подходят к ленте, ставят вещи на стол, потом отходят – и только тогда выходят те, которые имеют возможность передавать в середину, забирают эти пакеты", - пояснила глава Минздрава.
Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.
Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.
На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.
Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.
В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.
Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.
Не проинформированы они!
Кто должен информировать власть или интернет, чья компетентность и кто не выполнил работу?
Одни граждане все, а к другим отнеслись по хамски.
Не говоря о том, что под санаториев жилые дома.
И на счёт здоровых, в Германии тоже всех проверяли но нашли 2х больных.
Если власть врет, что санаторий на отшибе, хо я все местные знают, что у них там жилые дома почему она не может лгать в другом.
В подъезде моего 9-ти этажного дома в областном центре ,в котором живут далеко
не бедные люди, компьютеров или ноутбуков нет в 11 квартирах из 36,по разным
причинам. А некоторые соседи у которых и есть интернет ,на сайт министерства
здравоохранения или др. министерств не заходят.
Но ТВ то есть у всех!
Варианты ответов :
1) Оман.
2) В инфекционный центр для изоляции на инкубационный период.
3) Отель в густонаселённом районе нагнав туда побольше мусоров.
4) Какая разніцА ?
Только ты в Украине. Выбор Зеленского, как все говорили - это выбор кота в мешке. Никто тогда не подумал, что шанс вытянуть из пустого мешка кота (а тем более Голобородька) - почти равен нулю. А выбор пустого мешка, или выдуманного Голобородька - это как акт мести за свое ничтожное существование.
Теперь пришло время изгнать этот бесполезный выбор. Всего то делов.
Затравили народ, оправдываться сейчас должен президент, втч за оскорбление всех украинцев.
просто перепуг до истерики (когда мозг отключается и его заменяет парализующий ужас)
и подстрекатели (которые уже поховались) сделали свое дело..
вот зачинщиков надо наказать обязательно! выявить и наказать...
п.с. Саме українські медики врятували в 1771-1773 р.р. від вимирання мешканців Москви від епідемії чуми ( "моровой язвы").