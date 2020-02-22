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Все про:убийство (5512) Казанский Денис (158) Старицкий Сергей (1)

 Экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров, - брат погибшего Воловик

Брат Сергея Старицкого Юрий Воловик написал, что погибший планировал на следующий день "выпить сто грамм и вспомнить присягу, данную Великой стране".

На это в Facebook обратил внимание журналист Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

Также, по словам Воловика, экспертиза установила, что Старицкого застрелили с расстояния не менее трех метров.

"Видимо, присягу, данную Великой стране, вспомнили на день раньше со всеми вытекающими… Интересно теперь посмотреть, как будут все это дело заминать. Будет ли суд над Кожарой? Или в экстренном порядке найдут "садовника", который случайно выстрелил в результате "неосторожного обращения с оружием", - иронизирует журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В доме экс-главы МИД Кожары был застрелен человек, - СМИ

Экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров, - брат погибшего Воловик 01
Экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров, - брат погибшего Воловик 02
Экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров, - брат погибшего Воловик 03

Также читайте: Командир до смерти избил солдата на построении и предстанет перед судом

Напомним, ранее полиция Киевcкой области сообщила, что 21 февраля в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.

По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий. Факт гибели мужчины подтвердили в Atlantic Group, где он работал гендиректором.

Позже уголовное производство переквалифицировали с самоубийства на умышленное убийство - ч. 1 ст. 115 УК.

Источник: https://censor.net.ua/n3177310
 
   
 Топ комментарии
 
за него бухнут "офицеры запаса, присягавшие Великой стране" до обрыгаловки.

земля тебе стеклобетоном, Сергей Старицкий, ты присягал не МОЕЙ Стране.
и ты работал против МОЕЙ Страны, как я понял из твоего досье Експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів, - брат загиблого Воловик - Цензор.НЕТ 1143
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А отмечал бы 14 октября, может и жив бы остался.
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Ото... Не бухнув на 23 фєвраля....
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Через две подушки, чтоб никто не услышал...
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Все началось с устланного коврами турецкого дивана, куда Фрейд укладывал своих пациентов
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А отмечал бы 14 октября, может и жив бы остался.
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А нахер он кому живой нужен? Туда и дорога «ахвицеру запасу».
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за него бухнут "офицеры запаса, присягавшие Великой стране" до обрыгаловки.

земля тебе стеклобетоном, Сергей Старицкий, ты присягал не МОЕЙ Стране.
и ты работал против МОЕЙ Страны, как я понял из твоего досье
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Застрелили красножопого совка, который собирался выпить 23 февраля в память о присяге, которую он давал коммуно-фашистской СССРани.
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23 ФЕВРАЛЯ 1918 в 10:00, Красная армия капитулировала перед Германией: на заседании ЦК РСДРП(б) приняли ультиматум германского командования.
Содержание ультиматума, Германии:
- признать независимость Курляндии, Лифляндии, Эстляндии, Финляндии, Украины;
- вывести свои войска с их территории;
- заключить мир с Украиной;
При этом, действие ультиматума было заявлено на 48 часов.»
https://www.obozrevatel.com/abroad/ni-odna-armiya-mira-ne-dobivalas-podobnogo-uspeha.htm
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23 февраля 1918 - это славная дата Красной и Советской армии:

в этот день героические красножопые войска бежали, как трусливые зайцы, сдав без боя Нарву и Псков под "натиском" одной роты немецких мотоциклистов численностью 119 солдат и трёх офицеров.
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Ну, в КНДР, наприклад, «всє знают», що їх збірна, Чемпіон Світу з футболу.
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«Утром 23 февраля Совнаркому был предъявлен германский ультиматум. На заседании ЦК РСДРП(б) Ленин, несмотря на сильное сопротивление, склонил членов ЦК принять ультиматум. Ленин потребовал заключения мира на германских условиях, пригрозив в противном случае подать в отставку.
....значительная часть русского общества приветствовала наступление немцев. Вот как это описывает Иван Бунин: «В газетах - о начавшемся наступлении немцев. Все говорят: "Ах, если бы!"… все в один голос: немцы, слава Богу, продвигаются, взяли Смоленск и Бологое… Слухи о каких-то польских легионах, которые тоже будто бы идут спасать нас… Немцы будто бы не идут, как обычно идут на войне, сражаясь, завоёвывая, а "просто едут по железной дороге" - занимать Петербур…».
https://ru.wikipedia.org/wiki/День_защитника_Отечества
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Пораскинув мозгами, вспомнил присягу вяликой стране?
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....которой не изменял и гадил Украине на Интере
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Вот так - кгбистские нити тянутся от канала Интер .

Любую биографию деятелей в Украине почитать- везде уши из руцкого кгб торчат
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Ну может у него руки длинные или волонтёры рядом проходили.
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Волонтеры? Да, эти могли, особливо, если бородатые...
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Завтра Аваков раскроет дело. По традиции пригласит на брифинг Зеленского и Рябошапку которые подтвердят что дело раскрыто.
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Ніяк не вибити з їх чайників память про ''велосипедную страну''. Хіба що кулею!
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да, свинцовая заклепка в башке предателей - лучшее средство
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Я так понимаю, что эта "Великая страна" явно была не Украина...
Жаль, что не "самоубились" оба.
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63 года рождения и 23 февраля-понятно о чём.Просмотрел кадра, так этот рыг обеспечивая Януку всю предвыборную агитационную рекламу ещё в 2004 году.....
===================
Вывод; пропал Максим- и хрен с ним.
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- Иванов! Петров! Братья что ли?
- Нет, однофамильцы.
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И это гебнявое ворье еще о присяге варнякало тьфу...
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....латентные красно-коричневые совки, Ленина и Сталина не поделили после 6 -го стакана, прислужники паркетные, упырям "вяликой" страны советов, возомнили себя героями колчаковских фронтов или политруками, Берлин берущими....
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Какие же они "латентные" ? Это откровенные красно-коричневые ублюдки и предатели Украины, которые совсем не скрывают своего совково-подоночного обличья.
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..мутные они на публике...в быту же быдляк обычный, и "красный" по самые помидоры...допи*делись.., таких случаев полно, только мордобоем они заканчиваются, а тут пистоль у алкаша на столе , да еще и с обоймой набитой...п..ц!..
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Очень точно подметили, уважаемый Вайтхантер: в самом деле, очень много случаев, когда совковое быдло стреляет друг друга по пьяни, потому что в их огромных роскошных домах, построенных на украденные у народа деньги, всегда полно всякого "подарочного оружия".

Помните, как пристрелили по пьяни оголтело-совкового губернатора-ватника Харьковской области Кушнарёва ?

И с красножопым совком Старицким примерно такая же ситуация... Земля им всем стекловатой...
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..элита бл. Експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів, - брат загиблого Воловик - Цензор.НЕТ 8451 ..куда там черни до оружия да еще и дворцов..удел терпил молча галасавать по приколу, или за Лэсю или за героя серила какого.. Експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів, - брат загиблого Воловик - Цензор.НЕТ 1346...
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Кстати Кожара был министром ИД при шапкокраде. Это тогда замяли убийство 4 рыбаков на Азове, которых кацапские негодяи буквально тараном разнесли в куски баркас! Тварь промолчала! А это был кстати не первый случай тогда. Мы верили северным братанам в те времена---а они никогда. Вот и аукнулось всем нам. Пока совки будут---нам предстоит ещё много переосознать.
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Как то даже чуть тоска. Не дотянули и до 23 февраля, да и до 9 мая тоже! Дай Бог другим дотянуть---вдруг падёж пойдёт массовый---гуртом оно сподручней! Одно плохо---не прочтём мемуаров.
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Офицеры запаса добрые, с большим шармом, умеют печь караваи на полотенце для встреч и пить водку. И как такие люди могут погибнуть? Это же невозможно.
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хто среди застольщиков ярый охотник, тот и виноват. жил был у кожары пёс. если бы не выгнал его на старости, то ничо и не было бы. явный рикошет, когда в убегающего волка стреляли. кушнарёв подтвердит.
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Старцький зайшов на Інтер покерувати смотрящим від Хорошковьского у 2007 році після вбивства людини Медведчука, Плужнікова , який тримав долю Інтера й сам почив у бозі після вбивства . А Хорошковський живе та здраствує ще й кабінет в ОПі має як консультатнт Зеленського , саме про нього казав Гончарук, що він йому не заважає й не тисне ...
Дані на 26 липня 2019 року
Інтер має репутацію проросійського телеканалу, а його власники Фірташ та Льовочкін на позачергових виборах до Верховної ради разом Юрієм Бойком об'єдналися з Медведчуком та Вадимом Рабіновичем під брендом прокремлівської партії "Опозиційна платформа - За Життя"
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я знову ж, в 3382-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!
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Ну, ти ідіот, чи що? Який садівник? Тобі ж люди написали "застрелився сам, з відстані трьох метрів".
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ти думаєш там одна експертиза буде ? буде їх стільки, поки не буде досить
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Да нормально, с 3 метров это не с 5. Самоубийство на лицо
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Да, 3 метра, а вот какая точность, плюс-минус сколько метров от отметки "три"?
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Ну що я можу сказати?- Пристрелили його правильно.
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Экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров, - брат погибшего Воловик

Ну, тогда у Кожары стопудовое алиби. Он был в другой комнате с женой (она может подтвердить), а оттуда до Старицкого больше 3 метров.
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вы ничего не понимаете, это путин прокрался в дом, напоил их водкой и застрелил...
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минус один ватник-совок.. я Кожару не люблю, но похоже, что "регионал" Кожара оказал услугу Украине..
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-- всё ясно, кроме одного: шо такое "лож", если это не ложь?
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Ето родительньій падеж множественного числа слова "ложе" ))))
Прослеживается закономерность: если "любитель великой страньі", то малограмотньій
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Здається це той випадок коли вже ніколи не взнаємо що ж там трапилось
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це саме той виключний випадок, коли важливий не процес, а результат Експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів, - брат загиблого Воловик - Цензор.НЕТ 2885
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Сашко не был богатым, и брата у него не было. Поэтому он застрелился. 6 раз.

Тело было найдено в разорванной одежде с наручниками на руках и огнестрельными ранениями в области сердца. На теле погибшего насчитали шесть огнестрельных ран.
2 апреля 2014 года МВД Украины на официальном сайте опубликовало результаты служебного расследования причин смерти Музычко: нарушений при задержании со стороны сотрудников милиции не было, а Музычко застрелил сам себя.
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Это он убийцу своего видел,теперь убийце убиенный всё время перед глазами будет до конца жизни и ночью часто будет приходить.
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Цитата: "В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, расположенном в селе Чайки Киевской области, 21 февраля обнаружили труп с огнестрельным ранением. Погибшим оказался Сергей Старицкий.
Стрельба произошла во время застолья. Одна из его участниц Марина К. сообщила, что компания выпивала с 15:00, передает Обозреватель со ссылкой на собственные источники в полиции.
После женщина ушла в другую комнату отдыхать, а когда услышала выстрел, вернулась и увидела Старицкого с огнестрельным ранением в голову и пистолетом в руке."
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Якщо ваша вечірка не схожа на цю- можете мене не гукати)))
(С) мем
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Поздно уже подсказать хлопцам---гранатами бы хвастались, у кого там с нержавейки например!
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Якщо десь там на стіні висів тепловізор, він таки мав стрелити... Хлоп лише дочекався третього акту...
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Замочить себя с расстояния 3 м - и замочить 100 за присягу великой стране. Surreal reality.
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Гражданє, празднованіє 23 фєвраля - опасно для жізні! Доказано совкодрочером Старицьким.
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немного об этом...погибший планировал на следующий день "выпить сто грамм и вспомнить присягу, данную Великой стране.... для немногих многих сейчас та Великая считается родиной ,а через 13 дней будет ещё празднование 8 марта, день женщины ,но есть День Матери, когда женщина исполнила свой долг, родив потомство ,это я считаю правильный праздник..всё коммунистическое .всё не при роднее.Источник: https://censor.net.ua/n3177310
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Видайте ригоаналам халявної горілки і до 9 мая вони повідстрілюють одне одного. Експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів, - брат загиблого Воловик - Цензор.НЕТ 3023
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яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали...
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Сдохло очередное неукраинское. Непечалька...
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Не дотерпел до следующего утра. Ушёл в гости к Моторыле и Захарченко отдавать честь Вяликой *********. Аминь. Земля тебе стекловатой.
А ведь самострел в его тупую голову очень даже явный.
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Покойник был троцкистом, надо полагать -- недобитым? -- награда догнала Героя...
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Кожара арестован? А, Аваков? Или даем время "уйти"? За бугор. Только так можно объяснить первичную бредовую версию о "самоубийстве"! Експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів, - брат загиблого Воловик - Цензор.НЕТ 1292
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