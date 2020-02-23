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 Ограничения из-за коронавируса в Китае негативно влияют на все сферы бизнеса в мире, - Bloomberg. ИНФОГРАФИКА

Торговые сообщения с Китаем блокированы и теперь компании во всем мире жалуются на задержки в поставках.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Bloomberg.

Издание пишет, что сбой в поставках коснулся очень многих. Например, производитель часов из Гонконга не может получить необходимые комплектующие, новозеландских лобстеров вынуждены выпускать обратно в море, а производители игр из Сан-Диего сокращают производство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия распространяет фейк, что коронавирус запущен ЦРУ для экономической войны с Китаем, - Госдепартамент США

Издание обнародовало инфографику, отображающую долю всего импорта промежуточных товаров, поступающих из Китая.

Ограничения из-за коронавируса в Китае негативно влияют на все сферы бизнеса в мире, - Bloomberg 01

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

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11 февраля новый коронавирус, от которого умерли больше тысячи человек, получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019. Первая вакцина против китайского коронавируса COVID-19 может быть готова в течение 18 месяцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3177317
 
   
 Топ комментарии
 
Вирус -- вирусом... -- а Трампу всё в торбу! -- везёт же людям...
Думали коммуняки, шо мировой пожар раздуют! -- пукнули и спичку поднесли... -- полыхнуло трошки -- Зеля и вздрогнуть не успел... *)
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Вирус -- вирусом... -- а Трампу всё в торбу! -- везёт же людям...
Думали коммуняки, шо мировой пожар раздуют! -- пукнули и спичку поднесли... -- полыхнуло трошки -- Зеля и вздрогнуть не успел... *)
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Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови -
Господи благослови!(с)
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новозеландских лобстеров вынуждены выпускать обратно в море
...я валяюсь -- и, когда смеюсь, всегда улыбаюсь... *)
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Чем тяжелее мир, чем ближе он ко дну(с)
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-- у вас ещё всё плавает -- на поверхности...*)
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Отчет по:

Эпидемиологические и клинические особенности новой вспышки коронавируса в Китае в 2019 году Ян Ян1 *, Цин-Бин Лу2, Минг-Цзинь Лю1, И-Син Ван3, Ан-Ран Чжанг1,3,4, Неда Джалали1, Натали Э. Дин1, Ира Лонгини1 , М. Элизабет Халлоран5 Бо Сю6, Сяо-Ай Чжан3, Ли-Пин Ванг7 *, Вэй Лю3 *, Ли-Кун Фанг3 * 1 Кафедра биостатистики, Колледж общественного здравоохранения и медицинских профессий, а также Институт новых патогенов, Университет Флориды, Гейнсвилл , Флорида, США; 2 Кафедра лабораторной науки и техники, Школа общественного здравоохранения, Пекинский университет, Пекин, П. Р. Китай; 3Государственная лаборатория патогенов и биобезопасности, Пекинский институт микробиологии и эпидемиологии, Пекин, P. R. China; 4Департамент эпидемиологии, Школа общественного здравоохранения, Университет Шаньдун, Цзинань, P.R. Китай ; 5 Отдел по вакцинам и инфекционным заболеваниям, Центр исследований рака им. Фреда Хатчинсона, Сиэтл, Вашингтон, США. 6Армейский инженерный университет НОАК, Нанкин, Китайская Народная Республика; и 7 Отделение инфекционных заболеваний, Ключевая лаборатория эпиднадзора и раннего предупреждения об инфекционных заболеваниях, Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Результаты: По состоянию на 26 января 2020 года в общей сложности 8866 пациентов, включая 4021 (45,35%) лабораторно подтвержденных пациентов, были зарегистрированы в 30 провинциях. Почти половина пациентов были в возрасте 50 лет и старше (47,7%). Наблюдалась четкая гендерная разница в заболеваемости: 0,31 (мужчины) против 0,27 (женщины) на 100 000 человек (р <0,001). Медианный период инкубации составлял 4,75 (межквартильный интервал: 3,0-7,2) дней. Около 25,5%, 69,9% и 4,5% пациентов были диагностированы с тяжелой пневмонией, легкой пневмонией и без пневмонии, соответственно. Общий CFR был оценен в 3,06% (95% CI 2,02-4,59%), но пациенты мужского пола, ≥60 лет, исходный диагноз тяжелой пневмонии и задержка в диагностике были связаны со значительно повышенным CFR. По оценкам, R0 составляет 3,77 (95% ДИ 3,51-4,05), варьируя 2,23-4,82 в анализах чувствительности, варьирующих инкубационный и инфекционный периоды.


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Умерли все? -- или есть гендерные отличия...
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США готовятся к пандемии. С сайта Центра по контролю и профилактике заболеваний США:
"Потенциальная угроза общественному здоровью, которую представляет COVID-19, высока как в глобальном масштабе, так и для США. Вызывает беспокойство тот факт, что это заболевание вызвало болезнь, включая болезнь, приводящую к смерти, и устойчивое распространение от человека к человеку. Эти факторы соответствуют двум критериям пандемии"
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А для нашої влади ізоляція у найдешевшому санаторії Нових Санжар достатня, бо герої аваківці знають, що короновірус не пройде. 🤢
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Афуенный Текст! -- а шо будет, если его на Украинский перевести? -- чисто, шоб в Новых Санжарах не всех под нары загнали... ...и Министерша не бегала -- туды-сюды... *)
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Це теж окремий народ серед морепродуктів🐙🦐🦞🦀
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена количеством случаев заболевания коронавирусом без четкой эпидемиологической связи, хотя общее число случаев за пределами Китая остается относительно небольшим, сказал в субботу генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.

Гебрейесус сообщил в Твиттере о случаях, когда нет четкой связи, в том числе без истории поездок в Китай или контактов с подтвержденным случаем.

По его словам, у 80% пациентов течение болезни проходило легко, а у 20% - было критическим или тяжелым. В 2 процентах зарегистрированных случаев вирус был смертельным.

"Нашей самой большой проблемой остается возможность распространения COVID-19 в странах с более слабыми системами здравоохранения", - сказал он. "Мы также опубликовали стратегический план обеспечения готовности и реагирования с призывом выделить 675 млн. долл. США для поддержки стран, особенно тех, которые наиболее уязвимы", среди них определены 13 стран Африки. Гебрейесус подтвердил, что риск смерти увеличивается для пожилых пациентов и минимальный среди детей.

По его словам, Китай сообщил ВОЗ о более 75 000 случаев заболевания, включая 2239 случаев смерти.

По словам главы ВОЗ, за пределами Китая в 26 странах было зарегистрировано 1200 случаев заболевания, при этом восемь человек умерли. Это включает один подтвержденный случай на африканском континенте - в Египте.

Подробнее об экономических последствиях коронавируса для глобальной экономики читайте в тексте Игоря Бураковского для ZN.UA - "Коронавирус: эпидемия как экономический шок"
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Коронавирусы - это большое семейство вирусов, которые распространены у многих видов животных, включая верблюдов, крупного рогатого скота, кошек и летучих мышей. Редко животные коронавирусы могут заражать людей, а затем распространяться среди людей, таких как с MERS-CoV , SARS-CoV , а теперь и с этим новым вирусом (названным SARS-CoV-2).
Ты сказал...*)
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У нас повно рогатих холуїв, тому можлива пандемія.
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общее число случаев за пределами Китая остается относительно небольшим
у 80% пациентов течение болезни проходило легко, а у 20% - было критическим или тяжелым. В 2 процентах зарегистрированных случаев вирус был смертельным.
 за пределами Китая в 26 странах было зарегистрировано 1200 случаев заболевания, при этом восемь человек умерли. Это включает один подтвержденный случай на африканском континенте - в Египте.
-- фсё! -- в Африку больше ни ногой! ...Андрюху Шевченко токо выдернуть оттель надо! *)
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Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку гулять!
В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие крокодилы.
Будут вас кусать, бить и обижать, не ходите, дети, в Африку гулять.
В Африке разбойник, в Африке злодей, в Африке ужасный Бармалей!(с)
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