EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 За рубежом
  646  14
Материалы по теме:
Все про:Китай (1232) COVID-19 (221)

 Число жертв коронавируса в Китае достигло 2440 человек, около 23 тысяч вылечились

В Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 76 936. 2442 человека умерли, 22 888 человек вылечились и были выписаны из больниц.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом 23 февраля сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Отмечается, что по данным на полночь 23 февраля, из 76,9 тысячи зараженных новым коронавирусом в настоящий момент болеют 51 606 человек, в тяжелом состоянии − 10 968 человек.

За последние сутки по всей стране были выявлены 648 новых случаев заражения, скончались 97 (из них 96 - в провинции Хубэй).

В настоящее время зарегистрировано свыше 4,1 тысячи случаев с подозрением на новый тип коронавируса.

Отдельно в Гонконге выявили 69 случаев заражения (из них два человека скончались, 11 выздоровели), в Макао − десять инфицированных (шесть из них выписаны), на Тайване заразились 26 человек (один скончался и двое вылечились).

Напомним: днем ранее сообщалось о 2345 умерших от коронавируса в Китае и 76 288 заразившихся.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Проблем со здоровьем у эвакуированных из Китая украинцев нет, - Скалецкая. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3177322
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Дякуючі скалєцкой в Україні не виявлено хворих!
 показать весь комментарий
 
 
нема чим виявляти. Да і желанія нєт
 показать весь комментарий
 
там говорят Италию начало...трепать...(уже есть первые умершие)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх