 Ранен один украинский воин, наемники РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"22 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский защитник получил ранения", - говорится в сообщении.

Восемь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно дважды вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, в районе Новомихайловки - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 9 мин, неподалеку Старогнатовки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, рядом с Красногоровкой - из станкового противотанкового гранатомета - 12 выстрелов, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе н.п. Лебединский - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Водяного – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, рядом с Гнутово - из станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов, а также противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела по украинским позициям, а именно два раза неподалеку Крымского - из минометов калибра 82 мм враг выпустил 20 мин, в районе н.п. Новолуганское - из минометов калибра 82 мм - 10 мин, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет", - добавили в штабе.

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