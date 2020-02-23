EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  376  23
Материалы по теме:
Все про:Китай (1228) эвакуация (579) Геращенко Антон (1008) COVID-19 (221)

 Украина может снова организовать эвакуацию граждан из Китая, если будет достаточное количество заявок, - Геращенко

Если от украинцев из провинции Хубэй поступит достаточное количество заявок, Украина сможет организовать еще одну эвакуацию.

Об этом на брифинге в субботу сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если будет достаточное количество заявок из провинции Хубэй и города Ухань от украинцев, которых нужно оттуда эвакуировать, я уверен, что Украина сможет это сделать снова", - сказал Геращенко.

В то же время замминистра не уточнил, какое именно количество заявок считается достаточным.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Проблем со здоровьем у эвакуированных из Китая украинцев нет, - Скалецкая. ВИДЕО

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Читайте также: У полицейского, которому в Новых Санжарах попали камнем в лицо, сотрясение мозга, он в больнице, - Антон Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/n3177313
 
 
 Топ комментарии
 
Видать понравилось. Будут по 5 часов кружить и тур по всей Украине организуют Украина может снова организовать эвакуацию граждан из Китая, если будет достаточное количество заявок, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1955
 показать весь комментарий
 
Думаю,тепер вже кияни покажуть,як потрібно приймати евакуйованих.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Видать понравилось. Будут по 5 часов кружить и тур по всей Украине организуют Украина может снова организовать эвакуацию граждан из Китая, если будет достаточное количество заявок, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1955
 показать весь комментарий
 
 
Да вы уже организовали шоу .И все эвакуированные кроют матом на руусском языке.Как минимум подозрительно.Вата проплаченная.
 показать весь комментарий
 
 
После такой организации на высшем уровне как вы сделали, желающих думаю больше не найдется
 показать весь комментарий
 
 
Думаю,тепер вже кияни покажуть,як потрібно приймати евакуйованих.
 показать весь комментарий
 
 
Покажемо. Поселимо їх у бізнес-центрі "Парковий" І МОЗ поруч. І майданчик для гелікоптерів на даху.
 показать весь комментарий
 
 
...или на родине Антония этого....или Аваке под окно..
 показать весь комментарий
 
Я понял. Живыми нас отсюда не выпустят...
 показать весь комментарий
 
 
Може вона ветеринарний лікар? Якщо позитивний в її розумінні, то худобу дорізають. Украина может снова организовать эвакуацию граждан из Китая, если будет достаточное количество заявок, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9631
 показать весь комментарий
 
..уже Италия на уши встает, 50 заболевших, 2-е умерших..
 показать весь комментарий
 
 
_И это всего лишь самое начало... Но большинство так и не врубилось что надвигается, и воспринимают надвигающееся как повод позубоскалить и в остроумии поупражняться. Боже, какие тупые, близорукие ослы...
 показать весь комментарий
 
 
штамм не изучен, лекарств нет,...а они людей на карантин в центр села.."через колено" и "на авось"....
 показать весь комментарий
 
Вже настала ця дата.Хто хоч якось її згадує,то вважає себе московитом,або підмосковником.

Украина может снова организовать эвакуацию граждан из Китая, если будет достаточное количество заявок, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4648
 показать весь комментарий
 
в лютому 1918 р. він командував зведеним загоном балтійських матросів, який був направлений під Нарву стримати німецький наступ. Як твердила радянська історіографія, балтійські моряки являли собою найнадійнішу опору більшовиків у революції. Під Нарвою були залишки старої російської армії під командуванням генерала Парського та більшовицького комісара Бонч-Бруєвича. Дибенко підпорядковуватися їм відмовився, заявив, що «братишки сами разберутся с немчурой». Однак при наближенні німців моряки спромоглися лише на погром винних складів у Нарві й швидко відступили аж до Гатчини, майже на сотню кілометрів назад. В Гатчині вони захопили ешелон, причепили до нього цистерну спирту й рушили на схід. За одними даними добрались аж до Уралу, за іншими - до Волги. Подорож супроводжувалася п'янством, розгулом і збройними інцидентами. За це Дибенко був звільнений із поста наркома. Тільки у травні в Самарі Дибенко вирішив повинитися, він був переданий до революційного трибуналу за здачу Нарви німцям. Однак, зважаючи на революційні заслуги Дибенка, ревтрибунал його виправдав, зазначивши, що він не мав достатнього військового досвіду для керівництва такою масою війська. Значно серйозніше він постраждав по партійній лінії, його виключили з партії й відновили лише в 1922 році. Німці без особливих зусиль захопили Псков і Нарву й далі фактично не рухались, оскільки Ленін 24 лютого наполіг на прийнятті їхніх ультимативних вимог. 3 березня у Бресті був підписаний мирний договір, за яким Росія, виплативши Німеччині величезні контрибуції, сепаратно вийшла з війни.

в дневнике В.Г. Короленко отражены сцены комплектования советских войск на Украине еще в январе 1918 года:
"...Приходит наниматься в Красную гвардию человек.
Ему говорят: - Вы, товарищ, значит, знаете нашу платформу?
- Та знаю: 15 рублей в сутки" Украина может снова организовать эвакуацию граждан из Китая, если будет достаточное количество заявок, - Геращенко - Цензор.НЕТ 706

Майже як в лугандоні
 показать весь комментарий
 
Так вона повна ідіотка!
Уколов правий


Що означає «позитивний» чи «негативний»?
Є три типи тестів. Перший тип тесту (тест на антитіла до ВГС) визначає, чи Ви коли-небудь мали вірус. Деякі люди позбавляються вірусу природним шляхом, без медичної допомоги. Другий тип (ПЛР) вказує, чи вірус наявний у цей момент у Вашому організмі (тобто, чи інфіковані Ви вірусом гепатиту С). Якщо тест ПЛР позитивний, додаткове тестування покаже генотип (штам) вірусу. Генотип визначає лікування, яке Ви отримуватимете.https://www.umj.com.ua/article/77617/algoritm-dii-likarya-pri-nadanni-medichnoi-dopomogi-xvorim-na-virusnij-gepatit-s



Так, розкриття медичним працівником відомостей про позитивний ВІЛ-статус особи партнеру (партнерам) інфікованого (-ної) дозволяється, якщо людина, яка живе з ВІЛ, звернеться до медичного працівника з відповідним письмово підтвердженим проханням; людина, яка живе з ВІЛ, померла, втратила свідомість або існує ймовірність того, що вона не опритомніє та не відновить свою здатність надавати усвідомлену інформовану згоду (ч.5 ст.13).

За незаконне розголошення лікарської таємниці передбачена кримінальна відповідальність за ст.145 КК України, а за розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби - кримінальна відповідальність за ст.132 КК України.
 показать весь комментарий
 
Зеленский прям Бэтмен, спасает людей, освобождает, борется за мир.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх