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 Один воин ранен при подрыве на неизвестном устройстве, с начала суток - 7 вражеских обстрелов на Донбассе, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, а ДРГ противника пыталась прорваться через линию соприкосновения в районе Новотошковского.

Противник пять раз обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": дважды вблизи Марьинки (из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов), а также возле Новомихайловки (9 мин из минометов калибра 120 мм), Старогнатовки (из автоматического гранатомета и стрелкового оружия) и Красногоровки (12 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг открывал огонь неподалеку от Крымского (10 мин из минометов калибра 82 мм) и Новолуганского (2 мины из минометов калибра 82 мм, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).

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Также в пресс-центре сообщили, что ночью ДРГ противника пыталась прорваться через линию соприкосновения вблизи Новотошковского. "Подразделения Объединенных сил своевременно обнаружили врага и очередными огневыми средствами отбили атаку. В результате боевого столкновения ДРГ противника, понеся потери, отступила. При этом, враг оставил на поле боя тело погибшего российского наемника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 22 февраля один украинский защитник получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение и оказали квалифицированную помощь.

Напомним, ночью 22 февраля штурмовая группа 4-й мотострелковой бригады ВС РФ предприняла попытку атаковать опорный пункт 1-го батальона 93-й механизированной бригады близ высоты 195 у села Крымское на Бахмутской трассе. Противник бежал, на дороге в 70 метрах от позиций ВСУ бросили одного своего раненого. По информации Цензор.НЕТ, у наемника обнаружили документы: Лазарев Андрей Александрович, 27.05.2000 года рождения, 1-й батальон 4-й бригады. Подразделения этой же бригады атаковали позиции на соседнем участке 72-й бригады 18 февраля. У Лазарева был при себе автомат АК-74, гранаты, разгрузка российского производства. Он умер от потери крови.

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Источник: https://censor.net.ua/n3177296
 
 
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Якесь безглуздя. Зеленський же подивився в очі свого російського колеги і побачив у них бажання миру.
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потрібно не в очі фуйлу заглядати, а в зуби бити.
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Якесь безглуздя. Зеленський же подивився в очі свого російського колеги і побачив у них бажання миру.
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потрібно не в очі фуйлу заглядати, а в зуби бити.
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В якій паралельній реальності ви побачили Оманського сцикуна б*ющого Ху@ла в зуби???
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ні в якій...
мене просто роздратувала не чоловіча позиція нашого хлюпчика
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Ого. Я такі очі вже бачив. У хазяйки наркопритону. Мене викликали бо її хахаль передознувся.
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если заглянуть в эти глаза, то можно увидеть пустоту.
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а что главнокомандующий сказал об этом?
опять батарейка на видеокамере села?
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Одужання всім пораненим українцям.
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А зеля сказал бы так - на неизвестном кстройстве заложенном неизвестно кем!
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Это все безлаберность командования,шляются кому не лень по тылам нулевки.Мое мнение что между нулевкой и вторым эшелоном наших ВСУ не должно находится никого,если надобно то выселить оттуда всех посторонних принудительно в целях их же безопасности вот и не будет ни диверсантов ни саботажников.
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