 МИД РФ увидел в решении Арбитража ООН в деле "Украина против Российской Федерации", что судьи поддержали их позицию

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"Данный этап ограничивался рассмотрением выдвинутых Россией предварительных возражений относительно наличия у арбитража юрисдикции рассматривать украинские претензии по существу. Российская Федерация удовлетворена тем, что принятое решение учитывает наш ключевой аргумент – за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом. Очевидно, что этому арбитражу для рассмотрения украинских претензий сначала потребовалось бы установить, какое государство является прибрежным по отношению к Крыму. Однако морской трибунал, сформированный для решения вопросов о "толковании или применении" Конвенции 1982 г., не вправе определять государственную принадлежность суши. Принципиально важно, что в этом арбитры поддержали нас, причем единогласно", - говорится в сообщении.

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В ведомстве отмечают, что выводы Арбитража в отношении других возражений РФ "будут тщательно проанализированы и учтены на этапе подготовки ответного российского меморандума по существу спора, который надо будет представить в арбитраж до 20 августа 2021 г."

Там также выразили надежду, что "на следующем этапе рассмотрения данного дела арбитражный трибунал в полной мере учтет российскую позицию и в итоге оставит без удовлетворения все украинские требования".

Напомним, 21 февраля арбитражный трибунал в Гааге вынес решение в деле "Украина против Российской Федерации", инициированном Украиной в 2016 г. на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. для защиты нарушенных прав в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.

Международный суд ООН подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины против России о нарушении РФ Конвенции ООН по морскому праву.

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