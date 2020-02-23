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 ВОЗ обеспокоена случаями заражения коронавирусом без четкой связи с Китаем

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обеспокоены числом новых случаев заболевания коронавирусом, которые не имеют четко прослеживаемой эпидемиологической связи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание SBS.

"Всемирная организация здравоохранения … заявила о своей обеспокоенности количеством новых случаев инфицирования, не имеющих четкой связи с Китаем", - говорится в сообщении.

К таким случаям, например, относятся инфицированные коронавирусом, которые не ездили в Китай и не имели контактов с инфицированными. "Нашей самой большой проблемой по-прежнему остается возможность распространения COVID-19 в странах с более слабыми системами здравоохранения", - добавил руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус.

Агентство ООН призывает выделить 675 миллионов долларов для поддержки наиболее уязвимых стран, сказал он, добавив, что 13 стран Африки считаются приоритетными из-за их связей с Китаем.

Как сообщалось, в Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 76 936, 2442 человека умерли, 22 888 - излечились и выписаны из больниц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ограничения из-за коронавируса в Китае негативно влияют на все сферы бизнеса в мире, - Bloomberg. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3177329
 
 
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"с более слабыми системами здравоохранения"
А у нас прошла Медреформа! Нам нечего бояться. ВОЗ обеспокоена случаями заражения коронавирусом без четкой связи с Китаем - Цензор.НЕТ 635
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Совет форумчанПравила форума
 
Владі вигідна епідемія в Україні бо саме тоді увага громадян буде направлена не в політичну площину, і під цим приводом можна нагребти собі грошей.Більш того навіть, якщо смертність складає всього 2% від заражень (це якщо лікувати) а смертельні випадки спостерігаються у людей старших за 50 років (переважно пенсіонери) владі вигідно аби повиздихали млн. пенсіонерів і не потрібно було ім платити з Бюджету.
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"с более слабыми системами здравоохранения"
А у нас прошла Медреформа! Нам нечего бояться. ВОЗ обеспокоена случаями заражения коронавирусом без четкой связи с Китаем - Цензор.НЕТ 635
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Так ВОЗ же не обеспечили карантина и полной изоляции... а вирус может быть бессимптомным.

Если начнётся "зомби" апокалипсис и какая-то намного более серьйозная инфекция, у человечества нет надежды, все правительства такой эвакуацией своих и продолжением авиасообщения, развезут по всему миру..

Карантин же не зря придумать. Нужно было договариваться с государством где очаг, и помогать финансово своим гражданам, чтобы им обеспечили условия.

А не растаскивать инфекцию, так рано или поздно погибнуть может пол человечества, при другой инфекции...
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Більше той ВІОЗ, навіть нескоригував термін карантину на 27 днів....Все під його,егідою, й відповідальністю!!! Гроші красти легше,ніж працювати ВОЗ обеспокоена случаями заражения коронавирусом без четкой связи с Китаем - Цензор.НЕТ 1028
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В Иране уже установили - вирус перескочил от китайских строителей. так что в Украине правильно строителей из Китая посадили на карантин.
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Неделю назад сюда прибыл первый самолет с "беженцами" из Китая, которых никто в аэропорту не проверял. Их просто пропустили, предварительно измерив температуру. Не будь Майдана, и этих людей пропустили бы без всяких проверок. Но надо было отвлечь
внимание, вот зеленский и собаков и затеяли весь это бедлам.
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Из Китая прилетели тысячи людей, но все разница в том что скандал был с беженцами именно из Уханя.
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Разве это что-то меняет? Китай является источником этого вируса. Естественно, что надо было бы вводить карантин для всех, кто приезжает оттуда. Что сделала власть? Устроила "вільний проход" для одних, и ад для других.
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ВОЗ обеспокоена случаями заражения коронавирусом без четкой связи с Китаем.
Это русофобия - закричал российский МИД!
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Китайцы широко расселены по всему миру. И имеют привычку летать в Китай на свой Новый год. ВОЗ обеспокоена случаями заражения коронавирусом без четкой связи с Китаем - Цензор.НЕТ 2368
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что за анонс, призывающий к панике. Это еще доказать и установить надо-пути, сроки а не писать о недостатке финансирования.
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На многие вирусы влияет холод, не активизируется ли он еще больше с наступлением тепла..
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Залежить від вологості повітря, комах й ядреної матері...
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Все вирусы быстро погибают на солнечном свету (ультрафиолет).
В северном полушарии все вирусные вспышки обычно зимой, когда пасмурно
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Скорей всего, есть относительно долгоживущие неосновные пути распространения этой инфекции (блохи, клещи и тп). В принципе, и нулевой пациент мог быть заражен ими на рынке в Ухани или его окрестностях.
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бактерій й водорості,можливо загубили...Можливо. Про гризунів необговорюється
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ВОЗ обеспокоена/ Потому что не слышала специалистов из слуг народа Коломойского: Коронавирус…я не вижу оснований для беспокойства, Гончарук /.депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход"
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ВОЗ - це суцільна проплачена провокація проти найпопулярнішого в Світі Зе ВОЗ обеспокоена случаями заражения коронавирусом без четкой связи с Китаем - Цензор.НЕТ 4738
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Стосовно України (за визначенням ВОЗ - "країни з більш слабкою системою Ох.Зд.") термін "відсутність чіткого зв"язку з Китаєм" не підходить.
Українська влада цілеспрямовано організувала і перевезла з Китаю на територію України кілька десятків людей. В порушення всіх епідеміологічних і карантинних норм із зони карантину на здорову теритрію! А тепер "чухають рєпу" і не знають що робити. Один міністер оточив пансіонат карателями, другий - волає, що "усьо нормально!", ще одна міністриня переселилася жити в пансіонат ( ), населення протестує, влада гарячково шукає "організаторів".
А що ВОЗ? А воз "на місці". Занепокоєний....
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ну ось, повернуся з Африки, і мене проклянуть на Батьківщині ((.
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дякую, від сорому за вас, новосанжарських, вже згорів пару днів назад. мені ще ніколи так не було соромно за співвітчизників.
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Нетреба ризикувати...Й в Африці дочекаєшся...
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простыми словами это называется - диверсия, то есть кто-то распространяет вирус по миру
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Основная вспышка заболевания была в Ухане , но теперь болезнь начинается без привязки с Китаем .
Либо это очередная страшилка от ВОЗ , чтоб бабло срубить, либо "дело" не в Китае .
И болезнь начинает набирать обороты уже без основного источника , сама по себе .
У меня два варианта: либо Природа решила уменьшить поголовье двуногих, либо кто-то специально распространяет этот вирус по всем странам ...
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Необхідно щодня вживати часник, цибулю, хрін, капусту, напої з калини, напої з ромашки, відвар з листочків шавлія. Це все природні антиспетки, які посилюють імунітет у людини та є сильними запобіжниками проти інфекцій.
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Як то витримати ВООЗ стурбована випадками зараження коронавірусом без чіткого зв'язку з Китаєм - Цензор.НЕТ 8942 А,якщо він неперелякається ВООЗ стурбована випадками зараження коронавірусом без чіткого зв'язку з Китаєм - Цензор.НЕТ 8942 ВООЗ стурбована випадками зараження коронавірусом без чіткого зв'язку з Китаєм - Цензор.НЕТ 1385
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Тогда вдыхаешь аромат эфирного масла "Чайного дерева", убивает ВСЁ- микробы, бактерии, грибки и самое главное - вирусы !
Если масло австралийское, чистое , то на язык по капли в день. И будет тебе счастье ! 😊
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Номинируйтесь на нобелевку! А если не получится, то на шнобелевку.
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Ну наконец то начинает доходить механизм его распространения....а согласитесь медленновато. Уже два полка уложили. Теперь осталось ВОЗ уяснить, что любой вирус это программный продукт. И как любая программа, он может включаться по маркерам, условиям....которые могут быть заданы извне.
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Я вам должен сказать, что у меня с зелёными откровенно непростые, явно недружественные отношения. Ещё за полгода до вируса они заявили -ничего, ничего посмотрим, что он скажет, когда от них никого не останется(это дословно!).
Во зеленосрань дебильная как можно кому то сказать, если сказать то...некому.
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Украинский минздрав смог войти в эти "13 стран Африки", или нам для этого еще одна "медреформа" нужна?
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Ключевое тут это 675 миллионов долларов....а все остальное это звуковое сопровождение...
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З одного боку так, з іншого Китай та інші вже втратили на порядки більше.
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шел китаец по Парижу - чихнул, пришел китаец на экскурсии в Эрмитаже - нахарькал. кто там через месяц - два про тех китайцев вспомнит
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Ха-ха-ха! Ще одна стурбована недо-організація імпотентів. ВООЗ, ООН, Радбез Європи. Схоже, ситих бюргерів вразив вірус стурбованості головного мозку
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Президент Трамп (вчерашнє повідомлення) викликав своїх радників "мав тривалу бесіду і був дуже обурений" тим, що до США завезли американцв, заражених коронавірусом. Як з"ясувалося, Президента не проінформували з цього приводу.
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Вирус уже гуляет по Италии,это значит,что в скором времени он появится у нас,а это уже полный звиздец стране будет.
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Його уже завезли до нас. Спеціальним авіарейсом, під бубна з цимбалами. За розпорядженням нікчемних чиновників і з благословення церкви. Чекаємо спалаху епідемії...
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