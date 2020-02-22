 Смерть бизнесмена Старицкого в доме экс-главы МИД Кожары на Киевщине расследуют как умышленное убийство, - Нацполиция

Это уточнили в Управлении коммуникации Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Предварительно установлено, что в доме находились три человека: супруги и их гость. Все трое употребляли алкогольные напитки. По словам женщины, она находилась в другой комнате, когда гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина.

Для установления всех обстоятельств происшествия проводятся первоочередные следственные действия, в том числе назначен ряд экспертиз: судебно-медицинская, комплексная молекулярно-генетическая, дактилоскопическая, баллистическая и химическая.

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В настоящее время правоохранители получили данные, которые дают основания предполагать, что человек мог не сам покончить с жизнью. Следовательно по согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство - ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее полиция Киевcкой области сообщила, что 21 февраля в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.

По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий. Факт гибели мужчины подтвердили в Atlantic Group, где он работал гендиректором.