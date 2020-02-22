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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (18604) Кличко (2790) мост (590) ремонт (961)

 Дегтяревский путепровод капитально отремонтируют, остальные мосты столицы дополнительно обследуют на аварийность, - КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко поручил коммунальным службам города дополнительно обследовать столичные мосты и путепроводы.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Официальный портал Киева.

"Мы должны предотвратить такие ситуации, как произошла в пятницу вечером на Дегтяревском путепроводе, где произошло осыпание фрагментов защитного слоя бетона. И это счастье, что не пострадали люди. Необходимо дополнительно проверить все путевые сооружения и демонтировать фрагменты облицовки, несущие потенциальную опасность для участников дорожного движения. А на тех мостах и ​​путепроводах, которые определены для ремонта, активизировать работы по обновлению. Погода позволяет это делать", - подчеркнул мэр Киева.

Как отметили специалисты КК "Киевавтодор", на Дегтяревском путепроводе продолжаются первоочередные противоаварийные работы. Это один из старейших путепроводов столицы, построенный еще в 1963 году. С тех пор его ни разу капитально не ремонтировали. На путепроводе запланирован капремонт, специалисты уже завершают проектировочные работы. После экспертизы проекта дорожники начнут полное обновление Дегтяревского путепровода. Специалисты дорожных служб столицы в течение прошлого года провели обследование дорожных сооружений в столице.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца года запустим автомобильное движение по Подольско-Воскресенскому мосту, - Кличко

"Всего в Киеве 171 конструкция мостов и путепроводов. 75 из них - в предаварийном состоянии, потому что их не ремонтировали по несколько десятилетий. Как, собственно, и немало дорог в городе. И сегодня мы эту ситуацию исправляем. Объемы работ большие, я понимаю. Но мы должны ускорить необходимые работы на тех объектах, определили для срочного обновления", - сказал Виталий Кличко.

В пресс-службе напоминают, что в течение последних нескольких лет в Киеве капитально отремонтировали сооружения на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской (1963 года постройки), на пересечении бульвара Гавела и проспекта Гузара (1977 года постройки), на ул. Алматинской (1959 года постройки), мост метро через Русановский пролив (1964 года постройки).

Напомним, 21 февраля куски Дегтяревского моста обвалились на машину. У автомобиля разбито ветровое стекло и поврежден капот.

Источник: https://censor.net.ua/n3177302
 
 
 Топ комментарии
 
у кацапських казках головний герой іван дурак. так що ти хочеш знати?
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они что то колят себе, так как нормальный человек об этом даже не подумает.
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Так то во-первых человек, во-вторых нормальный, а не эта вот...
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пока кусок моста не упадет на капот - Кличко не перекрестится
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Не везде капотами обошлось. На Отрадном кусок моста тётке на голову упал.
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Ну так если со времен Омельченко мосты вообще не ремонтировались могло ли быть иначе? Конечно нет. За последние 6 лет отремонтированы десятки мостов в Киеве.
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Да то понятно, но конкретно с тем мостом - еще до тётки они прекрасно знали, что мост надо делать.
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Да, еще его перекрыть нужно было. Там и так разъехаться почти нереально в час пик, потому что Шулявский майстрячат.
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Так тётке прилетело и перекрыли аж бегом и без напряга.
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Дежавю. Они уже наступали на Мариуполь - славно оз@лупились двухсотыми... Дегтяревский путепровод капитально отремонтируют, остальные мосты столицы дополнительно обследуют на аварийность, - КГГА - Цензор.НЕТ 7980
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они что то колят себе, так как нормальный человек об этом даже не подумает.
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Так то во-первых человек, во-вторых нормальный, а не эта вот...
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у кацапських казках головний герой іван дурак. так що ти хочеш знати?
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-- сыдю -- потылыцю чухаю -- шо это за Дегтярёвский мост в Киеве?

На карте глянул -- чужой Город кругом -- по названиям...
Но Сырец, явно! ... чы шо? *)
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...мне, как-то жаль и не жаль...*)
Чубаря 24/93 ... а ещё Затонского 18 А + Кардачи... -- шо-то там, уже не помню -- в посёлке...?
Но родился на Соломенке! -- в тех трёх домах-бараках наверху, у Площади, шо их тоже уже нету...*(
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А НА ХРЕНА КОЗЁЛ КЛИЧКО ПИАРИЛСЯ НА СВОЁМ СТЕКЛЯННОМ МОСТУ? КОГДА ЭТА СРАНЬ УЖЕ НАЖРЕТСЯ ?
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То что твориться в Киеве сейчас - ни в какие ворота уже не влазит . Пробки жуткие, фасады города неохайные, и т д.

ВИТАЛЯ ГОРОД НЕ ТЯНЕТ . Но ОКАЗЫВАЕТСЯ Ермак договорился с Джулиано Шо Кличко - хороший парень😀😀😀😀
Думаю, что киянам от действий ЭТОЙ ЛИМИТЫ никакого толку,
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В КГГА мабуть пожаліли грошей на архітектурний відділ, або головний архітектор вчився будувати в дитсадку у пісочниці.
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