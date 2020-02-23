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 Политика Украины, Происшествия
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 Ранен один украинский воин, наемники РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС

За минувшие сутки российско-террористические войска 11 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"22 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский защитник получил ранения", - говорится в сообщении.

Восемь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно дважды вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, в районе Новомихайловки - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 9 мин, неподалеку Старогнатовки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, рядом с Красногоровкой - из станкового противотанкового гранатомета - 12 выстрелов, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе н.п. Лебединский - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Водяного – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, рядом с Гнутово - из станкового противотанкового гранатомета - 6 выстрелов, а также противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрела по украинским позициям, а именно два раза неподалеку Крымского - из минометов калибра 82 мм враг выпустил 20 мин, в районе н.п. Новолуганское - из минометов калибра 82 мм - 10 мин, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет", - добавили в штабе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Опубликовано видео обстрелов под Марьинкой. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3177321
 
 
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«В моей ментальности, в моей личной культуре и в моем мозге я окончил войну.

В.А. Зєлєнскій. 15.02.20.
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когда ж уже из клоунов, комиков из 95кв и лиги смеха создадут правильный боевой отряд
(во главе с сивох*й) для смены неправильных военных на передке...
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Одужання нашому воїну та не треба у таких умовах відводити війська!
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Одужання нашому воїну та не треба у таких умовах відводити війська!
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«В моей ментальности, в моей личной культуре и в моем мозге я окончил войну.

В.А. Зєлєнскій. 15.02.20.
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когда ж уже из клоунов, комиков из 95кв и лиги смеха создадут правильный боевой отряд
(во главе с сивох*й) для смены неправильных военных на передке...
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Ранен один украинский воин, наемники РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3742 Igor L

На 23 лютого мавпочки путіна готують наступ, що порадувати свого альфа самця перемогами. Тому потрібно готуватись і повертати артилерію та танки на позиції і підтягувати резерви!
22.02.2020 23:13
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А де цей вангуватель?
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В глаза стрелявших посмотреть не пробовали,может там мир увидите?
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С 1 марта 2020 года снижены продовольственные нормы в ЗСУ
Общевойсковая норма с 68,52 грн до 58,75 грн
В зоне проведения ООС - с 95 до 75 грн
Передаю привет всем збройникам, которым воняло мародёром и голосовавших по приколу!
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