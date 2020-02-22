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 Политика Украины
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 Российская власть прилагает много усилий, чтобы фактически заменить население в оккупированном Крыму, - Семена

Россия прилагает серьезные усилия, чтобы изменить состав население оккупированного Крыма за счет переселенцев с территории РФ.

Об этом заявил крымский журналист Николай Семена, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российская власть прилагает очень много усилий, чтобы фактически заменить население. В каждом городе строятся огромные жилые комплексы со школами, детсадами, магазинами и т.д., и туда заселяются приезжие люди из России. Например, если у нас население Симферополя ранее составляло около 350 тысяч, то сейчас ... больше 600 тыс.. Это те люди, которые приехали оттуда, и которые понятия не имеют, как здесь живут люди, они пренебрегают крымчанами", - подчеркнул Семена.

По его словам, коренным крымчанам сейчас трудно устроиться на более-менее приличную работу.

Также читайте: Детям в оккупированном Крыму вкладывают в голову, что ничего хорошего при Украине не было, - крымский журналист Семена

"Было очень много завезено людей, они расставлены на всех руководящих должностях. Крымчанам остается быть на подчиненных должностях, исполнительных работах", - отметил журналист.

Напомним, на оккупированном полуострове уголовное дело против журналиста Николая Семены завели за то, что он заявил: "Крым – украинский".

22 сентября 2017 года в Симферополе подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд приговорил крымского журналиста, автора проекта Радио Свобода "Крым.Реалии" Николая Семену к двум с половиной годам условно с испытательным сроком на три года и запретом заниматься публичной деятельностью.

В декабре того же года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично смягчил приговор Семены в части дополнительного наказания, сократив срок запрета публичной деятельности до двух лет.

28 января 2020 г. Семена получил постановление от подконтрольного России Железнодорожного районного суда Симферополя о досрочном прекращении испытательного срока и снятия с него судимости.

18 февраля 2020 г. Семена вернулся на контролируемую Украиной территорию.

Читайте: Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении судье оккупационного суда по делу журналиста Семены

Источник: https://censor.net.ua/n3177297
 
   
 Топ комментарии
 
Пусть молятся козлорылые, чтоб мост оказался целый, когда они будут тикать с полуострова. Бо по мосту, или без моста - а тикать придётся. Российская власть прилагает много усилий, чтобы фактически заменить население в оккупированном Крыму, - Семена - Цензор.НЕТ 6483
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Реинкарнация империи зла идет полным ходом
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территория заново колонизируется кацапами, чтобы у Украины не было шансов ее вернуть
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Совет форумчанПравила форума
 
Реинкарнация империи зла идет полным ходом
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Чё за херня вообще происходит. Тренер по биатлону рашист Александр Касперович прошёл по украинской аккредитации на Чемпионат Мира , потому что не хватило рашисткой аккредитации. Где СБУ? Почему оккупантам раздают наши аккредитации?.
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Клоун мысленно Крым уже давно путлеру подарил ! О пленных крымчанах ,даже не вспоминает и не готовит обмен
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ну, в 1943 это уже было - татар кацапами хотели "заместить", но все "заместители" сдрыснули так, что в 1954 вынуждены были сбагрить Крым в УССР, чтобы его из жо*пы вытащить
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пенсионеры военные понаехали еще при союзе. Дальше - больше, пенсов чуть не ссылали в Крым.
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территория заново колонизируется кацапами, чтобы у Украины не было шансов ее вернуть
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Будут лететь эти колонизаторы до самой сибири без оглядки!
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Кто их в ту Сибирь уже пустить? То китайская территория.
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Дык! кацапы уже ускоренно учат Великий Китайский язык, он скоро для них родным станет.
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будут лапти терять по дороге к мосту.
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Пусть молятся козлорылые, чтоб мост оказался целый, когда они будут тикать с полуострова. Бо по мосту, или без моста - а тикать придётся. Российская власть прилагает много усилий, чтобы фактически заменить население в оккупированном Крыму, - Семена - Цензор.НЕТ 6483
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Якщо вони це зроблять, то Крим нам вже не повернути, бо там і кримчан не лишиться, а самі кацапи.
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А кого волнует судьба кацапов, если даже самой па-рашке на них насрать?
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просто потім їх не виселиш.
і на яких підставах ... гуманістичний світ нам не дасть.
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Есть масса интересных способов, и все "гуманные". А как гуманистичный мир отреагирует, он уже показал на примере лугандона и того же Крыма - никак. Разве что будут истерики самих кацапов, но, повторюсь, кого это волнует?..
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Советую вам изучить мировую практику! Пенком под зад как миленькие полетят за поребрик!
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Эт точно! -- их же куда-то принудительно выселять надо. Как палестинцев в остальную Арабию... -- но, кому они там сдались?

Надо фиксировать Крым, как Украину, а башлять туда должны все! -- ...пока все не повымирают -- от тайги до Британских морей...*)
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А українців виганяли операцією "Вісла".
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Пусть местные откажутся строить эти комплексы, больницы, школы, заводы.
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Пусть замещают. Просто надо признать недействительными все сделки по купле продаже недвижимости с 2014 года, а так же после деоккупации всех под фильтр и нах гнать запоребрик.
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Украинский гуманный (за деньги) суд признает любого чюхонца коренным крымчанином.
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Коли ми повернемо Крим, 95% населення треба буде депортувати в рф
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Послушать его так население Крыма выросло вдвое? Какая чумовая бредятина Российская власть прилагает много усилий, чтобы фактически заменить население в оккупированном Крыму, - Семена - Цензор.НЕТ 5319
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Когда хан Гирей в 18 веке захватил в плен гей-царя сифилитика Петра, русскими там и не пахло.
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А что не так? Понятно же что местных выдавливают и они уезжают на материк кто сюда а кто и в рашку. Бредятина потому что он не сказал тебе об этом?
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Дєржі чісла дєвочка.
КРЬІМ:
2014 - 1 967 259 чел.
2020 - 2 360 854 чел.
Не вдвое, а на 0,4 миллиона. Чем ти ето пояснішь?
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И все это знают, все прекрасно осведомлены, но не слышно протестов от Европы, не говоря уж о реальных действиях. А вот увидите, какой гавкит поднимется в той же Европе, когда оккупантов-переселенцев начнут принудительно возвращать на историческую родину, а это время настанет!
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Не настанет там ничего... -- шо з возу впало -- то пропало.
Параша отвалит -- будет там Зона щадящего Режима. Это уже не украинское -- чисто населенчески и электоратно... -- нихто, никого, никуда насильно выселять не будет.
Совку, в обед 100 лет! -- до ужина столько же... ...за завтрак, я вообще мовчу...*)
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А посмотри-ка ты Норвежский сериал "Оккупация", там все наглядно. Думаешь много русских в Крыму без воды удержится?
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за 6 миллиардов лет существовании земли. водоканал был всего 50 лет.
как ты думаешь люди до 1971 года не могли в крыму существовать?
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-- чумакы тудой за силлю ходылы... ...аж, докы Чумацький Шлях не зъявывся... *)
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-- их с тылу -- местные поддержат...

Скажешь -- нет?
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Ещё раз мне Выкнешь -- найму немецкую секретаршу, с ногой от верхнего коренного зуба, шо б с тобой общалась от моего имени и по поручению... -- ей и Выкай! *)

Обижаешь, начальник! (с)
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Добре. У мене є історія мого одногрупника, німця, який повернувся на історичну батьківщину - північний Крим.
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-- я тоже когда-то, из Бундеса в Украину обратно свалил... -- ...люблю всякие Истории...*)
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Допустим: мне похебу на политику. ...и я хочу хату, корову, бабу! ...и в Крыму мои исторические корни.
-- но, нахрена мне выживать, а не жить? -- приличных местов везде полно...*)
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Именно так и получилось с русскими переселенцами 1945 года. Не приживаются русские и в других местах, например в горах Кавказа.
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А где т.н. "русские" вообще приживаются? Где их "русская республика", которую можно было бы назвать их исконными землями? В любом месте ********* все жемли заняты, но не т.н. "русскими". Даже москвабад не русский а исторически мокшанский город.
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-- они не приживаются! -- они внедряются...
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От глистов есть прекрасные таблетки...
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Нету! -- хоть всю жизнь на аптеку работай...
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Есть. Нужно только не бояться их применить.
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Не *мы* а зеплесень временно добравшаяся до власти
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Можешь честно ответить, ты порохобот или ОПЗЖ оппый? То, что ты не зеплесень я уже понял.
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Всю вату после деокупации выгнать нах. в *********. И сразу всё очистится. По-другому никак нельзя.
Да пусть хоть гавняные ракеты возле своих домов строят. Пох. Выгнать всех после освобождения в козляндию и баста.
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оно уже заменено - там одна кацапня - крысчане прокацапленые - 20%...
их нихто и в буй не ставит....
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Крым нет - кацапню, временно проживающюю на территории Крыма - да!
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Русская алкашня может выжить только на берегу, паразитируя на отдыхающих. Причем работают только бабы, а мужики беспробудно бухают. Кто был, тот знает. В степном Крыму русских нет.
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я так понимаю вы крымский татарин?
расскажите, шо от лично вы сделали для того, шо вы ваш Крым к вам и Украине вернулся?
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получили кацапский паспорт, а теперь обвиняловы тут ганяете?

никто из вас не взял в руки оружие - ни один, и не возьмет - наверное пастор виноват...
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поздно очнулись - 6 лет кацапни? - она одна там.
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В степном Крыму, а это 90% территории Крыма, кацапни нет.
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ваше предложение?
Украинская Армия туда и повод кацапне открыто пойти на Киев?
та лапотники тока и ждут етого....
а от партизанская война, которой нет, могла бы многое поправить...
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Yanina Sokolova
6 hrs ·

❗️Чорні SEO YouTube втрутилися у роботу ютьюб-каналу під виглядом ремонтних робіт і мінімізували шанс охопити велику аудиторію нашого ресурсу у якого 273 000 підписників.
❗️Вони перемістили нове відео в нішу серед старих папок, хоча воно автоматично налаштоване на перше у списку, бо нове.
❗️Зняли сповіщення старту стріму для підписників вечер с Яниной Соколовой
❗️Видаляли коментарі.
❗️Скручували перегляди.

Так минулого тижня Ютьюб дбав про канал Вечер с Яниной Соколовой
Вчора, нам щосекунди слали на пошту #вечерсяниной вірусний спам. 100 листів у хвилину.
Вночі атака на наш google-акаунт зі спробою підбору пароля і блокування. Але атаку було відбито, акаунт розблоковано.
До того - лист від ніби-то менеджменту ютьюб з проханням повідомити про паролі каналу.
⚠️Дорогие российские айтиспецы и их заказчики!
#суважениемидитенахуй на каналы Соловьева, Шария и программы 60 минут. Там все очень интересно✊
🙏Дорогий офіс #Youtube, коли вже центр контролю і підтримки за роботою мережі у Східній Європі переміститься в якусь більш цивілізовану країну, аніж Росія.
⁉️Як може країна, яка розв'язала війну проти іншої країни контролювати інформаційний простір мережі своєї жертви???
Дякую компанії #AIR за допомогу.
🥳Цього тижня ми все зробили вручну.
❣️І за добу знову у ТОП українського ютьюб!🥳🥳🥳
https://youtu.be/q3jGV-usdyY
Дяка всім нашим глядачам за підтримку✊❤️🖤
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Единственная возможность повернуть Крым это развал России, и только санкции которые затрагивают экспорт российских нефти и газа, могут уничтожить эту страну, о чем мы говорим если мы сами покупаем их газ, дизельное топливо и бензин, транспортируем газ и нефть, по сути финансируем агрессора и что то хотим от ЕС и США, чтоб на Россию надавили и та вернула нам Крым, нонсенс... показывая личный пример, торгуя с оккупантом, мы ничего не вернем... не стойте себе иллюзий...
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Та,е...ать тот Крым..Тут бы со своими нерусскими справиться,и з Росийскими нерусскими.
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шо население, то население.. там всегда было население, а не народ
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Перечисли еще места в Украине, где не народ, а население?
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население Симферополя ранее составляло около 350 тысяч, то сейчас ... больше 600 тыс..
Источник: https://censor.net.ua/n3177297

Это какими дикими темпами надо строить эти "жилые комплексы со школами"?
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Якщо "замінять" наших в Криму, то після деокупація ми повторно "замінимо" московитів.
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Единственная возможность возвратить Крым - развить государство Украина.
Построить собственные производства, и как побочный продукт - танки и военную технику, и отвоевать.
Конечно при ишаке и клоунах это недостижимо.
Или может этому способствовал Ахметов, купив себе Villa Les Cedres во Франции за 200 млн евро? За чьи деньги он обслуживает эту недвижимость? В смысле, откуда везет?

Всё это пустые фантазии, потому что ишаковий порядок - пустая трата времени для Украины.
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Хоче легалізувати анексію шляхом референдуму.
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Да там уже заменено,из трех миллионов крымчан осталось уже меньше двух а население возросло почти до четырех миллионов.
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Ну да, ну да, мордва мирныя страители,говноеды жопорукие
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Русская свинья, а воду провести в Крым слабо ?
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Мошенники в Крыму: кто остановит масштабные аферы с недвижимостью

https://crimea.mk.ru/incident/2019/02/18/moshenniki-v-krymu-kto-ostanovit-masshtabnye-afery-s-nedvizhimostyu.html
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Для любителів "мокшанського миру мишебратьев". На материкову Україну у кацапні ті ж плани. Замінити волелюбних українців мокшанами
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Не гальмуй, Рінат Ахмєтов в команді ЗЕ.
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Так він і в команді Януковича і Порошено і тепер ЗЕ... лише той президент, що прийде до влади і перше що він зробіть посадить по-життєво Ахметова..., лише та людина захоче реально поміняти життя простих людей в Україні....
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Меня больше волнует что это голодные кацапи будет лезть в Херсонскую область после развала России. Будут клеятся в братстве и засыррать Украину . А украинцы как всегда , все простят и будут кормить козломордных
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Там на военной базе ничего не растёт,московская Орда может только китайскую армию туда перебросить.
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которая себя будет кормить и ордынскую заодно.
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Не нужно особо переживать по этому поводу. Когда после освобождения Крыма украинская власть начнёт навёрстывание своих "потужных реформ" в экономике, медицине, соцобеспечения, каждый из этих россиян позавидует мёртвым!
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