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 Общество
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Все про:арест (9942) земля (1680) Затока (94)

 Суд наложил арест на 87 земельных участков в курортном поселке Затока, чтобы предотвратить их преступное отчуждение

По ходатайству прокуратуры Белгород-Днестровский горрайонный суд Одесской области арестовал 87 земельных участков в курортном поселке Затока, чтобы предотвратить их незаконное отчуждение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

"С целью предупреждения преступного отчуждения рекреационных земель на первой линии от Черного моря в поселке Затока Белгород-Днестровского района, в рамках указанного производства, прокуроры обратились в суд с ходатайством о наложении ареста на земельные участки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Белгород-Днестровский горрайонный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и арестовал 87 участков общей площадью почти 7 гектаров по ул. Вокзальной и бульвара Золотой берег".

Облпрокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве относительно возможного незаконного отчуждения земель должностными лицами Затоковского поселкового совета (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

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Отметим, что в декабре 2019 года облпрокуратура вернула государству 2,5 гектара прибрежных земель поселка Затока стоимостью около 50 млн гривень, которые были незаконно переданы под индивидуальное дачное строительство в пределах первой и второй полос побережья Черного моря. Суд принял решение об удовлетворении исковых требований прокуратуры, касающихся 48 земельных участков.

31 января 2020 года прокуроры Белгород-Днестровской местной прокуратуры совместно со следователями отдела полиции при оперативном сопровождении сотрудников Управления СБУ в области провели обыски у должностных лиц Затоки в рамках уголовного производства по растрате бюджетных средств.

Источник: https://censor.net.ua/n3177324
 
   
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Квартальщики накинули оком на ласий шматок.
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Не тупи ..Там *земельна епопея по приХватизації * вже давно тліє .
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ну у нас это мало кого останавливало, там такие люди в доле...
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Ту грьобану Затокську сільраду в повному складі слід в буцигарню посадити.
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Хотілось би подібного рішення щодо земель,котрі Садовий розпродує у Львові "як перед смертю"..
Але,на жаль ,Львівська прокуратура паном Андрійком куплена давно...
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Менять совковую систему на народовладдя.Для начала определится что это такое. А не то
извращение что раз в пять лет дает право на выбор. Юрьев день и тот был демократичней.
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