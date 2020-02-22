 Нацполиция расследует смерть бизнесмена Старицкого в доме экс-главы МИД Кожары как самоубийство. Друг погибшего заявляет, что того застрелили

Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Сообщение по спецлинии 102 поступило от жительницы села Чайки о том, что в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы. Полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Погибшим оказался 56-летний житель Киева. На месте происшествия в качестве вещественного доказательства изъят пистолет марки "Jericho 941 PSL", патроны и гильзу.
По предварительным данным, киевлянин покончил с собой, когда хозяева дома, муж с женой, были в других комнатах по своим делам. Тело умершего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области.
По данному факту полицией начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, с дополнительной отметкой "Самоубийство".
При этом предприниматель Владимир Костерин на своей странице в Фейсбук заявил, что поего информации Старицкого застрелили.
"Прошу СМИ не распространять версию о самоубийстве. Так как это неправда. Информация поступающая от экспертов другого рода, стреляли с 3-5 метров", - написал Костерин.
прокляттям.
Хм. Быстро, однако (Антибиотик)
именно с таким намерением он пришел к гражаданину Х - тут же все на поверхности..
Просто надо вымыть руки растворителем. Самое простое: помыть руки водкой.
А водки там хватало на целый батальон.
А скорее всего Кожара отдал мусорам свой домашний архив со всем интересным, шо собрал за свою карьеру - там решение принимал не какая-то сявка райотделовская.
Президент Володимир Зеленський заявив, що «Опозиційна платформа - за життя» Віктора Медведчука отримує фінансування із закордону, і з цього буде «гучна історія, яка дуже погано закінчиться»
любая смерть - ето самоубийство - и все раскрыто ...
раскрываемость 100% - награды, чевствования, пьяные девки, шо еще нужно пузатому маиору?
февраля 2013 группа Дмитрия Фирташа DF Group объявила о покупке 100 % Inter Media Group. После этого, телеканал возглавил Егор Бенкендорф, а его информационное вещание - Евгений Киселёв...
А коли керував Інтером Старицький?
это наверное шоб не писать "безработный"...Один махровый рыг на попойке у другого махрового рыга отравися свинцом, от чего и умер.. не могу понять в каком месте новости начинать плакать..
А ХОРОШКОВСЬКИЙ ЗАРАЗ ТІПА КОНСУЛЬТАНТ ЗЕ
Как известно, почти 10 лет спустя прокуратура возобновила проаизводство в деле по факту подделки документов при продаже телеканала «Интер» в 2005 году. Сделано это было, конечно, не по доброй воле прокуроров. А только после обращения в ГПУ журналиста Сергея Лещенко, ныне народного депутата от Блока Петра Порошенко.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/26689-tajny_intera_ili_zabytoe_delo_pluhnikova
Игорь Плужников
Депутат Владимир Сивкович простит Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины проверить законность всех операций относительно акций телеканала "Интер" и смены руководящих органов компаний-акционеров телеканала.
Об этом говорится в запросе Сивковича на имя генпрокурора Святослава Пискуна и главы СБУ о проведении расследования гибели депутата Еврения Плужникова, одного из акционеров канала "Интер" "в связи с нововыявленными обстоятельствами, которые дают основания считать ее насильнической", сообщает пресс-служба депутата.
Депутат утверждает, что после смерти Плужникова, контроль над его долей на "Интере" перешел к российской структуре "Евразхолдинг".
22 червня 2005, 13:40
Достеменно відомо, що Сергій Старицький прийшов до правління "Інтеру" після смерті попереднього власника каналу Ігоря Плужникова...
после смерти Плужникова, (тоесть во время правления СТАРИЦКОГО) контроль над его долей на "Интере" перешел к российской структуре "Евразхолдинг". декабре 2007 года ЕВРАЗХОЛДИНГ подписал соглашение о приобретении части активов украинской металлургической группы «Приват», принадлежащей в том числе Игорю Коломойскому -
по сентябрь 2012 во время владения Интером Хорошковским Владимир Зеленский являлся генеральным продюсером канала «Интер»,
В октябре 2012 года «Интер» прекратил сотрудничество со «Студией Квартал-95» из-за повышения цен на её продукты, и она заключила соглашение с телеканалом «1+1».
Оттакая братці відбувалась тусня навколо Інтеру
Соответственно, по согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировано из самоубийства в умышленное убийство - часть 1 статьи 115 Уголовного Кодекса», - говорится в сообщении полиции Киевской области
Ви, що, хочете отрєхвормірованную поліцію до ізнємождєнія довести?
Какого хрена он бы поехал совершать самоубийство в дом Кожары? Суицид совершают дома