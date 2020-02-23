 Украина может снова организовать эвакуацию граждан из Китая, если будет достаточное количество заявок, - Геращенко

Об этом на брифинге в субботу сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если будет достаточное количество заявок из провинции Хубэй и города Ухань от украинцев, которых нужно оттуда эвакуировать, я уверен, что Украина сможет это сделать снова", - сказал Геращенко.
В то же время замминистра не уточнил, какое именно количество заявок считается достаточным.
Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.
Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.
На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.
Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.
в дневнике В.Г. Короленко отражены сцены комплектования советских войск на Украине еще в январе 1918 года:
"...Приходит наниматься в Красную гвардию человек.
Ему говорят: - Вы, товарищ, значит, знаете нашу платформу?
- Та знаю: 15 рублей в сутки"
Майже як в лугандоні
Уколов правий
Що означає «позитивний» чи «негативний»?
Є три типи тестів. Перший тип тесту (тест на антитіла до ВГС) визначає, чи Ви коли-небудь мали вірус. Деякі люди позбавляються вірусу природним шляхом, без медичної допомоги. Другий тип (ПЛР) вказує, чи вірус наявний у цей момент у Вашому організмі (тобто, чи інфіковані Ви вірусом гепатиту С). Якщо тест ПЛР позитивний, додаткове тестування покаже генотип (штам) вірусу. Генотип визначає лікування, яке Ви отримуватимете.https://www.umj.com.ua/article/77617/algoritm-dii-likarya-pri-nadanni-medichnoi-dopomogi-xvorim-na-virusnij-gepatit-s
Так, розкриття медичним працівником відомостей про позитивний ВІЛ-статус особи партнеру (партнерам) інфікованого (-ної) дозволяється, якщо людина, яка живе з ВІЛ, звернеться до медичного працівника з відповідним письмово підтвердженим проханням; людина, яка живе з ВІЛ, померла, втратила свідомість або існує ймовірність того, що вона не опритомніє та не відновить свою здатність надавати усвідомлену інформовану згоду (ч.5 ст.13).
За незаконне розголошення лікарської таємниці передбачена кримінальна відповідальність за ст.145 КК України, а за розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби - кримінальна відповідальність за ст.132 КК України.