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 Национальный отбор на Евровидение-2020 выиграли Go_A. ВИДЕО

Go_A - победители национального отбора на Евровидение-2020. Их песня "Solovey" получила наибольшее количество баллов по результатам голосования зрителей и жюри.

Суспільне транслировало шоу в прямом эфире, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина выступит в первом полуфинале Евровидения-2020, - результаты жеребьевки

Напомним, в первом полуфинале украинского нацотбора на "Евровидение-2020" финалистами стали Jerry Heil, KRUTЬ и Go-A. Во втором - TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.

Источник: https://censor.net.ua/n3177307
 
   
 Топ комментарии
 
Молодці ! Я за них уболівала. Бажаю гарного виступу на Євробаченні !
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Супер! Наконец-то песня украинская победила! Умнички и те, кто пел, и кто голосовал!!!!
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Откровенно слабые в этом году участники Этно без обработки это уже вчерашний день Если бы это был отбор на Червону руту тогда да А так будет полная жопа Я думаю что отбор по результатам голосования зрителей надо проводить через год А один год национальная телекомпания своим решением отбирает участника То есть год голосуют зрители на следующий специалисты и продюссоры Иначе будет так что малолетние фрики и дрыщи будут выбирать своих кумиров А на Евровидение голосуют те кому за 30ть Все знают что это конкурс домохозяек
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У вас только по результатам зрительского голосования выбирали??? У нас уже давно по принципу Евровидения отборы проводятся: голосуют зрители и профессиональное жюри (с участием иностранных экспертов). Выводятся оценки на табло, раздельно баллы от жюри и зрителей. Потом выводят сводную таблицу с баллами и объявляют победителя, который исполняет еще раз свою песню. У вас песня-победитель даже не прозвучала в конце. Нашла ее на сайте ESC.
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Етно з обробкою- це Ноктюрнал Мортум, пісня "Україна". Але ж неформат
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ото кацапов будет рвать - Нахтигаль и в красно-чорном))
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Национальность фамиии Дроздов чем-то напоминает национальность Галкин. Как обычно в жюри jewry и извращенцы.
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И кукловодит этот глобализаторский шабаш олигарх Пинчук. Получается иудомасонолиберастия.
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Я також був за них, класний гурт, я за ними уже давно слідкую
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Музыка классная, а вот исполнители - не тронуло, сложилось ощущение, что исполнение мешало наслаждаться музыкой, хотелось выключить звук вокалистов.... и еще кто то фальшивил из вокалистов, и не раз...... Музыканты , музыка супер!
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еще есть время подработать исполнение
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возможно, скоро увидим, но сомневаюсь, данные не очень...
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з бандурою з першого слова якось хрипіла. і не все зрозуміло.
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Це єдиний в світі нігга без голосу, без слуху та ще танцювати не вміє. Я думала, шо таких взагалі не існує.

Наші фіналісти в Європі не сподобаються, шансів у них мало вийти в фінал. Украінський національний колорит там нікому непотрібен, там потрібна класна ******* пісня, яскравий виконавець та красивий номер.

З усіх виконавців мені сподобались MOONZOO, які виступали у другому півфіналі.
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Так это же поиск талантов. Вы думали таких негров нет, а вот же ж наши нашли. Боюсь что он и баскетбол не любит.
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Да, мне очень понравилось, во первых одежда- Красный и Черный- это мои любимые цвета, а их сочетания- это древние до хрестианские цвета наших флагов- желто- голубой появился гораздо позже, во времена позднего средневековья! Кстати- малиновый цвет- это цвет ордынских или Тартарских стягов, а после принятия ислама в 1516 веках- зеленый цвет. Некоторые скажут, дескать Нациская Германия использовала эти цвета- правильно, а какие народы населяли Пруссию и все побережье Балтийского моря с Южной стороены? Славуне или славяне! Гитлер хотел найти Ариев, а находил поселения славян, до прихода Германов! Балтийские народы- это Венеды, славянские племена. Все наши национальные вышивка исполнялась в Красно Черном цвете!
Этническая музыка- она вечна! Мантровое пение и шаманские ритм передает всю силу, мощь, красоту и внутреннюю энергию Человека Творца, что владеет Словом! Я рад, что внутренний порыв и зов предков заставил людей проголосовать за этих ребят! А современные звучание инструментов только усиливает этот эфект! Мне очень понравилось!
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пізніше переслухай після чорного. відчуєш смак інший.
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Го-А на ютуб , при огромной работе комманды, с трудом 200 тыс, Джерри с ходу под миллион на ютуб и не на главной версии. После мы получаем, так называемое "голосование". Уважаемые любители идиотской смеси фолка и дип-хауса, с мёртвыми лицами исполнителей, не удивляйтесь и не смейте упрекать певцов , что они из-за вас покидают страну, Вы не достойны певцов пишущих для вас качественную европейскую музыку, вы её не понимаете и она вам не нужна в принципе, слушайте "арии доярок", вас устраивает победа ваших "вкусов" таким способом. Главное, чтоб ваша взяла. Я знаю , как в россии не хотели победы Джерри и сегодня у них праздник, и это ваша с ними победа над нами, тянущими вас из совка.
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Да нормально. Уверенное предпоследнее место.
Тот случай, когда ты понимаешь, где овно, а где нет. Но твое мнение нафиг никому не нужно.
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джері спортила усе піжамою і дибільними неїстівними кольорами.
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с такой песней, "этникой", таким голосом не возьмут они ни шиша.
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Подивилась весь фінал до кінця та переконалась, що Вєрка Сердючка була найкращою. От же ж талантище! На її фоні всі інші - це художня самодіяльність. Національний відбір на Євробачення-2020 виграли Go_A - Цензор.НЕТ 2377
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Один мудрец (да минует его деменция) изрёк - "маємо що маємо".
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Жесть .. Голоса нет вообще, похоже на вой кентервильского привидения.
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Трэш от Данилко, дальше смотреть даже незахотелось
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С таким успехом могли бы послать Грынжол Національний відбір на Євробачення-2020 виграли Go_A - Цензор.НЕТ 6732
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