 Смерть Старицкого подтвердили в холдинге Atlantic Group

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Atlantic Group.
"С превеликим сожалением сообщаем, что вчера поздно вечером погиб генеральный директор Atlantic Group Сергей Геннадьевич Старицкий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Старицкий долгое время работал в сфере международных и коммерческих связей до того, как в 1992 году стал соучредителем Atlantic Group.
"В профессиональном багаже Старицкого также - руководство телеканалом "Интер" и департаментом международных связей Украинской государственной телерадиокомпании", - сообдили в холдинге.
Напомним, полиция Киевcкой области сообщила, что в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.
По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий.
Стёб классный)
И паталогоанатом был бы в неведении
Наличие в биографии связи с каналом "интер" вызывает брезгливость, возможно не только у меня.