 Иностранные граждане, которых эвакуировали из Ухани в Новые Санжары, просят передать им книги на английском и испанском языках

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил журналист Александр Махов, который находится в медицинском центре вместе с эвакуированными.

"Просьба от иностранных граждан, которых эвакуировали из Ухани и которые сейчас находятся на территории санбазы Нацгвардии.

Просят книги на английском и испанском языках.

Мне сказали, что за пределами санбазы оборудован специальный пункт сбора.

Книги можно передавать на мое имя - Махов Александр.

Если есть такая возможность".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Скалецкой одинаковые условия проживания с эвакуированными в Новых Санжарах, ест то же, что и мы все, - журналист Махов. ФОТО