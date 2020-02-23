 Ранен один украинский воин, наемники РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.
"22 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский защитник получил ранения", - говорится в сообщении.
Восемь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно дважды вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, в районе Новомихайловки - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 9 мин, неподалеку Старогнатовки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, рядом с Красногоровкой - из станкового противотанкового гранатомета - 12 выстрелов, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе н.п. Лебединский - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Водяного – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, рядом с Гнутово - из станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов, а также противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела по украинским позициям, а именно два раза неподалеку Крымского - из минометов калибра 82 мм враг выпустил 20 мин, в районе н.п. Новолуганское - из минометов калибра 82 мм - 10 мин, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет", - добавили в штабе.
В.А. Зєлєнскій. 15.02.20.
(во главе с сивох*й) для смены неправильных военных на передке...
На 23 лютого мавпочки путіна готують наступ, що порадувати свого альфа самця перемогами. Тому потрібно готуватись і повертати артилерію та танки на позиції і підтягувати резерви!
22.02.2020 23:13
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А де цей вангуватель?
Общевойсковая норма с 68,52 грн до 58,75 грн
В зоне проведения ООС - с 95 до 75 грн
Передаю привет всем збройникам, которым воняло мародёром и голосовавших по приколу!