 Детям в оккупированном Крыму вкладывают в голову, что ничего хорошего при Украине не было, - крымский журналист Семена

Об этом заявил крымский журналист Николай Семена, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я очень переживаю за новое поколение. Я хотел бы сказать, что очень боюсь, что это поколение уже потеряно. Вы не можете представить, какая дезинформация, информационные спецоперации (проводятся в Крыму Россией - ред.). Детям, которые находятся в этих школах, им вкладываются смыслы о крымском прошлое Украины, о том, что ничего положительного и хорошего не было, негативную информацию об Украине в целом, и не только об украинской власти, а об украинском народе в целом. Это очень страшно", - сказал Семена.
Напомним, на оккупированном полуострове уголовное дело против журналиста Николая Семены завели за то, что он заявил: "Крым – украинский".
22 сентября 2017 года в Симферополе подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд приговорил крымского журналиста, автора проекта Радио Свобода "Крым.Реалии" Николая Семену к двум с половиной годам условно с испытательным сроком на три года и запретом заниматься публичной деятельностью.
В декабре того же года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично смягчил приговор Семены в части дополнительного наказания, сократив срок запрета публичной деятельности до двух лет.
28 января 2020 г. Семена получил постановление от подконтрольного России Железнодорожного районного суда Симферополя о досрочном прекращении испытательного срока и снятия с него судимости.
18 февраля 2020 г. Семена вернулся на контролируемую Украиной территорию.
так і на дамбасі, народ став бидлом.
поэтому украинцы едут в Польшу
а те, у которых меньше совести - те воруют Украину
ты слышал, чтобы кому то за рубежём понадобился украинский министр в смысле профессионал?
и я не слышал.
так ты хочешь воодушевить украинцев тем, что в Крыму детей воспитывают по рассейски?
система другая.
но уровень жизни спецов в России намного выше.
а в Украине - клептократия и бессистемность
при тоталитаризме это пресекается
по сути им выгодна Украина под боком в таком состоянии, деткам для примера
В средней полосе з/п сейчас уровня Украины. А про высокие материи и "ВВП-ППС" можете кому либо иному рассказывать.
з дитячих садочків нав'язують міф про щасливий совок, який розвалив захід і хохли.
- было
- а персик был?
- был
- от видишишь теперь как тебя геноцидили
- да
Що Україна з часів незалежності спромоглася зробити для того, щоб з Криму повтікали как-цапо-мовні ОКУПАНТИ (як правило, армійські відставники - пси комунізму), а туди повернулися УКРАЇНЦІ?
Н-І-Ч-О-Г-О.
ТІ, хто тоді керували країною, а тепер ШАНОВАНІ ЛЮДИ (кравчук з кучмою), тепер - бажанні гості на більшості телеканалів країни.
Українці, з роззявленими ротами їх зацікавлено слухають, І ЧЕКАЮТЬ ПОРАД ВІД ЗРАДНИКІВ.
"ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ, НА ТО И НА ПОРОЛИСЬ".
Двічі "несудимий" янук, засновник партії регіонів ім. янука - шоколадний барига під час революції, і генералісіму-клоун-деЗертир, це вже наслідки.
Було б дивно, якщо б ***** не скористався такою можливістю.
Русские в Крыму - это в основной массе переселенцы 1,2 максимум третьего поколения.
После депортации крымских татар, их составами переселяли из России. Кстати, селили их в дома крымских татар, где им доставалось все от последних: домашняя утварь, мебель, скот и все остальное. Миф о том, что крыские татары были предателями, придуман для того, что бы их выселить и русские, я думаю, не чувствовали себя ворами и ничтожествами, живя в их домах и пользуясь всем их имуществом. Одним их условий возвращения крымских татар в 90-х годах в Крым, было условие, что они не будут претендовать на дома и земельные участки их родителей и предков.
Пройдет несколько лет, и Украине опять придется отстраивать Крым. Не впервой!
Наші сьогоднішні помилки відгукнуться нам завтра, і ляжуть на голови наших дітей і онуків.
Нинішній Крим, це не така вже й складна проблема, бо існують на багато складніші проблеми.
Просто ХТОСЬ НАРЕШТІ МАЄ ЗАХОТІТИ ВИРІШУВАТИ "ПРОБЛЕМУ" КРИМУ.