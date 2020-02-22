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Все про:Киевская область (1868) Кожара (303) Нацполиция (10985) самоубийство (677) Старицкий Сергей (1)

 Нацполиция расследует смерть бизнесмена Старицкого в доме экс-главы МИД Кожары как самоубийство. Друг погибшего заявляет, что того застрелили

Нацполиция расследует гибель предпринимателя Сергея Старицкого в доме экс-главы МИД Кожары как самоубийство. В то же время друг погибшего заявляет, что Старицкого застрелили.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Сообщение по спецлинии 102 поступило от жительницы села Чайки о том, что в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы. Полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Погибшим оказался 56-летний житель Киева. На месте происшествия в качестве вещественного доказательства изъят пистолет марки "Jericho 941 PSL", патроны и гильзу.

По предварительным данным, киевлянин покончил с собой, когда хозяева дома, муж с женой, были в других комнатах по своим делам. Тело умершего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области.

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По данному факту полицией начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, с дополнительной отметкой "Самоубийство". 

При этом предприниматель Владимир Костерин на своей странице в Фейсбук заявил, что поего информации Старицкого застрелили.

"Прошу СМИ не распространять версию о самоубийстве. Так как это неправда. Информация поступающая от экспертов другого рода, стреляли с 3-5 метров", - написал Костерин.

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Нацполиция расследует смерть бизнесмена Старицкого в доме экс-главы МИД Кожары как самоубийство. Друг погибшего заявляет, что того застрелили 01

Источник: https://censor.net.ua/n3177293
 
 
 Топ комментарии
 
Прийти в гости и застреллиться...Какой оригинальный суицыд...
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Берут пачку баксов в руки...и все становится еще яснее...
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Да еще и с пистолета хозяина дома к которому пришел Нацполіція розслідує загибель підприємця Старицького в будинку ексглави МЗС Кожари як самогубство. Друг загиблого заявляє, що того застрелили - Цензор.НЕТ 8024
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Прийти в гости и застреллиться...Какой оригинальный суицыд...
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Да еще и с пистолета хозяина дома к которому пришел
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Смерть экс-главы правления "Интера"- УП ," Інтер," може це це ключова інфа , Вовка теж наІінтері рулив
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А це він, мабуть, вирішив помститися в стилі азіатських традицій. Там убити себе в будинку господаря означає покрити власника та його рід незмивним соромом і
прокляттям.
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Вообще дичь в чистом виде. Должно возбуждаться по наиболее тяжелой статье из возможных. Даже если вероятсность такого минимальна.
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Нацполиция расследует гибель предпринимателя Старицкого в доме экс-главы МИД Кожары как самоубийство.

Хм. Быстро, однако (Антибиотик)
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Пришел, попросил у хозяина пиШтАлет и тат же себя приговорил.... А чё, вполне нАрмальный ход следствия... Нацполіція розслідує загибель підприємця Старицького в будинку ексглави МЗС Кожари як самогубство. Друг загиблого заявляє, що того застрелили - Цензор.НЕТ 5964
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задержаный произвел действие самому себе в висок.
именно с таким намерением он пришел к гражаданину Х - тут же все на поверхности..
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Берут смывы с рук на порох и все становится ясно!
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Не смеши. Сейчас можно это все подделать с легкостью.
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Берут пачку баксов в руки...и все становится еще яснее...
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Ну ты и насмешил.
Просто надо вымыть руки растворителем. Самое простое: помыть руки водкой.
А водки там хватало на целый батальон.
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мафия все порешает, а затем пойдет открывать уголовные дела на украинских селян
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Писали, что Кожара готовый был в отключке, а сейчас уже по делам в другой комнате. Или менты туфту гонят в ожидании оплаты версии или журналюги как всегда с потолка пишут.
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Первое, что напрашивается - убийство Старицкого Кожарой. А то, что это самоубийство - нужно доказать. Оружие Кожары. Дом Кожары. Это так пол-Украины своих соседей перестреляют и спихнут на самоубийство.
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Якщо зброя Кожари, то він повинен відповідати за неналежне зберігання цього пістолета.
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Уверен, что у этого Старицкого дома тоже был целый арсенал. От жеж чудесы - стоко ехать шоб у друга застрелиться. Но ничьо - хохлы, скоты, все сожрут!
А скорее всего Кожара отдал мусорам свой домашний архив со всем интересным, шо собрал за свою карьеру - там решение принимал не какая-то сявка райотделовская.
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Я смотрю мусора всех за лохов держат Нацполіція розслідує загибель підприємця Старицького в будинку ексглави МЗС Кожари як самогубство. Друг загиблого заявляє, що того застрелили - Цензор.НЕТ 3568 Не бывает таких самоубийств Нацполіція розслідує загибель підприємця Старицького в будинку ексглави МЗС Кожари як самогубство. Друг загиблого заявляє, що того застрелили - Цензор.НЕТ 674
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Тобто цей чоловік витягнув руку на 5 метрів і вистрелив у себе. Ай да Аваков, ай да сукін син.
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Шкура рыговская Кожара и застрелил чувака .
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Это электронное табло в суде по рассмотру дел
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Какая разница, на работе или в отпуску. В случай чего будет документ, что отозвана с отпуска.
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А вы, пановэ Панасюкы, когда-нибудь слыхали хоть про один отзыв из декретного отпуска? Нацполіція розслідує загибель підприємця Старицького в будинку ексглави МЗС Кожари як самогубство. Друг загиблого заявляє, що того застрелили - Цензор.НЕТ 7435
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Добровольно-принудительно по собственному желанию. В наше время всякое бывает.
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тю..а я подумал шо Петя тоже застрелился.. где связь с темой?
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Ожидаю брифинга, там все разъяснят, не ломайте головы над версиями случившегося.
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ну шо там?

Президент Володимир Зеленський заявив, що «Опозиційна платформа - за життя» Віктора Медведчука отримує фінансування із закордону, і з цього буде «гучна історія, яка дуже погано закінчиться»
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чисто наводка мусорам:
любая смерть - ето самоубийство - и все раскрыто ...
раскрываемость 100% - награды, чевствования, пьяные девки, шо еще нужно пузатому маиору?
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Рыги междусобойчики между собой выясняют , - кто у кого и кому , и сколька .. . Нормальный процесс . Немного затянулся , но время всё исправляет . Нацполіція розслідує загибель підприємця Старицького в будинку ексглави МЗС Кожари як самогубство. Друг загиблого заявляє, що того застрелили - Цензор.НЕТ 6803
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Та ну ! Друзі Тимчука теж не вірять в самогубство.І що ?
Нацполіція розслідує загибель підприємця Старицького в будинку ексглави МЗС Кожари як самогубство. Друг загиблого заявляє, що того застрелили - Цензор.НЕТ 2346
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В 2005 году «Интер» заключил контракт с продакшн-компанией «Студия Квартал-95», с 2007 года они начали работать на эксклюзивных условиях. Компания производила телевизионные проекты «Вечерний квартал», «Вечерний Киев», «Пороблено в Украине», «Миллионер - горячее кресло» и «Рассмеши комика»
февраля 2013 группа Дмитрия Фирташа DF Group объявила о покупке 100 % Inter Media Group. После этого, телеканал возглавил Егор Бенкендорф, а его информационное вещание - Евгений Киселёв...
А коли керував Інтером Старицький?
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Та...бизнесмен с неизвестным бизнесом был членом набсовета...а чего он бизнесмен х.з...
это наверное шоб не писать "безработный"...Один махровый рыг на попойке у другого махрового рыга отравися свинцом, от чего и умер.. не могу понять в каком месте новости начинать плакать..
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Феодальне правосуддя (поділ на білих та негрів). Якби подібне трапилось в хаті когось з українців, то відразу закрили би всіх, хто в тій хаті мешкає.
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Достеменно відомо, що Сергій Старицький прийшов до правління "Інтеру" після смерті попереднього власника каналу Ігоря Плужникова, в той час, коли до наглядової ради "Інтера" увійшла вдова покійного власника каналу Світлана Плужникова. Вона активно підтримувала обрання Валерія Хорошковського на посаду голови правління каналу. Разом з тим головний редактор інформаційно-аналітичного мовлення "Інтера" Олексій Мустафін повідомив, що після зборів акціонерів у правління каналу входять: Владислав Ряшин - глава правління, Сергій Старицький - заступник голови, Ярослав Порохняк, Олексій Мустафін і Олег Павленко. Тоді ж Сергія Старицького назвали "смотрящим" в правлінні "Інтера" від Валерія Хорошковського.

А ХОРОШКОВСЬКИЙ ЗАРАЗ ТІПА КОНСУЛЬТАНТ ЗЕ
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Зе нужно ТВ решение съезда - думайте
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Расследовать хищение телеканала «Интер» нельзя без расследования гибели его владельца. И не только его

Как известно, почти 10 лет спустя прокуратура возобновила проаизводство в деле по факту подделки документов при продаже телеканала «Интер» в 2005 году. Сделано это было, конечно, не по доброй воле прокуроров. А только после обращения в ГПУ журналиста Сергея Лещенко, ныне народного депутата от Блока Петра Порошенко.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/26689-tajny_intera_ili_zabytoe_delo_pluhnikova
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07.09.2005, "Интер" продали россиянам, а Порошенко давал за него 150 миллионов?

Игорь Плужников
Депутат Владимир Сивкович простит Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины проверить законность всех операций относительно акций телеканала "Интер" и смены руководящих органов компаний-акционеров телеканала.

Об этом говорится в запросе Сивковича на имя генпрокурора Святослава Пискуна и главы СБУ о проведении расследования гибели депутата Еврения Плужникова, одного из акционеров канала "Интер" "в связи с нововыявленными обстоятельствами, которые дают основания считать ее насильнической", сообщает пресс-служба депутата.

Депутат утверждает, что после смерти Плужникова, контроль над его долей на "Интере" перешел к российской структуре "Евразхолдинг".
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Какой-то странный суицид. Прийти в гости и самоубиться . С чего бы взрослому мужику. бизнесмену прийти в гости и пустить себе пулю в лоб? Не верю
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Депутат утверждает, что после смерти Плужникова, (тоесть во время правления СТАРІЦКОГО) контроль над его долей на "Интере" перешел к российской структуре "Евразхолдинг". декабре 2007 года ЕВРАЗХОЛДИНГ подписал соглашение о приобретении части активов украинской металлургической группы «Приват», принадлежащей в том числе Игорю Коломойскому - 99,25 % акций ОАО «Суха Балка», 95,57 % акций Днепропетровского металлургического завода им. Петровского (ныне - «ЕВРАЗ - Днепровский металлургический завод»), 93,74 % акций коксохимического завода «Баглейкокс» (Ныне - «ЕВРАЗ ЮЖКОКС»), 98,65 % акций завода «Днепрококс», 93,83 % акций Днепродзержинского коксохимического завода и 50 % акций Южного горно-обогатительного комбината. Сумма сделки оценена в $2-2,2 млрд, оплачена она будет частично ($1 млрд) деньгами, оставшаяся часть - акциями «Евраза» отака зашкварна істоія з цим Старцьким та Інтером, яким керував недовго й ЗЕЛЕНЬСКИЙ
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ВІКІПЕДІЯ -- по сентябрь 2012 года Владимир Зеленский являлся генеральным продюсером канала «Интер»,
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Історія Старицького та Зеленского перетинались з Інтером та Хорошковським , а з Хорошковським й зараз перетинаеться історія Зеленського - не дивно ? а не страшно?
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Как всегда брешут ,без малейшего стеснения !!! А эту кожару ещё и наградят ,за устранение ,того , кто слишком много знал…
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откуда у Кожары израильская полицейская пушка ? Как он её припер ?
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ПОМЕР ЗАСТУПНИК МЕДВЕДЧУКА, ВЛАСНИК "ІНТЕРА" ПЛУЖНІКОВ. (був отруєний)

22 червня 2005, 13:40

Достеменно відомо, що Сергій Старицький прийшов до правління "Інтеру" після смерті попереднього власника каналу Ігоря Плужникова...

после смерти Плужникова, (тоесть во время правления СТАРИЦКОГО) контроль над его долей на "Интере" перешел к российской структуре "Евразхолдинг". декабре 2007 года ЕВРАЗХОЛДИНГ подписал соглашение о приобретении части активов украинской металлургической группы «Приват», принадлежащей в том числе Игорю Коломойскому -

по сентябрь 2012 во время владения Интером Хорошковским Владимир Зеленский являлся генеральным продюсером канала «Интер»,
В октябре 2012 года «Интер» прекратил сотрудничество со «Студией Квартал-95» из-за повышения цен на её продукты, и она заключила соглашение с телеканалом «1+1».
Оттакая братці відбувалась тусня навколо Інтеру
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Говорят, что сегодня существует модернизированная версия наградного пистолета марки "Jericho 941 PSL" с измененным целевым назначением - конкретно для суицида. И что важно - система практически безотказная!

Нацполіція розслідує загибель підприємця Старицького в будинку ексглави МЗС Кожари як самогубство. Друг загиблого заявляє, що того застрелили - Цензор.НЕТ 8913
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Не многие знают, что все это время Владимир Александрович носил на руках специальные браслетики с именами застрявших в Китае украинцев, а также трусы с надписью «Ухань», просто стеснялся показывать все это на людях

Нацполіція розслідує загибель підприємця Старицького в будинку ексглави МЗС Кожари як самогубство. Друг загиблого заявляє, що того застрелили - Цензор.НЕТ 7428
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Уже переквалифицировали
Соответственно, по согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировано из самоубийства в умышленное убийство - часть 1 статьи 115 Уголовного Кодекса», - говорится в сообщении полиции Киевской области
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новина тягне на крутий дтективний сюжет. Справу одразу спускають на гальма, якщо помітка - самогубство. Рябашляпка напевне буде тягнути справу на самогубство, як колись Кравченка зробили самогубцем. Це було круто двічі собі у скроню поцілити!
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Ніяких вбивств і замахів на вбивства - тільки ************ і самоубівство.
Ви, що, хочете отрєхвормірованную поліцію до ізнємождєнія довести?
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Старцький зайшов на Інтер покерувати смотрящим від Хорошковьского після вбивства людини Медведчука, Плужнікова , який тримав долю Інтера й сам почив у бозі після вбивства . А Хорошковський живе та здраствує ще й кабінет в ОПі має як консультатнт Зеленського , саме про нього казав Гончарук, що він йому не заважає й не тисне ...
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Нацполиция расследует гибель предпринимателя Старицкого в доме экс-главы МИД Кожары как самоубийство.



Какого хрена он бы поехал совершать самоубийство в дом Кожары? Суицид совершают дома
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