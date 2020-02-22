 Подозреваемого в присвоении бюджетных средств и.о. главы поселкового совета Затоки Бокого отстранили

Такое решение вынесла 22 февраля следственная судья Юлия Федулеева по ходатайству прокуратуры, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Заслушав доводы сторон обвинения и защиты, суд постановил отстранить от должности исполняющего обязанности председателя Затоковского поселкового совета сроком на два месяца", - озвучила решение Федулеева.

Представитель обвинения во время выступления напомнил, что следствие имеет неопровержимые доказательства совершения подозреваемым ряда преступлений, согласно ч. 5 ст. 191 (растрата или завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебными лицами служебным положением или организованной группой) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

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Интересы Бокого на заседании представляли четыре адвоката. Кроме того, для его поддержки прибыли несколько мужчин спортивного телосложения.

Напомним, в декабре 2019 года в Одесской области депутата, члена исполкома и временно исполняющего обязанности главы сельского совета Затоки поймали на вымогательстве взятки.

31 января правоохранители провели санкционированные обыски у должностных лиц Затоковского поселкового совета, которых подозревают в растрате многомиллионных бюджетных средств.

Правоохранители расследуют факты возможной растраты около 6 млн гривен, выделенных на строительство очистных сооружений на территории поселка. При обысках изъята соответствующая документация и компьютерная техника.

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