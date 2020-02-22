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 Россия распространяет фейк, что коронавирус запущен ЦРУ для экономической войны с Китаем, - Госдепартамент США

Тысячи аккаунтов в социальных сетях, имеющих отношение к России, могли использоваться для тиражирования дезинформации о том, что за распространением коронавируса COVID-19 стоит ЦРУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По данным чиновников Государственного департамента США, фейковые аккаунты используют в Twitter, Facebook и Instagram. Сообщение размещают на нескольких языках.

В частности, с аккаунтов размещают информацию, что вирус, вызывающий COVID-19 был биологическим оружием, разработанным Центральным разведывательным управлением США чтобы вести экономическую войну с Китаем.

Согласно отчету Госдепа, много аккаунтов ранее использовались, чтобы распространять дружественные России сообщение о войне в Сирии и протесты "желтых жилетов" во Франции.

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Россия пока не комментировала обвинения.

Источник: https://censor.net.ua/n3177300
 
 
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Не здивуюся якщо саме росіяни і запустили.
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Конспірологія - вірус запущено через Китай ФСБ, щоб за допомогою новосанжарців знищити рейтинг Зєлі. Ха-ха.
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Та ні. Рейтинг свій Зєля просрав сам. Дякуючи природженій тупості.
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В этом можно не сомневаться, ищи кому выгодно, только кацапам!
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Тут и без мокшей довольно не глупые люди в унисон с лаптями панику разводят...
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Расхожая практика - напердел, и возмутился...
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Мені вже це казали.Наші населення одразу в це вірить.
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Где украинская пропаганда против России ?

Там достаточно говорить правду , что бы народы России повсталы за свою независимость.
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буряты что ли, которые на Донбасс ездили, или чеченцы-кадыровцы?...

Кто те народы Московии которые числом 86% одобрили в 2014-ом году нападение путина на Украину?
А остальные проценты промолчали...
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Так действуйте на опережение , сколько можно констатировать факты
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Госдеп при Трампе стал напоминать самогО тупого Трампа.. Ведутся на все инфовбросы уровня детского сада, доставляя карлику неописуемое удовольствие
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Россия распространяет фейк, что коронавирус запущен ЦРУ для экономической войны с Китаем, - Госдепартамент США -- это хорошо ! Что делать России против Америки, это хорошо для Украины.

Не надо Украине доказывать Америке , кто такая Россия.
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и не тока коровирус - доня он грозится в 2024 тетку какую на Луну заброситиь - доня сказал? - доня переизбрался, а у тетки шухер....
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Россия греет клешни на всем, даже на коронавирусе
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Московия борется с Китаем,чтобы китайцы не заселялись в её колониях,с помощью вирусов....если посмотреть историю,то годы членина уже на всю работали лаборатории по разработке бактериологического оружия.
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какао-боты ничем не отличаются от кацапов.
тоже ведут подрывную деятельность, распускают слухи и пытаются посеять панику.
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а вот и ты , первый какао-бот - интеллектуал вылез.
на воре и шапка горит.
теперь прочти сам себе о себе "Покакав? - Молодець. Витри дупцю."
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Ну, так це теж одна ланка в ланцюгу інформаційної війни московитів
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на самом деле короновирус запустил я...просто **** скука одолела..нету поинимаеш эпохальных событий как бывало на евреев,детей моих блудных змей ядовитых натравиш либо у египтян первенцев порешиш..во жизнь была,не то что нонче..а вообшето я есть любовь и добрый и левую щёку вместо правой..п.с с уважением ваш Бог.
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нихт шифроватен кацапен сигнален - украниан шифроватен!..
зеленый штаб....
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Короновірус вже по суті є бактеріологічною зброєю, тому російську брехню важко заперечувати.
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Якщо брешуть -- то те вже не бактеріологичне, а ідеологичне! ... логично?
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От тільки розробкою бойового вірусу на його основі займалась лабораторія в Ухані ще з 2017 року.
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Скалєцкій мабуть зараз рибкою пахне. Россия распространяет фейк, что коронавирус запущен ЦРУ для экономической войны с Китаем, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 7616
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В Італії вже кілька міст на карантин закрили.
І померлі є, їм за 70 років, але все ж..
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Пора ее кончать. Москва должна отойтииУкраине.
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