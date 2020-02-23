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 Общество
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Все про:Гидрометцентр (599) погода (2595)

 В Украину идет циклон с дождем, мокрым снегом и сильным ветром

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"В связи с перемещением активного циклона ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью 24 февраля в западных, днем в юго-восточных областях местами значительные осадки", - говорится в сообщении.

23 февраля в Украине усиление ветра до 15-22 м/с, 24 февраля местами, кроме северо-восточной части, сильный ветер 25-28 м/с.

В Карпатах снег, ночью 24 февраля значительный снег, сильная метель, на дорогах снежные заносы, гололедица.

23 февраля порывы ветра 25-30 м/с, а 24 февраля - 40 м/с.

В ГСЧС заметили, что погодные условия осложнят работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства, в Карпатах на отдельных участках дорог возможно прекращение движения транспорта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В феврале побит шестой температурный рекорд. Синоптики объявили о начале метеорологической весны в Киеве

Источник: https://censor.net.ua/n3177335
 
 
 Топ комментарии
 
при сраном ишаке даже зимы нормальной нет...
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та не "так".
Когда "Порох барыжничал", был рост промпроизводства, бюджет был забит деньгами, рф отсасывала по всем фронтам. Росли з/п и пенсии.

А как стал ишак барыжничать, так сразу все наоборот.
Если б и дальше "Порох барыжничал" - мы б горя не знали.
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А такие обширные выводы ты сделал случайно не из телевизора и каналов самого "пороха"?
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хрен его знает где они такие прогнозы берут в 40 м\с . при ветре свыше 33м\с - разрушение капитальных строений. уничтоженная растительность. деревья улетают вместе с корнями .
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при сраном ишаке даже зимы нормальной нет...
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Порох как барыжничал, так и барыжничает, так что же с зимой случилось?
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та не "так".
Когда "Порох барыжничал", был рост промпроизводства, бюджет был забит деньгами, рф отсасывала по всем фронтам. Росли з/п и пенсии.

А как стал ишак барыжничать, так сразу все наоборот.
Если б и дальше "Порох барыжничал" - мы б горя не знали.
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А такие обширные выводы ты сделал случайно не из телевизора и каналов самого "пороха"?
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А разве не при барыге бакс с 8 на 36 скаканул?
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Вы сейчас прикиньте какая цена была на продукты при Порохе и какая сейчас в долларах! Теперь скажите, что вам дал курс 24,5? Нравиться больше платить?
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Дивлюсь Синоптик. Зараз вітер 6 м/с. Завтра 6-7, дощ.
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У тебя ссылка не та. ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
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смотри лучше на вентуске . всё равно берут оттуда ну или ищи местные метеостанции - аэродромы . порты .
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Я і без цього бачу по деревах яка зараз сила вітру.
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опять нас атакуют))) погодные катаклизьмы))))
Атмосферный фронт циклона Ксантипп сегодня достигнет Украины, ожидаются осадки и усиление ветра. Дождь, местами с мокрым снегом, пройдет 23-го февраля в большинстве областей, разве что юг окажется под влиянием антициклона Гюнтер, который сдержит влияние циклона в этой части Украины, поэтому здесь будет без осадков
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Ну хоть раз за зиму надо же дать дамочкам выгулять свои шубы.
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Самые точные прогнозы даёт Авиаметеостанция правда лишь на короткое время.
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В понедельник с утра в Киеве обещают "сильный снег"!
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Це путен подкузьмил, боле некому
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