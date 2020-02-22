 Российская власть прилагает много усилий, чтобы фактически заменить население в оккупированном Крыму, - Семена

Об этом заявил крымский журналист Николай Семена, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Российская власть прилагает очень много усилий, чтобы фактически заменить население. В каждом городе строятся огромные жилые комплексы со школами, детсадами, магазинами и т.д., и туда заселяются приезжие люди из России. Например, если у нас население Симферополя ранее составляло около 350 тысяч, то сейчас ... больше 600 тыс.. Это те люди, которые приехали оттуда, и которые понятия не имеют, как здесь живут люди, они пренебрегают крымчанами", - подчеркнул Семена.
По его словам, коренным крымчанам сейчас трудно устроиться на более-менее приличную работу.
"Было очень много завезено людей, они расставлены на всех руководящих должностях. Крымчанам остается быть на подчиненных должностях, исполнительных работах", - отметил журналист.
Напомним, на оккупированном полуострове уголовное дело против журналиста Николая Семены завели за то, что он заявил: "Крым – украинский".
22 сентября 2017 года в Симферополе подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд приговорил крымского журналиста, автора проекта Радио Свобода "Крым.Реалии" Николая Семену к двум с половиной годам условно с испытательным сроком на три года и запретом заниматься публичной деятельностью.
В декабре того же года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично смягчил приговор Семены в части дополнительного наказания, сократив срок запрета публичной деятельности до двух лет.
28 января 2020 г. Семена получил постановление от подконтрольного России Железнодорожного районного суда Симферополя о досрочном прекращении испытательного срока и снятия с него судимости.
18 февраля 2020 г. Семена вернулся на контролируемую Украиной территорию.
і на яких підставах ... гуманістичний світ нам не дасть.
Надо фиксировать Крым, как Украину, а башлять туда должны все! -- ...пока все не повымирают -- от тайги до Британских морей...*)
КРЬІМ:
2014 - 1 967 259 чел.
2020 - 2 360 854 чел.
Не вдвое, а на 0,4 миллиона. Чем ти ето пояснішь?
Параша отвалит -- будет там Зона щадящего Режима. Это уже не украинское -- чисто населенчески и электоратно... -- нихто, никого, никуда насильно выселять не будет.
Совку, в обед 100 лет! -- до ужина столько же... ...за завтрак, я вообще мовчу...*)
как ты думаешь люди до 1971 года не могли в крыму существовать?
Скажешь -- нет?
Обижаешь, начальник! (с)
-- но, нахрена мне выживать, а не жить? -- приличных местов везде полно...*)
Да пусть хоть гавняные ракеты возле своих домов строят. Пох. Выгнать всех после освобождения в козляндию и баста.
их нихто и в буй не ставит....
расскажите, шо от лично вы сделали для того, шо вы ваш Крым к вам и Украине вернулся?
никто из вас не взял в руки оружие - ни один, и не возьмет - наверное пастор виноват...
Украинская Армия туда и повод кацапне открыто пойти на Киев?
та лапотники тока и ждут етого....
а от партизанская война, которой нет, могла бы многое поправить...
6 hrs ·
❗️Чорні SEO YouTube втрутилися у роботу ютьюб-каналу під виглядом ремонтних робіт і мінімізували шанс охопити велику аудиторію нашого ресурсу у якого 273 000 підписників.
❗️Вони перемістили нове відео в нішу серед старих папок, хоча воно автоматично налаштоване на перше у списку, бо нове.
❗️Зняли сповіщення старту стріму для підписників вечер с Яниной Соколовой
❗️Видаляли коментарі.
❗️Скручували перегляди.
Так минулого тижня Ютьюб дбав про канал Вечер с Яниной Соколовой✊
Вчора, нам щосекунди слали на пошту #вечерсяниной вірусний спам. 100 листів у хвилину.
Вночі атака на наш google-акаунт зі спробою підбору пароля і блокування. Але атаку було відбито, акаунт розблоковано.
До того - лист від ніби-то менеджменту ютьюб з проханням повідомити про паролі каналу.
⚠️Дорогие российские айтиспецы и их заказчики!
#суважениемидитенахуй на каналы Соловьева, Шария и программы 60 минут. Там все очень интересно✊
🙏Дорогий офіс #Youtube, коли вже центр контролю і підтримки за роботою мережі у Східній Європі переміститься в якусь більш цивілізовану країну, аніж Росія.
⁉️Як може країна, яка розв'язала війну проти іншої країни контролювати інформаційний простір мережі своєї жертви???
Дякую компанії #AIR за допомогу.
🥳Цього тижня ми все зробили вручну.
❣️І за добу знову у ТОП українського ютьюб!🥳🥳🥳
https://youtu.be/q3jGV-usdyY
Дяка всім нашим глядачам за підтримку✊❤️🖤
http://ukrlife.org/main/evshan/moxel_45.htm
Источник: https://censor.net.ua/n3177297
Это какими дикими темпами надо строить эти "жилые комплексы со школами"?
Построить собственные производства, и как побочный продукт - танки и военную технику, и отвоевать.
Конечно при ишаке и клоунах это недостижимо.
Или может этому способствовал Ахметов, купив себе Villa Les Cedres во Франции за 200 млн евро? За чьи деньги он обслуживает эту недвижимость? В смысле, откуда везет?
Всё это пустые фантазии, потому что ишаковий порядок - пустая трата времени для Украины.
https://crimea.mk.ru/incident/2019/02/18/moshenniki-v-krymu-kto-ostanovit-masshtabnye-afery-s-nedvizhimostyu.html