Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил журналист Александр Махов, который находится в медицинском центре вместе с эвакуированными.
"Просьба от иностранных граждан, которых эвакуировали из Ухани и которые сейчас находятся на территории санбазы Нацгвардии.
Просят книги на английском и испанском языках.
Мне сказали, что за пределами санбазы оборудован специальный пункт сбора.
Книги можно передавать на мое имя - Махов Александр.
Если есть такая возможность".
Платите, лохи, налоги на содержание фуй знает кого
Це трапилося в неділю, 16 лютого, повідомив уряд міста Тайчжоу. Йдеться про препарат, раніше відомий як Favipiravir або Avigan.
15 лютого препарат "Фавейлавей", розроблений фармацевтичною компанією Zhejiang Hisun Pharmaceutical, офіційно отримав схвалення Державного управління з нагляду за харчовими продуктами і лікарськими засобами КНР для виходу на ринок.