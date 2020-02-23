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 Двух пропагандистов из РФ не пропустили на территорию Украины и запретили въезд на 3 года, - Госпогранслужба

Сотрудники Госпогранслужбы не пропустили в Украину двух граждан РФ, а также запретили им въезд на территорию Украины сроком на 3 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Вчера во время оформления рейса "Минск-Киев" пограничники обнаружили среди пассажиров российского писателя и журналиста. Житель Санкт-Петербурга 1986 года рождения прилетел в Украину вести лекции о копирайтинге и поиске вдохновения. Но факт, что этот пассажир "искал вдохновение" в оккупированном Крыму, куда ездил незаконно, не дал ему возможности подзаработать на лекциях в Киеве", - говорится в сообщении.

Тем же рейсом, с той же целью, по приглашению той же организации в Киев прилетела также москвичка 1983 года рождения. Россиянка обеспечивает коммуникацию группы компаний, ведущих деятельность на временно оккупированном Крымском полуострове. А на своем профиле россиянка публикует фото с мероприятий, организованных российскими силовиками, с запрещенной в Украине атрибутикой и с оружием. У этой путешественницы тоже не получилось попасть на лекции в Киев.

Обоим россиянам отказали в пересечении государственной границы Украины и проставили запрет въезда в нашу страну на 3 года. Сегодня утром они обратным рейсом улетели в Минск.

Напомним, накануне выходных в "Жулянах" "завернули" еще трех российских пропагандистов (журналистов, СММщиков, блоггеров), которые хотели учить украинцев искусству массовых коммуникаций.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177331
 
 
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Если человеквыглядит, как
гопник,говорит, как
гопник,ведёт себя, как
гопник,то, скорее всего,

это - телеведущий
«Первого канала».
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Как так, в день сцавецкай армии и не пустили... Фашизды.
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Если человеквыглядит, как
гопник,говорит, как
гопник,ведёт себя, как
гопник,то, скорее всего,

это - телеведущий
«Первого канала».
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"Щось в лісі здохло? Чи законодавство зєбуїни не встигли поміняти?
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Как так, в день сцавецкай армии и не пустили... Фашизды.
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Мощно. А зачем они здесь нужны. Тут большинство украинских телеканалов круглосуточно за кацапскую идею топят..
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мало нам своих как бы своих...пропаг*ндонов и сливных бачков ? ))))
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Тупой - еще тупее, это кацапах, которые незаконно посещали Крым. Уже ж сотни так завернули, а они все равно лезут.
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И забывают фото из телефона удалить.
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совоха, посмотри, это дети дамбаца ( Амвросиевка )...украинцами им не стать никогда !!!
Двух пропагандистов из РФ не пропустили на территорию Украины и запретили въезд на 3 года, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4987

...
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