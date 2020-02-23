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 Иностранные граждане, которых эвакуировали из Ухани в Новые Санжары, просят передать им книги на английском и испанском языках

Иностранные граждане, которых эвакуировали из китайской Ухани и которые сейчас находятся на территории медицинского центра Нацгвардии в Новых Санжарах на Полтавщине, просят передать им книги.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил журналист Александр Махов, который находится в медицинском центре вместе с эвакуированными.

"Просьба от иностранных граждан, которых эвакуировали из Ухани и которые сейчас находятся на территории санбазы Нацгвардии.

Просят книги на английском и испанском языках.

Мне сказали, что за пределами санбазы оборудован специальный пункт сбора.

Книги можно передавать на мое имя - Махов Александр.

Если есть такая возможность".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Скалецкой одинаковые условия проживания с эвакуированными в Новых Санжарах, ест то же, что и мы все, - журналист Махов. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3177328
 
 
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А зачем им интернет вчера провели? Какие еще книги,они что там навсегда поселиться собрались?
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а проституток не заказывают?

Платите, лохи, налоги на содержание фуй знает кого
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Господи какой бред... неужели зебилам хватает этого
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У китайській провінції Чжецзян запустили у виробництво перші ліки, які можуть бути ефективними в боротьбі з новим коронавірусом Covid-19.
Це трапилося в неділю, 16 лютого, повідомив уряд міста Тайчжоу. Йдеться про препарат, раніше відомий як Favipiravir або Avigan.
15 лютого препарат "Фавейлавей", розроблений фармацевтичною компанією Zhejiang Hisun Pharmaceutical, офіційно отримав схвалення Державного управління з нагляду за харчовими продуктами і лікарськими засобами КНР для виходу на ринок.
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Передайте їм книги українською мовою, бо Скалецька буде їм це читати😋
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