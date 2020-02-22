 Детям в оккупированном Крыму вкладывают в голову, что ничего хорошего при Украине не было, - крымский журналист Семена

Об этом заявил крымский журналист Николай Семена, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я очень переживаю за новое поколение. Я хотел бы сказать, что очень боюсь, что это поколение уже потеряно. Вы не можете представить, какая дезинформация, информационные спецоперации (проводятся в Крыму Россией - ред.). Детям, которые находятся в этих школах, им вкладываются смыслы о крымском прошлое Украины, о том, что ничего положительного и хорошего не было, негативную информацию об Украине в целом, и не только об украинской власти, а об украинском народе в целом. Это очень страшно", - сказал Семена.

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Напомним, на оккупированном полуострове уголовное дело против журналиста Николая Семены завели за то, что он заявил: "Крым – украинский".

22 сентября 2017 года в Симферополе подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд приговорил крымского журналиста, автора проекта Радио Свобода "Крым.Реалии" Николая Семену к двум с половиной годам условно с испытательным сроком на три года и запретом заниматься публичной деятельностью.

В декабре того же года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично смягчил приговор Семены в части дополнительного наказания, сократив срок запрета публичной деятельности до двух лет.

28 января 2020 г. Семена получил постановление от подконтрольного России Железнодорожного районного суда Симферополя о досрочном прекращении испытательного срока и снятия с него судимости.

18 февраля 2020 г. Семена вернулся на контролируемую Украиной территорию.

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