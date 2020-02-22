 Россия распространяет фейк, что коронавирус запущен ЦРУ для экономической войны с Китаем, - Госдепартамент США

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
По данным чиновников Государственного департамента США, фейковые аккаунты используют в Twitter, Facebook и Instagram. Сообщение размещают на нескольких языках.
В частности, с аккаунтов размещают информацию, что вирус, вызывающий COVID-19 был биологическим оружием, разработанным Центральным разведывательным управлением США чтобы вести экономическую войну с Китаем.
Согласно отчету Госдепа, много аккаунтов ранее использовались, чтобы распространять дружественные России сообщение о войне в Сирии и протесты "желтых жилетов" во Франции.
Россия пока не комментировала обвинения.
Там достаточно говорить правду , что бы народы России повсталы за свою независимость.
Кто те народы Московии которые числом 86% одобрили в 2014-ом году нападение путина на Украину?
А остальные проценты промолчали...
Не надо Украине доказывать Америке , кто такая Россия.
тоже ведут подрывную деятельность, распускают слухи и пытаются посеять панику.
на воре и шапка горит.
теперь прочти сам себе о себе "Покакав? - Молодець. Витри дупцю."
зеленый штаб....
І померлі є, їм за 70 років, але все ж..