 Шестая годовщина расстрелов на Майдане сопровождалась массированной информатакой против Революции Достоинства и Героев Небесной Сотни, - Институт массовой информации

Как информирует Цензор.НЕТ, об это сообщает Институт массовой информации.

Эту кампанию семьи Героев Небесной сотни уже назвали "признаками реванша диктатуры" в своем обращении к украинской власти.

Институт массовой информации проанализировал, какие манипуляции и фейки распространялись в рамках этой кампании.

Манипуляция "Фальсификация".

"Список Небесной Сотни наполовину сфальсифицирован". С такими заявлениями Лукаш уже несколько месяцев появлялась на каналах Медведчука. 17 февраля на сайте "Страна" выходит материал "Массовые фальсификации в списке Небесной сотни". Авторы - Лукаш и Портнов якобы разоблачают тайну, что часть Героев Украины не являются погибшими на Майдане", - говорится в сообщении.

Этот материал перепечатывают сайты ZIK, 112 и Newsone.

Портнов-Лукаш указывают 25 фамилий, которые включены в список по непонятным причинам.

Однако никакой сенсации в этом нет. Еще в марте 2018-го об этом писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. По его подсчетам в списке Героев Украины должны быть не 107 фамилий, а 86.

"Мы должны чтить подвиг каждого по заслугам, и будет честно отмечать в Музее именно тех, кто погиб именно в результате Революции", - писал Бутусов в 2018-м причину, по которой провел свое исследование.

"То есть, Бутусов стремился установить справедливост в этом вопросе. Портнов-Лукаш свое "разоблачение" подготовили с другой целью - дискредитацией. И не только тех фамилий, которые не должны быть в списке Небесной Сотни, но и всего списка. В материале они разоблачают "ложь о Майдане". И это является манипуляцией", - отмечается в исследовании Института массовой информации.

В частности, в статье они подвергают сомнению и причастность "Беркута" к расстрелу на Институтской. "Погибшие от огнестрельных ранений протестующие. Это самая большая группа погибших - 69 человек. Все они признаны Героями Украины посмертно. Но кто их убивал? Шесть лет - ответа нет", - пишут Портнов-Лукаш.

На самом деле, ответ следствия есть. Она известна, озвучивалась неоднократно, в том числе и в суде. И каждый желающий мог увидеть видео, как так называемая "черная рта Беркута" стреляла в протестующих.

Зато в своем материале после отбеливания беркутовцев Портнов-Лукаш манипулятивно подводят к тому, что протестующих на Институтской расстреляла так называемая "группа Парасюка". "Они стреляли и организовывалы отстрел. Вопрос в кого именно и куда они стреляли - открыт. Следствие заморожены. Оно просто не вписывалось в миф о "святом майдане" ", - говорится в статье Портнова-Лукаш.

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Этой группе сайт "Страна" посвятил отдельный материал "Кто начал бойню на Майдане". При этом не указал автора.

"Подчеркнем, спусковой крючок всех этих процессов был нажат именно 20 февраля - в момент массовой бойни на Майдане", - говорится в статье.

"Это манипуляция, потому что "авторы" будто забывают, что погибшие были еще до 20 февраля, - отмечается в исследовании.

"Стрельбу первыми начали майдановцы. По крайней мере, к таким выводам следствие пришло еще в 2017 году. Соответствующие материалы дела, которым так и не дали хода из политических соображений… Эта информация противоречит официальному культу "Небесной сотни", - говорится еще в одном материале "Страны".

Институт массовой информации подчеркивает, что это тоже манипуляция. Версия о начале стрельбы 20 февраля 2014-го именно с стороны протестующих описана в материале "Украинской правды" трехлетней давности. Писали об этом и другие СМИ.

"Опять же, разница лишь в том, что авторы материалов сайта "Страна" манипулятивно подводят к мысли, что расстрелять протестующих на Институтской могли не беркутовцы, а "свои", - говорится в сообщении.

Относительно списка Героев Небесной Сотни, то имели место и другие манипуляции.

Так сайт "Newsone" выдал новость, что Госбюро расследований "значительно" уменьшило количество "Небесной Сотни". В этой новости указано, что официально "Небесная Сотня" включала 150 фамилии, а руководитель ГБР назвала цифру 78. На самом деле, соответствующий список включает 107 фамилий, а цифру 78 также озвучивал Юрий Бутусов в упомянутом выше материале. По его информации, именно столько участников Революции погибли в результате действий правоохранителей и нанятых бандитов.

Кроме того, манипулировали отдельные СМИ и с постом пятого Президента Украины Петра Порошенко в сети Facebook, в котором он указал, что более 80 участников Революции Достоинства были убиты. Так сайт ZIK выдал заголовок "Порошенко признал фабрикацию списка", хотя ничего подобного Порошенко не делал. Даже в ФБ-заметке Рената Кузьмина, с которого и делался материал ZIK ничего о признании фабрикации не было. Этот же ФБ-сообщение Порошенко "Страна" интерпретировала как уменьшение пятым президентом списка Небесной Сотни.

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Кампания "Амнистия силовикам".

9 февраля сайт "Страна" опубликовал материал "Как били и калечили милицию на Майдане". В статье - список пострадавших правоохранителей за все время Евромайдана. Автор статьи не указан. Этот материал перепечатали сайты 112 и Newsone. Манипуляция в материале содержится уже в самом начале: "Привычно забывая, что пострадали сотни правоохранителей".

"Депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" обратятся в Государственное бюро расследований с требованием начать уголовное производство по этим фактам", - говорится в заявлении "ОПЗЖ".

"При этом манипулятивно избегается упоминание (как в заявлении партии, так и в соответствующих новостях на сайтах), что по каждому случаю гибели милиционера уголовные производства открыты. "Обстоятельства их гибели частично расследованы", - говорится даже в статье "Страны".

Еще несколько новостей сайтов можно расценить, как кампанию по отбеливанию беркутовцев с целью сформировать общественное мнение, что они должны быть амнистированы. Сайты "Страна", 112, ZIK и Newsone сделали новости из ФБ-поста нардепа Ильи Кивиы по "восстановление доброго слова о тех офицерах, которые отдали на Майдане свою жизнь. В этих новостях говорится, что Кива зарегистрировал законопроект, который "позволят восстановить справедливость и прекратить гонения правоохранителей".

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На самом деле, законопроект №3073 предусматривает "прекращение уголовного преследования и наказания", то есть по сути амнистия всем силовикам.

К кампании по амнистии силовикам можно отнести:

- заявление Руслана Коцабы, которую распространил сайт Newsone: "Пока не будет двусторонней амнистии, этот стигмат (рана) будет разъединять Украину";

- заявление Виталия Журавского с сайта 112: "Представители правоохранительных органов не имели при себе оружия, у них были только щит и палка";

заявление Михаила Добкина с "Шоу Шелеста", которую процитировал Newsone "люди в погонах не только из" Беркута "... они были настоящими героями".

Манипуляция "Последствия Майдана".

18 февраля сайты 112 и "Страна" сделали новости на основе обращения Януковича, которое разместил у себя на ФБ странице адвокат беглого президента Виталий Сердюк. И если 112-й только процитировал несколько отрывков, то "Страна" - полный текст.

"Лидеры государственного переворота начали свой кровавый путь на Майдане и, не задумываясь над последствиями, перенесли его на Донбасс", - цитирует Януковича "Страна. Манипуляцию, что следствием евромайдан стала война, ухудшение экономики и жизни украинцев, распространяли и в других материалах.

Так сайт "Страна" перепечатал ФБ-пост нардепа ОПЗЖ Рената Кузьмина под названием "Результаты Майданной евроинтеграции - катастрофические". В материале приводит статистическую информацию экономического ухудшения. При этом все манипулятивно связывается с Майданом, а не с войной. Выше уже упоминался ФБ-пост Киви, из которого сделали новости 4 сайта. Там тоже находилась манипуляция: "горстка негодяев совершала кровавый переворот власти, результатом чего и стала шестилетняя война".

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"Отдельно стоит обратить внимание на материал "Страны" о заседании парламентского комитета гуманитарной политики, на котором рассматривалось заявление к 6 годовщине Революции Достоинства. В заголовок вынесено "Кровавый переворот, положивший начало гражданской войне". Это манипуляция, потому что в самом документе об этом не идет речь. Это цитата одного из участников заседания. Зато в проекте заявления говорится об узурпации власти Януковичем и борьбе майдановцев за идеалы демократии. Эти формулировки вызвали возмущение Кузьмина", - отмечается в исследовании Института массовой информации.

Манипуляция "Разочарованные эксперты".

"70% экспертов негативно относятся к лидерам Евромайдана, и только 25% известных украинских экспертов поддержали бы Евромайдан, зная о его последствиях". Это - заголовки новостей, которые вышли 6 февраля синхронно на трех сайтах, связанных с Медведчуком. Эти данные якобы получил Украинский институт политики путем телефонного опроса более 30 экспертов. При этом приводятся фамилии только 20 человек.

"Этот опрос вообще выглядит фейком. Потому что как можно получить 10%, 20% или 70%, если количество экспертов в диапазоне 31-39? Для большего понимания: чтобы получить, например, 10% от 33 опрошенных нужно, чтобы вариант ответа поддержали 3,3 эксперта. В этом контексте стоит обратить внимание, что среди якобы опрошенных экспертов значительная часть тех, кто регулярно появляется на телеканалах Медведчука Александр Лазарев, Алексей Якубин, Александра Решмедилова, Дмитрий Джангиров, Кирилл Молчанов, Сергей Быков", - подчеркивается в исследовании.

Стоит обратить внимание, что Украинский институт политики (ранее - Украинский Институт анализа и менеджмента политики) входит в базу псевдосоциологи и скрытых пиарщиков. Возглавляет его Руслан Бортник, многолетний помощник пророссийского регионала Вадим Колесниченко, в частности, в 2011 году хотел создания "большой русской партии" в Украине. В новости 112-го канала Бортник также манипулятивно рассказал "Люди рассчитывали на демократию и верховенство права, а в реальности сейчас война и бедность. Для сравнения. Обнародованный 20 февраля результат соцопроса Центра Разумкова указывает, что 58,8% опрошенных не хотели бы вернуться в Украину образца до 2014-го.

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Манипуляция "Грузинские снайперы".

10 февраля сайт "Страна" опубликовал новость об американском фильме, который в котором говорилось о расстрелах на Майдане. Перепечатку этой новости сделали, например, сайт Newsone и заблокированный в Украине российский сайт ТАСС, а заголовок "одолжил" заблокирован в Украине телеканал "Звезда" для названия этого фильма на своем Youtube-канале.

Этот фильм обсуждали в ток-шоу телеканала Newsone, откуда сайт Newsone привел цитату адвоката беркутовцев Александра Горошинского о тех же "грузинских снайперах".

Зато на сайте ZIK опубликовали ФБ-сообщение политконсультанта Ярослава Божко с критической оценкой точки зрения. В частности, об упоминании, что "именно медиа РФ и впоследствии итальянский телеканал лояльного к РФ Берлускони разогнал свое время информацию о грузинских снайперов. То есть чистота фактов все же сильно пострадал". Очень подробный разбор фильма сделали на "Громадськом". Там разобраны факты и ложь, которые озвучены авторами фильма версии. И об авторе фильма Майкле Капута упоминается, что этот американец долгое время работал политконсультантом в России, сотрудничал с "Газпром-медиа", занимался улучшением имиджа Путина в США.

Институт массовой информации подытожил: "Фейки и манипуляции вокруг событий Революции Достоинства распространяются не впервые. Однако в последние месяцы и дни перед шестой годовщиной расстрела на Институтской это получило признаки спланированной информационной кампании. Такой массированной кампании фейков и манипуляции по Небесной Сотни, силовиков и Майдана мы еще не наблюдали. На самом деле, подобные кампании-манипуляции направлены не только против участников Революции Достоинства, но и против всего государства. Они имеют целью раскол украинцев, что играет на руку России. И обидно наблюдать, что участие в этих кампаниях принимают украинские журналисты".

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