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Все про:Интер (472) смерть (6451) Старицкий Сергей (1)

 Смерть Старицкого подтвердили в холдинге Atlantic Group

Экс-руководитель телеканала "Интер", генеральный директор Atlantic Group Сергей Старицкий погиб 21 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Atlantic Group.

"С превеликим сожалением сообщаем, что вчера поздно вечером погиб генеральный директор Atlantic Group Сергей Геннадьевич Старицкий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Старицкий долгое время работал в сфере международных и коммерческих связей до того, как в 1992 году стал соучредителем Atlantic Group.

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"В профессиональном багаже Старицкого также - руководство телеканалом "Интер" и департаментом международных связей Украинской государственной телерадиокомпании", - сообдили в холдинге.

Смерть Старицкого подтвердили в холдинге Atlantic Group 01

Напомним, полиция Киевcкой области сообщила, что в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.

По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177301
 
 
 Топ комментарии
 
Подтвердили.А то без этого здравые люди не верили.Здравые люди не верят совсем в другое-версии самоубийства.
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А патологоанатом сидел и ждал этого подтверждения...
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Ну раз в холдинге подтвердили, значит точно. Для чого це постити? Щоб зараз рузге писали про зеленського?
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А до чого тут мєнти?Кожара працював у МЗСіМіністерство закордонних справ еслі шо)
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Так соевые настолько тупые, что путают МЗС и МВС (за украинской раскладкой) Смерть Старицкого подтвердили в холдинге Atlantic Group - Цензор.НЕТ 1715
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А вот интересно, если б в холдинге ничего не подтвердили, то остались бы сомнения?
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Ну да)
И паталогоанатом был бы в неведении Смерть Старицкого подтвердили в холдинге Atlantic Group - Цензор.НЕТ 1287
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скорее так надо для смены гендиректора - обьявить публично и завтра нового поставят...только деньги ...
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Интересно - это суицыд аля Кравченко с двумя контрольными или просто в гостях в дружественной обстановке с екс МВД.
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Пишут про выстрел не менее, чем с 3 метров.
Наличие в биографии связи с каналом "интер" вызывает брезгливость, возможно не только у меня.
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Перечитай ветку, касательно аббревиатуры...
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с приходом ватного криворожского кловуна вся сепарская быдлота подняла голову...повеяло духом 90х..бесноватое даунбасячее отродье почуяло своего преЗЕдента и его ЗЕсепар команду.
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Самое время вспомнить глупые шуточки про дурноватость Виталия Кличко. На фоне зеленского он просто гигант мысли.
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Так с приходом тупого кловуна мемы про Кличка полностью исчезли. Теперь Кличко на фоне криворожского шута уже не кажеца таким тупым и косноязычным.
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Подтвердили.А то без этого здравые люди не верили.Здравые люди не верят совсем в другое-версии самоубийства.
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Блин , за пятые -полупрямые тревожно стало )) .
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Уже покончил жизнь самоубийством? С чужого пистолета?
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А в гости поехал , что бы дома ковры не заляпать своими мозгами.
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