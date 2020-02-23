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 Жители Новых Санжар: "Мы - нормальные украинцы, мы не средневековые варвары. Просто люди не были информированы". ВИДЕО

На карантине в медицинском центре Нацгвардии в Новых Санжарах на Полтавщине находятся 73 человека. Это граждане Украины и других государств, которые вернулись из китайского города Ухань, а также персонал, врачи и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.19:30

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В течение прошлого дня в городке дважды состоялось собрание жителей. Сначала с людьми общался известный врач-педиатр Евгений Комаровский, потом состоялся разговор представителей местной общины с православным духовенством. Главной претензией жителей был недостаток коммуникации – люди возмущены тем, что власть не предупредила о размещении эвакуированных лиц на карантин на территории их городка. Также новосанжарцы просто испугались большого количества военной техники и силовиков, которых нагнали обеспечить сопровождение и размещение лиц, которых вывезли из Китая.

Сейчас местные жители осуждают насильственные действия, случившиеся в городке – швыряние камней в автобус и другие дикарские формы протеста. Ответственность за это они возлагают на неизвестных приезжих, которые и спровоцировали беспорядки. Нет ответа и на вопрос, кто принес шины. Люди признаются, что им очень стыдно за то, в каком свете Новые Санжары увидел весь мир.

"Мы – нормальные украинцы, мы не средневековые варвары. Просто люди не были информированы", - говорят они. Не признает своей ответственности и Владимир Сиренко, которому инкриминируют нападение автомобилем на бойцов Нацгвардии. "Я ни на кого не собирался наезжать – что я, совсем уже?" - прокомментировал мужчина, которому суд определил мерой пресечения домашний арест.

Министр Скалецкая уже пообщалась с эвакуированными украинцами. Она также провела видеоэкскурсию по своей комнате в санатории в медицинском центре. Также она рассказала журналистам о ряде бытовых вопросов, которые существуют во время этого карантина.

"При входе в корпус – я могу видеть это с балкона – определенная лента натянута, через которую можно переступать только в защитных костюмах. Контакта с внешними людьми не происходит. То есть если происходит передача вещей, подходят к ленте, ставят вещи на стол, потом отходят – и только тогда выходят те, которые имеют возможность передавать в середину, забирают эти пакеты", - пояснила глава Минздрава.

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177336
 
 
 Топ комментарии
 
Мы - нормальные, мы уже знаем что ведьм жгут не на кострах, а на больших мангалах.
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Не ребята вы варвары,опозорили всю страну
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Варвари це ті,хто готовий був розірвати селян.Це були і порохоботи і зелеботи.В унісон працювали,на радість московитам і промосковитським каналам в Україні.Так і ніхто не дав відповідь,чому евакуйованих не повезли в київську область,а повезли в це село.Де нічого немає.
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Варвари це ті,хто готовий був розірвати селян.Це були і порохоботи і зелеботи.В унісон працювали,на радість московитам і промосковитським каналам в Україні.Так і ніхто не дав відповідь,чому евакуйованих не повезли в київську область,а повезли в це село.Де нічого немає.
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Начинается я не я и хата не моя - позорище устроили по пьяни бардак на потеху кацарылым Жители Новых Санжар: "Мы - нормальные украинцы, мы не средневековые варвары. Просто люди не были информированы" - Цензор.НЕТ 5243
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Київську область "врятував" Дупінський
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Если бы власть не занималась перманентным враньем и внятно объяснила людям происходящее - такого бы не было. Паника и страх от непонимания происходящего и дикого недоверия до власти. Достаточно пары-тройки провокаторов -- и понеслась.
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18c49ed2 Так чому евакуйованимх не привезли в київську область?
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откуда инфа по порохботов то?..там 85% за плесень галаснуло..лишь бы пистануть чего? Жители Новых Санжар: "Мы - нормальные украинцы, мы не средневековые варвары. Просто люди не были информированы" - Цензор.НЕТ 6046
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whitehanter Так тут же порохоботи казали,що селяни дикуни і потрібно розігнати.В соціальних мережах також.Не всі ж звісно,але багато хто казав.
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Мы - нормальные, мы уже знаем что ведьм жгут не на кострах, а на больших мангалах.
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Не ребята вы варвары,опозорили всю страну
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Они опозорили страну когда 85% из них проголосовало за ЗЕ. Что ещё вы хотели от них ожидать?
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А кто ж тогда в своё время за Пороха голосовал, а? Архангелы?
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У них нет интернета?
Не проинформированы они!
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Оу интернет очень информативный, там такое можно найти, что паника была бы в разы выше.

Кто должен информировать власть или интернет, чья компетентность и кто не выполнил работу?
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Оу, сто раз властью было заявлено, что везут здоровых, что с подозрением на болячку не сажали на борт, что те люди уже прошли карантинный период в Китае, но соеголовые проплаченные провокаторы не проинформированы оказались!
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ще ******* один...а лекарства есть чем лечить, если что, как в китае?.. Жители Новых Санжар: "Мы - нормальные украинцы, мы не средневековые варвары. Просто люди не были информированы" - Цензор.НЕТ 3869
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Что они там заявляли, жителям что-то сказали привезли спец технику сначала перепугали детей, те, как сказала по тв жительница санжар, из-за событий на востоке думали что война... Плакали.

Одни граждане все, а к другим отнеслись по хамски.

Не говоря о том, что под санаториев жилые дома.

И на счёт здоровых, в Германии тоже всех проверяли но нашли 2х больных.

Если власть врет, что санаторий на отшибе, хо я все местные знают, что у них там жилые дома почему она не может лгать в другом.
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Ты элементарно хотя бы в курсе у скольких людей даже в городе нет интернета ?
В подъезде моего 9-ти этажного дома в областном центре ,в котором живут далеко
не бедные люди, компьютеров или ноутбуков нет в 11 квартирах из 36,по разным
причинам. А некоторые соседи у которых и есть интернет ,на сайт министерства
здравоохранения или др. министерств не заходят.
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Согласен... на счёт интернета...
Но ТВ то есть у всех!
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Всё что могут делать зелёные это регулярно и обильно обсираться, подставляя страну.
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да не переживайте вы так... когда вирус таки проявится в стране (а это неизбежно, как и со всеми предшественниками), - о вас уже никто и не вспомнит...
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ЗЕ ВЛАДА І ЗЕЛЕНСЬКИЙ НЕСЕ ПОВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТЕ ЩО ВІДБУЛОСЬ У НОВИХ САНЖАРАХ ТОМУ ЩО ВСЯ ВЛАДА В УКРАЇНІ ЗНАХОДИТЬСЯ У РУКАХ ЗЕ ВЛАДИ
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Вина исключительно Зеленского. Это результат работы Янелоха какяразница!!!
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Куда везти людей с потенциально смертельным вирусом ?
Варианты ответов :
1) Оман.
2) В инфекционный центр для изоляции на инкубационный период.
3) Отель в густонаселённом районе нагнав туда побольше мусоров.
4) Какая разніцА ?
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Це їх Зеленський з Коломийським виставив варварами. Нічого про те говорити. Зелене лайно хоче Україну принизити, щоб лайну на фоні України виглядати золотом. Відома жидовська стратегія.
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Да они сами себя такими выставили. Сейчас же не 18 й век есть интернет ,куча других источников информации не только же 1+1. Но если люди выбирают во власть клоунов пусть ждут цирка.
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Говорил бы ты это в другой стране - можно было согласиться.
Только ты в Украине. Выбор Зеленского, как все говорили - это выбор кота в мешке. Никто тогда не подумал, что шанс вытянуть из пустого мешка кота (а тем более Голобородька) - почти равен нулю. А выбор пустого мешка, или выдуманного Голобородька - это как акт мести за свое ничтожное существование.
Теперь пришло время изгнать этот бесполезный выбор. Всего то делов.
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А тут влада знову піариться привезла доктора Комаровського.Він не вірусолог,він тут не може бути компетентним.Такої фігні ну ніде немає.
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Це у зелених єдиний хто здатен відрізнити зеленку від йоду.)
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Обгадились по- повній, і змусили місцевих виправдовоуватись. Маніпулятори при владі
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Я думаю после такой рекламы по всему миру... В Новых Санжарах стоит ожидать потока инвестиций даже из Австралии. Нью Санжары - нужно переименоваться!
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чем ? тем что не хотели что бы к ихним детям старикам и т.д. привезли потенциально больных Коронавирусом ? .... можешь у себя дома их разквартировывать , удачи!
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Почему оправдывают я они когда виновата власть?
Затравили народ, оправдываться сейчас должен президент, втч за оскорбление всех украинцев.
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На выборах он разжёг ненависть в стране для захвата власти и он должен был это прекратить, но он сцыкло.
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Да да, это виновата власть, что долбодятлы НЕ ХОТЕЛИ СЛУШАТЬ .... и не нужно говорить, что они не информированы и не знали ..
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В чём виноват Зеленский? Всё было сообщено. Эвакуировать своих -- святая обязанность любого народа, а не нарида. Кидать в эвакуированных камнями -- это хуже чем варварство. Варвары своих уважали когда громили Римскую империю.
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Кому було повідомлено? Місцевим? Що ви брешите. Задовбали своїми пропагандонськими маніпуляціями
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Если, говоря с верующими - Сатана все переворачивает с ног на голову - добро выставляет злом, дураков и клеветников восхваляет, а на разум и божьи деяния клевещет.
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Ті, хто розпинались про середньовіччя в Україні, не бажають прокоментувати новини з кацапії?
Жители Новых Санжар: "Мы - нормальные украинцы, мы не средневековые варвары. Просто люди не были информированы" - Цензор.НЕТ 4162
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Ой да ладно, они там с самого утра перегораживали машинами проезд и стаскивали покрышки, времени нажратся до вечера у них хватило а найти информацию кого привезут не хватило. Подобные оправдания просто жалки после того как опозорили страну на весь мир.
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Сразу видно, что потомки чекистов поработали с людьми.
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У майбутньому думаю буде відкрита карна справа проти зеленського і його поплічників за таку "евакуацію" українців з китайського Уханю і їх розміщення у такому незручному місці і відсутності інформації для населення України Жители Новых Санжар: "Мы - нормальные украинцы, мы не средневековые варвары. Просто люди не были информированы" - Цензор.НЕТ 9139

Жители Новых Санжар: "Мы - нормальные украинцы, мы не средневековые варвары. Просто люди не были информированы" - Цензор.НЕТ 3809
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Аваков подтвердил свою шустрость и сообразительность.Под крики Не забудем-не простим провёл репетицию подавления полицией протестов против продажи земли.
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та много там нормальных...
просто перепуг до истерики (когда мозг отключается и его заменяет парализующий ужас)
и подстрекатели (которые уже поховались) сделали свое дело..
вот зачинщиков надо наказать обязательно! выявить и наказать...
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Украинец инфицированному украинцу друг,товарищ и брат и всегда держит за пазухой братский булыжник
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Они дети малые, что им нужна нянька, которая будет их информировать, или они не способны сами искать информацию? Неужели людям проще собраться в пару сотен толпой, строить баррикады, собирать и жечь шины, драться с копами, чем просто прочесть пару абзацев о том, что такое коронавирус и сравнить его с гриппом или туберкулезом? Или с другой стороны, они же как-то были проинформированы о самом существовании коронавируса? Какой еще инфы им не хватало? Или они реально тупые, или просто нужно навешать лапши да бы всё рассосалось.
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Если исходить из того, что если им да бы говорить о коронавирусе нужен еще и священник, стало быть там реально средневековье, лол.
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Україна має історичний досвід боротьби з різного роду видами епідемій. З 1654 по 1754 рік на теренах Лівобережної України ( ******* Полтавська, Чернігівська, Сумська, частина Київської областей, Стародубщина ) існувало державне утворення Військо Запорізьке ( історіографічна назва Гетьманщина). Впродовж ста років ( 164-1754 р.р.) Гетьманщина мала свій митний кордон, державний апарат і т.д. В ті часи карантини були досить частим явищем, українськими медиками було розроблено цілу систему протиепідемчних заходів https://catalog.loc.gov/vwebv/search?searchCode=STNO&searchType=1&recCount=25&searchArg=9789666860340

п.с. Саме українські медики врятували в 1771-1773 р.р. від вимирання мешканців Москви від епідемії чуми ( "моровой язвы").
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Звездная и Скалецкая скрытно проводят опасные операции расселения, вместо того, чтобы всем в округе выдать противогазы и провести учебные сборы как это было в СССР. Вместо того, чтобы возвещать всем "гражданин, вы отравлены", она постфактум демонстрирует свои палаты.
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Кількість хворих на новий коронавірус в Італії збільшилася до 111 людей, спалахи зафіксовані в п'яти регіонах. Жители Новых Санжар: "Мы - нормальные украинцы, мы не средневековые варвары. Просто люди не были информированы" - Цензор.НЕТ 7160 Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriera della Sera.Глава Ломбардії Аттіліо Фонтана заявив, що на території регіону найбільше заражених - 89 осіб. Крім того, 17 випадків підтверджено у Венето, по два в Емілії-Романьї і Лаціо, і один в П'ємонті.В Італії зростає кількість хворих на коронавірус, мер Мілана пропонує закрити школи | Європейська правда
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Десятки людей, які провели два тижні в ізоляції на охопленому коронавірусом круїзному лайнері в Японії, повернулися до Великої Британії. Після висадки британці були доставлені в у лікарню Arrowe Park у графстві Мерсісайд, на два тижні карантину. Там уже розміщували евакуйованих з Уханю британців.Британія повернула своїх громадян з охопленого коронавірусом лайнера Diamond Princess | Європейська правда
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Щоб спокутувати вину вони тепер мають організувати концерт дитячої самодіяльності від школи для наших Героїв, евакуйованих з Китаю!
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