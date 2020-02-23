 Ограничения из-за коронавируса в Китае негативно влияют на все сферы бизнеса в мире, - Bloomberg. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Bloomberg.
Издание пишет, что сбой в поставках коснулся очень многих. Например, производитель часов из Гонконга не может получить необходимые комплектующие, новозеландских лобстеров вынуждены выпускать обратно в море, а производители игр из Сан-Диего сокращают производство.
Издание обнародовало инфографику, отображающую долю всего импорта промежуточных товаров, поступающих из Китая.
Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
11 февраля новый коронавирус, от которого умерли больше тысячи человек, получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019. Первая вакцина против китайского коронавируса COVID-19 может быть готова в течение 18 месяцев.
Думали коммуняки, шо мировой пожар раздуют! -- пукнули и спичку поднесли... -- полыхнуло трошки -- Зеля и вздрогнуть не успел... *)
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови -
Господи благослови!(с)
...я валяюсь -- и, когда смеюсь, всегда улыбаюсь... *)
Эпидемиологические и клинические особенности новой вспышки коронавируса в Китае в 2019 году Ян Ян1 *, Цин-Бин Лу2, Минг-Цзинь Лю1, И-Син Ван3, Ан-Ран Чжанг1,3,4, Неда Джалали1, Натали Э. Дин1, Ира Лонгини1 , М. Элизабет Халлоран5 Бо Сю6, Сяо-Ай Чжан3, Ли-Пин Ванг7 *, Вэй Лю3 *, Ли-Кун Фанг3 * 1 Кафедра биостатистики, Колледж общественного здравоохранения и медицинских профессий, а также Институт новых патогенов, Университет Флориды, Гейнсвилл , Флорида, США; 2 Кафедра лабораторной науки и техники, Школа общественного здравоохранения, Пекинский университет, Пекин, П. Р. Китай; 3Государственная лаборатория патогенов и биобезопасности, Пекинский институт микробиологии и эпидемиологии, Пекин, P. R. China; 4Департамент эпидемиологии, Школа общественного здравоохранения, Университет Шаньдун, Цзинань, P.R. Китай ; 5 Отдел по вакцинам и инфекционным заболеваниям, Центр исследований рака им. Фреда Хатчинсона, Сиэтл, Вашингтон, США. 6Армейский инженерный университет НОАК, Нанкин, Китайская Народная Республика; и 7 Отделение инфекционных заболеваний, Ключевая лаборатория эпиднадзора и раннего предупреждения об инфекционных заболеваниях, Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Результаты: По состоянию на 26 января 2020 года в общей сложности 8866 пациентов, включая 4021 (45,35%) лабораторно подтвержденных пациентов, были зарегистрированы в 30 провинциях. Почти половина пациентов были в возрасте 50 лет и старше (47,7%). Наблюдалась четкая гендерная разница в заболеваемости: 0,31 (мужчины) против 0,27 (женщины) на 100 000 человек (р <0,001). Медианный период инкубации составлял 4,75 (межквартильный интервал: 3,0-7,2) дней. Около 25,5%, 69,9% и 4,5% пациентов были диагностированы с тяжелой пневмонией, легкой пневмонией и без пневмонии, соответственно. Общий CFR был оценен в 3,06% (95% CI 2,02-4,59%), но пациенты мужского пола, ≥60 лет, исходный диагноз тяжелой пневмонии и задержка в диагностике были связаны со значительно повышенным CFR. По оценкам, R0 составляет 3,77 (95% ДИ 3,51-4,05), варьируя 2,23-4,82 в анализах чувствительности, варьирующих инкубационный и инфекционный периоды.
"Потенциальная угроза общественному здоровью, которую представляет COVID-19, высока как в глобальном масштабе, так и для США. Вызывает беспокойство тот факт, что это заболевание вызвало болезнь, включая болезнь, приводящую к смерти, и устойчивое распространение от человека к человеку. Эти факторы соответствуют двум критериям пандемии"
Гебрейесус сообщил в Твиттере о случаях, когда нет четкой связи, в том числе без истории поездок в Китай или контактов с подтвержденным случаем.
По его словам, у 80% пациентов течение болезни проходило легко, а у 20% - было критическим или тяжелым. В 2 процентах зарегистрированных случаев вирус был смертельным.
"Нашей самой большой проблемой остается возможность распространения COVID-19 в странах с более слабыми системами здравоохранения", - сказал он. "Мы также опубликовали стратегический план обеспечения готовности и реагирования с призывом выделить 675 млн. долл. США для поддержки стран, особенно тех, которые наиболее уязвимы", среди них определены 13 стран Африки. Гебрейесус подтвердил, что риск смерти увеличивается для пожилых пациентов и минимальный среди детей.
По его словам, Китай сообщил ВОЗ о более 75 000 случаев заболевания, включая 2239 случаев смерти.
По словам главы ВОЗ, за пределами Китая в 26 странах было зарегистрировано 1200 случаев заболевания, при этом восемь человек умерли. Это включает один подтвержденный случай на африканском континенте - в Египте.
Подробнее об экономических последствиях коронавируса для глобальной экономики читайте в тексте Игоря Бураковского для ZN.UA - "Коронавирус: эпидемия как экономический шок"
Ты сказал...*)
у 80% пациентов течение болезни проходило легко, а у 20% - было критическим или тяжелым. В 2 процентах зарегистрированных случаев вирус был смертельным.
за пределами Китая в 26 странах было зарегистрировано 1200 случаев заболевания, при этом восемь человек умерли. Это включает один подтвержденный случай на африканском континенте - в Египте.
-- фсё! -- в Африку больше ни ногой! ...Андрюху Шевченко токо выдернуть оттель надо! *)
В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие крокодилы.
Будут вас кусать, бить и обижать, не ходите, дети, в Африку гулять.
В Африке разбойник, в Африке злодей, в Африке ужасный Бармалей!(с)