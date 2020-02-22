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 Политика Украины
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 Детям в оккупированном Крыму вкладывают в голову, что ничего хорошего при Украине не было, - крымский журналист Семена

Молодому поколению в оккупированном Крыму вкладывают в голову смыслы, ничего хорошего и положительного при Украине не было.

Об этом заявил крымский журналист Николай Семена, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я очень переживаю за новое поколение. Я хотел бы сказать, что очень боюсь, что это поколение уже потеряно. Вы не можете представить, какая дезинформация, информационные спецоперации (проводятся в Крыму Россией - ред.). Детям, которые находятся в этих школах, им вкладываются смыслы о крымском прошлое Украины, о том, что ничего положительного и хорошего не было, негативную информацию об Украине в целом, и не только об украинской власти, а об украинском народе в целом. Это очень страшно", - сказал Семена.

Читайте: Незаконно осужденный в Крыму журналист Семена прибыл в Киев, он получит полное соцобеспечение от государства, - Денисова. ФОТО

Напомним, на оккупированном полуострове уголовное дело против журналиста Николая Семены завели за то, что он заявил: "Крым – украинский".

22 сентября 2017 года в Симферополе подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд приговорил крымского журналиста, автора проекта Радио Свобода "Крым.Реалии" Николая Семену к двум с половиной годам условно с испытательным сроком на три года и запретом заниматься публичной деятельностью.

В декабре того же года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично смягчил приговор Семены в части дополнительного наказания, сократив срок запрета публичной деятельности до двух лет.

28 января 2020 г. Семена получил постановление от подконтрольного России Железнодорожного районного суда Симферополя о досрочном прекращении испытательного срока и снятия с него судимости.

18 февраля 2020 г. Семена вернулся на контролируемую Украиной территорию.

Читайте: Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении судье оккупационного суда по делу журналиста Семены

Источник: https://censor.net.ua/n3177294
 
 
 Топ комментарии
 
У кацапни пропаганда первое оружие, и надо признать весьма робастое. А наши ЗЕокупанты украинские каналы отключили, теперь только кацапские смотрите. Ну и на кого работает эта шакалья ЗЕлёная свора??
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Как по мне пусть внушают. А еще лучше пусть сразу учат как хорошо было в совке в 1937 году. Коньки и буденновки им в помощь
Дітям окупованого Криму вкладають у голову, що нічого хорошого при Україні не було, - Семена - Цензор.НЕТ 49
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Совет форумчанПравила форума
 
Правильно . Быдлом и Украине будет легче управлять
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та что там те детишки в Крыму.. тут подобных - 73%, которым зомбоящиком внушили то же самое...
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Тролляка, ти не думай що тебе досі ніхто не розкусив.
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У кацапни пропаганда первое оружие, и надо признать весьма робастое. А наши ЗЕокупанты украинские каналы отключили, теперь только кацапские смотрите. Ну и на кого работает эта шакалья ЗЕлёная свора??
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А детям в школах юго востока вкладывают на русском языке в голову, что ничего хорошего в независимой Украине,но если вместе как раньше,то будет всё как раньше,и всё это делается за бюджетные деньги украинцев.
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Сами сравнят и сделают выводы. Сейчас не совок с железным занавесом. К тому же после школы многие едут в Украину учится.
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Они вырастут россиянами. Тогда сравнюй не сравнюй один хрен. Если даже если Украина каким-то научно-фантастическим образом станет процветающим оазисом.
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да пусть растут кем хотят! я верю что всетаки наступит время когда все границы страшкой перекроют и в крым и в лугандон. пускать будут только татар и то только по удостоверению из Меджлиса. братья хреновы.....
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мне не интересно, бабушка, препинаться м тобой, кто из нас ишак, потому что, всем известно, что Ишак сидит в ОПе. А при моем дедушке ишаков в правительстве не было.
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ага а чего ж тогда при твоем правительстве совок не удержали? что зрада случилась? или коммуниста горбачева госдеп вербанул?
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научись разговаривать, если хочешь получать ответы
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мне с тобой не о чем разговаривать дедушка! у нас и убеждения и платформы абсолютно разные.... ты живешь воспоминаниями о прошлом а я думаю о будущем.
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при украине крымские татары вернулись на историческую родину.теперь их прессуют что и в 1944 году,когда их семьями грузили в скотовагоны и течении суток отправили на просторы архипелага гулаг
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Ну а что хорошего детям может быть на ВОЕННОЙ БАЗЕ Крым?...где каждый день смертью пахнет. Дітям окупованого Криму вкладають у голову, що нічого хорошого при Україні не було, - Семена - Цензор.НЕТ 269
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А детей к оружию приучают с рождения. Видели на роССии детские коляски в виде танков, БТР? А марширование 3-4-х летних детсадовцев в военной форме с колорадками? Это ДНО! Но они это называют доктриной. И наш Крым не исключение. Выращивание милитарного пушечного мяса в особо крупных размерах!
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Украина тоже в этом участвует,обучая наших детей в школах всех предметов на русском языке,потом их русская речь привлекает московскую Орду на нашу украинскую землю
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Я не экскурсовод и не вертухай... -- сам шукай...*)
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"Я не экскурсовод и не вертухай" Дітям окупованого Криму вкладають у голову, що нічого хорошого при Україні не було, - Семена - Цензор.НЕТ 4195 А кто? Директор турфирмы, Биби Нетанья́ху? Или, не может быть, сам апостол Петр ? Извините, не признал...
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-- меня уже почти забанили ... -- мне хорошо! *)
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Как по мне пусть внушают. А еще лучше пусть сразу учат как хорошо было в совке в 1937 году. Коньки и буденновки им в помощь
Дітям окупованого Криму вкладають у голову, що нічого хорошого при Україні не було, - Семена - Цензор.НЕТ 49
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Сейчас детям везде хорошо. Мы и классы убирали, и доски вытирали, и за мелом ходили в школе.
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Сьогодні я спілкувався з людьми, які були у Горлівці, Костянтинівці та Слав'янську. Цікаво, що за їхніми словами у Горлівці живуть жахливо, але багато хто вважає це нормальним. Костянтинівка та Слав'янськ живуть набагато краще, ніж Горлівка, але вистачає незадоволених. Тобто пропаганда діє.
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північні корейці теж вважають що живуть добре, для них головне щастя їхнього вождя.
так і на дамбасі, народ став бидлом.
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командный состав красной армии и коммунисты позорно бежали из крыма в новороссийск.загрузив свои пожитки на корабли военного флота.оставив младший командный состав оборонять полуостров в 1941 году.
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и что?в калининграде немцев нет,но если что,они аж бегом к германии присоединятся!холодильник ничто не победит Дітям окупованого Криму вкладають у голову, що нічого хорошого при Україні не було, - Семена - Цензор.НЕТ 259
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Уважаемые детки Крыма, при Украине люди ехали в Крым на отдых и это являлось хлебом для ваших родителей и вас, но даже тогда туристов зазывали в заведения, то есть бизнес крутился на количестве отдыхающих. А сейчас к вам едет меньше людей, благодаря президенту России, который для того чтобы удержаться при власти забрал у вас туристов и следовательно прибыль для ваших родителей и вас.
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Дійсно, що їздили у Крим багато туристів. Але при Україні в Криму від росіян до киримли та українців відчувалася ненависть.
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Скажу тебе,что последний раз я был в Крыму перед Майданом, снимая номер у местных типа россиян и с соседями россиянами из Белгорода отдыхали дружественно. Сначала они нам показалось надменно к нам хохлам отнеслись, но потом они запросили на шашлыки и после общения мы даже добавили друг друга в друзья в интернете...А ещё в ночном баре возле нас двух украинских семей до утра крутились бармены с обслугой. Сейчас они по любому жалеют на отсутствие нас, большинства украинских туристов.
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Я так ж останній раз був у Криму перед Майданом. Це було і Судаку. Я одягнув кримсько-татарськв тюбетейку та розмовляв українською чи т рецькою мовою ( близька до кримсько-татарської). Погрози до мене і дочки були постійними від місцевих кацапів. Кримцям та місцевим українцям подобався мій флешмоб. Ось я так відпочивав і перевіряв їх на вошивість.
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да и взрослое поколение 70 х г рождения в самой Украине понимает что хорошего за эти годы самостийности и незалежности у нас ничего хорошего не было и не будит .основные достижения этих 28 лет ... уничтожено производство...сельское хозяйство.. повальная бедность и нищета геноцид украинского народа властями .
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А вот на Россиюшке по сей день СыСыСэР и сацыализма!!! И они семимильными шагами движутся к победе Камунизмы! Да?
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чего к России пристал? Россия богаче, чем Украина. Польша богаче, чем Украина. А раз богаче - у каждого человека больше возможностей. И поэтому больше свободы. Больше счастья и удовлетворенности по отдельности и в целом. Завидовать - глупо. Украина может быть лучше. Только для этого нужно усилие.
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рашка то богаче но богатством не народ пользуеться а кучка толстосумов при путлере! и возможностей у рашистов никаких нет, даже на запад съездить а не то что там на работу устроиться. только сидеть в своем урюпинске , чите или хабаровске и славить дорогого в.в. а вокруг ж о п а причем полная!
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возможности определяются толщиной кошелька
поэтому украинцы едут в Польшу
а те, у которых меньше совести - те воруют Украину
ты слышал, чтобы кому то за рубежём понадобился украинский министр в смысле профессионал?
и я не слышал.
так ты хочешь воодушевить украинцев тем, что в Крыму детей воспитывают по рассейски?
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про министра не слышал а мой двоюродный брат работает в Швейцарии програмистом, а сокурсник по политеху инженером связистом в Чехии, моя соседка - переводчиком в Германии все зарабатывают очень неплохо. так что ты не прав! слышал что и топ менеджеров из нашей страны в Канаде много. а детей крысчане пусть как хотят так и воспитывают мне это по барабану.... я бы их в Украину не пускал впрочем как и остальных кацапов из рашки.
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слушай, дебил. Я тебе про министра говорю, а не про спецов. Научись разговаривать и понимать, что тебе говорят. Вообще отвали - натуральный дебил, он в Украине не один..
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приведи примеры когда страны европы министров из других стран приглашают что то я не слышал такого..... да и смысла не вижу! научись разговаривать пингвин горбатый....
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До 2013-го я бывал в той "богатой Россие" практически ежегодно. И видел то "богатство".😂 Так что не мне о "богатой Россие" рассказывайте.
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в России по другому распределяюется госдоход из-за тоталитаризма.
система другая.

но уровень жизни спецов в России намного выше.

а в Украине - клептократия и бессистемность

при тоталитаризме это пресекается
по сути им выгодна Украина под боком в таком состоянии, деткам для примера
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Каких "спецов" и где? В Москве, Питере, паре-тройке крупных городов и на Севере?
В средней полосе з/п сейчас уровня Украины. А про высокие материи и "ВВП-ППС" можете кому либо иному рассказывать.
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мне нравится безвиз и то что в Украине теперь своя церковь.... а что твои коммунисты при совке могли мне предложить? хрущевку через 20 лет работы? или пломбы выпадающие через месяц или очередь за дефицитом? что то ты пургу леня несешь.
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Льоліку, якщо у ТЕБЕ "нічого хорошого" за останні 28 років не було, то мене тебе... ні, не жаль. Ти сам проє*ав шанс жити по-людськи. Не порушуючи закони, як це доводилося робити при совку тим хто хотів жити по-людськи, а не животіти по-совковому.
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россия это не скотобойня,хотя беслан и норд-ост.это шутка кремлевского идиота
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кто то ожидал, шо кацапы им будут втирать шо другое?
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ватанів виховують.
з дитячих садочків нав'язують міф про щасливий совок, який розвалив захід і хохли.
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- от у тебя, маруся было яблоко на обед, при биндерах?
- было
- а персик был?
- был
- от видишишь теперь как тебя геноцидили
- да
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такие дети и когда станут совершеннолетними не нужны Украине. Таким паспорта украинские нельзя выдавать.
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Коротка історія українського Криму.
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Давайте спробуємо не обманювати самих себе.
Що Україна з часів незалежності спромоглася зробити для того, щоб з Криму повтікали как-цапо-мовні ОКУПАНТИ (як правило, армійські відставники - пси комунізму), а туди повернулися УКРАЇНЦІ?
Н-І-Ч-О-Г-О.
ТІ, хто тоді керували країною, а тепер ШАНОВАНІ ЛЮДИ (кравчук з кучмою), тепер - бажанні гості на більшості телеканалів країни.
Українці, з роззявленими ротами їх зацікавлено слухають, І ЧЕКАЮТЬ ПОРАД ВІД ЗРАДНИКІВ.
"ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ, НА ТО И НА ПОРОЛИСЬ".
Двічі "несудимий" янук, засновник партії регіонів ім. янука - шоколадний барига під час революції, і генералісіму-клоун-деЗертир, це вже наслідки.

Було б дивно, якщо б ***** не скористався такою можливістю.
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На момент передачи Крыма Украине в Крыму было 8 ( восемь) магазинов.Не было дорог, газа, электричества.
Русские в Крыму - это в основной массе переселенцы 1,2 максимум третьего поколения.

После депортации крымских татар, их составами переселяли из России. Кстати, селили их в дома крымских татар, где им доставалось все от последних: домашняя утварь, мебель, скот и все остальное. Миф о том, что крыские татары были предателями, придуман для того, что бы их выселить и русские, я думаю, не чувствовали себя ворами и ничтожествами, живя в их домах и пользуясь всем их имуществом. Одним их условий возвращения крымских татар в 90-х годах в Крым, было условие, что они не будут претендовать на дома и земельные участки их родителей и предков.
Пройдет несколько лет, и Украине опять придется отстраивать Крым. Не впервой!
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Наші вчорашні помилки, відгукуються нам сьогодні.
Наші сьогоднішні помилки відгукнуться нам завтра, і ляжуть на голови наших дітей і онуків.
Нинішній Крим, це не така вже й складна проблема, бо існують на багато складніші проблеми.
Просто ХТОСЬ НАРЕШТІ МАЄ ЗАХОТІТИ ВИРІШУВАТИ "ПРОБЛЕМУ" КРИМУ.
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