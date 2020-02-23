ВОЗ обеспокоена случаями заражения коронавирусом без четкой связи с Китаем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание SBS.
"Всемирная организация здравоохранения … заявила о своей обеспокоенности количеством новых случаев инфицирования, не имеющих четкой связи с Китаем", - говорится в сообщении.
К таким случаям, например, относятся инфицированные коронавирусом, которые не ездили в Китай и не имели контактов с инфицированными. "Нашей самой большой проблемой по-прежнему остается возможность распространения COVID-19 в странах с более слабыми системами здравоохранения", - добавил руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус.
Агентство ООН призывает выделить 675 миллионов долларов для поддержки наиболее уязвимых стран, сказал он, добавив, что 13 стран Африки считаются приоритетными из-за их связей с Китаем.
Как сообщалось, в Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 76 936, 2442 человека умерли, 22 888 - излечились и выписаны из больниц.
А у нас прошла Медреформа! Нам нечего бояться.
Если начнётся "зомби" апокалипсис и какая-то намного более серьйозная инфекция, у человечества нет надежды, все правительства такой эвакуацией своих и продолжением авиасообщения, развезут по всему миру..
Карантин же не зря придумать. Нужно было договариваться с государством где очаг, и помогать финансово своим гражданам, чтобы им обеспечили условия.
А не растаскивать инфекцию, так рано или поздно погибнуть может пол человечества, при другой инфекции...
ІОЗ, навіть нескоригував термін карантину на 27 днів....Все під його,егідою, й відповідальністю!!! Гроші красти легше,ніж працювати
внимание, вот зеленский и собаков и затеяли весь это бедлам.
Это русофобия - закричал российский МИД!
В северном полушарии все вирусные вспышки обычно зимой, когда пасмурно
Українська влада цілеспрямовано організувала і перевезла з Китаю на територію України кілька десятків людей. В порушення всіх епідеміологічних і карантинних норм із зони карантину на здорову теритрію! А тепер "чухають рєпу" і не знають що робити. Один міністер оточив пансіонат карателями, другий - волає, що "усьо нормально!", ще одна міністриня переселилася жити в пансіонат ( ), населення протестує, влада гарячково шукає "організаторів".
А що ВОЗ? А воз "на місці". Занепокоєний....
Либо это очередная страшилка от ВОЗ , чтоб бабло срубить, либо "дело" не в Китае .
И болезнь начинает набирать обороты уже без основного источника , сама по себе .
У меня два варианта: либо Природа решила уменьшить поголовье двуногих, либо кто-то специально распространяет этот вирус по всем странам ...
Если масло австралийское, чистое , то на язык по капли в день. И будет тебе счастье ! 😊
Во зеленосрань дебильная как можно кому то сказать, если сказать то...некому.
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