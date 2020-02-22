 Экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров, - брат погибшего Воловик

На это в Facebook обратил внимание журналист Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.
Также, по словам Воловика, экспертиза установила, что Старицкого застрелили с расстояния не менее трех метров.
"Видимо, присягу, данную Великой стране, вспомнили на день раньше со всеми вытекающими… Интересно теперь посмотреть, как будут все это дело заминать. Будет ли суд над Кожарой? Или в экстренном порядке найдут "садовника", который случайно выстрелил в результате "неосторожного обращения с оружием", - иронизирует журналист.
Напомним, ранее полиция Киевcкой области сообщила, что 21 февраля в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.
По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий. Факт гибели мужчины подтвердили в Atlantic Group, где он работал гендиректором.
Позже уголовное производство переквалифицировали с самоубийства на умышленное убийство - ч. 1 ст. 115 УК.
земля тебе стеклобетоном, Сергей Старицкий, ты присягал не МОЕЙ Стране.
и ты работал против МОЕЙ Страны, как я понял из твоего досье
Содержание ультиматума, Германии:
- признать независимость Курляндии, Лифляндии, Эстляндии, Финляндии, Украины;
- вывести свои войска с их территории;
- заключить мир с Украиной;
При этом, действие ультиматума было заявлено на 48 часов.»
https://www.obozrevatel.com/abroad/ni-odna-armiya-mira-ne-dobivalas-podobnogo-uspeha.htm
в этот день героические красножопые войска бежали, как трусливые зайцы, сдав без боя Нарву и Псков под "натиском" одной роты немецких мотоциклистов численностью 119 солдат и трёх офицеров.
....значительная часть русского общества приветствовала наступление немцев. Вот как это описывает Иван Бунин: «В газетах - о начавшемся наступлении немцев. Все говорят: "Ах, если бы!"… все в один голос: немцы, слава Богу, продвигаются, взяли Смоленск и Бологое… Слухи о каких-то польских легионах, которые тоже будто бы идут спасать нас… Немцы будто бы не идут, как обычно идут на войне, сражаясь, завоёвывая, а "просто едут по железной дороге" - занимать Петербур…».
https://ru.wikipedia.org/wiki/День_защитника_Отечества
Любую биографию деятелей в Украине почитать- везде уши из руцкого кгб торчат
Жаль, что не "самоубились" оба.
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Вывод; пропал Максим- и хрен с ним.
- Нет, однофамильцы.
Помните, как пристрелили по пьяни оголтело-совкового губернатора-ватника Харьковской области Кушнарёва ?
И с красножопым совком Старицким примерно такая же ситуация... Земля им всем стекловатой...
Дані на 26 липня 2019 року
Інтер має репутацію проросійського телеканалу, а його власники Фірташ та Льовочкін на позачергових виборах до Верховної ради разом Юрієм Бойком об'єдналися з Медведчуком та Вадимом Рабіновичем під брендом прокремлівської партії "Опозиційна платформа - За Життя"
Ну, тогда у Кожары стопудовое алиби. Он был в другой комнате с женой (она может подтвердить), а оттуда до Старицкого больше 3 метров.
Прослеживается закономерность: если "любитель великой страньі", то малограмотньій
Тело было найдено в разорванной одежде с наручниками на руках и огнестрельными ранениями в области сердца. На теле погибшего насчитали шесть огнестрельных ран.
2 апреля 2014 года МВД Украины на официальном сайте опубликовало результаты служебного расследования причин смерти Музычко: нарушений при задержании со стороны сотрудников милиции не было, а Музычко застрелил сам себя.
Стрельба произошла во время застолья. Одна из его участниц Марина К. сообщила, что компания выпивала с 15:00, передает Обозреватель со ссылкой на собственные источники в полиции.
После женщина ушла в другую комнату отдыхать, а когда услышала выстрел, вернулась и увидела Старицкого с огнестрельным ранением в голову и пистолетом в руке."
(С) мем
А ведь самострел в его тупую голову очень даже явный.